千年苗繡、傳統植物染…中國非遺之美 閃耀時尚舞台

楊春林帶著孩子們，把苗族傳統服飾搬上伸展台。（取材自微博）

千年苗繡、華美銀飾、傳統植物染…，設計師的巧思將非遺技藝與時尚融合，在古老與現代的碰撞之下，激盪出令人耳目一新的視覺饗宴，向全世界展現「頂級中國美」。

剛剛落幕的2025春季中國國際時裝周很「非遺」，貴州、四川、甘肅 等地的少數民族服裝品牌在伸展台上大放異彩，設計師們「非遺為魂、環保為根、時尚為橋」，將千年苗繡、銀飾、剪紙、植物染等技藝跨越時空，成為衣櫥裡新一代的文化宣言，更向世界自信傳達東方設計之美。

香港 文匯報報導，時尚圈裡對非遺創新、國潮文化的關注度愈來愈高，今年春季中國國際時裝周中，有三分之一的發布秀都和非遺有關，傳統文化與現代時尚的深度對話也成為AW2025北京時裝周的核心命題，多場大秀都以不同維度詮釋了「文化為核，設計破圈」的趨勢。

中國國際時裝周上，小小模特穿著結合非遺文化的服裝走秀。（取材自微博）

★大山孩子 秀苗族刺繡

貴州設計師楊春林說：「真正的文化傳承從來不是靠資本堆砌的空中樓閣，而是無數普通人用生命溫度捂熱的火種，那些看似笨拙的堅持裡藏著中華民族最珍貴的生存智慧。」

這次參加中國國際時裝周，楊春林把非遺之美搬上國際級舞台，作為「貴州村T」的發起人，他將對貴州非遺的熱愛與眷戀融入每一處設計細節。

作為「貴州村T」的發起人，阿新不僅讓來自大山的45個孩子登上了時裝周的秀場T台，還把對貴州非遺的熱愛與眷戀融入每一處設計細節。秀場服飾上，楊春林大量運用苗族刺繡、侗族刺繡、水族馬尾繡、蠟染、銀飾等非遺技藝，還將苗族飛歌、苗族古歌、蘆笙舞、侗族琵琶歌等貴州特色文化元素巧妙融入其中，讓觀眾既看到貴州的絕美風光，又聽到動人聲音，讓觀眾全方位領略當地的獨特魅力。

伸展台上，身著苗族刺繡服飾的「哪吒」邁著自信步伐走來，敖丙、齊天大聖等角色隨後依次登場，民族服飾與神話IP的奇妙結合，讓秀場充滿新鮮與感動。楊春林表示，其中一位小朋友穿著的古老百鳥衣是他曾祖父留下來的，歷經了120年，承載了幾代人的文化記憶。

阿迪阿思設計的充滿彝族少數民族元素的時裝。（新華社）

★蠟染圖騰 賦涅槃活力

另一場以「涅槃」為主題的時裝秀同樣引發關注。非遺苗族蠟染技藝傳承人、設計師成昊八年來深居苗嶺，鑽研非遺文化與技藝革新，他將千年蠟染圖騰與現代美學熔鑄於服飾經緯，苗族的鳥圖騰進而變形轉化，乘著時尚之風在現代秀場舒展羽翼。

報導指出，在成昊看來，「涅槃」不僅取意於鳳凰浴火，更源自苗族古歌中鳥圖騰的基因密碼—丹寨苗人自稱「嘎鬧」（即鳥的部族），並以百鳥衣、蠟染紋記載著蚩尤部落的原始信仰。這些圖騰是祖先與自然契約的密語，更是族群在遷徙長路上鐫刻的無字史書，「每道褶皺都成為連接祖先與現代的媒介，每件衣裳都成為行走的文明火種，在模特轉身的瞬間，完成千年文明記憶的觸碰，續寫未竟的重生史詩。」

為了賦予非遺蠟染「涅槃」的翅膀，成昊扎根貴州八年，與寧航蠟染工坊的畫娘共執蠟刀，從蜂蠟流動的物理過程中汲取非遺精髓。他以苗族蠟染為核心，通過材質、紋樣與色彩的突破性重構，實現非遺技藝的當代轉譯。

除此之外，模特演繹的服裝在傳統棉麻蠟染基礎上融入羊絨、羊毛等天然纖維，提升了面料的保暖性與垂墜感。透過藍靛草三度浸染工藝，衣料呈現深淺漸變的藍調紋理，以藍白對比呼應著苗族「山魂水靈」的宇宙觀。

成昊的時尚風格更展現在對環境的關懷，「涅槃」系列秉持著綠色可持續理念，通過藍靛草天然染色減少化學汙染，開發可降解羊毛複合面料，採用「多次浸染」技術降低水耗，更將蠟染廢料轉化為文創教具，形成「生產—教育—再生產」的公益循環。

成昊更與寧航蠟染工坊合作，以訂單式保護傳承畫娘技藝，並將銷售利潤反哺苗嶺生態修復，構建一個從文化存續到自然再生的體系。

「阿牛阿呷」此次設計以四川大涼山布拖縣古老的彝族植物藍染「蕢染」為創作核心。（中新社）

★彝族蕢染 展民族美學

「阿牛阿呷」品牌則聚焦彝族服飾文化傳承與發展，向全世界展示中國少數民族彝族服飾的千年之美。設計師阿牛阿呷深耕布拖植物染20年，作品從織、染、繡階段都精心設計，更採用古老的彝族製作「蕢染」技藝，結合彝族阿都服飾的輪廓，並大量使用阿都女郎的華麗銀飾，以繽紛的藍色和大涼山獨特的簡約的服飾風格，展現非遺技藝在現代文明中的創新活力。

報導稱，「阿牛阿呷」本季作品主題為「丹紅扎『禮』的藍色精靈」，以布拖縣彜族的百褶裙「丹紅扎妮」為靈感來源，用古老的植物染將羊毛線染成藍色和紅色，將非遺技藝轉化成可穿戴的「民族美學禮物」。

阿牛阿呷站在當地手藝人的角度去設計，力求源於大山歸於大山，將潮流、時尚、市場融在源與歸之間，以傳統工藝為第一人稱講述手工藝的魅力，展示大涼山布拖「蕢染」與彝族阿都服飾的創新設計，將彝族服飾從地域符號昇華為 全球共享的文化語言。

布拖縣位於四川省涼山彝族自治州東南部，是彝族阿都文化的重要發源地，「蕢染」技藝正是這片土地上的一顆璀璨明珠。布拖蕢染以蓼藍為原料，通過手藝人靈巧的雙手，將彝族的自然崇拜、自然美學融入布料之中。

阿牛阿呷表示，每一塊蕢染布都是一件藝術品，承載著彝族人民對自然的敬畏、對生活的熱愛，是中華優秀傳統文化的一張亮麗名片。她希望以非遺為原點，跨越地域與時代的邊界，構建傳統與現代、本土與全球的對話橋梁，「讓世界看見彝族之美」。

另外，貴州省盤州市服裝設計師阿迪阿思（浦思）設計的時裝充滿彝族少數民族元素的，也在中國國際時裝周嶄露頭角。

70多歲的老人背著5歲小孩走秀。（取材自新京報／受訪者供圖）

●設計師：幾代人文化累積 我只是搬運工

70多歲的老人挽起褲腿、腳踩草鞋，扛著木犁踏上伸展台，和他一起的還有45個孩子：有的挑著酸湯魚，有的拎著丹寨鳥籠，有的就站在老人的犁上。他們穿著繡滿星辰的苗衣，從中國西南跨越1800公里，把苗族、侗族的刺繡和銀飾送進國際時裝周，在聚光燈下驚艷全場。

新京報報導，這場結合非遺與時尚的走秀，創意來自36歲的苗族服裝設計師楊春林。他來自貴州凱里灣水鎮雙元寨，皮膚黝黑，從肩袖到鞋面處處繡花。他的苗族名字叫古阿新，寓意「勇敢」和「希望」。

楊春林。（視頻截圖）

這場秀紅了，楊春林變得異常忙碌，每天的時間以分鐘為單位分割，品牌贊助商、媒體都找來，一小時能接五、六個電話。

他坦言，就像自己的普通話不標準一樣，孩子們在伸展台上的步伐並不專業，他們緊張、臉紅，走得歪歪扭扭，但也正是這股純粹和原始觸動了觀眾。

楊春林強調自己「只是搬運工」，他只將服飾搬上了伸展台，因為傳統民族服飾的顏色和款式無法出自某位設計師之手，那是幾代人文化與美學的累積。

這是楊春林第三次參加中國國際時裝周，去年9月，他帶著山裡40多名媽媽參加時裝周，回來後很多孩子都問「我能不能去參加？」讓他產生了帶孩子走秀的念頭。

他表示，苗族文化中，孩子一出生，母親就要為他們繡一套衣服。這套衣服由背、肩、袖口、前胸、前後擺片等十幾個板塊構成，使用平繡、堆繡等多種手工繡技藝。

因為工序複雜，加上媽媽只有在農閒時才有空繡，所以一件成衣通常需要繡五、六年，孩子可能只穿一年就穿不上了。楊春林覺得，「這套衣服是真正的奢侈品」。

民族服裝支系繁多且複雜，一套完整的苗族服裝通常會有幾十件配件，包括前片、後片，還有綁腿的、綁腳的以及頭飾。楊春林幾年前曾經搭配出錯，這次他堅持要母親跟著孩子來，因為「只有她們最懂這些服飾」。

再度參加中國國際時裝周，楊春林在秀場上用盡心思。整場秀運用了苗族刺繡、侗族刺繡、水族馬尾繡、蠟染、銀飾等非遺技藝，還有苗族飛歌、蘆笙舞等表演。其中一名小朋友穿的是古老的百鳥衣，這件百鳥衣是他曾祖父留下來的，歷經120年。孩子們在走秀時，手裡也都拿著酸湯魚、丹寨鳥籠、苗家血豆腐等物品，展現民族特色。

整場秀中，老人扛犁背著孩子走秀的一幕格外引人矚目，楊春林透露，原本計畫是父親背女兒，但因孩子的父親生病無法到場，另一位小朋友的爺爺臨時救場。那名爺爺是貴州農民，穿著草鞋，扛著日常農活用的犁，犁還是專門從貴州寄來的。他走秀時沒有伴奏音樂，只有自己清唱的民謠，「這不是設計好的時尚創意，就是我們日常生活的真實呈現」。

從去年7月起，每周五、六、日，楊春林都會在凱里市風情園長廊舉辦貴州「村T」，至今已辦了400多個主題秀場，吸引超過3萬人參加，去年為地方創收3600多萬元。楊春林透露，辦貴州「村T」的動機來自於有一次帶媽媽去歐洲參加倫敦時裝周，村裡其他100多名母親都很羨慕，於是他就想把T台搬回家鄉。

楊春林說，在老家，許多女性一生中最閃耀的時刻是婚禮，她們會穿上母親或外婆製作的嫁衣。在穿上嫁衣那一刻，她們是擁有自己名字的「某某某」，但婚後，她們就變成了「誰的媽媽」，只有在舞台上走秀，才能擁有自己的名字。楊春林表示，「我希望她們能受到燈光和攝影機的環繞，有觀眾讚美她們的服裝」。

貴州村T暴紅後，下一步楊春林想藉用良好的曝光度，讓城市的孩子、媽媽造訪他的家鄉。在時裝設計方面，也希望能創辦一場少數族裔時裝周。楊春林表示，他和團隊還在探討如何讓媽媽們透過「村T」平台獲得收入，讓大家在走秀之外有更多收穫。