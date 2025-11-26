3大新星奪13金 全運會掀青春風暴 衝刺2028洛杉磯奧運

11月17日，廣東隊選手柯沁沁在全運會比賽中獲得亞軍。(新華社)

第15屆全國運動會掀起青春風暴，于子迪、張展 碩、柯沁沁3大新星共奪13金。這批不足20歲的新星展現非凡潛力，成為中國拚搏2028年洛杉磯奧運 的新希望。而這些曾在明星選手光環背後的年輕小將，在本屆全運會上嶄露頭角，他們渴望擁有更大舞台，洛杉磯奧運將是他們大展身手的絕佳機會。

老將與新秀的對決，是歷屆全運會的主旋律之一。本屆全運會多次上演跨時代運動員的直接對決，不少20歲以下的選手逐漸在對抗中占據上風，一次次掀起「後浪推前浪」的青春風暴。

游泳女子400米個人混合泳決賽17日在深圳舉行，河北隊選手于子迪在比賽中獲得冠軍。(新華社)

★兩小飛魚 泳隊大驚喜

大公報報導，來自河北的13歲「小孩姐」于子迪，是本屆全運會女子游泳項目的最大驚喜。除了奪得三枚金牌外，她更是在女子200米混合泳項目上，以2分07秒41的成績打破塵封13年的亞洲紀錄，原世界紀錄是傳奇明星葉詩文在2012年倫敦奧運上創造的成績。

與今年7月新加坡游泳世界錦標賽獲得第4名的成績相比，于子迪四個月間成績進步近兩秒，該成績若放在世錦賽上也僅次於加拿大「天才少女」麥金托什。于子迪火箭般的進步速度令世界驚嘆，甚至一度成為西方傳媒對全運會游泳比賽的第一關注點。

考慮到于子迪比麥金托什小六歲，在蝶泳和背泳技術細節上還存在一些不足。若于子迪能在未來幾年內延續今年展現出的進步態勢，在洛杉磯奧運上很有可能將會挑戰麥金托什在混合泳上的霸主地位。

潘展樂、汪順、徐嘉余、覃海洋是近些年中國男子游泳的領軍人物。本屆全運會男子游泳的最大贏家則當屬山東18歲小將張展碩，他個人奪得200米、400米、800米及1500米自由泳金牌。張展碩在去年世錦賽上曾作為國家隊男子自由泳接力隊的主力選手奪得冠軍，但在去年巴黎奧運和今年新加坡世錦賽上未有突出表現。本屆全運會他狀態大爆發，在200米、400米自由泳上兩次戰勝奧運冠軍潘展樂，並在400米項目上破世界青年紀錄。更可貴的是，張展碩並不滿足於全運會冠軍，而是將眼光放在更廣闊的世界賽場。

山東隊選手張展碩在全運會比賽中。(新華社)

與張展碩年齡相仿的日本小將村佐達，在今年世錦賽200米自由泳上游出了1分44秒54的成績，這一成績略好於張展碩（1分44秒86）在全運會的成績，這也讓張展碩對全國冠軍有清醒的認識，他希望在更大的舞台上創造屬於中國游泳的歷史。

★15歲小花 體操新希望

形象與實力兼備的廣東15歲小花柯沁沁，是本屆全運會體操賽場湧現出的一顆耀眼新星。她個人參加青年組和成年組兩個組別比賽，不僅奪得青年組個人全能金牌，而且還在成年組個人全能比賽中擊敗邱祺緣、張清穎等世界冠軍後奪冠。除了過人的體操天賦和紮實的基本功外，柯沁沁具有較好的心理質素，在團體和個人全能比賽中並未出現明顯的動作失誤，而且還能完成高質量的動作成套。

中國體操女隊目前正處於歷史低谷，主力隊員受傷病折磨和身形變化的影響，在世界上缺乏競爭力，柯沁沁的湧現為正處於低谷的中國體操女隊帶來了新的希望。

3大新星奪金項目(資料來源：大公報 圖片來源：新華社)

★傳統大項 紛設青年組

據報導，本屆全運會上，乒乓球、羽毛球、體操等中國體育傳統優勢項目，紛紛設置青年組比賽，將青年組比賽成績計入全運會總成績。乒乓球項目18歲以下組的設項與成年組完全一樣；羽毛球18歲以下組設立男、女團體兩個小項；體操青年組除設置男、女團體和個人全能四個小項外，還為了培養國家體操女隊在傳統優勢項目高低槓和平衡木的人才，特意設置高低槓平衡木跳馬全能項目。傳統優勢項目紛紛設置青年組，其目的就是通過全運會調動各地方隊培養後備力量的積極性，著眼未來奧運會周期，為國家隊的優勢項目儲備人才。

全運會青年組比賽是國家隊教練發現潛力新星的重要舞台。本屆全運會開賽前，中國乒乓球協會便印發了「獲得第15屆全國運動會乒乓球決賽成績優異的運動員入隊」的通知，其中獲得本屆全運會乒乓球青年組比賽男女單打前兩名及獲得男女單打前八名的非國家青年隊特殊打法（顆粒膠、直拍、削球）運動員可入選國家青年乒乓球隊。青年球員人才的高度和厚度，決定了一國（或地區）在一個項目上能否形成完整的人才輸送體系，這也是中國傳統優勢項目能否始終保持優勢的關鍵。

「大灣雞」在比賽中場休息時表演。(新華社)

●吉祥物海豚變「大灣雞」 周邊衍生也賣爆

上游新聞報導，全運會日前閉幕，有關全運會的話題討論熱度依然很高。回顧這屆全運會，除了在運動場上拚搏的運動員，全運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」也是絕對頂流，不過它們有一個更廣為流傳的名字—「大灣雞」。

實際上，全運會吉祥物原型為中華白海豚，因網友「指豚為雞」的趣味解讀而收穫「大灣雞」的暱稱。設計團隊本著「打不過就加入」的原則，也順勢接納並回應。「大灣雞」爆火出圈，其周邊衍生品也賣爆了。不少人調侃，「沒想到這屆全運會最大的贏家，竟然是一隻雞。」

「大灣雞背包」開啟預售後被搶購一空。（網頁截圖）

從數據來看，「大灣雞」也對得起「頂流」稱號。「大灣雞」亮相開幕式後，網絡相關話題閱讀量就突破5億，搜索量暴漲300%。周邊產品也熱賣，全運會特許商品銷售額已達6.8億元人民幣(約9569萬美元)。有潮玩企業訂單已經排到12月，工人24小時不停地生產。

「大灣雞」從全運會開幕式上亮相開始，就走在了「國民萌寵」的路上。相關話題閱讀量破5億。開幕式結束後，「大灣雞背包」刷屏網絡，因為書包上有「大灣雞」的圖案，引起大家關注。不少網友直呼「上鏈接」求購「大灣雞書包」。

報導說，在二手交易平台上，有許多賣家在售「大灣雞背包」，標售價格不等，有的標價幾十元，有的標價幾百元，甚至有人標出18萬8888元的天價。

據全運會開幕式副總導演、銳豐文化總經理黃沛凌介紹，「大灣雞背包」名叫「廣州喜樂包」，共有四種款式，其中包含一款「運動員」專屬包。針對網友的求購，黃沛凌表示正在跟特許經營單位溝通，看如何將它推向市場。

這個火遍全網的「顯眼包」日前在「廣州禮物」小程序迎來官方預售，定價168元，商品預售不久便售罄。

「大灣雞」走紅後，周邊產品如主題掛飾、「大灣雞」紀念冰箱貼等特許商品尤受青睞，成為年輕人的「社交爆款」。「『大灣雞』太火了，排隊八小時才買到想要的生肖款。」廣州市民朱女士日前表示，她先後前往廣州藝術博物院、廣州塔、北京路等三家特許商品店排隊，最終才買到自己想要的款式。

在廣州市多家全運會和殘特奧會官方特許商品零售店，大多數門店推出了限購措施，部分熱門款一上架就被搶購一空。在線上渠道，「大灣雞」周邊也銷售火爆，多個購買鏈接顯示「已售罄」，不少爆款產品的價格也隨之上漲。

官方正品的緊俏，給了「高仿」可乘之機。據報導，打開某電商平台，輸入「大灣雞周邊產品」，發現在平台上「大灣雞」周邊產品豐富，包括毛絨玩具、造型手辦、飾扣、盲盒、徽章、擺件等。有的商家還會售賣貼紙等，但這些產品很多並非正版產品。

商家坦承，售賣產品並未獲得官方授權，「產品是自製的，並非官方正品。」對此，河南澤槿律師事務所付建律師提醒，複製、使用賽事吉祥物形象用於商品生產、銷售等商業活動，涉嫌侵權。

全運會特許商品的熱賣，離不開組委會的提前布局。據組委會介紹，本屆全運會開發特許商品2800多款，線下開設特許零售店超700家。「大灣雞」設計師劉平雲也介紹，這次全運會吉祥物的文創開發，種類的豐富程度可謂琳瑯滿目。「這次我們開發了20大類文創產品，幾乎包容了所有的方向…應該說是應有盡有，總有一款你會喜歡。」

面對火爆的市場，東莞、中山等地的相關企業正開足馬力生產。在東莞的文博工藝品有限公司生產車間裡，流水線高速運轉，工人加班加點趕工，一箱箱封裝完畢的「大灣雞」周邊正排隊上貨櫃。該公司董事長劉慶輝說，「原本沒有想過能賣這麼火爆，現在基本上天天爆單，工廠加了好幾倍人手，但還是供不應求。」

劉慶輝還透露，「目前，僅吹泡泡小掛件已接到全運會官方30萬份訂單，預估本屆全運會全品類潮玩產品總產量有望突破100萬個。」

「大灣雞」的走紅並非偶然，而是一場官方設計與民間創造力相互成就的文化共振。吉祥物設計師劉平雲表示，「當不少人根據自己的生活和觀感，為『喜洋洋』、『樂融融』起了新的別稱，創作了新的內容內涵，我都是樂見其成的。因為這樣實現了設計與民同樂的目標，讓更多人關注和參與了全運會。」

劉平雲時常在各大網絡平台關注「大灣雞」的二次創作內容，以設計師的身分為網友點讚。「我們的團隊只有十來個人，代替不了幾萬人甚至幾千萬人，所以網友的力量是無窮的。我們也享受其樂，大家能夠參與進來，我們看到也開心。很多漫畫也好，小動畫也好，小視頻也好，我們是無法企及的。所以我只能去點讚，誇他幹得好。」

「大灣雞」正成為大灣區 文化創意產業的發動機。不少網友也呼籲，全運會和殘特奧會結束後，「大灣雞」能夠留下，成為大灣區的吉祥物甚至文化符號之一。

對此劉平雲表示，「這是一個很大、很系列的話題，如果真能這樣，我們作品的生命力會更加延續，變成大灣區推動文化建設的一個符號。我相信這是（文化）軟實力（的體現），所以讓我們寄予厚望吧。」