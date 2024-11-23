日賣不到20張門票… 湖南大庸古城成空城 22億投資打水漂

極度冷清的大庸古城。（取材自微博）

屹天門山下，傍澧水而居…大庸古城曾經是湖南張家界市傾力打造的文旅新標竿，如今卻淪為鬧區中乏人問津的空城，甚至拖累「山水旅遊第一股」陷入破產邊緣。從昔日的繁華到現今的沒落，大庸古城究竟踏錯了哪一步？

大庸古城東門，城門上的紅燈籠已殘破褪色。（取材自澎湃新聞）

投入22億人民幣（約3億美元）重金投資 大庸古城時，張家界旅遊集團（下稱「張家界」）想的是要打造一個集結「吃、住、遊、購、娛」於一體的文旅王牌。

投資22億元的古城成了空城。（取材自微博）

★開業至今 未能完成招商

然而理想很豐滿、現實很骨感，在文旅小鎮遍地開花的時代，大庸古城開業至今，始終未能完成整個項目的招商，每日平均賣出不到20張門票，成為乏人問津的空城，更讓身為「山水旅遊第一股」的張家界陷入破產危機。

澎拜新聞報導，即便是周末，空曠的大庸古城園區內也遊客寥寥，見不到幾個人，偌大的廣場上只有一、兩家擺攤的商戶坐在那裡。而景區內除了一家奶茶店和幾家小賣部外，也幾乎沒有其他業態；大庸古城外的一圈商鋪也均為空置狀態，東門口的兩個吉祥物仍在「營業」，城樓上的紅燈籠卻早已殘破褪色。

景區有南門及東門兩個入口，遊客中心都已無工作人員在內。其中位於南門內的遊客中心大門緊閉，門內「購票諮詢」的牌子倒在桌上，用於宣傳的易拉寶已有一半掉下；東門的遊客中心在景區外，大門未關，但大廳內並未開燈，安全通道內更堆放著雜物。

從東門走進景區可見，用於檢票的機器都被布包了起來，布上落了灰塵；指示牌也被挪到一邊。景區內除了一棟棟仿古建築幾乎沒什麼可逛，原先可以體驗的「遇見大庸」演出、飛行影院和古城遊船都已暫停，三元宮、賀龍元帥圖片展廳等均已關閉，在古城比較偏僻位置的兩處廁所門也已上了鎖。

景區內的餐廳門都上了鎖，小賣部幾乎沒有生意，店員正架著手機在直播。

報導指出，如今景區幾乎變成了市民公園。為數不多的「遊客」均是附近的居民，大多帶著孩子和寵物前來遛彎。到了晚上，大庸古城又成了附近居民飯後散步消食或年輕人約會講悄悄話的聖地。古城遊船的碼頭上有街頭藝人開起了演唱會，通往碼頭的階梯上坐滿了捧場的年輕人。

吊詭的是，無論是澧水河邊的演唱會現場，或是隔著一條馬路人聲鼎沸的市中心商業街，夾在兩者之間的大庸古城冷清得就像是另一個世界。

景區內的餐廳也落了鎖。（取材自澎湃新聞）

★盛景短暫 淪老人打卡地

事實上，大庸古城也曾經熱鬧過。

大庸古城所在地原為「南門口沿河街區」，位於張家界市的中心區域，南靠「三湘四水」之一的澧水。景區交通便利，距離張家界火車站直線距離不到3公里，具有地理位置優勢。

而作為「遇見大庸」園區內的招牌項目，是湖南省內首部多空間重度沉浸演藝秀，組織了120名策畫和演出人員，歷經一年多時間排練，對舞台和燈光多次進行調整；劇場用近3000平方米的LED屏來強化視覺效果，整場演出採用移動式沉浸觀演騎乘裝置系統，座椅可實現360度的旋轉，實現全方位、沉浸式的演出體驗效果。飛行影院的「飛越張家界」更被網友讚為「一定要去一次」、「太美了」、「比迪士尼的良心多了」。

某小賣部的店員表示，「遇見大庸」最多的時候一天演四場，「人很多」，但演出和體驗暫停後，遊客的數量也隨之銳減。如今，飛行影院大門緊閉，「遇見大庸」入口的購票機和安檢機都被挪到角落，巨幅海報蒙塵邊上的旋轉樓梯成了中老年遊客喜歡的拍照「打卡地」。遊客們再也體驗不到張家界版的「飛越地平線」。

晚上空曠的大庸古城。（取材自澎湃新聞）

★景區商戶 聯合拒繳租金

知情人士透露，大庸古城自開業以來，景區內的商戶就未交過租金，只交了幾萬元押金。「商戶老闆們稱（景區）沒搞好，沒人來，聯合起來不交租金，」一家小賣部的店員說：「剛開的時候生意還可以，後來疫情來了，就封城了。再開放後也沒人了。」

報導指出，目前大庸古城偶爾會有外地來的旅遊團造訪，遊客平均年齡超過50歲，但當地居民認為大庸古城「都是噱頭，不要去」、「很冷清的，我們本地人都不願意去玩，沒有商業氣息，裡面也沒有好吃的東西。」還有居民建議，如果喜歡仿古建築，還不如去「七十二奇樓」。

位在張家界市永定區武陵山大道的七十二奇樓耗費10億元興建，被金氏世界紀錄認定為「世界最高吊腳樓型態建築」。雖然要收門票，但七十二奇樓內遊人如織，有遊客下午4時多就來搶占座位，等著晚上的演出和篝火晚會。在景區內的其他角落，則有不少遊客穿上民族服飾拍照打卡。

和熱鬧的七十二奇樓比起來，投資金額翻倍的大庸古城顯得格外寂寥。

●「山水旅遊第一股」 張家界如何被拖垮?

張家界旅遊集團10月16日收到法院送達的破產申請決定書，張家界中級人民法院決定對張家界啟動預重整。被譽為「山水旅遊第一股」的張家界旗下擁有寶峰湖、楊家界索道、十里畫廊觀光 電車、張家界中旅、張國際酒店等資源，形成了「旅行社+景區+旅遊客運+酒店+線上營銷平台」多要素資源綜合體，究竟是如何走到這一步？

澎湃新聞報導，張家界成立於1992年12月，於1996年在深圳證券交易所掛牌上市，是張家界市內最大的旅遊集團和唯一的上市平台，同時也是中國旅遊板塊第一家上市公司，卻因為大庸古城投資案失利，就此陷入難以翻身的困境。

★定位不明 連年虧損

根據最新披露的財報，張家界今年前三季營業收入約3.1億元，同比減少5%；歸屬母公司淨虧損約6472.51萬元，同比減少53%，自2020年以來已連續虧損。

今年上半年，紅火的旅遊市場更是和仍在虧損的張家界形成了鮮明對比。張家界在半年報中披露的購票數據顯示，成員公司中，上半年僅十里畫廊觀光電車購票人數和營業收入同比雙增長；大庸古城上半年購票人數同比降幅最高，為81%，購票人數僅2300人。

從上半年數據來看，大庸古城主體、張家界全資子公司，張家界大庸古城發展有限公司淨虧損約6438萬元，比張家界的虧損還多。也就是說，如果大庸古城上半年未虧損，張家界就能賺錢，這座耗費重金打造的古城成了拖累張家界營運的最大禍首。

張家界對大庸古城的投資最早可追溯至八年前，擬打造旅遊綜合休閒區。在龐大的企圖心下，大庸古城的投資金額達22.7億元，大幅超出原先計畫，達到的效益卻遠不如預期。

據張家界歷年年報統計，2021年大庸古城對外試營運後，至2023年，大庸古城的歸屬母公司淨利潤約-4.83億元，營業成本更遠超過營業收入，尤其是折舊攤銷，3年累計約1.32億元。而大庸古城三年來的營業收入總和還抵不上職工薪酬這一項的成本。即便有政府補貼，對龐大的虧損來說也只是杯水車薪。

那麼，大庸古城是否還有突圍的希望？

報導指出，一名不願具名的旅遊行業研究員表示，張家界大庸古城的規畫存在「先天不足」。

首先是定位的不清晰，大庸古城一方面希望開發「大庸」這一歷史符號之下的文化資源，往景區的方向發展。同時還想跟上全國各地的古城古鎮開發熱潮，在自然風景之外開啟另一條文旅發展路線。但大庸古城最終的規畫卻既沒有作為一個景區的獨特資源（幾乎全是重建的明清建築群落），也缺乏一個「城」的煙火氣，對遊客的吸引力自然不高。

★旅遊動線 無法整合

其次，張家界的旅遊動線基本分布在武陵源區，這也是一些旅行社設計旅遊線路的優先方向，而大庸古城在市中心，與武陵源區域有近60公里的距離，顯然無法整合到張家界的主要旅遊動線上，其客流量自然也就沒有任何保障。

不過，該研究員認為，從張家界旅遊產業長期發展的角度看，過度依賴武陵源這樣的自然生態類資源的局面也的確需要做出一些改變。

值得關注的是，日前湖南省委書記沈曉明在張家界調研經濟社會發展情況並主持召開座談會，也來到大庸古城調研。據華聲在線報導，沈曉明步行察看古城規畫建設運營現狀，了解資產負債、重整進展等情況，指出要盤活存量資產，積極探索「旅遊+」新模式新路徑，推動旅遊發展提質增效。

報導提到，該研究員表示，「大庸古城的探索不能說沒有價值，方向是對的，只是需要從多個層面做一些改變，多維度盤活存量資產。當前，大庸古城面臨的最大難點是客源不足的問題。如何破局？回到問題的起點，必須要重新做一個清晰的自我定位。既然古城的建築基本都是新修建的，那就沒必要繼續困於『古城』這個框架，可以參考洛陽應天門、西安大唐不夜城的模式，圍繞年輕群體形成一個更契合年輕人逛、吃、玩、樂等新需求的文旅綜合體，與中心城區更好地融合，帶動周邊的文旅、餐飲、住宿等消費。」

他建議，大庸古城的長期目標應該是為張家界的文旅產業發展開闢「第二戰場」，在自然風景觀光之外打造第二個文旅消費中心。

而在招募重整投資人的公告中，張家界也指出希望能積極尋找合作夥伴，有效整合產業資源，提升營運效率。這座僅僅在旅遊業短暫閃耀的古城能否藉機華麗蛻變，還需要更多努力與契機。