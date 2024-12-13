搶救到研究 古長城煥新生機

金山嶺長城的雲海景觀。（取材自中國新聞周刊／郭中興攝影）

「萬里長城萬里長，長城外面是故鄉…」，萬里長城是中國歷史上最宏大的工程之一，更被聯合國 文教組織列為世界文化遺產；這座從春秋時期橫跨至今的建築是中國的偉大象徵，絕大多數的人也聽過「孟姜女哭倒長城」的傳說，但你真的瞭解長城嗎？

「河北還有長城嗎」、「你身後那是烽火台吧」直播間裡的許多提問，讓老郭哭笑不得，卻也習以為常。許多人以為長城就只在北京八達嶺，他耐心地解釋，萬里長城行經中國15個省份，明長城保存最好的就是河北段；而烽火台其實不在長城，長城上凸起的磚樓是空心敵台，也叫敵樓。

老郭本名郭中興，是金山嶺長城文物保護中心主任，每天早上7時，他準時出現在「長城老郭」直播間裡，「真人實景，現場直播，給大家直播長城的日出」。他面前是朝陽初升的金山嶺長城，灰磚上覆蓋著金色陽光，11月底的清晨，氣溫已降至攝氏零下十幾度。

31--郭中興每天都堅持在長城上直播，至今已邁入第四年。（取材自中國新聞周刊／受訪者提供）

連4年直播 呈真實面貌

這是老郭堅持每天直播長城的第四年，他全年無休，為的就是把真實的長城展現給公眾。今年是他在金山嶺長城工作的第26年，可能沒有人比他更熟悉金山嶺長城的一磚一石，如今他的一場直播，通常累計有10幾萬人次觀看，同時線上最高達到近2萬人。

人們似乎無比熟悉的長城，其實存在著許多知識盲區，其中有一個誤解最讓老郭擔憂。每當他走到一些尚未修繕的原始長城區域，就有粉絲在公屏上打出三個字「野長城」，「這個說法危害太大了，一旦叫成野長城，就好像這些長城不重要、不受關注。」老郭有點激動地說，「我們一定要糾正這個說法，把這個『野』字給去掉」。

目前，長城保護堅持「預防為主、原狀保護」的原則，保存住各時代遺跡，將古長城修復一新乃至重建、新建的做法已被明令禁止。「有些人一看到原始長城的殘垣斷壁，就覺得這些破石頭堆怎麼不修復、不重視。現在就是要保存長城的滄桑古樸，不去過分干預」，老郭說。

在各種影視、宣傳片、宣傳照片裡，「萬里長城」的形象其實都是金山嶺長城。郭中興說，「從視覺衝擊力上，它是最具長城恢宏氣勢的一段。」金山嶺不僅建築雄偉、保存完好，視野也極為開闊。天氣晴朗的日子，從金山嶺極目遠望，長城沿山脊綿延，遊走100餘里，滿足了人們對長城最壯闊的想像。而如此風光絕美、保存尚好的長城，卻遲至1980年代才被「發現」。

金山嶺長城始建於明初洪武時期，卻長期默默無聞。直到1979年的全國保護研究長城座談會上，灤平縣介紹了金山嶺長城，稱其為「第二八達嶺」，引發國家級媒體的關注，金山嶺長城才始為人知。著名文物學家羅哲文第一次見到金山嶺長城時感嘆：「我從事長城研究工作幾十年，還沒見過這麼好的一段長城。」

河北秦皇島山海關長城的老龍頭。（取材自中國新聞周刊／視覺中國） 河北保定順平縣戰國中山長城。（取材自中國新聞周刊／郭建永供圖）

跋山涉水 挖掘遺存史蹟

然而，直到21世紀初，中國長城到底有多少、有多長？依然是一個未知數。多少長城正在歲月中默默消失，更是不為人知。

河北秦皇島山海關長城的老龍頭是一段伸向海洋的長城，漲潮時，海水會湧到長城腳下，拍擊牆體，這是明長城與大海的交匯處。2006年4月，調查人員架起設備，採集眼前的長城資料。老龍頭山海關長城此時才第一次以圖片、視頻、地理資訊等多種形式，進入了數位化的世界，這是全國長城資源調查的第一天。

當時擔任河北省長城資源調查隊隊長的郭建永回憶，長城大多位於深山，很多至今無路通行，調查人員背著測量設備、乾糧、水……每人負重30、40斤，徒步進山。在桃林口長城，烽火台位於水庫對面的山上，無法抵達，隊員只能脫了衣服下水，游到對岸。

內蒙古固陽縣秦漢長城。（取材自中國新聞周刊／張依萌攝影） 新疆鄯善縣連木沁大墩唐代烽燧遺址。（取材自中國新聞周刊／張依萌攝影）

歷經一年半，最終調查資料顯示，河北明長城共1338.63公里，東起山海關老龍頭，西至懷安縣馬市口，南至邯鄲武安，行經8個市40個縣區，現存1123段牆體，以及數千座敵台、烽火台、關堡等遺存。

緊接著，更艱難的早期長城資源調查於2009年啟動。所謂早期長城，始於春秋戰國，止於金代，而大量早期長城已經不存在明顯牆體，只以遺跡形式存在，小一半的早期長城更已沒有地面遺存，辨認、認定都有很高難度。

郭建永表示，許多生活在古長城身邊的人對其視若無睹，不知道那些綿延的、厚實的，甚至長著樹木的土丘，竟然是古人親手疊成的長城。他說，一般稱為金界壕的金代長城經過幾百年風沙侵蝕，牆已垮塌，只剩微微凸起的土壟，溝幾乎被淤平。「遠看一條線，近看看不見，當地老百姓都不認識。」而那些更早的長城，「很多都變成石頭壟子，像北齊長城，就是亂石」。

耗時6年 完成長城「檔案」

這些已經難以辨認的長城，是如何精確找到的？郭建永說，文獻資料非常重要，他們以文獻對照地理，也向當地住民詢問線索，現場也會通過考古手段，判斷遺跡中的包含物，來確定遺跡的性質和年代。

歷時6年，中國長城「檔案」制定完畢。2012年首次公布了中國長城的精確長度：2萬1196.18公里，涉及15個省份的404個縣（市、區），其中保存較好的約占12.3％，更有24.1%的長城地面遺跡已消失，因此，對長城建築進行完全復原已無可能。

而各地長城的建材也不盡相同，中國文化遺產研究院副研究館員張依萌說，中國古人充分發揮就地取材的本領，各地長城修建都採用當地最常見易得的材料。比如東部山區的長城主要用石塊砌築，西北黃土高原上的長城大都是夯土牆，戈壁沙漠中則使用蘆葦、紅柳夾砂修建。而長城修建還往往依憑山險、河險，山河也成為廣義的長城的一部分。

甘肅敦煌漢長城。（取材自中國新聞周刊／張依萌攝影） 河南南陽戰國楚長城。（取材自中國新聞周刊／張依萌攝影）

拒不當修復 長城利用可以充滿想像力

2000多年的長城修建史，耗費了無數人力。一塊明代石碑記載，數千名官兵，再加上許多民夫，才包了70多丈（200多米）的一段工程，可見工程之巨，以至於「孟姜女哭長城」這類悲慘傳說並不鮮見。直到19世紀後期，中國人對長城的觀念發生轉變，逐漸使長城凝聚為民族精神的象徵。

當長城變成法律保護的文物，成為民族精神的象徵，長城保護也成為一項國家行動。與修建長城的難度相同，保護長城同樣是一項當代超級工程。

1980年代是長城保護的重要時期，1984年，「愛我中華，修我長城」口號提出後，長城保護形成一股熱潮，一些知名長城點段得到修繕，如山海關、嘉峪關及金山嶺等。1987年，長城成為中國首批世界文化遺產之一，迅即躋身全球熱門旅遊目的地。

但當時的長城保護不夠精細，出現了一些程式化操作。張依萌說，由於各類宣傳一直將八達嶺作為長城的代表，使得社會上對長城形成了一種「泛八達嶺化」印象，1950年代開展的八達嶺保護維修工程，就成為相當長一段時間內的工程藍本，導致原本僅存石砌牆基的遼寧虎山遺址，在90年代以金山嶺長城為範本，修復了超過1公里的長城牆體，以及12座城樓、烽火台、敵台、戰台、馬面等建築。

金山嶺長城始建于明初洪武時期。（取材自中國新聞周刊／郭中興攝影）

張依萌認為，對長城的不當修復，根源在於忽略了長城的文物屬性，「做長城保護修繕、制定規畫的人，往往以建築師、規畫師等專業背景為主。目前包括長城在內的文物保護修繕工程，尚無專業的施工、經費支出定額等標準，這是不甚妥當的。」他說，現在需要進行專業融合，比如在修繕隊伍中安排考古人員，以及讓修繕和規畫的人瞭解長城考古，互相瞭解對方在幹什麼，才不至於產生研究和保護之間的脫節。

長城保護理念一直在變化。郭建永認為，1980年代至2006年「長城保護條例」頒布是第一階段，注重修復，這一時期修復了山海關、金山嶺、居庸關等代表性長城點段；2006年至2019年「長城保護總體規畫」頒布是第二階段，以搶險加固、現狀整修為主；2019年之後是第三階段，對長城修繕的要求更為嚴格。「總體趨勢是干預程度愈來愈低，以保護長城本體健康為主」。

2019年12月，中央印發了「長城、大運河、長征國家文化公園建設方案」，長城國家文化公園建設正式啟動，這是長城保護利用的一次思路轉變。張依萌說，長城國家文化公園注重整體性、系統性，將全部長城點段納入統一標準的保護之下，同時也更加注重面向公眾的傳播、闡釋和展示。

中國長城學會常務副會長董耀會表示，長城國家文化公園是一項重大文化工程，除了文化層面的目標，還有一個重要任務，就是推動長城區域的經濟發展。「長城經過的地區主要是貧困落後地區，長城國家文化公園的四大主體功能區、文旅融合區和傳統利用區的建設，就是為推動長城區域的經濟發展。」董耀會說，在嚴格保護的基礎上，將會適度開放一批長城旅遊目的地，改善長城景區發展不均衡的現狀。

2022年北京冬奧 會籌辦時，在張家口崇禮區設立了單板和雙板滑雪賽場，更提出「長城腳下看冬奧、冬奧賽場看長城」的口號，國家跳台滑雪中心「雪如意」就建在樺林東段古長城附近。問題在於，樺林東段古長城牆體呈遺址狀態，並沒有那麼醒目，如何體現「長城腳下」這一地理特徵呢？

郭建永作為專家參與了專案，最終確定的方案是，長城牆體和烽火台以現狀整修為主，以一種新技術、新材料製成燈網，勾勒出長城的空間形態，這便是樺林東段長城展示亮化工程，「白天看不出來，晚上點亮就很奪目，這是一種新的保護利用方式。」與此同時，樺林東段長城也完成了550米長城牆體和烽火台、敵台的整修。

樺林東段長城與國家跳台滑雪中心的結合讓郭建永看到，即便「最小干預」，長城利用也可以充滿想像力，古意與新意，在古老的長城上可以兼得。