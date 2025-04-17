中國孩子有多累？高中生1周學習60小時比上班還累

部分學校為提振學生學習精神和鍛煉體能，會在課間安排學生在操場上跑步。示意圖。（新華社）

顧少強辭去中學教職工作，其中一個主要原因是擔任教師期間「陷入朝九晚五、日復一日的生活裡」。在目前的中國教育體制下，每天承受著學習壓力又沒時間補眠的，還有廣大的學生。中國孩子有多累？一項統計顯示，中國高中生的周學習時間近60小時，比上班族還多出近11個小時，這也拉高了學生的負面情緒指數，中國學生的心理健康 狀況不容樂觀。

某校學生的「激情早讀」。（取材自微博）

「工作時間」超過成年人

據騰訊新聞「谷雨數據」報導，國家統計局統計顯示，2023年，全國企業就業人員周平均工作時間創下近20年新高達到49小時，位於世界國家前列，但這還仍不及一位中國高中生甚至初中生的周學習時長。在北京大學一項中國家庭追蹤調查（CFPS）中，2022年，中國高中生的周學習時間為59.7小時，比上班族多出近11個小時，中學生為55.2小時，小學生則為46小時。

這意味著，從小學到高中，孩子們的「工作時間」逐級遞增，最終超過了大多數成年人。

而教育部 曾在2017年規定普通高中課程方案：每周35課時，每課時45分鐘，合計約26小時，即便加上每天2-3小時的課後作業與興趣班時間，學生的周學習時間也不應超過45小時。

成年人還有單休或者雙休，學生們周末卻沒法閒著。學習時間由周末與非周末（工作日）兩部分學習時長構成。具體來看，高中生在工作日平均每天學習9.95小時，周末每天花4.97小時做作業或補課；相應的，初中生工作日投入9.35小時，周末日均學習4.24小時；小學生，平時每天學習7.75小時，周末花3.62小時完成各類任務。

2021年，「雙減」開始。該政策在作業量、上下學時間、睡眠時間、課後輔導等方面做出了細致設定，要求各地學校嚴格遵循。高中生的周學習時間從2018年的60.4小時降至2022年的59.7小時，中學生從55.9小時降至55.2小時。小學生學習時間略有增長，但基本穩定。

雙減效應 培訓班轉地下

不過，「雙減」政策約束了學校層面的工作，階段性叫停了校外學科類培訓機構，但隱蔽的補習形式尚存。培訓班轉入地下，以「上門輔導」或「興趣班」的形式繼續存在。其次，「雙減」對高中生的影響有限，在高考 壓力下，高中生難將時間分配到其他事務，學習時長自然難減。

北京師範大學中國教育創新研究院院長劉堅指出，如果考慮到投入產出比，中國學生的學習效率實際上處於「全球中等偏下水平」。

更長的學習時間，自然會擠壓休閒與睡眠的時間。據中國睡眠研究會發布的「2022中國國民健康睡眠白皮書」，中小學生的實際睡眠時長普遍低於教育部建議標準：小學生平均睡眠時間為7.65小時，遠低於建議的10小時；初中生7.48小時，不及建議的9小時；高中生僅有6.5小時，比8小時的標準少了近19%。

擠壓休閒與睡眠時間

躺在床上，許多孩子仍心事重重、輾轉反側。即便與同屬東亞社會的日韓同齡人相比，中國高中生的心理健康狀況不容樂觀。跨國調查顯示，在抑鬱、焦慮、孤獨、憤怒等負面情緒指數上，中國學生的數值都明顯偏高。

其中，抑鬱、焦慮情緒一旦持續，發展為病症，便更容易演化為極端行為，這是近兩年，多地出現青少年輕生事件的重要誘因。此外，社會競爭氛圍、家庭期望值過高、校園人際關係等因素，也在從中作祟。

上廁所也要跑，是許多中小學生的共同經歷，有學校加大了廁所設備，讓孩子不用花時間等待。示意圖。（新華社）

在學子補課過多、睡眠不足、情緒不佳的現實裡，還可以找到一條隱秘的奮鬥脈絡——縣中模式。中國家庭追蹤調查的數據顯示，隨著城市等級下移，學生的非周末學習時間呈現上升趨勢。「5:20起床，5:30跑操，5:45早讀......」網上流傳的作息時間表，曾被不少人當作段子調侃。而在縣中裡，這是學生們的日常寫照。

這樣的模式在北方更為普遍。數據顯示，全國範圍內，華北和東北地區的學習時間普遍偏長。其中，山西以54.49小時位居榜首，重慶、黑龍江、吉林等地緊隨其後，都超過了每周50小時。

「縣中模式」的形成，與當地的社會環境密切相關。一方面，小城鎮留守青少年多，學校往往採取了更嚴格的管束方式，減少出門。另一方面，縣中教師們深知只能用時間換分數，因為優質生源被省城搶走、教育資源分配有限，學校別無選擇。

於是，為了保持清醒，學生需要採取各種方法：早讀時要「直臂高舉誦讀」，要麼站著上課。學校裡，學生們總是在奔跑，去教室要跑，上廁所要跑，吃飯也要跑。學生拿奔跑追趕縣城資源的衰落速度，教師拿更多的授課時間體現教育的在場。這是初高中學生學習時長很難減少的原因。

種種政策，鬆綁學生，也期望鬆綁家長緊繃的弦。報導認為，或許真正的解藥不在於某個具體政策，而在於整個社會認知的迭代。期待某天，教育不再是分數的競賽，而是允許每個孩子按照自己的節奏，走出獨特的人生軌跡。