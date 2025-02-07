沒穿褲子、台上哆嗦…「機械太奶」春晚扭秧歌創收視高潮

機器人大軍甩手絹的畫面震驚網友。（視頻截圖）

科幻電影裡，仿生機器人取代人類的情節是許多人潛意識裡的恐懼。隨著科技不斷進步、AI 浪潮來襲，機器人的動作從生硬到順暢，跳舞、後空翻都難不倒它，更能回答你千奇百怪的各種問題，想像與現實間的差距似乎愈來愈近……。

2025年央視春晚你印象最深刻的表演是什麼？可能有人對王菲空靈的歌聲念念不忘，有人被白娘子趙雅芝與許仙葉童一秒拉回30年前，但讓更多人在螢幕前瞠目結舌的，肯定得算上身穿東北大花襖的「機械太奶」(Grandmon Robot)跳著扭秧歌的那一幕。看著機器人們拋、丟、轉手絹的絲滑手法，單身年輕人們不禁想著：機器人養老有戲了。

人型機器人H1在春晚跳扭秧歌、甩手絹。（視頻截圖）

驚呆 整齊劃一丟手絹

網易財經號「Vista氫商業」報導，機械太奶們在舞台上整齊劃一丟手絹的畫面，雖然被中國網友調侃成「機器人被人類馴化的早期屈辱史」，卻也震驚了海外網友，畢竟當馬斯克 的機器人還像踝關節 手術後的老人一樣行走時，中國的人型機器人卻在春晚舞台上翩翩起舞。

先來談談這群機械太奶是何方神聖？此次登上春晚的人型機器人是來自杭州宇樹科技公司的H1，大名「福兮」。首次亮相是在2023年，後來相繼在北京世界機器人大會和晶片巨頭英偉達（Nvidia，輝達）GTC大會刷過存在感。

今年春晚也不是H1機器人第一次和大導演張藝謀合作，張藝謀和美高梅中國控股有限公司董事長及執行董事何超瓊聯合呈現的創新舞台劇在2024年12月首次上演，其中H1機器人就已經是小有名氣的角兒。

雖已經有過一些舞台經驗，但根據杭州宇樹科技市場部工作人員黃家瑋表示，H1機器人為了在春晚舞出輝煌、舞出精彩，「花了近3個月的時間排練，效果超出預期。」

報導指出，宇樹科技誕生在2017年，如今公司有500多名員工，在機器人領域的領先地位不容小覷，市場上更有句話叫「天上看大疆，地上看宇樹」。根據高工機器人產業研究所（GGII）數據，宇樹科技的機器狗占據全球機器狗市場69.75%的銷量份額，為全球第一。曾有媒體預言，「宇樹是最有可能成為世界科技巨頭的中國公司之一」。

宇樹科技人型機器人R1還會翻鍋。（取材自宇樹科技官網）

宇樹科技機器狗B2能輕鬆跨越障礙物。（取材自宇樹科技官網）

宇樹機器人 也進廠打工

在2024年英偉達GTC大會展示的9台人型機器人中，只有1台來自中國，就是宇樹科技的H1機器人。而在今年年初的英偉達年會晚宴上，宇樹科技創始人王興興更直接坐在英偉達CEO黃仁勳身邊。

王興興並不是一個典型科技公司掌門人的樣板，不夠學霸、不是海歸，英語還差。因為英語差，王興興在浙江理工大學讀本科時還掛科，後考研又因為英語單科成績不夠與浙江大學失之交臂，最終進入上海大學。但他在大學期間用200元（人民幣，下同，約27美元）創造出第一台雙足機器人，讀研期間又花1萬元研發出低成本、高性能四足機器人XDOG。

靠著XDOG打出名號的王興興於是創辦了宇樹科技，更進一步深耕人型機器人。除了機械太奶H1，宇樹科技在2024年推出第二款人型機器人G1，身高1.3米，體重約35公斤，成為中國首個實現量產的人型機器人，目前已經進入吉利、蔚來等企業的工廠「打工」。

G1 9.9萬 低價擊穿行業

宇樹科技更殺的是價格。G1對外明碼標價9.9萬元，與同行均價50萬元左右相比簡直打到骨折，業內更稱王興興是「價格屠夫」。王興興曾經拍著胸脯說道：「不要跟我比省錢，我會省死你。」宇樹科技的機器狗也明顯「擊穿行業低價」，2023年發布的新品Go2，起售價為9997元，比同行的同類產品便宜近3000元，而且在天貓店就能下單。

報導稱，王興興曾表示，「9.9萬元背後的思路，是想讓更多的人先把機器人用起來。」為了降低售價，他要求設計人員和工人把零部件做得更加簡化一點，要找到成本更低的材料，如果能用一個零部件完成的性能，絕不使用兩個零部件。截至目前，宇樹科技在機器狗的關節電機生產、整體機械結構、傳感器、電控系統芯片等環節上，都形成了完整的生產方案。

隨著科技發展，機器人在日常生活中扮演的角色愈來愈重要。圖為巡邏機器人在南京南站候車室內巡邏。（中新社資料照片）

機械太奶在春晚上的驚天一舞也讓人們對機器人的未來有更多想像，事實上，目前已經有人型機器人開始進廠打工了。

去年1月，人形機器人公司Figure AI宣布與寶馬達成商業合作協議，計畫將人形機器人Figure 01引入寶馬的美國製造工廠。馬斯克也在去年宣布，到2025年估計超過1000台二代機器人Optimus進入特斯拉車間。

優必選工業人形機器人WalkerS進入蔚來車間進行「培訓」。（視頻截圖）

無獨有偶，去年2月，優必選工業人型機器人WalkerS進入蔚來車間進行「培訓」，與人類協作完成汽車裝配及質量檢查作業，優必選首席品牌官更透露，他們家的機器人已經拿到offer，有企業簽下500台意向訂單。宇樹科技也與蔚來等車廠合作，讓人型機器人試崗車間體驗搬運工。

另外，宇樹科技的機器狗對普通大眾來說「實用性」可能更高，早在2021年央視牛年春晚，宇樹科技的機器狗就首次亮相，展示了前後空翻、比心等高難度動作。2022年北京冬奧開幕式、2022虎年元宵節晚會、2023年美國超級盃等，也都有宇樹機器狗的身影。

2024年12月，宇樹科技發布了一段升級版機器狗的產品演示，可在從林草地複雜地形快速穿梭，最大移動速度20公里每小時，最大負重120公斤，負載40公斤時最大續航里程可達50公里。特斯拉執行長馬斯克看了後更評論「未來戰爭是無人機戰爭」。

今年春節中國各地掀起「科技拜年」風潮，圖為海淀新春科技廟會上小朋友與機器人互相作揖。（中新社）

今年春節，中國各地景區更掀起「科技拜年」風潮，有書法家和AI春聯機同台競春、、機器狗表演舞獅，還有景區找來機器狗當導遊，只要遊客問一句「怎麼玩？」AIBOT便能迅速響應，在短短幾秒鐘內輸出一份詳盡的經典行程攻略，堪稱「行走的旅遊小百科」。

隨著機器人、機器狗不斷進化，網友不禁想像起一個更科技化的未來，有人忍不住問：「機器人能給我養老送終嗎？」

來源：CCTV

春晚秧歌機器人大軍。（取材自中工網）

勵志 從學步到跳科目三

宇樹科技人型機器人H1在舞台上大跳賽博秧歌，被網友稱為春晚「最好玩的節目」，然而H1在2023年8月剛「誕生」時還活像個剛學走路的小屁孩，經過工程師的調校後，不但能跑步、後空翻、跳科目三，更進一步成為春晚上的大明星，過程堪稱機器人界的勵志傳奇。

宇樹科技的通用人型機器人H1在2024年Nvidia GTC大會亮相。（取材自宇樹科技官網）

H1在2023年首度亮相

綜合IT之家、新民晚報等媒體報導，H1在2023年第一次在北京機器人大會亮相，2024年更登上英偉達（Nvidia）GTC大會，展示其先進技術，轟動業界。同年底，它更被張藝謀導演相中，參與長期駐場舞台劇「澳門2049」，展開為期兩年的科技與藝術融合之旅。

經過一年多的努力與成長，H1技術更加純熟，更跳起了具強烈節奏感及變化多端旋律的秧歌。以往春晚舞台上都是真人舞者在大顯身手轉手絹，但今年穿上大紅襖的H1和真人舞者搭配演出，機器人的機械骨骼與人類肢體形成「反差萌」，一出場就把晚會氣氛拉到最嗨。

舞台大幕一拉開，16台機器人雄赳赳氣昂昂地登場，它們會變換隊形、舞動身體，還會多角度轉手絹。這些動作歸功於H1身上裝備的高科技設備，如高精度3D激光SLAM自主定位和導航、多智能體協同規劃、先進組網方案等，就像遊戲裡的超級外掛，讓H1在舞台上走得穩穩當當，動作整齊得就像複製貼上。

H1還身藏「祕密武器」——AI驅動全身運動控制技術。作為全球首款能完成原地空翻的全尺寸電驅人型機器人，H1的最大關節扭矩能達到360N.m，360° 全景深度感知技術更讓它像是長了無數雙眼睛，可將周遭環境看得一清二楚。透過先進的AI算法，H1還能「聽懂」音樂，不僅精準跟上音樂節奏，更能實時調整動作，跳出「有靈魂的智能舞蹈」。

人性化「犯錯」惹笑聲

在舞台上，H1還秀了一把喜劇天賦，在表演中加了許多搞笑的「小彩蛋」，例如突然來個超級誇張的歡樂舞步，或是把手絹丟得比人還高，甚至還有「人」收手絹時慢了半拍。這些人性化的「犯錯」或「故障」給觀眾帶來了更多的歡樂，也展現了機器人表演的更多可能性。

有人好奇H1穿了大紅襖為什麼不穿褲子？春晚服裝總設計師陶蕾解釋，一開始也想過給機器人穿褲子，但是會跟關節發生衝突，衣服更會妨礙機器人行走導致摔跟頭，也會削弱科技感，所以最後決定放棄褲子，直接展現機器人腿部機械的功能和仿生結構。

H1的行走能力確實是有待加強的部分，在下場的時候，所有機器人都必須由演員「攙扶」離場，還不斷發著哆嗦，宛如「扶老太太過馬路」。睿爾曼智能創始人鄭隨兵解釋，為了維持平衡，人型機器人、四足機器人只要站立就會耗能，很多機器人目前走路半個小時左右能源就跟不上了。

事實上，宇樹科技早在2021年就已登上春晚舞台，當時機器牛「犇犇」與劉德華、王一博、關曉彤共同表演，憑藉著萌萌的外型和靈活的動作，瞬間就成為全場焦點，更完成中國首次高性能四足機器人集群舞蹈表演。四年過後，宇樹科技帶來更精湛的技術及更富創意的演出，藉由科技與藝術的融合，繼續在春晚舞台上為觀眾送上歡樂。