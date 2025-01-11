56歲上海阿姨出國留學 聽不懂、看不清…卻比年輕人認真

老年讀書，只為了讀書而讀書。圖為一名江蘇省如東縣長輩正在申丞護理院讀書。(新華社)

中國當前的就業形勢緊張，許多學子面臨「畢業即失業」的困境，甚至高學歷人才也常常學非所用。在現實環境壓力下，年輕人的學習熱情逐漸受到抑制。與此形成對比的是，中老年人卻逆勢出國，積極追求學術夢想或自我實現，讓留學已不再僅是年輕人的專屬領域。

王曉西在希臘校園裡。(取材自新民晚報)

新民晚報「儂好上海」專欄報導，近日，小紅書網友「滄海一聲喵」發表了一篇名為《我媽的退休 日常：留學》的文章，引發了廣泛關注。

文中提到，她的母親王曉西（化名）在退休一年後，獲得了希臘雅典大學本科的錄取通知書。56歲的王曉西即將就讀四年制的古希臘考古歷史與文學專業，但她需在開學後三個月內提交雅思6.5的成績，才能正式入學。

王曉西出生於新疆 建設兵團農場，曾是當地的高考文科狀元。她考入華東師範大學中文系，畢業後成為上海市重點中學的語文教師，並在後期取得了教育學碩士學位。之後，她前往新加坡 任教，回國後又創業開書店，並在廣告傳媒公司擔任管理工作。

王曉西的父親十分開明，他告訴女兒：「不要因為是女孩子就覺得什麼事情不能做，你都可以做。」來自家庭的支持成為王曉西不斷挑戰自我的動力。

在成功將兩個孩子送入大學完成學業後，她決定以留學作為退休生活的新起點。

王曉西背著背包上學去。(取材自新民晚報)

認識自己 退休後新起點

對於王曉西來說，選擇回到校園並非為了職業發展，而是為了更好的認識自己。她回憶起學生時代，本科畢業論文題為《神、人及其命運》，當時指導教授認為這是一個宏大的題目，需要至少30年的生活經歷才能完成，因此只給了她一個「良」的成績。

多年來，王曉西在新疆、上海、新加坡多地輾轉，這篇論文一直伴隨著她的思考。退休後，她在希臘度假時，偶然發現雅典大學為非歐盟學生提供的本科項目招生，她突然萌生了這樣的念頭：「如果學完這個專業，是不是就能重新寫好這篇論文？」

雖然朋友勸她「這麼大年紀了」不要勉強自己，先生則半開玩笑地提到每年高達6000歐元的學費，但王曉西果斷表示：「又不是負擔不起，積蓄完全可以支撐。」最終，她的決定得到了家人的支持。

家人支持 女兒飛來陪讀

她的九○後女兒「小雨」不放心她一個人在希臘生活，為了陪伴、照顧母親，小雨成為「陪讀女兒」一同居住。此外，王曉西曾任高三英語教師的妹妹，不僅鼓勵她每天學習英語，還提供了經濟支持，這份「半額獎學金」讓王曉西有壓力更有動力：必須好好學習，給妹妹一個交代。

王曉西正看原文書、使用筆電。(取材自新民晚報)

高齡求學 初期「聽天書」

王曉西坦言，決定出走是一回事，但面對漫長的高齡留學生涯則是另一回事。當繁重的課業與逐漸衰老的身體碰撞時，海外求學的挑戰比她想像的要大得多。

開學初的兩周，王曉西完全處在「聽天書」的狀態，聽不懂課程內容。即使用錄音筆將老師的講解轉成文字，也因為希臘英語的口音過重而效果不佳。

如今的大學課程高度數位化，她需要登陸學校的希臘語系統中完成作業、查找文獻，但對她來說，這些內容宛如「加密文件」。在圖書館裡，她戴著老花眼鏡，小心翼翼地摸索著電腦鍵盤和滑鼠，努力適應這個充滿電子文檔和線上課程的環境。

為了應對課業壓力，王曉西嘗試制定詳細的學習計畫。她原定每天凌晨3點半起床，依次查看國內股市、學習英語新聞和課程內容，7點接著安排早飯與日常家務，並步行40分鐘前往學校。然而，這樣的高強度計畫只執行了一天，王曉西晚上9點回家時已完全體力透支，一口氣昏睡了12個小時。

報導指出，隨著年齡增長，王曉西的視力問題越發明顯，近視加老花讓她在沒戴老花眼鏡時幾乎是「兩眼一抹黑」。記憶力也逐漸退化，每次課後她需要立即回顧重點，否則很快便會忘記內容。

坐在課堂上的王曉西。（取材自新民晚報）

全家動員 拍照錄音打印

儘管如此，王曉西並未因身體的限制而放棄，「辦法總比困難多」。每堂課她都會拍下老師的PPT，下課後再慢慢整理。此外，她還讓女兒協助下載課程資料，並將相關材料用網路傳回國內打印，隨後由丈夫帶到希臘供她學習。為了專注學業，她在開學後幾乎完全避免社交活動。

在家人的支持下，她的努力也取得成果。在雅思口語考試中，她原本預計只能拿4至5分，卻最終獲得了5.5分。

留學的過程中，王曉西和女兒的角色似乎發生了某種轉換。她努力完成作業，女兒則負責檢查。有一次，她提出讓女兒代寫作業，卻被嚴詞拒絕。歷史課的小測驗不及格時，她還遭到女兒的批評。這讓她深刻體會到當年自己批評孩子時，女兒的難受心情了。

如今，王曉西與家人達成共識，不再硬撐，而是盡力而為。她還給自己設定了一個小目標：考取歐盟導遊證，成為博物館工作人員，推動文化交流。

「讀書不覺已春深，一寸光陰一寸金，圖為一名湖州老人在浙江省湖州圖書館讀書。(新華社)

王曉西的留學經歷在小紅書評論區引發共鳴，不少年輕網友吆喝「來吧朋友們，讓我們從雞娃變成雞爹媽」、「送！讓他們去！一定要報當年逼著我上課外班刷題的仇」。也有不少年長者被釣出來留言「我奔七，每天閱讀英文原版書籍」、「我52歲考上研究所，重溫碩士生活」，有人感嘆年輕的時候書沒讀懂，「而50+讀書是因為喜歡，只為讀書而讀書」。