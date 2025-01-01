美國夢代價大？中國走線客的苦與悲

2024 年6月6日，美國加州，一名來自中國尋求庇護的移民睡在中轉區的一塊巨石上，等待被運送。（路透）

為擺脫專制而偷渡到美國的中國走線 客，其中許多人至今仍在為了他們追尋的自由和夢想奮戰當中。

面對美國新政府在移民政策上的可能改變，懷抱著「美國夢」的他們，擔心惡夢又重新降臨。

即將重返白宮的美國下任總統川普 ，揚言上任後將在美國啟動「有史以來」最強大的非法移民 驅逐遣返行動，給美國無證（undocumented）移民帶來很大的心理衝擊。當初的一些中國「走線客」，歷經千辛萬苦就為到美國過上「自由美好的生活」，卻仍未取得美國公民身分。川普的宣示讓他們再度陷入那段惶恐之中，有人不後悔，有人留下的心理創傷迄今難以撫平。

據BBC（英國廣播公司）報導，已經身在美國的中國「走線」（非法入境美國的中國移民）社群，特別是「役男」（指兵役年齡的男性，這是川普口中打擊中國非法移民的主要對象群體）或走線家庭對川普這項行動高度敏感。

追尋自由的空氣

「我不後悔，我不離開才會後悔。」來自湖北的楊鑫，兩年前提及偷渡「走線」赴美決定，他毫無猶疑回答；當時他剛到美國幾個月，已遞交政治庇護，強調來到美國就是為了追尋「『自由』的空氣」。現在，中國走線人口數頻頻創下新高的話題，他反而不太關注了，「更重要的原因是生活要過下去，就得加倍工作，不管有沒有拿到庇護，總不能讓自己餓肚子」。

楊鑫這樣的想法在去年庇護申請通過、心情安定之後慢慢開始浮現。他已準備在未來申請美國綠卡。他說不大害怕川普聲稱的「遣返役男」政策是否會影響到自己，自己只想把生活過下去。

搬到洛杉磯後，楊鑫一直從事裝修，以此作為主要收入來源，客戶都是當地的華人移民。「一周工作六天，大概有1200美元，小套房月租600多美元，加上開銷，每個月大概可以存到4000美元，日子算過得下去」，他說。

但是楊鑫也明白，自己是單身一人，比起攜家帶口的走線家庭來說負擔自然輕很多。他去年也曾報名當地的社區大學學習語言，因教學內容太難還有工作時間難配合而作罷。今年，除了原有工作需要的汽車之外，他又花7000美元買了一輛日本Azusa摩托車，周日天氣好就穿梭加州各地騎行，探索並記錄這個讓他「感到自由」的美利堅。

在今年農曆春節的大年初六，來自山東濱州市的自媒體工作者小舞（化名），帶著妻子和三名小孩，持著英國旅遊簽證繞了大半個地球，從北京飛往英國，再轉機前往墨西哥，最終抵達美國加州。生於1986年的小舞今夏已與美國移民官會面申請政治庇護，正等待後續通知。

離鄉是唯一出路

回顧來到美國的複雜過程，小舞說，最初嘗試申請紐西蘭和美國的旅遊簽證均告失敗，沒想到從未出過國的他意外地獲得了有效期兩年的英國旅遊簽證。在做足攻略後，今年年初，他帶著全家從北京飛往英國，再從倫敦出發進入墨西哥，朝美墨邊界進發。

曾在山東地方黨媒擔任記者的小舞稱，在中國時，自己無法不對政治及社會問題發表看法。新冠疫情封控期間，他因批評嚴厲防疫措施致文章被刪、帳號被封，甚至被公安叫去「喝茶」；壓垮小舞的最後一根稻草是白紙運動，「這些年來，我不斷被約談和警告，心裡真的很累……但我始終無法做到不發聲」，考量可能危及他和家人的安全，唯一的出路便是離開。

小舞強調離開中國的最重要原因，是希望孩子們能在更開放的教育環境中成長，至少不被灌輸不必要的意識形態或仇恨。「我大兒子剛上學時，學校還慶祝聖誕節和萬聖節，但到小兒子上學時，幼兒園已開始灌輸仇日思想，教他們『打日本鬼子』等。我不希望他們從小就學這些。你知道他（小兒子）在美國待了半年多，看到日本人還會說他們是壞人，這影響可想而知」。 川普揚言將驅逐中國役齡的非法移民，以免在國內組成小支軍隊。示意圖。（路透）

小舞一家定居在洛杉磯東區的阿凱迪亞已將近一年。小舞靠做doordash外賣維生，每月收入可達5000美元，但扣除房租、稅務和家庭開支後，生活並不輕鬆。幸運的是，在當地華人社區幫助下，他們逐漸適應了新生活。

川普在今年選舉期間發出的「大驅逐宣言」，還有傳聞說川普的驅逐令將特別針對役男。小舞承認，面對未知的未來，他感到不安。他只希望能快速得到夏季庇護面試的結果，如果被拒，他計畫上訴，並在這個漫長過程中設法留在美國。

小舞明白，獲得政治庇護的過程充滿不確定性，即使獲批可能也需要多年才能獲得綠卡。他也意識到，離開中國後，短期內無法與親人見面，預計這將是一個八到十年的代價。儘管面臨重重困難，他對未來依然抱有希望，計畫重返社交媒體，繼續分享對中國時事的觀察與分析。

雖然，小舞提到他是通過墨西哥進入美國，運氣相對不錯，他一家在申請英國簽證時也非常順利，甚至在對華人愈來愈嚴格的墨西哥機場海關，他們也沒有遭遇任何困難，因此他們不需要像許多走私客那樣冒著生命危險穿越中美洲的雨林，或經歷數千公里的艱辛才能進入墨西哥。

然而，在穿越美墨邊境牆的過程中，他們卻遇到了重大危機。小舞回憶道，今年農曆春節期間，他們一家人終於來到了墨西哥要前往邊界城鎮，在沿著通往美國的山谷向上爬時遇到一名墨西哥人阻路，稱自己有槍，要他們每人支付500美元才能通過，小舞把身上僅有的1000美元現金交給對方卻仍無法通行，一家人只有丟下行李向前跑。

心理健康成問題

小舞說，那次遭遇搶劫的記憶深深烙印在全家心中：「前些日子，我們去公園玩，小兒子看到一個坡就嚇得想哭。他曾天真地問我們，以後如果離開美國回中國，是否也要爬坡？」

小舞一家遭遇搶劫的經歷對許多走線客來說並不陌生，他們在路上分享類似的故事，包含被洗劫及恐嚇，擔憂被逮捕以及交通意外甚至遭遇性侵害帶來的心理創傷，這些經歷在他們來到美國後仍舊影響著他們。 2024年6月4日，一名來自中國的非法移民從墨西哥越過邊境進入美國被逮。（路透）

美國前移民官、現為美東移民社區工作者的陳熾牧師表示，川普宣布移民「大驅逐」計畫，給華人移民社區帶來很大的心理衝擊，人人自危的危機感遍布在家家戶戶中。對無證（undocumented）的移民來說，衝擊更大。

目前美國約有1100萬名無證移民，成為無證移民意味著走上了一條充滿恐懼、貧困和飢餓的道路。

紐約執業律師王乾（Qian Julie Wang）去年出版一本兒時回憶錄「美麗國度」，登上「紐約時報」暢銷書榜。王乾在自傳中詳細描述了她的艱辛經歷。1987年出生，王乾在7歲時與母親從北京飛往布魯克林，與先來兩年的父親團聚。她描述無證移民生活的殘酷：「美國簡直就是講述飢餓的活教材」。 紐約執業律師王乾（Qian Julie Wang）去年出版兒時回憶錄「美麗國度」。（取材自臉書）

融入美國大不易

一家人於1990年代先後偷渡到美國尋找重新開始的機會，1994年在紐約團聚後，卻面臨著在唐人街的貧困掙扎——「我們家的廚房裡，蟑螂比食物還要多」。然而，貧困並不會自動帶來同情，在學校，來自華人移民家庭的同學面對霸凌、老師的忽視，以及地鐵中陌生人的跟蹤，讓小學生每天都活在恐懼之中。

而王女士的母親當年為了隱瞞無證身分，在血汗工廠工作，生病時也不敢就醫，直到肚子裡的腫瘤危及生命，才被送往急診室。最終，王乾通過自身的努力和他人的幫助克服了困難，進入斯沃斯莫爾學院和耶魯大學，成為了一名律師。

王女士表示，儘管後來自己的事業成功，但內心的掙扎依然存在，並影響了她的第一次婚姻，因為過往的創傷其實揮之不去。她時常回想起在美國，爸爸媽媽如何從外向活潑的中國北方人，變成了沉默的夫妻，只有在餐桌上，父母會互相爭吵指責對方，或將壓力轉到她身上，尖銳地數落她的身材或和性格。

如今處理許多移民法律案件時，王乾說，當她聽到客戶講述自己的故事，那位在布魯克林垃圾桶翻找玩具的小女孩的身影不斷浮現，她無法再隱瞞自己，因此透過兒童的眼光，寫下這些回憶。

面對美國移民間的互相責難和排斥，王乾解釋，這其實是一種常見的創傷反應，並非華人特有。「就像所有試圖走出深層痛苦和創傷的人一樣，我們的華人社區成員可能會傾向於否認那些與自己經歷最相似的人，因為他們讓我們想起自己曾經面對的匱乏」。

律師觀點：川普新政需移除法律障礙

律師黃笑生認為，針對兵役年齡的中國男性偷渡客湧入美國的說法，其實是一種競選策略，旨在激發選民對反非法移民的熱情。如何定義何謂兵役男？又如何集中打擊？這些在美國法律上皆屬無法實現的技術難題。

20至40歲的中國男性被懷疑為退伍軍人、適齡入伍者甚至潛在破壞者，這無非是反外國人情緒的主觀臆測；依照憲法和移民法，他們享有完整的正當程序權利（Due Process），必須經過面談、移民法庭、BIA上訴，乃至聯邦巡回法院的程序，不可能被區別對待，「從重從快的做法在美國法律中是不可行的」，他說。 2024 12月2日，人們在加州抗議即將上任的川普政府實施大規模驅逐非法移民的新政策。（歐新社）

此外，人權團體也對川普是否會修改申請庇護的條件，或在等待審批期間是否會遭到驅逐出境表示擔憂。對於川普是否會直接修改美國法律，將移民或走線者驅逐出去，黃笑生認為非常有可能的，但要修改美國政治庇護制度的「移民與國籍法案」（INA）第208款，以及美國簽署的國際難民公約和國際人權公約，皆需經美國國會的批准。「對於川普而言，這是極具挑戰性的。雖然他可能通過總統行政命令加快審批過程，但實施標準一旦嚴苛，必然會遭到民權組織的起訴，聯邦法院也有可能予以阻止。如果要直接修改法律驅逐移民，那就必須通過國會，這無疑是一個艱難的過程。」

據黃笑生觀察，合法或非法移民在解決美國勞動力短缺問題上發揮著重要作用，許多美國法官甚至認為移民者對美國社會有貢獻， 因此儘管偷渡是刑事犯罪，司法部門通常不會對個別偷渡者提起訴訟，除非涉及大規模人口毒品走私或嚴重犯罪。

黃笑生表示，移民問題現在是全美政治焦點及社會焦慮的所在，但也因此充斥著許多假消息，各界及移民社群應當懂得辨別並尋求專業的協助。