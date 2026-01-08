「你已經很好」… 「電子爸媽」給慰藉 中國Z世代迷上

近年在中國網路上，「絲瓜湯文學」、「中國式父母」等標籤，動輒引來過億的瀏覽量。(新華社資料照片)

一邊是成長中疏離的親子 關係，一邊是追逐童星夢卻遭套路的父母；滑手機長大的Z世代開始逐漸占據中國社交媒體話語權之際，傳統育兒觀念也面臨挑戰與創新。

近年在中國網路上，「絲瓜湯文學」、「中國式父母」等標籤，動輒引來過億的瀏覽量。這背後折射的，是隨著社會現代化與互聯網文化引發的世代衝擊下，因重男輕女、難以溝通等因素而越見疏離的親子關係。為彌補心裡那塊父母該是慈愛包容形象的不足與缺失，不少年輕人改上網尋求「電子爸媽」的慰藉，儘管喊陌生人爸媽不符合期待，儘管知道對方是為商業流量，「但我也信那一點點溫暖，聊勝於無」。

「電子爸媽」最初來自名為「和女兒分享日常」的博主。（取材自高度新聞）

★親子關係疏離 上網取暖

在BBC（英國廣播公司）報導中，有一位在上海一家互聯網公司工作的張先生稱，自己過去一年養成了一個生活習慣：吃飯的時候拿出手機，打開社交媒體抖音 看一個名為「和女兒分享日常」的博主持續更新影片。這對中年夫妻在錄製的視頻中，對女兒進行日常「報備」。32歲的張先生說，這樣的語氣他從未從自己父母那裡聽到，他形容這個博主是他的「電子爸媽」，看完視頻後逐條瀏覽評論區網友回覆，和他們互動，他把這個行為稱為「抱團取暖」。

「那個總是在勸慰我不要逼自己太厲害、我已經很好的人，從來都不是微信 裡的那個爸媽。他們（真正的父母）可能只會問我什麼時候帶個女朋友回去，他們打來電話我都覺得壓力很大，」張先生這樣說。

「和女兒分享日常」博主在短短幾個月內收穫180多萬粉絲。「我記得那個和女兒分享日常（的帳號）有個視頻是帶我第一視角逛超市，我爸媽已經很久沒有在不談論工作和社交的情況下這樣和我講話了，」張先生說，「我很懷念很小的時候和我爸媽一起在春節前去超市採買。但這種不附加任何社會壓力的對話溝通，已經很久很久沒有出現在我們家了。」

對一些年輕人來說，父母有些時候是他們的慰藉，但也同時帶來不小壓力。圖為高考結束，眾多家長雨中捧花等候孩子。圖為示意圖，非當事人。（中新社）

★想家時看一下 治思鄉病

電子爸媽走紅網路近兩年後，今年夏天，以「絲瓜湯文學」為代表的對話模擬視頻再次將東亞家庭關係帶進中國社交媒體平台。在這個帳號裡，視頻對話往往圍繞餐桌話題展開，模仿一個家庭裡奶奶輩的「省錢觀」、爺爺輩的「美國威脅論」、爸爸的「人情世故觀」以及媽媽的「百善孝為先」。這類東亞家庭議題，經久不息。

沒多久，以更廣的東亞家庭或更細分的Z世代所經歷的家庭對話跟進爆火，至今依然霸占抖音熱搜榜。評論區則以「東亞家庭作為靈感來源還是太沃土了」、「想家的時候就看看這些視頻，一下就治好了我的思鄉之情」為主流。

今年28歲的趙璇就是這類視頻的忠實觀眾。她會將這一類視頻同步發送給媽媽，希望她可以從中得到靈感、避開一些話題或者說話方式。趙璇有個弟弟，她說自己家非常「重男輕女」，在家庭群裡，爸媽通常不會理會她的消息，但對弟弟是如「電子爸媽」般事事有回應；還要求她辭掉法國的全職工作，目的在要她回中國照顧弟弟，「他們對我講話的方式就是絲瓜湯文學所復刻的那樣，卻幾乎是模範爸媽模樣地對待弟弟」。

趙璇說，以前在媽媽那邊受委屈，她會找朋友哭訴、拆解細節，嘗試去建立共識理解。如今她選擇了另一種方式—直接打開抖音，去看「絲瓜湯文學」或者「中式家庭怪談」等，這些詼諧影片讓她有了「很多底氣」。趙璇說，這些觀眾的相似反應讓她明白自己的情緒是「可以被肯定的」，並非矯情。

在小紅書上，「東亞家庭」這個標籤吸引來超1億瀏覽量，近50萬條帖文。「中國式家長」更有超5億瀏覽量，120萬餘條帖文。

北京雍和宮，大批市民前來祈福。 (中新社資料照片)

★相信網上溫暖 聊勝於無

報導引述多倫多大學助理教授郭婷表示，她覺得這些對話、這些場景被認為是「東亞家庭」專有現象亦有值得探討之處。她認為，「愛」在20世紀的中國更多實現於政治框架之下，意義是管制，它的表達方式甚至是暴力的，而網絡空間給這樣的表達提供了機會。

她說：「中國父母拙於表達感情、對子女要求高，有很多歷史原因，比如不安全感、焦慮，來源多方面，包括他們曾經經歷的種種動蕩、貧困，他們自己也要面對的叢林法則…他們成長過程和生活經驗裡，也沒有太多表達感情的方法。」

「和女兒分享日常」在接受抖音官方採訪時表示，很多叫他們爸爸媽媽的網友要麼是原生家庭並不幸福，要麼是父母因故早亡，在他們這裡尋找依賴和寄託。

一些網民亦有爭論，指這樣亂叫爸媽是「不負責任」。但這在「絲瓜湯文學」走紅之後進入一個高潮，因為中國一些官方媒體也開始加入討論，嘗試將論述轉向「孝道」，試圖引導民眾將傳統家庭觀念放在首位、理解父母。

但對於張先生來說，這樣的理解、和解「來得太輕巧了」，「我當然可以理解爸媽不容易，他們有自己的敘事，我也有我的代際創傷，這點互聯網上的溫暖已經是我僅有的慰藉，我知道這些博主現在應該是量產，應該是簽了公司在運營，但我也信那一點點溫暖，聊勝於無」。

中國兒童演藝的市場規模正在不斷擴大，但虛假宣傳增多。圖為示意圖，非當事人。（取材自微博）

●「兒童造星」灰色產業鏈 收割家長錢包

同樣的望子成龍、望女成鳳，有些父母選擇了為自己和子女們追求「童星夢」，加上互聯網短視頻與微短劇市場的爆發式增長，一種將少兒培訓與演藝經紀深度捆綁的「兒童造星」模式悄然興起。它打著藝術培訓、影視通告、IP孵化的旗號，背後卻隱藏著層層套路與虛假承諾，形成一條收割家長的灰色產業鏈。多個業內人士表示，無序「兒童造星」正帶來多重隱患。

據新華每日電訊報導，在某個短視頻平台直播間裡，一位頂著「兒童影視經紀人」、「兒童成長規畫師」等頭銜的「老師」，正對著不同兒童圖片視頻點評，不時舉起手中「有戲」紅牌，讓屏幕前的家長興奮不已直喊：「老師，可以看看我家孩子嗎？」、「我們這個能相中不？」評論區裡，還有不少家長源源不斷地發布自家孩子的生活照、藝術照，期待著被點評與選擇。這些孩子從一歲到十幾歲都有。

河南的任女士此前就被短視頻平台的一個小演員選角直播吸引，發了女兒的照片後，主播安排所謂兒童影視經紀人邀請她女兒參加「百分百進組項目」，任女士心動後支付對方要求的699元人民幣（約100美元）拍模卡等費用後，試鏡與通告卻遲遲沒有到來。她去問後，對方又發來一份近2萬元的包裝套餐，表示付款後可以「直接送導演試鏡名額」、「要盡快占下名額」。她説：「後來看到一個帖子，説可能是連環套路，之前掏的錢只能自認倒楣。」

近年來，受短劇市場繁榮與傳統少兒培訓行業困難疊加影響，一部分機構謀求轉型：將少兒培訓與演藝經紀結合，形成演員招募、藝術培訓、影視通告、IP運營、影視播出等一條龍產業服務。這其中，精心設計過的「氪金套路」形成畸形產業鏈。一些不法機構利用家長期待孩子登上銀幕、成為「明星」的期待，設計了「小演員造星」騙局。他們的目標並非發掘有潛力的演員，而是收割家長的錢包。

一名從業多年的影視導演坦言，影視行業要求的專業性比較強，儘管不排除隨著技術的發展，一些經紀公司開始在直播間選角的可能，但據他了解，行業內幾乎沒有在直播間中挑選演員的。「目前市面上一些機構根本沒戲可拍，純粹靠賣課和包裝費盈利」，他説，更有甚者，拍攝完成的短劇因缺乏市場價值無法上線，機構便以「需購買視頻平台廣告位才能播出」為由，繼續誘導家長追加投入。最終，這些作品淪為「誰演誰看」的家庭紀念品。

當前，中國兒童演藝的市場規模正在不斷擴大，兒童演員正在從邊緣配角走向敘事中心。多個業內人士表示，影視產業需要小演員，但這仍是一個「千軍萬馬過獨木橋」的行業，虛假宣傳與矛盾糾紛增多，讓不少陷入「造星夢」的普通家庭背負沉重經濟負擔。一些經紀機構為招攬孩子，虛假承諾進組無法兌現，引發矛盾糾紛，而由於合同約定缺少量化標準，對家長的違約條款卻很苛刻，常導致合同糾紛、維權困難。

經濟負擔之外，兒童身心健康亦受衝擊。由於短劇拍攝節奏極快，不少小演員面臨高強度的拍攝安排，常需熬夜拍攝，面臨曝曬、淋雨等惡劣環境，而這種產業化運作正在將「成名要趁早」、「顏值即正義」的功利價值觀植入兒童成長土壤，扭曲教育導向，損害未成年人身心健康。更值得警惕的是當前不少短劇為提高話題度與曝光度，劇情狗血、粗製濫造，兒童在模仿表演中，可能無形中接受扭曲的價值輸入。

「這本質上是一種賭博式育兒。」來自廣州的家長謝芳説，「看到明星收入高，就幻想孩子一夜成名，卻忽視了99.9%的失敗率以及對孩子成長的影響」。

「星夢」雖誘人，但灰色產業鏈必須剷除。「孩子的成長經不起試錯」，廣東知恒律師事務所律師張萍呼籲，監管部門應嚴厲打擊沒有資質的演藝機構及從業人員，整治虛假宣傳、合同欺詐等行業亂象。另外，還要加快制定兒童演藝行業專項規範，保障兒童權益。

作為信息傳播和交易發起的關鍵環節，網路平台更是責任重大。業內人士建議，平台需運用技術手段，對以「童星招募」、「劇組直招」為名的帳號和直播內容加強識別與審核，對「保過」、「內推名額」、「付費上鏡」等誘導性話術進行關鍵詞封堵與預警。對於兒童參演的微短劇等內容產品，平台必須前置審核，建立更嚴格的內容分級與過濾機制，杜絕低俗、成人化情節對兒童的侵蝕。

東莞豎店短劇基地副總經理羅一夫說：「如果是希望體驗演習、上鏡的感覺，可以關注一些正規影視基地的招募需求。」