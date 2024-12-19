造假、不當言論、帶貨質量差…5大網紅光速掉粉

小楊哥兄弟。(取材自微博)

如今的互聯網上，幾乎只要能聚攏眼球引來流量就能做網紅，不過有些人被粉絲捧上「神壇」後，眼裡盡是生意的鏈接，忘記了最基本的誠信。但假的真不了，到了被流量反噬塌房的那一天，即使擁有千百萬粉絲也終究涼涼。

近日，久未露面的頂流網紅直播主小楊哥再度引發關注，「小楊哥9個月掉粉近1000萬」等話題衝上多個平台熱搜，據第三方數據平台顯示，相較今年3月的1.22億粉絲，當前小楊哥的抖音 平台粉絲量已跌至1.12億。而今年和小楊哥有著相似遭遇的還有四位網紅，他們分別因涉造假、帶貨質量及不當言論陸續「翻車」，攜手成了今年光速掉粉代表性的五大網紅。

●小楊哥：負面風波疊加 掉粉近千萬

上游新聞報導，全網絕對的頂流直播主「瘋狂小楊哥」之「瘋狂」掉粉，是多個持續不斷的負面風波相互疊加的結果。今年以來，小楊哥及旗下三隻羊公司可謂厄運不斷，帶貨商品多次被點名、喊話。

先是被央視3·15晚會曝光梅菜扣肉涉嫌違規使用槽頭肉，後被王海打假五常大米、原切牛肉捲等產品。6月茅台酒風波中，三隻羊承諾若官方鑑定為假冒產品將先行賠付。9月前後，因帶貨大閘蟹又被快手直播主辛巴砲轟，辛巴稱如果三隻羊一周內不對消費者負責，自己將拿出1個億(人民幣，下同，約1380萬美元)，幫助三隻羊賠付消費者及售後。

更大的風暴是香港 美誠月餅風波。中秋節前夕，小楊哥及三隻羊在直播間稱，美誠月餅是香港當地「高端月餅」、「有貴族血統」，引發廣泛質疑和舉報。9月26日，合肥市聯合調查組通報稱，三隻羊直播帶貨「香港美誠月餅」、「澳洲谷飼牛肉捲」構成虛假商業宣傳，罰款6894.91萬元，並責令暫停經營。

據報導，受月餅事件影響，三隻羊頭部帳號基本暫停直播帶貨，同時也在瘋狂掉粉。截至9月18日，「瘋狂小楊哥」（小楊哥抖音帳號）30天內掉粉接近300萬，當時的粉絲數量為1.17億。

12月12日，抖音帳號瘋狂小楊哥仍能正常關注，其最後一次視頻更新時間為今年8月22日，帳號商品櫥窗呈清空狀態。直播動態顯示，最後一次直播時間停留在9月7日晚，他甚至缺席了今年「雙11」直播。

據報導，11月中旬，在停止直播50餘天後，三隻羊網路抖音帳號再次更新，發布了一則公司團建視頻，並配文「最好的年紀，最美的我們，青春奮力前行」。似乎預示著正為回歸暖身中。

小楊哥掉粉約1000萬。(視頻截圖)

●「貓一杯」：造假視頻 4000萬粉一夜歸零

小楊哥畢竟還有1億多的龐大粉絲群，還有重拾山河的可能，但另一位超級網紅苦心打造的4000萬粉絲，卻在一夜間歸零，如今連帳號都找不到了。

今年4月12日，杭州警方發布通報稱，擁有約4000萬粉絲的短視頻網紅博主「Thurman貓一杯」，所發布的「在巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」視頻是人為策畫，按編造視頻腳本擺拍的，涉嫌傳播網路謠言。公安機關已對網紅博主徐某某、編導薛某以及涉事公司處以行政處罰。

「Thurman貓一杯」的照片。(取材自微博)

事件源自2月16日，「Thurman貓一杯」發視頻稱，在巴黎街頭一個法國人遞給她兩本寒假作業，稱是在廁所裡撿到的，請她幫忙還給主人，她為此把寒假作業帶回來尋人。這條視頻僅在抖音平台4天點讚量就達到549.8萬、評論量36萬、轉發量207萬。

「Thurman貓一杯」稱把秦朗的寒假作業帶回來了視頻。(視頻截圖)

由於事件離奇，加上「秦朗舅舅」等人的蹭流量鬧劇，不少網友向各大平台舉報視頻造假、擺拍。警方立案後，查詢符合秦朗年齡段的小學生沒有出境紀錄。4月12日，「Thurman貓一杯」在多個平台公開道歉，承認造假，但仍無法止血。

警方通報發出後，「Thurman貓一杯」的多個社交平台帳戶開始掉粉，截至4月13日中午，一天掉粉達到40萬左右，旗下服飾品牌也宣布閉店。4月13日，包括抖音、微博 、微信在內的多個社交平台紛紛發通告關閉或封禁「Thurman貓一杯」帳號，「Thurman貓一杯」4000萬的龐大粉絲群，一夜歸零。

7月間，有網友在多個短視頻平台發現疑似「Thurman貓一杯」改名「牢貓Pro」復活，該帳號粉絲已超3000，以「Thurman貓一杯」的口吻和圖片更新6個視頻。7月6日，該短視頻平台人回應，經查為仿冒蹭熱度帳號，已根據社區規則封禁。

直到12月中旬，與東北雨姐等其他「翻車」網紅帳號存在、未禁言、被禁言仍能關注不同，在抖音等社交平台，仍無法搜索到「Thurman貓一杯」相關帳號。

「Thurman貓一杯」道歉視頻。(取材自微博)

●「東北雨姐」：從火爆到塌房 只有短短20天

從9月23日到10月13日，一度在抖音平台擁有2450萬粉絲的大網紅「東北雨姐」，從火爆到「塌房」、掉粉、被處罰，只用了短短20天。

央視10月12日報導，「東北雨姐」直播推廣手工紅薯粉條時，存在「虛假或者引人誤解的商業宣傳」，被處沒收違法所得和罰款共計165萬元，並責令暫停經營。此次風波前，「東北雨姐」僅抖音平台的粉絲就高達2450萬。截至10月13日12時，該帳號粉絲已降至2250萬，20天掉粉量高達200萬。

2023年下半年，「東北雨姐」迅速出圈，做事雷厲風行，扛半扇豬、壘豬圈、挑大柴等的「彪悍」風格，使她在2022年末到2023年初52天內，粉絲從100萬猛增到500萬。「東北雨姐」在坊間被譽為「戰狼版李子柒」，網友認為她的視頻展現了更真實的鄉村生活。今年9月前後，「東北雨姐」直播帶貨4場，場均觀看人次500多萬，被畫分到「頭部達人」一欄。

「東北雨姐」此次跌落神壇，起源於兩名打假博主的爆料。9月23日，打假博主「大娃」和「賞金獵人灰燼」稱，「東北雨姐」在直播間中賣的紅薯粉條實際是木薯粉條，兩人上門維權時遭毆打。此前，「東北雨姐」還曾捲入螃蟹造假風波。

央視新聞10月14日揭祕「東北雨姐」直播背後的真相，稱她是「表演農村生活，而非記錄農村生活」，揭露該團隊租房建基地，按劇本拍攝造假。

目前「東北雨姐」抖音帳號仍未解封，系統用紅字特別提示，「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言」。還有社交平台顯示，「該用戶因違反社區規定被禁止關注」。

據了解，「東北雨姐」出事前抖音平台有2450萬粉絲。12月12日，該帳號粉絲量降為2081萬，掉粉近370萬。11日上午9時，該帳號粉絲量為2085萬，一天掉粉約4萬，說明該帳號還在掉粉中。

據報導，「東北雨姐」團隊一直在找機會「復出」，曾嘗試「東北農村生活」、「東北花棉襖」等多個小號直播，但都被網友舉報到下架。

「東北雨姐」帶貨視頻。(視頻截圖) 讓「東北雨姐」翻車的手工紅薯粉條。(視頻截圖)

●「羊毛月」：嘲笑年輕人 商品櫥窗遭清零

11月中旬，近千萬粉絲博主「羊毛月」，因為發布一則吐槽年輕人找工作難的視頻，在網上引起軒然大波。「『羊毛月』沒資格嘲笑每個努力生活的人」、「『羊毛月』60秒視頻廣告報價35萬」等相關詞條，可說是先後被「罵」上微博熱搜。

在這條爭議視頻裡，「羊毛月」發出疑問，「現在都這麼難找工作嗎？」、「這00後不是要整頓職場嗎？怎麼職場都進不去呢？」、「大家找不著工作了，就都覺得當網紅好，都想來卷我們。那你們都來當網紅了，我幹什麼呢？」。

事後，反感、批評聲像潮水一樣湧向「羊毛月」，許多網友批評他「何不食肉糜」。

11月23日，「羊毛月」發布道歉視頻稱，「是想了解大家真實的困難，以及有什麼我可以幫助到的地方」。但網友們並不買帳，紛紛表示「不誠懇、不原諒」、「不好使，00後記仇」。在評論區，不少網友號召取關（取消關注），還有網友實時記錄粉絲數。

截至11月26日9時許，「羊毛月」帳號粉絲數跌至782萬，並且還在持續掉粉中。此前數據平台顯示，「羊毛月」11月23日的粉絲數還有877.2萬左右，也就是說，僅3天左右的時間就掉粉近百萬。

相關資料顯示，「羊毛月」本名楊悅，1996年9月出生，本科就讀於中國傳媒大學播音主持藝術學院，2018年保送到北京大學新媒體研究院。他的視頻內容主要包括旅行分享、日常生活記錄、個人見解等。

截至12月12日，「羊毛月」的抖音帳號粉絲已掉至735萬，最新視頻仍是11月23日的「對不起」道歉視頻。其帳號直播動態顯示，最新一期直播是10月1日，近期沒有直播紀錄。其粉絲關注功能正常，商品櫥窗已清零。

「羊毛月」本名楊悅，2018年保送到北京大學新媒體研究院。(取材自澎湃新聞／中國傳媒大學供圖) 「羊毛月」的相關言論引發爭議。(視頻截圖)

●「空空日記」：咒罵網友得癌 斷崖式掉粉

今年7月，只因網友的一句「不喜歡」，超過500萬粉絲的網紅「空空日記」在直播間辱罵並公布網友ID、頭像，引發輿論譁然。隨後，「空空日記」發布視頻道歉，然而說了再多次「對不起」，也擋不住粉絲斷崖式下跌。

事情源於某博主發布一篇吐槽網紅直播現狀的視頻，網友「momo」有感而發，在視頻下方評論：不喜歡網紅「空空日記」。看到「momo」的差評，「空空日記」不淡定了，回覆「我也不喜歡你」，同時拉黑對方。

「momo」爭論無果，轉而在其他社交平台吐槽此事。這篇吐槽帖又被「空空日記」刷到。當著直播間數千人的面，他把「momo」的ID、頭像公開，並輔以「有病就趕緊投胎」、「得癌了吧」等言論，對網友進行人身攻擊。

事件發酵後，「空空日記」粉絲一夜暴跌百萬，自7月16日起持續掉粉，7月20日一天掉粉近百萬，一周時間粉絲數從550萬掉到344萬，少了200萬粉絲。7月24日，粉絲僅餘341萬。網友們留言「每個人都必須喜歡『空空日記』，不然就會被網暴」，「癌症不該成為你詛咒人的工具」。

事後，「空空日記」發布視頻道歉，承認攻擊謾罵屬實。有人翻出「空空日記」此前言論，「我最恨的就是霸凌的人」，質疑其言行不一，「很諷刺，他曾經說抵制霸凌，現在終成霸凌者」。