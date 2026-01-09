福建艦入列 中國海軍以硬核實力築牢「海上長城」

福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦。（新華社）

從電磁彈射航母福建艦入列到新型兩棲攻擊艦海試，中國海軍正以硬核實力築牢「海上長城」。而從空中協同到陸上突擊，從防禦攔截到戰略威懾，中國通過作戰樣式變革和頻繁的演訓，目標在打贏「未來戰爭」。軍事專家並揭福建艦入列後，2026年有三項任務清單。

美國近日發布了「2025中國軍力報告」，稱中國正處於一場「歷史性的軍事擴張」中，在核武、遠程打擊、海空力量及網絡太空等領域快速發展。而根據中國官媒央視近日請來軍事專家解析今（2026）年中國軍力發展方向指出，在2025年海上力量等跨越式發展基礎上，聯合作戰水平將會推上新高度。雖未完全證實美方報告內容，但也意味著中國定下了今年在更為廣闊的維度上，以新域新質作戰力量重塑未來戰場格局的規畫。

殲35艦載戰鬥機從福建艦上電磁彈射起飛。(新華社資料照片)

★3大任務 完全形成戰力

據央視報導，2026年是「十五五」規畫的開局之年，2025年，解放軍 隊取得了多項成就：三航母體系加速成型、多型有人無人戰機編隊協同、智能化裝備加入實戰演練，正以跨越式發展的步伐向著建軍百年奮鬥目標全力邁進。

2025年11月5日，中國首艘電磁彈射型航母福建艦正式入列後不久，便開展了首次海上實兵訓練，殲35、殲15T、殲15DT、空警-600等多型艦載機陸續完成彈射起飛和著艦訓練，艦機適配性得到進一步驗證。

2025年11月14日，海軍裝備發展再傳捷報。076型兩棲攻擊艦首艦四川艦解纜離港開展首次海上試驗。作為中國自主研發的新型兩棲作戰平台，四川艦滿載排水量達4萬多噸，創新集成電磁彈射等先進技術，可適配固定翼戰機、直升機及各類無人機 ，具備強大的立體登陸、協同作戰能力。

2025年6月，海軍遼寧艦、山東艦航母編隊首次同時現身西太平洋海域開展訓練，雙艦合璧，艦載機晝夜起降，編隊協同攻防，重點檢驗了部隊遠海防衛和聯合作戰能力。而新型無人潛航器、無人艇、無人布雷系統等裝備智能化、信息化特徵顯著，是海上智能作戰的重要力量。

央視引述軍事評論員杜文龍表示，今年福建艦三大主要任務是從基本形成戰鬥力到完全形成戰鬥力去過渡。

第一是編隊訓練。現在福建艦只是一個初始編隊，把055大驅、052D、054，包括水下潛艇以及補給艦進行組合，形成完整的海上作戰編隊，近期就能夠呈現出來。

第二是出島鏈能力或者遠洋能力。目前福建艦的訓練都是在沿海地帶，下一步很有可能會深入大洋，這樣中國可以在遠洋地區進一步考察編隊的綜合作戰指標。

第三是大家都想看到的雙航母戰鬥群。目前看到雙航母戰鬥群是遼寧艦和山東艦的組合，在二島鏈顯示了遠戰能力。下一步如果福建艦也納入其中，對於形成以福建艦為核心的雙航母戰鬥群將會發揮重要作用。

杜文龍表示，這將形成海軍在遠海防禦能力及戰略威懾能力上的質變。第一，三艘航空母艦在不同海域，可以對三個主要戰略方向形成壓倒性優勢。第二，可以重點應對，如果今後組成了雙航母戰鬥群，甚至是三航母戰鬥群，在不同方向上針對重大事故、重要事變，中國的打擊和壓制能力會明顯提高。所以遠洋不再陌生，深藍也不再陌生。

海軍四川艦於2025年11月16日完成首次海試。（新華社資料照片）

★四川艦首海試 服役將近

杜文龍表示，四川艦目前進行第一次海試，很圓滿。之前通過福建艦海試，電磁彈射很成功很完美，所以在四川艦上大概不需要太多的周期。另外，之前075也進行了各種海事，為期幾個月。所以通過把之前成熟的技術、成熟的海事方式在四川艦上進行重現和複製，這條艦離服役時刻會愈來愈近。

杜文龍表示，四川艦跟之前的075型不太一樣，它畢竟增加了電磁彈射，所以下一步高效彈射各型無人機、安全回收各類無人機是四川艦海事最核心的一個項目。

中國軍用無人機種類多元，圖為北京9月3日閱兵中展示的無人機方陣。（新華社資料照片）

★無人裝備 推動作戰變革

另外，無人裝備推動了作戰樣式變革。杜文龍表示，在無人裝備的發展上，今後，無人裝備如果在遙遠方向發現對手，就可以先敵發現、先敵攻擊。其次，無人裝備和有人裝備進行組合，可以把無人機打擊行動、水面艦艇打擊行動，包括水下無人潛航器的打擊行動，與傳統的反艦導彈、防空導彈相互組合，在遠海地區的偵察行動、打擊行動都離不開無人裝備和有人裝備的組合。

杜文龍指出，在空中戰場方面，中國有人無人協同模式，代號「玄龍」的攻擊11隱身無人機與殲20隱身戰鬥機、殲16戰機組成的編隊首次公開亮相。陸上戰場，有無人作戰裝備集群，陸軍第72集團軍「黃草嶺英雄連」開展的跨晝夜聯合搶灘登陸演練中，無人機空中偵察為兩棲裝甲戰車提供火力引導，多種型號的陸上無人機前出，運送物資、火力突擊、開闢通路，顯著提升了登陸作戰的突擊效率。

在攻防兼備方面，反無人機防禦體系日趨完善。在2025年九三閱兵 中，反無人機方隊首次受閱，反無彈砲系統、國產高能激光武器、高功率微波武器構成了反制無人機的「鐵三角」。戰略打擊群高超聲速導彈方隊集中展示了鷹擊21、東風17和東風26D三型高超聲速導彈，速度快、突防能力強、打擊精度高，是具備全天候作戰能力的新型「殺手鐧」。

杜文龍表示，外界關注的有人無人聯合作戰、聯合訓練方式，在未來的一年有可能會出現頻率更高，形成新版本的空中進攻梯隊。下一步主要是多種地面無人裝備的綜合訓練，以及裝備自適應能力，如果通過AI智能技術讓無人機包括地面的機器狼，及其他車輛具備自主決策能力，這樣無人裝備之間的相互深度協同會達新高度。

★擊落隱身戰機 成為可能

另外，反無(反制無人機)三件套，激光、微波和彈砲亮相九三閱兵。在實戰中它們應如何配合使用？杜文龍表示，在實戰中，按照不同的射程可以組成多道防線。對於無人機，包括其他精確制導武器裝備有高效的攔截效果。第二是要點防禦，通過不同武器裝備的射程、威力以及掩護目標的特性進行組合，應該有很多方案在集中。下一步要把不同火力組合、不同殺傷效果進行智能化的排序，這樣對於蜂群攻擊，包括精確制導武器，彈群攻擊都有很好的防禦效果。

而不同機型跨代對抗，體系保障讓殲10C以老勝新，擊落隱身戰機成為可能。

杜文龍表示，這種與預警機，包括其他作戰飛機的A射B導形式正在改寫空戰格局。超遠距空戰是之前從來沒有驗證過的。之前是發現目標、追擊目標、占領有利陣位，發射導彈，把對手打得凌空解體。現在隨著空戰格局的變化，一架飛機如果發現目標，自己無法去攻擊，它可以引導由其他飛機所發射導彈去攻擊目標，在整個網絡信息節點之中，能夠把火力優勢、信息優勢組合發揮到極致，這才是未來超遠程空戰的核心。

2024年3月，雙機編隊來到了在巴士海峽口，敵機已處於「亮肚皮」展示導彈的攻擊位狀態。（取材自央視）

●海空驅離外軍 解放軍戰鬥作風更頑強

中國與美國、歐洲和菲律賓等國家的緊繃關係在2025年未出現明顯緩和跡象，中國領空和領海多次出現外軍戰機、艦艇和船隻逼近甚至企圖越界的挑釁行為。解放軍報近日少見地以頭版披露了幾個解放軍驅離外軍的案例，其中不乏「迅速由訓轉戰」的迎敵與激烈攻防。解放軍報並以「軍隊是要準備打仗的」為題，強調解放軍「能戰方能止戰」，「向能打仗、打勝仗聚焦」，對外震懾、對內宣揚意味濃。

據報導，某海域，外軍艦艇突然抵近滋擾。中方戰機聞令而動，快速抵達目標空域，飛行員沉著冷靜地向外軍艦艇發出嚴正警告，最終成功將其驅離。某空域，外軍戰機蓄意抵近我領空挑釁。某旅飛行員果斷實施大載荷機動，迅速搶占有利陣位，在緊張對峙中始終掌握主動權，迫使外軍戰機倉皇撤離。

飛行員喊話警告驅離。（取材自央視）

其中一位迎敵的一位飛行員回憶，「當時腦子裡就一個念頭：這裡是祖國的領空，絕不能讓外機越界！」報導並下了一個注腳稱，航空兵部隊是空中作戰的主戰力量，具有高速機動、遠程作戰和猛烈突擊的能力特點，「部隊戰鬥作風更頑強了」。

在空軍航空兵某旅，訓練監察員楊參謀拿出了一份以「實戰化能力」為核心的考評統計表。數據顯示，該旅高難度課目完成度100%，應急處置能力達標率100%，三套創新戰術戰法在實戰化演練中得到充分驗證，部隊戰鬥力水平穩步躍升。而這平時的千錘百鍊，就是為了緊急情況下的從容應對。

比如，2024年3月，一段轟6K飛行員回憶遭外機「亮肚皮」挑釁的視頻登上熱搜。某次演訓中，空軍出動轟炸機、殲擊機等多型戰機赴西太平洋開展遠海訓練，此次任務是轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里。在巴士海峽口，兩架外機逼近「亮肚皮」展示導彈，這相當於扳機隨時上膛。面對外機的層層阻撓，飛行員立刻拍照取證，並通過無線電喊話完成課目，創造了當時空軍前出距離最遠等多項紀錄。

2025年6月，央視披露，有外軍機逼近中國領空，殲20飛行員迅速由訓轉戰，接替升空，起飛迎敵。經過數輪激烈攻防，中方戰機最終逼退外軍機。

2025年10月，在九三閱兵之後，央視播出的專題片「必勝」中披露，西部戰區空軍飛行員李超在沿海駐訓時曾遭遇外國戰機挑釁，他駕駛殲16「桶滾」在對方的頭頂倒飛，最終逼退兩架外軍隱身戰機。

2026年1月1日，「看台海」披露，近日，戰鬥機飛行員用機身超近距逼退外機。「你已接近中國領空，立即離開，否則後果自負！」據飛行員介紹，「敵機近乎垂直90度，衝闖我們的毗連區，距離我僅100米。我下意識對敵機進行平行卡位，壓坡度逼其遠離我們的領海線」。‌‌

「過去，我們的戰機航程短、雷達弱。」報導引述某部空情指揮員王鵬表示，轟6K在遠洋訓練時遭遇外機抵近偵察時，戰機沒有護航，只能靠自己單打獨鬥與外機周旋。

隨著空軍換羽升級，以殲20、運20為代表的新機新裝批量入列，以無人作戰、特種力量為代表的新質能力加速生成，空軍「拳更硬」、「翼更長」、「劍更利」。2025年，中國國防和軍隊建設成果豐碩，一系列新型軍事裝備相繼亮相、入列或完成關鍵試驗，彰顯了維護國家主權、安全和發展利益的堅定決心與強大能力。

報導指出，軍隊是要準備打仗的，一切工作都必須堅持戰鬥力標準，向能打仗、打勝仗聚焦。