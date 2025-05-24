30歲獨腳登山俠 拄拐登頂玉珠峰 將自己活成一座大山

5月3日，王輝登頂玉珠峰。(取材自新京報／受訪者供圖)

30歲的獨腳登山客在雪地撐著拐杖攀登青海省玉珠峰，突破身體障礙，將自己活成一座大山。

新京報報導，曾是軍人的王輝在2016年因病失去右腿，此後他沉寂過，也在身邊人的鼓勵中振作。他曾閱讀史鐵生的書，攀登過五岳，登山為他帶來更多自信。

★因病失腿 攀五岳更自信

今年5月3日10點半，30歲的王輝登頂玉珠峰。這座位於青海省崑崙山脈東段的最高峰，像接納每一位登山者一樣，接納他的到來。

王輝的拐杖頂端帶著冰錐，能穩穩的扎進冰層，這副由不鏽鋼鋼管、弧形鐵片與寶塔鑽頭連接而成的特殊裝備，此刻，正穩穩支撐著他的身體，在海拔6000米以上的雪坡上鑿出一個支點。

對王輝來說，攀登雪山面臨與普通人一樣的問題，那就是適應高原反應。4月28日，全中國各地的登山愛好者在青海格爾木集合。眾人從格爾木到西大灘，再抵達登山小鎮，海拔從2800米左右逐漸升到5000米以上，有隊友發生了嚴重的高原反應，發燒、肺水腫，哪怕路程已經進行了一半，但為了安全，只能選擇放棄。

王輝也有輕微程度的高反，5月2日與3日那兩個晚上都沒有睡好，感覺口鼻被悶著、無法呼吸，很快被憋醒。

除了高反之外，他們也面臨著不確定的天氣。5月2日那天，他們從登山小鎮前往C1營地時，路上颳起了風。晚上7點左右，在營地住下時，外面風雪大作，大家甚至擔心第二天凌晨無法繼續攀爬。

好在他們運氣還可以，5月3日凌晨3、4點出發時，風雪漸漸散去。他們戴著頭燈，準備衝頂。通往山頂的路布滿了亮冰，冰層裸露在外，上面幾乎不附著軟雪。冰面很滑，王輝每走一步都需要用拐杖上的冰錐插進冰層裡，狠狠抓牢。

爬山對他的體力來說不算特別大的考驗，但在過程中，不知道是因為饑餓還是高反，他一度感覺非常難受，但好在挺了過來，最終順利登頂。

讓王輝沒想到的是，比爬山更難的是下山。雖然他已經知道會有亮冰和陡坡，但由於角度問題，他下來時沒辦法把冰錐插到冰層裡，最後只能求助嚮導。嚮導把繩子綁在他身上，繫上安全扣，讓他掛在嚮導身上，由對方控制他往下滑的速度、距離和方向。

王輝很感激嚮導與隊友們，有隊友跟他說，他們登山都非常費力，而王輝還能登頂成功，簡直就像是他們的精神氮泵。有隊友說：「我原本想攀登高山，沒想到遇到了比山更高的山。」這裡所說的山，就是王輝本人，這讓他非常感動。

王輝（右）在登山中。(取材自新京報／受訪者供圖)

★自製拐杖 升級爬山裝備

報導說，為了這次登頂玉珠峰，王輝從3月中旬就開始準備，他知道那裡陡峭且都是亮冰，因此決定升級自己的爬山裝備。

他健全的這隻腳可以像普通人一樣穿登山靴，登山靴上的冰爪可以牢牢將他固定在冰面上。但若使用普通拐杖，支撐時就會打滑。上次在奧太娜雪山，他試著在拐杖頭上安裝冰爪，在地面上雖然有幾個落點，但效果不佳。後來他和哥哥一起想出了方法—將冰爪換成冰錐。冰錐只有一個落點，能夠直接插入冰中，固定性好，且相對結實。

一開始，他想做成沒有焊點的、拐杖與冰錐一體的設計，跑了好幾個加工車床的點，都沒有人願意做。最後他以拼湊零件的方式，將不鏽鋼鋼管、不鏽鋼鐵片及寶塔形鑽頭組成冰錐。

他把它們安裝在拐杖上，在土地、水泥地和柏油路上反覆測試，確認硬度足以支撐他的體重，才放心帶著它去攀登玉珠峰，他還準備了兩個拐杖頭作為替換。

這次登山過程中，王輝還偶遇了「無腿勇士」夏伯渝。夏伯渝是中國唯一一位雙腿截肢登上珠穆朗瑪峰的人，是王輝的是偶像。夏伯渝還誇他製作的拐杖很有趣。

王輝對這副拐杖有很深的感情。每一次登山，它們都陪著他。這次新安裝上的冰錐，除了在下山時不方便，其他時候都很好用，每走一步都能扎進冰層，他的心也隨之安定。他知道，沒有這個東西，自己根本無法登上去。

這次登山過程中，王輝（右）碰到了他的偶像夏伯渝，中國唯一一位雙腿截肢登上珠穆朗瑪峰的人。(取材自新京報／受訪者供圖)

★越過心中的山 鼓舞他人

報導指出，2016年，王輝因病致殘、右腿截肢。從一名健全的軍人成為殘疾人，對他來說是難以接受的轉變。在醫院裡，醫師與護士將他當作家人看待、照顧，那段時間，王輝學會了PS、PR等軟體。原本對書本沒有興趣的他，在醫師的鼓勵下讀起史鐵生的作品。

2023年他開始接觸爬山，他先從家鄉的古武當山開始嘗試攀登。當他拄著拐杖、用一條腿登上海拔1000多米的山頂時，發現這件事並沒有想像中困難。實際上，他爬山的速度甚至比健全人還要快，這項運動對他而言非常適合。

2024年夏天，王輝報名參加了「五岳特種兵」活動。該活動中，排名前1000名的選手可以獲得一枚五岳特製獎章。那年6月13日，他從山西大同的北岳恆山出發，計畫用五天時間攀登五岳。最終，他只用了四天就成功登頂五岳，並取得第124名的成績。就算兩條手都磨出水泡，但愉悅感與滿足感充斥心中。

爬完五岳後，他又前往珠峰大本營，之後也登上了奧太娜雪山。有人對他說：「你已經是殘疾人了，這種情況下還能爬雪山，讓我們自愧不如，你的行為給了我們很多力量。」

王輝已越過了自己心中的那座山，從被鼓舞者成為鼓舞者。對王輝而言，他非常希望能有更多殘疾人朋友走出家門，多接觸新朋友、多外出行走，這會讓內心變得更加開闊。