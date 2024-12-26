白天行醫、晚上揍人… 「仁者之心」萌妹子打下UFC格鬥冠軍

石銘同時具備中醫和格鬥選手兩種身分。（取材自微博）

格鬥選手大概很少人會像她那樣，比賽時打贏了，卻擔心對方的傷勢，還不時會想起爺爺奶奶曾告訴她，當醫師要有一顆仁愛的心。只因，勝利的那一刻，「我沒有辦法忽略我是一個醫師」。

石銘（右）的高掃踢。（取材自微博）

中醫醫師石銘&綜合格鬥選手石銘。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖、受訪者供圖）

她的身上藏著許多令人著迷的矛盾。她白天行醫治病，晚上格鬥揍人；她說話輕聲細語又靦腆，卻在八角籠裡凶狠地把對手打得青筋暴起；她的笑容甜美，對照的是渾身結實的肌肉；她想成為格鬥高手，卻喜歡粉色還夢想穿旗袍上場......來自雲南昆明的女中醫師石銘，巧妙的平衡了這些反差，如今，她是一位好醫師，也成為了UFC（終極格鬥冠軍賽）的簽約選手。

綜合「新周刊」旗下「驚蟄青年」、中國新聞周刊報導，2024年11月23日，在UFC格鬥之夜澳門 站「精英之路」女子草量級決賽中，石銘在第三回合以一個高掃踢重重K.O.對手馮蕭燦奪冠，成為UFC簽約選手。高光回放的視頻在網上傳開，石銘一記重踢命中馮蕭燦後腦勺，在零點幾秒瞬間，馮蕭燦雙腿僵直倒地，看得台下的中國綜合格鬥運動員張偉麗抱頭驚呼「頭皮發麻」。

石銘（右）將馮蕭燦壓制在地。（取材自UFC官方微博）

打出圈 成UFC簽約選手

石銘破圈了。石銘並非全職MMA（綜合格鬥）選手，她擁有大學學歷，這在綜合格鬥選手裡並不常見。日常生活中，石銘是一名中醫執業醫師，她擅長針灸，給人以療癒，但在八角籠裡，她變得乾脆，給人以重擊。

在走下八角籠接受媒體採訪的時候，人們發現，這個出手如此俐落凶狠的格鬥選手，總是流露出柔和的神情，說話輕聲細語，對人極其禮貌。她很靦腆、經常笑，還露出一個可愛的酒窩。石銘的出現，某種程度上打破了八角籠裡「傳統男性氣概」的壟斷，更新了人們對綜合格鬥的既有想像。

不過在這場比賽之前，即便已經衝到決賽，30歲的石銘仍舊不被看好。石銘只在行醫以外的業餘時間訓練，而對手馮蕭燦是MMA最具備潛力的新生代全職選手之一。無論是身體條件、訓練時長和形象氣質，石銘都不如對手占優勢。身高1.72米的馮蕭燦，比石銘高了將近12厘米。一般來說，有了這樣的身高優勢，無論是腿還是臂展都更容易壓制對手。

比賽開始，馮蕭燦利用身高、臂展「鬆弛（解說員語）」地控制著距離，到了地面纏鬥，石銘也很難找到下手點。她們僵持了兩個回合，石銘挨了不少拳。到了第三回合，所有人以為比賽已成定局，誰都沒料到，最後1分鐘，石銘利用假動作讓對手注意力下沉之後，以一個非常出其不意的高掃踢擊中對手頭部。馮蕭燦瞬間閉上了眼睛倒在地上。

在上一個四分之一賽中，石銘也是用這個高掃踢終結了南韓 的對手徐藝譚。

這一切發生在零點幾秒的時間內，石銘快速反應，繼續撲向倒地的對手，往頭部補了兩拳。她們很快被裁判分開。她自己也沒想到這一踢有多猛，在之後的10分鐘多的時間裡，馮蕭燦失去意識。

八角籠裡什麼都會發生。對手被打得面部流血是家常便飯，更嚴重的傷害包括骨折、頭部血腫，流血不止等。但在等待馮蕭燦搶救的現場，石銘就像個「做錯事的孩子」。她被打得青一塊紫一塊的臉因為擔憂而扭成一團，看起來像是要哭了，還戴著手套的兩隻手也緊緊攥著。之後馮蕭燦被抬出了會場，裁判宣布石銘奪冠的那一刻，石銘的表情相當複雜。

石銘打贏馮蕭燦後，在現場像個做錯事的孩子。（視頻截圖）

重拳擊倒對手 想說抱歉

在比賽已經過去4天後的採訪中，石銘說：「在零點幾秒鍾看不出來對手受到多大的傷害，所以在裁判沒介入之前就補了兩拳，還是想跟對手說一聲抱歉」。

「訓練的時候我就知道我的腿很重，作為一個醫師，我知道這樣的力量會給對手帶來什麼樣的傷害，尤其是大腦損傷雖然不會紅腫疼痛，但很難恢復。我很擔心她。我覺得她很年輕，潛力也很大……」。

石銘事後仍難掩不安。「她躺在地上，10分鐘都沒有站起來，最後是被擔架抬出場。我很害怕，直到賽後檢查確定她沒事，我才最終放下心。 那個時候，我沒有辦法忽略我是一個醫師」，石銘說。

比賽完第三天，石銘已經回到了昆明，臉上的紅腫痕跡消了，她又變成了一個醫師，進入緊張的工作。石銘是昆明一家醫院的執業醫師，擅長針灸治療。石銘熱愛中醫這份工作，由於爺爺奶奶都是醫師，她從小耳濡目染，了解了許多醫學知識。高考報考了雲南中醫藥大學的針灸推拿專業。

石銘在綜合格鬥訓練基地訓練中。（取材自微博）

散打、摔跤…13妹全學了

她對格鬥的喜愛起源更早。從小她就展現出在運動方面的天賦，爬山、田徑都是她喜愛的。13歲開始學習跆拳道，還因此得了個「十三妹」的稱號。後來她慢慢接觸了散打、拳擊等站立式的格鬥技術，甚至開始去參加一些格鬥比賽。工作與格鬥如何堅持與平衡，在她這裡幾乎不成問題：「我沒有感覺到是在同時做兩個工作，而是同時保持了兩個愛好」。

比起一般格鬥選手身上那種在困境中觸底反彈的狠勁，石銘則顯得十分平穩、淡然。她雲淡風輕地說道：「大學期間是最難的，有很多東西要學，有課程、作業、規培」。但在緊鑼密鼓的醫學生生活裡，她還加進了一星期三次的格鬥訓練課，每次訓練2個小時。

2017年，她受邀參加了木蘭戰紀HFC，拿下了女子全國總冠軍。這是中國首屆國際女子MMA（綜合格鬥）賽事。當時的MMA比賽中，中國選手幾乎都不會摔跤，都是站立式的綜合格鬥。石銘發現，「兩個人抱在一起之後，一個人會把另一個人壓在地上進行制服」，在還沒學習摔跤（地面技術）之前，這樣的場景讓她不知道如何下手。

石銘與伊朗教練巴格在拳館訓練。（取材自中國新聞周刊）

實際上，在遇到現在的教練巴格（Bagher）之前，石銘擅長站立技術。2018年，她聽說昆明紅星綜合格鬥俱樂部有一個巴格教練很厲害，發現他擁有超過30年摔跤和纏鬥經驗，就追隨巴格學習擒鎖式摔跤，石銘的技術也開始從業餘向專業上的技術飛躍。多年來，石銘低調地在醫師和格鬥選手兩種身份中和諧地轉換，打進了ROAD FC（韓國）和「武林籠中對」等職業賽事。

要不要補上一拳？ 惻隱之心成為考驗

從大學開始，石銘基本實現了經濟獨立，她的兼職收入足夠日常開銷，而昆明的格鬥訓練一年3000多元人民幣的費用也在她的接受範圍內。每一次比賽，賽方提供機票和住宿的條件對石銘來說是一個很大的吸引力，她可以借此免費到全國各地甚至是其他亞洲國家旅行。可以說，格鬥也打開了石銘探索世界的版圖。

最近兩三年，石銘在醫院的工作穩定下來，隨著技術愈來愈成熟，她也開始撥出更多時間用於訓練。她白天在醫院上班，晚上有將近4到6個小時在俱樂部度過，開始成為一名專業的綜合格鬥選手。她今年3月份接到「UFC精英之路」的邀請，許多人仍舊不看好她，巴格教練卻覺得「只要充分準備，這一次拿到總冠軍完全沒有問題」。她果然贏了。

石銘在UFC訓練中心參加訓練。（取材自微博）

勤做筆記 書呆子式學習

石銘喜歡去訓練館裡上大課，因為大課可以跟不同選手對練，可以了解不同的技術和風格。她還會挑戰俱樂部裡的「大塊頭」，一旦學會制服對方，她的技術就會飛速成長。石銘有一個厚厚的筆記本，上面記滿了訓練中的要點和各種技術、策略，就像對待學醫一樣對待格鬥。

實際上，石銘的「書呆子」式格鬥學習風格，受到了教練巴格的影響。巴格是伊朗 人，是雲南民族大學的金融學教授，他喜歡給格鬥選手安排作業。巴格說，綜合格鬥其實就像下圍棋。這種知識分子式的格鬥觀也與石銘的氣質十分匹配，她說：「綜合格鬥是所有的格鬥中最考驗腦力的，光摔跤就有一百多種技巧，如何針對性地安排戰術很重要」。

石銘與張偉麗合照。（取材自微博）

近視500度 捕捉動態克敵

石銘的近視接近500度，在格鬥場上無法戴隱形眼鏡，她看不清對手的拳和腿，尤其看不清對手的眼睛在看哪裡。在場上她幾乎接收不到任何挑釁的眼神，自然她也沒有挑釁過對方。盡管視物模糊，石銘在場上卻無比沉著冷靜，通過不同的格鬥訓練，她鍛煉出了一種直覺：「只要對方稍微動一下身體，我就大概知道有哪幾種情況，我相應地注意就好了」。

某種程度上，石銘的出現，打破了那種具有侵略性的「男性氣概」的壟斷。除了比狠鬥勇，綜合格鬥的面目還有許多維度。被問及作為醫師的仁者之心和格鬥的攻擊性是否會矛盾，石銘說：「大家一致覺得我的醫學專業能幫助格鬥，但其實醫學可能給我的幫助不是怎麼出拳，而是怎麼收拳，在訓練和比賽的時候，我都不想給對手帶來太大的傷害」。

就拿這次奪冠前的第一場比賽，她與南韓排名第一的運動員交手。一樣踢倒了對方，卻因為產生了一些「惻隱之心」沒有上去補拳，結果對方緩過來了還對她進行反撲，她差一點輸掉了那場比賽。

奪冠之後，許多網友這樣評論她：「女版黃飛鴻」、「甜美女中醫」、「上班救死扶傷，下班打死打傷」、「你想要全麻，還是要拳麻」……石銘表示，這些評論，甚至是調侃，她都很喜歡，其中「反差感」是她被提起最多的詞，她仔細思考了一下。其實主要反差就兩點：第一是外形，第二是職業。

石銘奪冠後參與昆明當地的義診活動。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

愛粉色、養動物 有反差萌

石銘說，她個頭小、戴眼鏡，很多人說她說話像個「軟糯」的萌妹子；同時，她喜歡粉色，養小動物，這確實和格鬥反差比較大。至於職業，外界普遍認為醫師與綜合格鬥這個項目有天然的「衝突感」。但其實任何體育項目，既可以是職業運動員的主業，也可以是業餘運動員的副業」，比如她所在的俱樂部裡就有高中數學老師、警察，還有同行急診科大夫。

「關於形象和職業的反差，我確實沒有辦法通過自身的努力消解。比如我說話的方式和風格很像我的大學老師。而從職業來說，中醫、醫師這個群體，普遍都是慢條斯理的，不大可能是咄咄逼人的語氣，這樣沒法和患者有效溝通，也不利於我講清楚他的病情和如何用藥」，石銘說。

穿衣風格同樣是如此，「我給自己打扮得非常『犀利』，但反而覺得旗袍代表東方的審美，我很願意穿著它在國際比賽前亮相」。

對於成名之後，許多網友會以「患者」身分到醫院掛號，實際上是找她聊天，石銘說，「醫院是一個嚴肅的工作場合，如果想探討綜合格鬥知識，歡迎業餘時間來俱樂部找我」。