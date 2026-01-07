奶茶變成準毒品？霸王茶姬陷咖啡因爭議

霸王茶姬門店。（取材自微博）

霸王茶姬 因咖啡 因含量問題，再度陷入輿論風波，這次還因為「準毒品」說，在社交平台上形成了一場「咖啡因集體焦慮」。這位新茶飲王者又被推至輿論的風口浪尖，並折射出公眾對食品成分認知的「科普鴻溝」。

知名連鎖茶飲品牌「霸王茶姬」又陷咖啡因含量爭議。 一名網路博主在社交平台發帖稱，霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料，是在蹭「準毒品」的擦邊球。霸王茶姬咖啡因爭議話題隨後衝上多個社交平台熱搜，不少網友表示喝完後確實睡不著或心悸。對於旗下奶茶成「準毒品」，霸王茶姬隨即否認並反擊稱堅決依法維權。就在霸王茶姬當日股價下跌、商譽危急之際，上海禁毒一句「拋開劑量談毒性是耍流氓」，被網友解讀是「神救援」。

喝完 失眠到天亮？

此次事件源於一名博主在知乎網站發文稱，如今上班族常用的工作提神品，如霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料，實際上是在蹭「準毒品」的擦邊球。話題在網上引發熱議後，眾多茶友跳出來表示了認同。其實互聯網一直流傳著「喝了霸王茶姬就睡不著覺」的說法，比如「喝萬里木蘭，享失眠人生」、「木蘭喝完後，大半夜還想著替父從軍」、「喝的是奶茶又不是咖啡，咋還睜眼到天亮了？」

這次將其奶茶等飲品說成是「準毒品」，非同小可，讓網上瞬間炸鍋，多個測評博主發文稱，明星單品伯牙絕弦花香款（大杯、熱）咖啡因含量約220mg，而成年人每日咖啡因安全攝入量≤400mg，單次建議≤200mg，引發「喝茶等於喝咖啡」的討論，讓愈來愈多網友質疑霸王茶姬存在咖啡因超標的情況。

隨著輿論風向愈見離譜，霸王茶姬不得不文回應稱，此類惡意捏造事實、損害公司商譽的違法行為，法務部門已全面介入並啟動法律程序，堅決依法維權。 霸王茶姬茶飲。（視頻截圖）

霸王茶姬股價 崩跌

不過，據中新網報導，企業回應並未完全平息爭議。2025年12月26日晚，霸王茶姬美股一度跌超14%，創下上市以來最大單日跌幅。當晚，霸王茶姬再次通過官方微博發布長文回應質疑，並嚴正指出相關言論嚴重失實，已構成對企業商譽的損害，公司表示法務部門已全面介入，並將依法啟動法律程序，堅決維護自身合法權益。

聲明解釋，「依據現有的公開數據與檢測結果，一杯採用原葉現泡的茶飲，其咖啡因含量按每100ml同等容量計算，與一杯拿鐵大致相當，並顯著低於一杯美式咖啡」；「更重要的是，茶從來不止有咖啡因。茶葉中豐富的茶多酚、氨基酸等多種活性成分，以及鉀、錳、鎂、鋅等人體所需的礦物質元素，共同構成了茶獨特的風味與健康價值。這些物質並非孤立存在，而是與咖啡因協同作用，形成一種溫和而複雜的平衡」。

這並非霸王茶姬第一次因咖啡因陷入爭議。2024年5月，有多名網友稱喝了霸王茶姬「萬里木蘭」奶茶後出現心慌心悸等不適症狀，有人還「喝進醫院」。為適應消費者需求，霸王茶姬2025年3月與5月分別推出了伯牙絕弦、花田烏龍等招牌產品的低因款，稱相較於常規款，一杯大杯、標準冰、標準糖的輕因·伯牙絕弦，咖啡因含量下降了約50%，並在小程序上提示「原葉真茶，茶葉本身含有咖啡因，請茶友根據自身情況合理把握飲用時間」。

針對部分消費者出現的強烈不適反應，科信食品與健康信息交流中心主任鍾凱解釋稱，咖啡因個人耐受差異大，敏感的人會出現心慌心悸等不適症狀，有的還會頭暈眼花，像民間說的「茶醉」也是咖啡因所致。 霸王茶姬門店。（視頻截圖）

滬禁毒辦 一句話反轉

事件迅速升溫之際，上海市禁毒委員會辦公室通過其官方微信 公眾號發布權威科普文章，表示「拋開劑量談毒性都是耍流氓」，一句話為霸王茶姬正名，網友們的怒火才稍稍平息下來。

上海禁毒辦在文中明確指出，任何物質的毒性都必須基於攝入量來評估。咖啡因作為一種中樞神經興奮劑，確實在中國被列為第二類精神藥品進行管制，但這主要針對其高純度、非食用目的的生產、運輸和販賣行為。而作為食品飲料中的天然成分，其風險與毒品性質截然不同。

官方科普澄清，咖啡因是茶葉在生長過程中自然形成的生物鹼，是植物用以抵禦蟲害的天然防禦機制。所有真正的茶葉（如紅茶、綠茶、烏龍茶等）均含有咖啡因，純花草茶除外。

官方強調，市面上合法銷售的含咖啡因飲品，包括茶飲和咖啡，其成分均受嚴格的食品安全標準規範，並非「準毒品」。

以霸王茶姬為例，通過其官方小程序查詢並計算各款產品的咖啡因含量，結果顯示均在國家規定的安全合格範圍之內。一杯原葉現泡的霸王茶飲，其單位容量（每100ml）的咖啡因含量與一杯拿鐵咖啡相當，且顯著低於一杯美式咖啡。 霸王茶姬明星單品伯牙絕弦。（取材自微博）

上海禁毒特別提醒公眾：要警惕網路上諸如「將奶茶比作準毒品」等誇大、誤導性言辭，切勿相信和傳播此類未經證實的信息。同時，也絕不能因此放鬆對真正毒品的防範意識，應保持清醒認知，區分科學事實與情緒化表達。

但報導指出，儘管事件真相得以澄清，資本市場情緒已難以逆轉。受此風波影響，霸王茶姬股價一度跌超16%，創下上市以來最大跌幅。這也暴露出：在信息碎片化的時代，消費者對食品成分的認知仍存在巨大鴻溝，而品牌方的危機公關速度與科普深度，正成為影響市場信任的關鍵變量。 霸王茶姬茶飲是許多上班族愛不釋手的提神飲品。（取材自微博）

一場非理性指控 倒逼行業科普升級

霸王茶姬茶飲所含「咖啡因」被說成是「準毒品」，茶行業專家無法淡定了。「將茶飲與毒品綁定的說法，不僅違背科學常識，更是對中國茶文化的汙蔑。」中國茶葉學會副理事長兼科普工作委員會主任、浙江大學茶學學科帶頭人、浙大茶葉研究所所長王岳飛這麼說。另有茶葉研究相關學者表示，部分消費者反饋的「睡不著」問題，恰恰是新茶飲企業升級的側寫，原葉茶或茶飲料不足以成癮，關鍵在要選對飲用時間。

學者：長期喝茶 睡更好

據消費聯商網報導，新茶飲中的咖啡因話題頻繁登上社交媒體熱點。霸王茶姬、喜茶、古茗、茶百道、奈雪的茶、爺爺不泡茶等，幾乎所有知名茶飲企業，都曾被反饋「喝了睡不著」，此次霸王茶姬茶葉飲品中天然存在的「咖啡因」被自媒體博主與嚴管的「精神類管制藥物」進行強行關聯，拋出「準毒品」這一聳人聽聞的指控，讓缺乏專業辨識能力的公眾引發了非理性恐慌。

在提神這件事上，茶中成分其實在打配合。王岳飛表示，茶為什麼叫「一片神奇的東方樹葉」，是因為茶中既含有提神醒腦的咖啡鹼（因），又含有安神鎮靜的茶氨酸。咖啡因的核心作用是興奮中樞神經、提神醒腦、強心、利尿、消除疲勞、振奮精神，其提神效果「強烈而短暫」，15到20分鐘就感覺到了，起作用的時間通常在2至5小時。而茶氨酸能帶來舒緩放鬆的效果，安神鎮靜，其作用效果是「溫和而持久」。

他進一步解釋說，因茶葉中咖啡因、茶多酚、茶氨酸等的綜合作用，飲茶短期內會影響某些人的睡眠，尤其對咖啡因敏感人群，但長期喝茶卻能讓人睡得更好。

至於「準毒品」這一聳人聽聞的指控，王岳飛則表示：「將茶飲與毒品綁定的說法，不僅違背科學常識，更是對中國茶文化的汙衊」。 福州小學生體驗茉莉花茶蓋碗泡法技藝。 （中新社）

作為全球三大飲品之首，茶起源於中國，中國茶文化的自信，是建立在其深厚的歷史經緯與廣闊的全球影響力之上的，是一份底蘊深厚且不容挑戰的國家級文化資產，更是無法撼動的文明基石。王岳飛充分肯定新茶飲行業在推動中國茶發展方面的努力，此次風波實際上也是在倒逼行業科普升級，讓「茶有咖啡因」、「茶是健康飲品」等知識走向公眾。

茶葉咖啡因 不致成癮

茶葉中的咖啡因成分含量雖高，但並不存在成癮性。中國農業科學院茶葉研究所研究員傅尚文，從事茶葉質量標準與檢測等工作已有近30多年。他表示，任何成癮物質都需要達到一定純度，而我們日常生活裡飲用的原葉茶或茶飲料，咖啡因成分僅占2%至4%，不足以成癮。

對於喝了茶「睡不著」的問題，傅尚文認為，這與個人體質有關。茶葉中的咖啡因是天然植物成分，人體攝入後會通過代謝轉化為尿酸排出體外。大部分人在2到7個小時便可以將咖啡因代謝。因此，選對合適的飲茶時間，選擇適合自己的茶葉、產品，並且控制飲用量即可。

茶飲業3.0 回歸茶本質

部分消費者反饋的「睡不著」問題，恰恰是新茶飲企業升級的側寫。過去幾十年，中國新茶飲行業，經歷了以植脂末、茶粉沖調為主的「粉末時代」，到鮮果與小料堆砌的「街頭時代」。如今行業已全面進入強調「原葉現泡+優質牛乳」的3.0時代。當新茶飲行業摒棄香精勾兌，普遍採用真茶時，茶裡咖啡因含量和效果自然會隨之體現。消費者的吐槽，正是真材實料的變化：行業告別「糖水」，回歸「茶」的本質。

中國茶葉流通協會會長、全國茶葉標準化技術委員會主任委員王慶表示，放眼全球飲料史，今日中國新茶飲面臨的「咖啡因審視」並非新鮮事。咖啡在普及之初也曾經歷漫長的「道德恐慌」，17世紀傳入歐洲時曾被貼上「惡魔飲品」標籤；19世紀至20世紀初又面臨「導致焦慮、失眠」的健康指控。國際咖啡產業和企業通過長期的科普，讓公眾逐漸理解咖啡的成分與功效，並打造咖啡文化，使其成為全球最成功的商業飲品。