被偷走的5歲娃展開1313天復仇 楊妞花這片尋親背景牆全是淚

法院外的尋親家長們。（取材自海報新聞）

堪稱「世紀審判」的人販子余華英終審仍判死刑，對受害家屬來說，這場遲來的判決總算還了他們一個公道。但在鎂光燈之外，有更多家長們至今仍苦苦等待孩子們回家，就算被人嘲諷是「蹭流量」，他們也不想放棄任何一絲可能的機會……。

余華英案重審二審開庭時，幾十家媒體將鏡頭對準楊妞花，在她背後，來自貴州的尋親團和其他受害人的愁容和紅色的尋人信息，組成一面特殊的背景牆。

極目新聞報導，如果說楊妞花是兒童拐賣案件的「大女主」，她親手復仇的故事是罕見、明亮的一面；但被聚光燈忽略的，是其他受害人和貴州尋親團灰暗又堅韌的一面。

在這些尋親家長中，有人為了尋子，開著貼滿尋子信息的麵包車，一邊賣棉花糖作為路費；有的已頭髮花白，在鏡頭前只乞求能最後見兒女一面。有的受害人已經年邁卻依然無法與子女團圓；有的至今只和孩子在認親時見過一面，之後親生骨肉卻依然是陌生人。

楊妞花被尋親家長簇擁。（取材自極目新聞）

尋親團 貴州女兒的後盾

尋親團把楊妞花喚作「貴州女兒」，甚至希望自己失蹤的兒女就是楊妞花的樣子，他們與楊妞花成為互相倚賴的存在，尋親團需要流量增加找到兒女線索的機會，而他們也是楊妞花奮戰過程中最堅實的後盾。開庭前一天，楊妞花一個個把尋親家長拉到鏡頭前「直播帶人」，捐出5萬元（人民幣，約6888美元）作為尋人經費。楊妞花姐妹還給經濟窘迫的尋親家長們訂酒店，幫找回兒女的家屬彌合親子 關係。

陳丙連的5歲小兒子是在貴州都勻被余華英用冰淇淋拐走的，當時沒被拐走的大兒子至今仍不吃冰淇淋。余華英被捕後，小兒子被找回來，但「團圓」遠遠沒有那麼簡單。陳丙連說，兒子自從尋親成功後沒主動見過面，今年她想和兒媳婦視訊，被兒子拒絕，她小心翼翼不敢問，「我也不知道他心裡怎麼想的」。一對兒女都被拐走的羅興珍則說，兒女認親「只遠遠看過自己一眼，連聲媽都沒叫」，轉頭又說，自己不恨兒女，只恨余華英。

而對被拐賣的孩子們來說，楊妞花的記憶是帶領他們回家的燈塔。「如果不是妞花，我也不會找到家」，余華英案最後一位認親成功的孩子諶江海說，他記得自己在5歲時在遊戲廳被一個女人拐走，但始終記不起那人的長相。只記得家在「太陽落山的方向」。「妞花的記憶真的很有力量。」說到這，他紅了眼睛。

報導指出，12月19日，余華英案重審二審開庭，余華英拐賣的12個家庭中，楊妞花和其他10個家庭均出席，但被拐兒童中只有楊妞花和諶江海2人到場。開庭前，楊妞花表示，自己這次在法庭上將會為其他10個家庭「代言」，「我希望把其他受害人的故事講出來，讓余華英看到，這都是她一手造成的。」

法院兩旁的尋親訊息牌。（取材自海報新聞）

每張啟事 都是痛苦故事

而在法院外，多名貴州團的尋親家長在行道樹上拉上橫幅，擺上尋子啟事，把尋子信息掛在胸前、印在T恤或是書包背面，組成一面紅色的「牆」。鏡頭掃過，每一個尋親家長都懷揣著一個痛不欲生的故事。

一位阿姨尋找的女兒周君，走失於2003年12月12日，女兒在照片裡紮著雙馬尾，笑得燦爛，雙眼皮，她面對鏡頭聲淚俱下：「女兒還在的話，應該已經工作了」；一個尋找女兒的79歲母親李輝，找遍了福利 院和救助站；一名頭髮花白的家長尋找從家門口被拐賣走的兒子，「寶貝，不是我們不要你，這21年我們真的很艱難，你快回來」，她說丈夫已含恨而終，兒子可能已經成家，自己不奢望他回家，只想知道「兒子在哪裡，還活著嗎？」

楊妞花（中）被媒體圍堵採訪時，後方總有其他尋親的家屬想藉機曝光。（中新社）

二審開庭 抓住最後流量

余華英拐賣兒童案重審二審開庭前一天下午，楊妞花知道這次很可能是終審，她在媒體的直播面前，把每一個尋親家長拉到跟前，挨個介紹丟失的孩子，「我希望能抓住最後的流量，幫幫他們。」

余華英二審維持死刑宣判，當消息傳來，等待在法庭外一上午的尋親家庭和媒體「炸」了。數十名貴州尋親團的阿姨緊皺的眉頭舒展開來，眼含熱淚，舉起尋親啟事高喊：「判得好！判得好！」她們說：「女兒勝利了，我們高興。」

報導指出，余華英被判死刑第二天，「棉花糖爸爸」買了紙錢和鞭炮，跟隨楊妞花一起回到貴州省畢節市織金縣給父母上墳。他穿著一身黑夾克，背上一個印著女兒走失信息的書包，在楊妞花上墳時，「棉花糖爸爸」總是搶著幹活，他只有一個目的，就是站在楊妞花旁邊，爭取一個鏡頭。

2006年10月19日，女兒陳楊梅在雲南省昆明市官渡區新南站廣場失蹤後，「棉花糖爸爸」陳生梨將尋親啟事貼滿麵包車，全國各地跑，吃住都在車上。如今，他已經跑廢了幾輛麵包車，行程幾萬公里，其他家長的尋親啟事也貼上了，但女兒仍然像掉進大海裡的一根針。

「棉花糖爸爸」的麵包車上貼滿尋親啟事。（取材自極目新聞）

「棉花糖爸爸」接到線索卻對不上。（取材自極目新聞）

求訊息露出 舉牌搶鏡頭

「哪裡有流量，我就去蹭」，他直白地對記者說，這幾年尋親的流量減少，自己需要「露出」。去年貴州村超爆紅，他和另外幾個尋親家長舉著尋親啟事沉默地站在人群中，保安來驅趕、有人指著他罵，他不反抗、不回嘴，換個地方繼續舉，堅定的眼神被媒體拍下，「棉花糖爸爸」才終於火了。

「後來有很多人給我打電話提供線索」，陳生梨很高興，他更加把希望寄託在流量上，但他補充說：「我們也不是什麼流量都蹭，楊妞花對我們好，我們才追著她。」

報導稱，余華英案重審一審判決時，貴州尋親團來了100多號人，有的人「搶鏡頭」，把尋人啟事舉到楊妞花前面。尋親團就定下一個規矩，一律站在楊妞花背後。被人指著鼻子罵「蹭流量」時，陳生梨也不敢回嘴：「我們這樣的人，不敢被討厭。」

楊妞花給父母上墳結束時，陳生梨接到一個來自湖南邵陽的電話提供線索，可是最後期待還是落空：年齡、地點對不上。這一天是冬至前一天，冬至是詩歌中旅人該早早歸家的日子，陳生梨開車回老家的路上，手機裡播放著他去年接受採訪的視頻：「我太需要有個人，把我女兒帶回家。」一直在人前陪笑的他，手握著方向盤默默哭了。

尋子家長們高舉尋人啟事。（取材自紅星新聞）

「被偷的5歲孩子回來了」 楊妞花復仇1313天

從認親那一天開始，楊妞花戰鬥了1313天，終於等到她期盼的正義宣判：人販子余華英死刑。

29年前，當時才5歲的楊妞花被鄰居余華英以「買毛衣簽子」為由誘拐，原本幸福的童年就此被徹底改寫。「最人物」報導，1995年冬天，余華英趁女孩父母不在家，將楊妞花帶上從貴州開往河北邯鄲的火車，在列車上，余華英扯下楊妞花身上的嶄新毛衣，扔給她一件單薄秋衣。楊妞花哭著要回家，余華英狠狠踹了她十幾腳，說「再鬧就把你從火車上扔下去！」

有一次，楊妞花說盆裡洗頭的水太燙，余華英拎來一壺更燙的水，直接澆到她的頭上，凶狠惡毒的眼神就這樣一直刻在楊妞花的腦海裡。而29年後，余華英用同樣凶狠的眼神瞪著將她告上法院的楊妞花，不同的是，這次楊妞花瞪了回去，沒有一點害怕，「我想讓她記住我，因為我特別恨她。我也想讓她知道，她當年偷的5歲孩子找回來了，並把她告上了法庭。」

被拐賣的楊妞花當年被一名70歲的老人買回家，她從小就知道自己是被買來的孩子，也始終記得親生母親有一頭特別好看的頭髮，姊姊叫桑英，爸爸叫楊新民，而自己的名字不是後來被取的「李素燕」，而叫楊妞花。

19歲時，楊妞花透過相親結婚，直到生了第一個孩子，楊妞花有了安全感，才敢告訴丈夫和婆家自己的身世及童年記憶。在丈夫、婆婆的鼓勵和支持下，楊妞花在2012年開始尋親，她在「寶貝回家」平台登記，到公安局採血入庫，但9年過去了，卻遲遲沒有任何回應。

楊妞花（左）和姊姊桑英。（取材自海報新聞）

為尋回她 父母鬱鬱而終

直到2021年春天，楊妞花在網路上發布尋親視頻，得到網友大量轉發，更被堂妹刷到視頻，因此聯繫上姊姊楊桑英。那一刻，楊妞花激動得手抖，她和姊姊立刻開始核對各自記憶裡的細節故事，發現全部對得上，她終於找到自己的家人，卻也得知父母因為她的失蹤傷心過度，早早過世的事實。

報導稱，楊妞花被拐後，她的父母不再工作，帶著楊桑英、背著棉被，成夜成夜地睡在火車站、汽車站，望眼欲穿。母親會在深夜突然從床上坐起身，說妞花在叫她；吃飯時，母親會多擺上一副碗筷，還讓桑英給妹妹留點。原本陽光樂觀的父親開始整日喝酒，看誰都像人販子，失去女兒楊妞花不到兩年，楊新民因長期酗酒導致胃出血猝然離世。

楊桑英告訴妹妹，爸爸走的前一晚，將頭埋在被子裡哭了很久，「我在一旁哭著勸爸爸，『爸爸，你再堅持堅持』，可爸爸當時就是不看我。」兩年後，32歲的母親熊棉衣也鬱鬱而終。姐妹二人團聚後，楊桑英直白地告訴楊妞花：「要不是因為你，爸媽也不會死。」

楊妞花與人對談落落大方，顛覆了一般人對被拐兒童的形象。（取材自海報新聞）

墳前痛哭 她誓抓人販子

在楊妞花闊別26年終於回家時，她跪在父母墳前痛哭失聲，「我走時他們好好的，回來成了一堆石頭。我找到了家，卻早就沒有了家。」當時，她下定決心要抓到人販子，為父母報仇。

楊妞花始終記得余華英的長相和名字，她找到當年給余華英提供落腳點的王某付，懇求對方出面作證，最終成功把余華英送上法院。

而楊妞花會被大眾熟知，除了她本身的故事性，還因為她的形象與談吐，顛覆了大多數人的認知。她每次出現在大眾視野，都打扮得得體美麗，氣質溫婉，生命力極其旺盛，與任何人對談都落落大方。雖然只有小學學歷，但她表達能力強，邏輯條理清晰，精神內核強大。

尋子家長們高舉尋人啟事。（取材自紅星新聞）

無懼惡意 尋親者的支柱

今年開始，楊妞花開始直播帶貨，被網友圍攻，有人認為她在炒作，其中最惡意的評價是「你要感謝余華英，是余華英讓你成為了網紅」。楊妞花霸氣回懟：「如果你去演繹一個角色或者這不是你的事情，這叫炒作。我的所有事情是真實的，如果你稱我為炒作，那我未來要炒得愈來愈厲害，讓全國人民知道，讓天下無拐。」

報導指出，楊妞花曾說，等余華英終審判死刑後，她將徹底不再提這個人。她要過自己的生活，努力賺錢、保護家人，做志願者，幫助和她一樣尋親的人早點找到家。而在許多尋親人的心中，楊妞花更是他們堅持下去的精神支柱。