機器人跑半馬 秀出中國科技硬實力

北京的機器人半馬賽，參賽機器人個個看起來呆萌，背後隱藏的其實是相關國家和企業在科技戰場上的角力。到2029年，全球人形機器人 產業規模預計將達到324億美元的龐大市場，中國機器人產業已準備好挑戰「機限」。

2025年4月19日，一場前所未有的機器人馬拉松比賽將全世界目光吸引到北京，這場名為「北京亦莊人形機器人半程馬拉松」的比賽，共有來自中國多地20支機器人賽隊「展示兼練兵」；而賽場也成了「面試現場」，藉此向全球投資人傳達，中國人形機器人產業發展已按下「加速鍵」，半馬只是起點，更遠目標是全世界都能用上中國製造的機器人。

比賽當天清晨7時30分，全球首場「人機共跑」半程馬拉松賽事正式開跑。據文匯報報導，全程21.0975公里的賽道上，不同身材的人形機器人邁著各具特色的步伐，在工程師們的操控和伴跑下開啟「人生」第一個馬拉松。為確保人機安全，比賽全程採用鐵馬或綠化帶隔離，機器人身邊通常陪伴兩位工程師，負責遙控和隨時監護機器人狀態。

檢驗機器人運動能力

據了解，此次每個參賽機器人須具備人形外觀，實現雙足行走或奔跑，禁止輪式結構；控制方式可選擇手動遙控（含半自主）或完全自主。為確保更多機器人能夠順利完賽，參賽團隊在比賽過程中可以更換電池，也可通過更換機器人以接力形式參加全程比賽。賽道沿線還設置了多個補給站，提供電池更換、機器人維護及數智醫療等後勤保障服務。

據介紹，賽事除了設置冠亞季軍之外，還設置完賽獎、最優耐力獎等系列獎項，並準備科技創新研發獎勵，激勵機器人研發團隊的創新突破。

經過激烈角逐，「天工Ultra」以2小時40分42秒的成績衝線奪冠。「天工Ultra」身高約1.8米、體重約55公斤，今年不僅將時速從6公里提升到最高峰值速度12公里，還通過搭載「一腦多能」、「一腦多機」的通用具身智能平台「慧思開物」變得更聰明。 機器人「天工Ultra」在比賽中衝過終點。（新華社） 主辦單位頒發獎牌給奪冠的機器人「天工Ultra」，一旁的禮賓人員也是機器人。（歐新社）

天工隊發言人魏嘉星說：「為在此次馬拉松中取得優異成績，天工攻克了本體的穩定性、輕量化設計、關節長時間運動易發熱等硬件難題，還通過優化運動控制算法進一步增強了關節協調運動能力、步態協調能力和複雜地形通過能力等。參賽過程中『天工Ultra』的配速為7至8公里」。

松延動力的N2機器人獲亞軍，該企業創始人姜哲源對這個成績非常開心。畢業於清華大學的姜哲源表示，N2目前主要應用場景是科研教育、文娛導覽，「能夠做學校專業課的教具，也可在開業、婚慶活動中做接待導引」，在他看來，參賽最重要的意義就是「練兵」，讓團隊在設計指標之外提升機器可靠性。他希望未來中國機器人能夠走向世界服務全球。

世界首個機器人馬拉松同樣吸引了諸多外媒和在京國際友人的關注。有外媒向參賽機器人企業工作人員詢問：為什麼要讓機器人跑馬拉松？該工作人員回答說，通過賽事動態路況與複雜環境，可以檢驗機器人的運動控制、環境感知和能源管理等技術能力，對機器人的性能提出很多挑戰，參賽機器人既要應對長距離續航，還要在坡道、轉向等複雜路況下實現靈活運動。

在試錯中找到最優解

比賽過程中，大多數機器人跑來順利流暢，也有的在起步時意外跌倒、冒煙甚至頭掉了也一樣堅持繼續跑，這讓現場觀眾看得送上陣陣掌聲和加油聲。當機器人跑完馬拉松衝線的那一刻，很多觀賽的國際友人一邊拿著手機記錄，一邊不忘給機器人們加油助威，現場相當熱鬧，也體現了「摔倒後重整出發，科技進步就是在試錯中找到最優解」。

綜合新京報、第一財經報導，北京經濟技術開發區管理委員會副主任梁靚表示，這次人形機器人馬拉松比賽有四個特點。

一，它是一個測試和驗證的平台。看看人形機器人技術還有哪些需要攻關及優化。二，這同時也是一個科技成果的展示平台。三，這次馬拉松也是一個機器人應用推廣的平台，尤其今年會是人形機器人的量產元年，展示和應用推廣十分重要。四，構建了一個創新協作和合作的平台。

梁靚說，21公里的長距離測試以及不間斷奔跑，對機器人的多項技術都是巨大挑戰；「在這場賽事中，人形機器人與人同場競技，不僅能借助極限場景倒逼技術突破、展現標竿性應用成果，還能激發社會對『人機共生』的深度探討，進而提升公眾認知，促進機器人產業加速落地」。

在關注這場比賽的還有投資人。多位投資人表示，今年以來，他們一直在尋找優質機器人項目，人形機器人馬拉松是一個考察窗口。一名到場觀賽的私募基金管理者就說，「這次比賽恰好是一個機會，讓我們看一看機器人目前究竟跑得怎麼樣」。 來自小巨人隊的北職大「0306」小巨人跑姿可愛，一邊跑步一邊揮手致意。（歐新社）

結果是他從比賽中看到了目前機器人的穩定性、泛化性均有所缺失，但也看到了機器人團隊應對突發狀況的反應速度快，維修後就能迅速站上跑道，「這是我們所希望看到的有效失敗」。

參賽企業趁機搞宣傳

而投資者們更在意三個問題。其一，算法與技術能力。其二，零部件與成本控制，關鍵零部件是否自給？若高度依賴進口，生產成本就很難降到合理區間。其三，實用場景落地。除了科研或表演，能否在工業、消費級領域完成精細化操作？畢竟跑步運動只是入門，操作動手能力才是商業化的關鍵。

在投資者們關注下，參賽企業也抓緊了機會宣傳，獲得一波商業流量。比如，獲得第2名的松延動力團隊採用「多機作戰」戰略，籌組了「小頑童」和「旋風小子」兩支隊伍，並且採用了這家公司今年3月最新發布的機器人N2。松延動力董事長姜哲源就在現場為N2打起廣告，喊出「5000訂金現場鎖單，價格3萬9900人民幣，買不了吃虧，買不了上當」。

而在北京賽道上的多數參賽公司認為，人形機器人的行業前景十分清晰。操作能力比運動能力更具含金量，這決定了機器人能否進軍工業領域並創造更高的商業價值。這比單純跑完21公里更為重要。

比賽現場，有孩子們在和機器人玩。（歐新社） 一名參賽機器人和伴跑的工程師。（歐新社）

腿長跑得快？機器人跑步4點揭密

北京此次人形機器人半馬比賽，除展現中國機器人產業的爆發力，也讓人關注到機器人在運動上的一些特質和操控技巧及運用。有機器人為了跑出好成績，和人類一樣必須先「減重」，挑選適合自己的跑鞋，以提升運動穩定性和續航能力。以下是許多人對這場賽事的好奇提問：

●腿長、腳大的機器人跑得愈快嗎？

據新京報報導，此次參賽的人形機器人身高各不相同，有像「夸父」機器人這樣身高170公分的大個頭，也有身高只有75cm的「小巨人」。

在大眾認知中，腿長的人在每一步中可以覆蓋更長的距離，有助於提高奔跑速度，而腳大的人則可以更好地與地面接觸，在奔跑過程中穩定性更好。那麼，腿長、腳大會讓機器人跑得更快、更穩嗎？

北京鋼鐵俠科技有限公司創始人張銳表示，有影響，但不多。「腿長確實能夠實現更大的邁步寬度，但具體還得結合算法的設計來看。另外，腳大也可能會降低速度，腳小可能更有利於通過石子路面。所以綜合來看，機器人的跑步速度和腿的長度、腳的大小不存在特別絕對的關係」。 參賽機器人和「伴跑」的工程師們。（路透）

●機器人跑馬拉松也需跑鞋助力嗎？

在前不久舉行的賽前夜間測試中，各參賽機器人提前亮相，並進行了5公里短途賽程的測試。機器人「N2」現場穿了一雙童鞋，顯得呆萌可愛，同時很多機器人也都穿上了「運動鞋」。

與人類相似，機器人穿鞋也是出於保護雙足和關節的考慮。張銳認為，給機器人穿鞋有利有弊，核心要看整個機器人的系統設計是剛性還是彈性，包括使用的算法是動態還是靜態。

「穿鞋的好處是鞋底相對通用。人走路的時候抬起腳後跟，腳面還是在支撐地面，這樣可以更好地適應更多的不同環境。而穿鞋的缺點是，不同的鞋，摩擦力和彈力不一樣。如果鞋跟機器人、地面特點不匹配，可能造成機器人與地面的摩擦力過大或過小，從而增加機器人行走的困難，」張銳表示。

●遇到石子路機器人如何保持平衡？

此次比賽人形機器人「跑團」從北京南海子公園起跑，途經泡桐大道、文博大橋等風景優美的亦莊打卡點，終點位於北京經開區國家信創園，全長超21公里賽道中，地形涵蓋了平坦柏油路、坑窪裂縫路、長緩坡、短陡坡路段以及石板路、草地、石子路等多種複雜路況。

張銳表示，因應這些路況，比賽過程中機器人需精準調整步伐、姿態，克服重力影響，精準控制動力與制動以免摔倒。「比如在石子路面，機器人以較快的速度通過，反而愈容易保持平衡。有點類似於我們騎自行車，用速度換平衡，速度愈慢，反而更容易傾倒」。 比賽中，一名工程師摔倒，機器人撞上護欄。（路透）

據悉，此次奪冠的北京人形機器人創新中心參賽選手「天工」，它所搭載的具身智能平台「慧思開物」配備了控制全身動作體態的「具身小腦」，可以實時對外界環境作出反應，從而通過調整步態來保證機器人的平衡。

●人形機器人跑半馬，有何意義？

「天工隊」技術負責人郭宜劼表示，人形機器人「跑馬」需要在具身智能「大小腦」和本體優化等層面進行準備。

具體而言，在具身智能方面，首先要不斷提高奔跑速度，探索關節力矩、轉速的峰值邊界；其次要提升運動穩定性，通過提升人形機器人在運動中對自身狀態、環境狀態感知的準確性，作出相應調整；此外，要盡量提高機器人奔跑的「擬人性」，通過導入人類的運動數據，讓人形機器人跑姿更自然。

機器人本體方面，郭宜劼表示，需要對機器人進行結構減重，找到重量與強度之間的平衡點，還要針對其腿部進行耦合設計，完善導熱和風冷散熱技術，提升運動穩定性和續航能力。

北京經濟技術開發區管理委員會副主任梁靚表示，人類跑馬拉松，可能是對身體素質、耐力和速度的挑戰，對機器人來說，更多的是對其可靠性、穩定性、持久性、包括安全性的挑戰，是對機器人關節協調運動、核心算法開發與適配等一系列技術方面的考驗，當然也會考驗工程師們的協同作戰能力。