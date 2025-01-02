免費微短劇 掀影視業巨變

浙江橫店是許多短劇拍攝場地，圖為一古裝劇組演員對戲。(中新社)

用戶沉迷，為微短劇發展帶來了蓬勃的生命力，但在市場狂歡的背後，微短劇的真實現狀、對用戶權益的保障，卻似乎沒有那麼讓人欣喜。愈來愈多人正試圖跟上潮流之際，相關監管力度也應同時加強。

短劇「情靡」播放量達到3億。(取材自中國新聞周刊) 短劇「情靡」播放量達到3億。(取材自中國新聞周刊)

2024年，中國免費短劇異軍突起。據高盛 測算，目前短劇市場規模為500億元(人民幣，下同，約68.8億美元)，短劇的日活躍用戶達4億多，2027年市場規模有望達910億元。面對人民幣千億賽道的到來，短劇從業者「內卷」，免費短劇風暴來襲，長劇平台也挖人砸錢，意圖反攻。誰會是最後贏家？

爆款短劇 分帳百萬

「我們今年賺的錢有一大半都是紅果給的。」做短劇快3年的加菲，去年底帶領團隊打造自製廠牌，收穫多部自有爆款短劇。他意識到，動輒人民幣百萬製作成本下，免費短劇平台的分帳能幫他把團隊養起來。目前其團隊打造的爆款短劇，有不少能通過免費短劇平台分帳百萬。

短劇變現的模式正在發生改變，起初主要靠IPA(付費模式)，用戶付費解鎖劇目；今年IAA(免費模式)興起，廣告主支付費用在App 中展示廣告，用戶可以透過觀看廣告來免費解鎖短劇內容，這種免費模式逐步展現出對市場的統治力。

2023年8月上線的紅果App，日活(日活躍用戶數量)增長速度十分驚人，其2024年底的日活新目標是1億。紅果短劇負責人表示，免費模式下，廣告主向平台支付費用，平台會依據相應規則把收入合理分帳給內容創作者，由此構建起一個良性的正循環體系。目前，紅果短劇每月穩定給行業提供2.5億元以上的內容預算 ，已成為行業重要的內容預算供給渠道之一。

而在行業更「內卷」後，付費短劇也沒那麼「香」了。以十月初五影視出品的現象級作品「我在八零年代當後媽」為例，去掉製作成本，最終這部出圈作品的盈利僅300萬，並沒有外界傳的「收入過億」。

王權是橫店最早一批轉型拍攝短劇的導演，他說，短劇想要出爆款，對劇本要求很高。「整個行業還是缺好內容。免費短劇集中了大量市場需求，內容消耗過大，以至於『有錢沒本』」。

然而在狂奔的免費短劇賽道中，即使有好劇本，拍出好片子，也不見得能夠成為爆款。

微短劇「愛在阿壩」在阿壩州九寨溝景區開機。(取材自微博)

名製作人 也來分杯羹

近日，傳統長劇製作人于正官宣，將投資高達800萬元的短劇項目「吉天照」，在業界引發廣泛討論。一般短劇投資只有幾十萬，至多100多萬元，在不少從業者看來，重量影視公司的入場，意味著短劇將掀起一番新風浪。

「一下子就爆了，短劇平台一窩蜂過來找我。」2023年初，譚朗拍攝的第一部短劇在付費端獲得過億的流水。譚朗認為，紅果的出現，是行業的一輪洗牌，最終免費短劇平台收割了付費用戶。他預測明年免費端將超過付費端，付費端最多只能占到三分之一的市場。

作為橫店的轉型導演，王權明顯感受到付費短劇市場的波動。去年底開始，整個市場已有些低迷，不少業者經歷了行業最猛烈的充值期，但都沒賺到錢，就退出市場，「以前每天能夠充值五、六千萬，現在也就2000萬元」。

譚朗觀察，整個短劇市場隨著免費模式的興起而發生變化，資本看重的是短劇流量，「追不上熱點，拍得再好也不行」。除了生產製作要追上熱點，從出品、營銷方面追上熱點也愈來愈重要，短劇演員與粉絲的互動和黏性，成為營銷中的核心環節。

「我在八零年代當後媽」。(取材自中國新聞周刊) 「桃花馬上請長纓」。(取材自中國新聞周刊)

長劇平台 爭相投入

面對免費短劇的狂奔，長劇平台也早就坐不住。

自第三季度開始，長劇平台陸續發布關於短劇的新政策。愛奇藝高調宣布推出「微劇場」和「短劇場」，其中「微劇場」單集時長僅1至5分鐘，一部80集左右，且以豎屏為主。關於分帳，微劇場短劇可獲得會員時長收入分成、付費點播收入分成和廣告分成，其中獨家內容的分帳比率能達到70％。

騰訊視頻、優酷視頻也紛紛加大分帳力度吸引製作方，試圖搶灘短劇市場。芒果TV推出「星火計畫」，簽約編劇項目，未來還將強化微短劇獨立App運營。

最近譚朗發現，身邊幾個朋友從製片人搖身一變成為長劇平台的短劇負責人；顯見長劇平台在瘋狂挖人，試圖挖來有經驗的運營者，統籌短劇內容平台的建設。

「對長劇平台而言，現在來到了轉型的路口。」譚朗認為，競爭的本質是兩代人的分歧，做長劇的人大都是「80後」及「90後」，做短劇多是「95後」甚至「00後」。短劇從業者可以不斷從長劇中總結經驗，不斷提升爆款概率。

「墨雨雲間」。(取材自微博) 微短劇拍攝現場。(取材自微博)

短劇化 成長劇特點

「從長遠來看，短劇和長劇之間的界限逐漸模糊。」高盛近日一份報告提到，愛奇藝、芒果等長視頻平台受到短劇衝擊，預計大多數平台將不得不接受這種形式。

在內容方面，「短劇化」成為長劇今年的特點。以今年優酷的爆款劇「墨雨雲間」為例，第一集前10分鐘，女主已經由生到死、由死到生走了一遭，各種「回閃」交代增加了劇情的節奏感和緊湊感，這種表現手法很「短劇」。

而今年的爆款短劇「桃花馬上請長纓」是大女主復仇的故事，打戲很多，動作導演婁彥儒將長劇的鏡頭技巧運用到其中，效果明顯，成為首部熱力值破億的短劇，這部劇的投入成本高達150萬元，在前10天內就已經回收成本。