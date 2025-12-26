中國創造超導電動磁懸浮推進世界紀錄

我的頻道

記者林茂仁／即時報導
中國國防科技大學成功在2秒內，將噸級重的試驗車加速至700公里。（取自人民日報網）

中國國防科技大學磁浮團隊在開展磁懸浮實驗中，成功在2秒內，將噸級重的試驗車加速至700公里/小時，這一測試速度打破了同類型平台全球紀錄，成為全球最快的超導電動磁懸浮試驗速度。

中通社報導，國防科技大學磁浮團隊歷時10年攻關，在400米磁懸浮試驗線上，成功實現噸級載荷700公里/小時的最高試驗速度並安全停車。此次突破攻克超高速電磁推進、電動懸浮導向、瞬態大功率儲能逆變、高場超導磁體等核心技術難題，標誌著中國在超高速磁浮領域邁入國際領先行列，為中國未來的真空管道磁浮交通發展提供新的選擇，也為航太助推發射和試驗測試提供新方法新手段，其後續的技術迭代及產業化應用，將為中國的航空航太以及軌道交通事業發展帶來新動能。

國防科技大學磁浮團隊自1980年起深耕磁懸浮技術，支撐北京地鐵S1線、長沙磁浮快線等四條磁浮線路的成功運營。

據瞭解，早在今年1月7日，該團隊就已在磁懸浮實驗中實現最高試驗速度超過648公里/小時，刷新了當時該領域的世界記錄。

國防科技大學李傑表示，這次超高速超導電動磁浮系統的成功，是磁浮團隊多年努力的結果，在總體方案、超高速電磁推進、電動懸浮、超導磁體等關鍵技術方面都取得了實質性的突破，將加速中國超高速磁浮交通的研發進程。下一步，團隊將聚焦超高速管道磁浮交通、航空航太裝備試驗、電磁助推發射等前沿領域，推動產學研用深度融合，助力國防科技自主創新。

