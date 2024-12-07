家長沒空育兒 兒童陪伴師成救星? 最高稅後年薪84萬

對孩子來說，兒童陪伴師無法完全取代家長。圖為家長們帶著小朋友在科技館參觀生命展廳。（中新社資料照片）

月薪4萬元人民幣(約5507美元)、包吃包住，還能和孩子們一起玩…，因應家長們拚事業無暇照顧孩子，「兒童陪伴師」成為近年來火紅的新興職業，背後卻隱藏親子 關係疏離等問題；這份高薪工作在心力上的耗損也非一般人能想像。

當雇主六歲的孩子叫她「余老媽」，余芬感到一陣侷促，因為她不是孩子的媽媽，而是一名兒童陪伴師。

兒童陪伴師反映出現代人在工作與家庭難以兼顧的問題。圖為家長帶著孩子到跳蚤市場選購商品。（中新社資料照片）

★家長太忙 應運而生

隨著現代人工作繁忙，許多家長想讓孩子全面發展、有優異成績，又沒有足夠時間陪伴孩子，於是兒童陪伴師這個工作應運而生。上觀新聞報導，26歲的余芬已經有3年多的陪伴師經驗，課業輔導、陪伴遊戲、引導兒童行為習慣等，都是她的工作內容。

然而，作為家長主動邀請的「闖入者」，余芬和其他陪伴師看見了許多家庭的教育問題，以及孩子的真實需要。

余芬入行第一位陪伴的是讀幼兒園中班的帥帥，她發現孩子有些過於自由：比如撞到別人毫無反應，不肯排隊；在一次幼兒園的展示活動裡，因為著急上台，帥帥動手撕了其他小朋友的畫作。

父母認為孩子一些行為習慣隨著年齡增長會自然糾正，但余芬並不這麼認為，為了讓帥帥有排隊意識，她刻意反覆訓練，出門前還會提問帥帥出去後的注意事項。余芬到帥帥家一個月，幼兒園老師反饋孩子進步很大，媽媽只能如實交代，因為家裡請了陪伴師。

有十年教培經驗的王丹 丹（化名）在一個雙胞胎家庭裡也遇到類似情形。報導指出，在國際學校就讀的雙胞胎女孩情緒容易突然爆發，生活中也幾乎不說「對不起」、「謝謝」。家長為了幫孩子培養好習慣和品格，決定聘請陪伴師。在陪伴的過程中，王丹丹要不停提供情緒價值，在孩子表現好時要立刻稱讚，在她看來，這些都是塑造孩子品格的重要反饋。

現代人工作繁忙，進而衍生出「兒童成長陪伴師」這個新興職業。示意圖。（取材自上觀新聞）

★學習計畫表 量身訂製

除此之外，王丹丹還必須為孩子制定每天行程的時間表。「晚上7時30分完成所有事情，8時開始睡覺，8時30分要睡著。」因為雇主希望孩子度過的每一刻都有意義，因此從英文學習、作業輔導、遊戲互動、戶外運動等每一項活動，時間都準確到分鐘。

面對不同家庭的具體情況和需求，陪伴師的工作是一場私人訂製的服務。設計幼兒的一日流程、周計畫、月計畫這類表格幾乎是職業標配。有的計畫表細緻到要專門列出孩子的洗頭時間。有的家庭會要求陪伴師嚴格執行計畫表，甚至具體到每天書看到哪一頁。

據報導，一家陪伴師中介機構負責人把雇傭陪伴師的家長分為三類：忙碌的家長希望陪伴師可以彌補自己因為工作社交，無法每天穩定陪伴孩子的缺憾；不知道如何促進孩子發展的家長，想讓陪伴師給孩子更專業的引導；還有一種是孩子身體有問題，需要特教陪伴。

大部分陪伴師陪伴的孩子年齡集中在三至十歲，不過也有例外。成都的阿冰第一次做陪伴師，遇上的是一位輟學在家、患有抑鬱症的16歲少女。女孩總是待在反鎖著的房間裡不願意出來。門上貼著的幾張A4紙上，密密打印了100多條要求，如必須敲門同意才能進；聽到了尖叫，敲門要說「小姐，請開門」；如果得到回應，就開門進去，叫「小姐」三遍沒有回應，就不准再叫。

雇主對阿冰的要求是，看護好女兒的安全，開導情緒。女孩在房間裡一有動靜，女雇主就催阿冰去看看什麼情況。阿冰明白，自己是替家長看著孩子不要有自殘行為。

而更多家長聘請陪伴師的目的是為了孩子的學習，余芬分享另一個工作經驗，家長希望給孩子創造一個英語交流的環境，一年級的男孩和二年級的女孩每天都去各種培訓班上課，余芬的主要工作就是在車上和孩子用英文溝通。從別墅區的家到城區中心的國際學校，單程要一小時，每天早上見到在車裡睡著的孩子，余芬不忍心叫醒他們。

在余芬看來，這種看似高效的安排有些過頭，「小孩也要有喘息的時間。」小男孩的身高不達標，身體情況跟不上密集的學習安排，應該增加休息時間，而不是早早加入「雞娃」圈子。

一位江蘇的陪伴師分享自己的經歷，雇主要求她帶孩子做語文閱讀，但孩子字認少，連讀書都不會，更談不上閱讀理解，「沒有基礎，怎麼拔高？」

報導指出，有的家長對孩子要求過高，有的則過於溺愛，還有的家長對教育缺乏正確的認識，這些都給陪伴師的工作帶來了不小挑戰。像阿冰工作的第四個家庭，父母長期出差在外，孩子由奶奶帶大。六歲的小孩還不能自己主動穿衣、刷牙，吃飯要大人用勺子餵。女主人想請一個和自己站在同條戰線的陪伴師，對抗孩子奶奶的教養方式。

兒童陪伴師雖能緩解育兒壓力，但無法完全取代家長的地位。圖為家長和孩子一起體驗鋼印製作書籤。（新華社資料照片）

★不是家人 卻更似家人

雖然在工作過程中常遇到各式各樣的挑戰，但在長時間的陪伴下，陪伴師變成了「不是家人卻更似家人」的存在，這也在他們的心裡造成不小的矛盾。

陪伴現在的家庭兩年後，阿冰發現對自己陪伴孩子的感情越發深厚。「有時候我把他當做兒子了」，孩子感冒發燒，阿冰也心痛地流淚。最近一次去籃球課的路上，男孩甚至對外婆說，現在全家有六個人，除了爸爸媽媽、外公外婆，他把阿冰也算在家人裡。

被孩子叫余老媽的余芬也表示，「他們把對父母的情感寄託放在我身上，並不是一件好事。一方面說明我跟他感情好，但另一方面，是不是說明父母對孩子的關注度不夠多？」

一位上海的陪伴師說，每次休假回來，家長經常第一時間向她道歉，因為他們在帶娃時，孩子不小心受了傷。這位陪伴師感到有些尷尬，「孩子明明是她的嘛。」

有陣子，余芬進入了瓶頸期，變得焦慮又自我懷疑。「我真的能幫助得了孩子嗎？」她想不通，明明自己已經給雇主出了建議方案，但家長沒有改變。「做陪伴師時間愈久會發現，有些問題不是我能解決的，也不是一、兩年能解決的。」後來，余芬不斷告訴自己，養育的主權還是在父母的身上。

專家認為，家長才是最好的「兒童成長陪伴師」。（新華社）

●雇主要求千奇百怪 她自嘲「地主家丫鬟」

要做陪伴師，你最好長相普通，沒有過分漂亮，但也算不上醜。不要太高、不要太矮、不要太瘦、不要太胖、不要單眼皮、不要牙齒不整齊、不要屬虎、不要腳大，不要長痘…，一位95後陪伴師細數自己見過的各式家長的要求。余芬在視頻面試時因為偏胖被刷過，雇主擔心她在做遊戲時追不上孩子。

上觀新聞報導，即便雇主的要求千奇百怪，但從去年開始，愈來愈多的人正加入陪伴師的行業。

錢多、事少，是不少人對陪伴師最初的印象。今年在行業內收入最高的陪伴師達到了一年稅後工資84萬元，但不同陪伴師之間薪資浮動差異巨大，余芬表示，「高收入對老師要求特別高，從學歷、語言能力、生活背景、工作經歷經驗，給孩子帶來的附加服務，非常考驗綜合能力。」她想勸退那些對高薪抱有憧憬的同齡人，「這個職業的付出，比想像中多得多。」

在王丹丹的觀察中，已婚已育的人做陪伴師更有優勢，「家庭關係是複雜的，陪伴師突然進入一個大家庭裡，要跟孩子相處，跟整個家庭相處，需要處理人際關係的智慧。」

每當有剛畢業的大學生來諮詢王丹丹做陪伴師的經驗時，都會她被潑一盆冷水，「剛大學畢業，社交關係還沒建立，就進入一個家庭裡，社交關係全封閉了，你先提前仔細想好這件事。」

「我不只是陪伴孩子，更是全身心陪伴這個家庭一起成長。」做陪伴師時，王丹丹迫切地感到，需要有一個屬於陪伴師的社交網絡。「月薪4萬」的標籤登上熱搜後，王丹丹建了一個陪伴師社群，已經有100多位來自全國各地的陪伴師加入。她們在群裡分享工作資料，也不時分享和雇主相處並不愉快的故事。

由於兒童成長陪伴師尚未列入人社部的相關職業目錄，不論是雇主還是陪伴師自身都對職業的定位不夠清晰，職責範圍更容易被隨意擴大。

第三份陪伴師工作開始前，阿冰和雇主談好只管陪伴孩子，不負責做飯等家務。等到真正開始工作，對方又希望阿冰能照著小紅書 學做菜，但絕口不提加工資。在浦東做陪伴師時，余芬被雇主要求給孩子洗衣服、整理房間、倒尿盆。余芬開玩笑說，自己像地主家的丫鬟。

還有陪伴師被雇主要求「被小孩打罵不能還手」。小男孩喜歡把校牌掄起來甩，他的陪伴師在管教時打了孩子手背，被家裡的司機向雇主告狀，說陪伴師情緒不穩定。

有的家長甚至有變相「甩鍋」的情形，「小孩如果沒有被引導好，就是你的能力不匹配，我們不需要你，換下一個老師，家長從來不找自己的問題。」一位陪伴師吐槽道，將兒童的表現和陪伴師的工作效果粗暴掛鉤並不公平。

陪伴師這個職業的出現，也引發社會質疑：家長將陪伴職責外包，是否會影響孩子的教育及親子關係？環球網報導，21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，家庭教育最好的方式是親自陪伴，家長的積極參與和情感投入，是孩子成長中不可或缺的支持，「家長才是最好的兒童成長陪伴師」。

余芬說：「高質量陪伴不一定是天天的，可能有的家長很忙，哪怕說這一年只給小孩一兩個小時，這段時間裡你們可能在家裡玩捉迷藏，或者兩個人去騎自行車，不一定要花很多錢，是你在聽孩子說話。」

然而在現代社會中，家長花錢緩解育兒壓力顯然是不得不的做法。潮新聞分析，為了讓兒童陪伴師朝專業化、規範化方向發展，應明確陪伴師的角色定位，認清其是家庭教育的輔助者而非主導者；另外要加強兒童陪伴師專業培訓，相關部門加強監管和規範，才能讓「高質量陪娃」這個社會新趨勢為更多家庭帶來實質幫助。