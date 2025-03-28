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72歲山東大爺百米跑進14秒 人生賽道活出精采

中國新聞組／整理
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老金每天持續練習，希望跑出更好的成績。（取材自新華網）
老金每天持續練習，希望跑出更好的成績。（取材自新華網）

山東大爺71歲開始練習短跑、湖南阿姨47歲戒掉牌癮投入健身，他們用自身的毅力和堅持，活出了更精采的人生，更要以自己為例，告訴所有人「運動健身永遠不嫌晚」。

老金對速度的渴望，從跑步的姿勢就能感受到。身子前傾，脖子使勁向前伸。起跑之初，他上身和地面幾乎呈30度。慢慢地，這個角度逐漸變大，直至上身挺起來，72歲的老金咬著牙，脖子上凸起青筋。

老金在2024田徑大師賽打破男子70-74歲100米項目的全國紀錄。（取材自極目...
老金在2024田徑大師賽打破男子70-74歲100米項目的全國紀錄。（取材自極目新聞）

★半路出家 71歲開始練習

新京報報導，老金名叫金輝，生在山東的他71歲時才開始練習短跑，是短跑界的「新秀」。但他投入全副身心，不到兩年的時間就跑出了百米13秒57的成績，打破了同年齡的全國紀錄。

為生活奔忙了大半輩子的老金，在2024年才正式開始練習跑步。那時的他覺得自己在跑步上「就是個小學生」，不論是動作、技術、體能都落後別人。

「半路出家」的老金在短視頻平台上傳了自己的跑步視頻，在評論區向網友拜師。有人指出他跑步時前傾角度太大，會壓著前腿抬不起來，有人建議他擺臂的動作要調整，老金把這些都記下來，在訓練前打開手機看上幾眼。老金在網路上看到一名體育生起跑漂亮，就把他的視頻下載下來，用0.2倍慢速細細研究，一遍遍模仿，直至形成自己的肌肉記憶。

除此之外，老金還把跑步融入自己的日常生活中，他常常邊走路邊高抬腿，上下樓時每一步都用力往上蹬，「你就得每時每刻都圍繞這個中心在努力，才會提升成績。」

這個經驗來自他曾經對足球運動的投入。報導指出，2008年，老金退休後和子女定居青島，住家緊鄰體育街，當地老年足球隊經常在那裡訓練。兩年後，喜歡足球的老金也加入其中，而隊裡很多人曾是專業足球運動員，跟他們相比，老金的技術差很多。

好強的他為了不落人後，別人訓練時跑5000米，他就再多跑2000米，還向每個隊友討教，也就是在這段期間，老金打下了良好的體能基礎。

因為跑得快，隊友們建議老金去試試專業跑步比賽，還給了他一雙舊釘鞋。從此，老金踏上了他的短跑之路。

他參加了2023年中國田徑大師賽青島站的比賽，雖然前70米一直處於領先，但在後段開始感到腿抬不動、氣也喘不上來，才領悟到自己「根本就不會跑，不會合理分配體能」。

最終老金以15秒26的成績取得第二名，不服氣的他開始有針對性地訓練自己，思考如何分配體能、把最後的力量發揮在衝刺上。隨著參加的比賽愈來愈多，老金成了同一年齡組「數一數二」的人，認識他的人也多了起來。

老金在進行重量訓練。（取材自新京報／受訪者供圖）
老金在進行重量訓練。（取材自新京報／受訪者供圖）

★戰績輝煌 不斷刷新紀錄

這股不服氣的勁兒，貫穿在老金的人生中。

老金回憶，這個特性承自於父親。老金的父親是名老兵，參加過抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭，身受五處槍傷、一處手榴彈傷，在戰場上肋骨折了好幾根，肝臟沒了三分之一，留下一副傷殘的身體。父親無法承擔更多勞動，但他還是到處打零工、幫人種水田掙錢養活一家人。

報導指出，老金上小學二年級時，他們一家搬到內蒙古生活。在異鄉的生活極其困難，作為長子的他承擔起了照顧家庭的重擔。

為了生活，老金上學以外的時間被各種農活填滿，他走十多里地的路去背柴，當他背著和自己一樣高的柴翻山時，腰幾乎要彎折到90度。

有了自己的家庭後，老金更努力工作。當時體重55公斤的他，常常要扛起80幾公斤的氧氣瓶，別人是兩人扛，他就自己一個人扛到肩膀上「嗖嗖」地跑。

來到人生後半段，老金已經不需要再背柴、扛氧氣瓶。現在，他的腰彎下，是為了讓自己跑得更快。他總是樂呵呵地說，年輕時扛起的重量或許在某種程度上鍛鍊了他的肌肉。

2024年10月，老金重回中國田徑大師賽賽場，不但拿下五個項目的金牌，還在男子70-74歲100米項目中跑出13秒57的成績，打破了這項比賽的全國紀錄。老金形容，那是他這一輩子最幸福的時光，意味著自己的辛苦和付出得到了回報。

2025年3月15日，老金參加在馬來西亞舉行的WSE田徑公開賽，獲得男子70-74歲組100米、60米、200米三個項目的冠軍，再為自己的得獎紀錄刷新戰績。

踏入跑步領域後，老金獲得的獎牌已經可以裝滿一小箱。（取材自新華網）
踏入跑步領域後，老金獲得的獎牌已經可以裝滿一小箱。（取材自新華網）

★人生暮年 還要繼續奔跑

報導稱，隨著名氣漸長，開始有體育生找他簽名合影，比賽前看台上會傳出給他加油的聲音。老金喜歡這種被關注、被鼓勵的感覺。在跑完後，他一定會向看台上的觀眾揮手致意，感謝那些目光和為他發出的呼喊。

老金也用心對待著在短視頻平台上與他互動的人，每次回覆評論時，他都會點進對方的主頁，看看對方是什麼樣的人，有哪些優點，再在評論裡誇讚一番。雖然這得占據他每天幾個小時的休息時間，但老金堅持這麼做，如同向看台上給他加油的人表示感謝，「人得講良心」。

不少網友擔憂他年紀這麼大還跑步會有風險，老金表示，自己的身體條件允許，家人也都支持他繼續跑下去，他希望在此後的人生裡，能盡情享受運動帶來的快樂。

老金在各大比賽中獲獎無數。（取材自華商網）
老金在各大比賽中獲獎無數。（取材自華商網）

老金的視頻主頁上，密密麻麻全是他奔跑的片段。冬天在戶外訓練時，他的頭和臉都包得嚴嚴實實，戴著眼鏡，單看步態，跑起步的老金仍舊是一個年輕人。

在人生暮年，老金要繼續奔跑，在賽道上為自己贏得掌聲。

貝姨健身後背部肌肉群十分有型。（取材自真采之家）
貝姨健身後背部肌肉群十分有型。（取材自真采之家）

●47歲戒賭健身 60後湖南阿姨練出少女身材

運動不但能強身，更能讓人維持良好體態。湖南有一名60後阿姨，原本沉迷於牌桌上的快意廝殺，後來在47歲時開始居家自學健身，搭配飲食調整，不但成功擺脫賭癮，還讓自己的身體更健康，身材宛如少女。

自媒體「真采之家」報導，60後的貝姨（化名）在開始健身前，是個從年輕時就迷上打麻將的賭徒，只要沒事就往麻將館裡鑽，嚴重時還會在牌桌上坐上一整天。有一次她打麻將打得太入迷，甚至忘了要去接孩子放學，一直到晚上7、8時才想起來。

貝姨說，她去到幼兒園時已經關門了，回到家，隱忍的老公欲言又止，最終還是沒對她發脾氣。貝姨雖然下定決心不去賭博，但還是抵不住誘惑，最後變本加厲，每天除了回家吃飯、睡覺外，對什麼事都不放在心上，只關心當天的牌局設在哪個地方。

健身後，貝姨對自己的身材更滿意了。（取材自真采之家）
健身後，貝姨對自己的身材更滿意了。（取材自真采之家）

貝姨自承，她最瘋狂的時候應該是在健身前四年那段時間，老公早就不再管她，孩子也上大學不用操心。自己快要退休也沒怎麼去上班，手裡又有閒錢，每天起床就去賭，經常打到第二天凌晨，甚至還會通宵。

這幾年糟糕的生活方式，讓貝姨比同齡人看起來老很多；長時間在牌桌前打牌，也讓她背疼、腰痛，甚至走起路來兩腿發硬。

偶然一次洗完澡，貝姨突然發現鏡子中的自己憔悴滄桑，腰上堆積一圈鬆垮垮的贅肉，之前的肌肉線條毫無蹤跡。對自己感到極其陌生的她下定決心，得運動起來把贅肉減下去。

她買了一台跑步機，只要不去打牌就是跑步。持續跑了十天，貝姨感覺掉了一些脂肪，也慢慢開始喜歡跑步後酣暢淋漓的快感。這是第一次，有賭博以外的事物能讓她感到興奮。

貝姨開始搜尋瘦腰的辦法，多年賭博讓她變得急功近利，而健身卻是最需要長期積累的。她練過平板支撐，但堅持一個月沒效果就再搜尋其他運動。如此反反覆覆持續了將近一年的時間，每天汗流浹背、肌肉痠痛，效果卻不如人意，貝姨開始進入自我懷疑。

後來她才知道，自己是因為不科學的訓練進入了瓶頸期。於是她開始關注各類健身博主，加入一些交流群，從頭學習健身專業知識。

貝姨從最基本的健身名詞、術語開始學起，遇到不懂的就問百度、問網友，問清楚了就記在筆記本上。不到半年的時間就成了健身「小達人」，訓練前會先看是有氧還是無氧運動，需要耐力還是力量，訓練後測心率、拉伸身體，也逐漸在健身中找到了更多樂趣。

長期久坐麻將桌前，貝姨的脂肪主要分布在腹部，從外表輪廓看像是一顆梨，腰圍明顯大於臀圍，四肢較細。她開始查找資料、請教教練，這種身材就需要進行核心訓練，以減脂為主。

隨著健身經驗和知識的增長，貝姨的訓練方式也不斷調整，由單純的「孤立動作」到「複合動作」，帶動身體肌肉群全部參與進來。她表示，對女生來說，做更多的複合動作能夠更快地幫助塑造緊緻的身材。除了運動，貝姨也搭配健康飲食，她在網路上搜尋食譜，持續進行減脂訓練。

每學一個新的動作，貝姨都會用手機拍下來，檢視自己的動作是不是正確？也下載了運動App，及時掌握自己的身體數據。健身五年來，她整理了九本健身筆記。

自從迷上健身之後，貝姨再也沒去賭博了，生活的很有規律。現在，她每月制定一次訓練計劃，每天早上5時半起床，6時開始訓練，每次一個多小時。

貝姨表示，她保持健身熱情的一大祕訣是多種多樣的健身方式，比如剛開始練習的時候，以有氧為主，後來就是小型的器械，之後就是重訓。除此之外，她更迷上了徒手健身，還開始練習瑜伽。

現在貝姨老公對她的變化非常高興，兒子也大力支持。貝姨說，兒子以前剛大學畢業的時候比較胖，她帶兒子一起訓練，「他兩個月瘦了近10公斤」。

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