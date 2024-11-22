求職面試 「I人」噩夢 呼朋喚友抓機會

面對求職面試，「E人」和「I人」的表現大不同。圖為學校招聘會現場。(取材自澎湃新聞)

你是「I人」還是「E人」？對個性內向的I人來說，求職面試幾乎是地獄般的痛苦經驗，為了讓學生能順利面試找到工作，杭州某所大學組織了「求職大巴」，成功緩解了學生的面試焦慮。

澎湃新聞報導，根據MBTI（Myers–Briggs Type Indicator）人格類型測試，I和E分別代表內傾（Introversion）和外傾（Extraversion）人格，內傾的人較為關注自我的內部狀況，如內心情感、思想；外傾的人傾向於將注意力和精力投注在外部世界，外在的人、物、環境等。在網路流行文化中，「E人」往往被描述為熱中社交，並能從社交中汲取能量；「I人」則往往不熱中社交、偏愛安靜獨處，這也造就了求職上的差異。

對個性較內向的「I人」來說，花招百出的面試簡直是一場惡夢，有年輕人在網路上分享自己的求職心境，表示「想到面試時要自我介紹就心跳加速、手心冒汗，腦海裡一片空白」，還有人說自己在人群裡看著別人侃侃而談，根本沒機會插上話，最後「被pass掉，一次都不想參加面試了」。

緩焦慮 包車組團去求職

杭州電子科技大學自動化學院的輔導員張衛洪在與學生的接觸中觀察到了這個現象，「很多學生都說自己是I人，有的甚至希望『能不社交就不社交』。有些高校老師還告訴我，平時在微信 上聊天很積極的一個學生，進了辦公室面對老師卻說不出話來」。

張衛洪表示，許多在現實中不聲不響的學生，在求職季要和企業單位的人事交流，往往會加倍焦慮，很難邁出第一步。

去年12月，張衛洪看到嘉興有一場招聘會，想鼓勵學生去現場投簡歷，奈何路程遙遠，就包了一輛大巴車帶著學生集體去求職。出乎意料，這種形式不僅解決了學生求職出行問題，更提高了學生的求職積極性，還讓不少I人大學生緩解了面試焦慮。張衛洪說，「I人呼朋喚友，與室友、同學一起去面試，讓他們在一種平和、積極的氛圍裡更坦然地面試，也能更積極抓住就業 機會」。

參加求職大巴的徐同學說，自己高中的時候很「I」，上了大學後雖然社交圈擴大不少，但面對求職面試還是會緊張。「第一場正式的秋招面試，我一個人去一家公司應聘，當時我緊張不安，不知道面試官會問什麽問題，面試時表現得有些拘謹」。

報導指出，徐同學說自己最怕的是「無領導小組討論」，這種面試形式最能體現E人和I人的區別。「求職者們坐在一起思考一個話題，E人一般會積極、主動、勇敢地表達觀點，但像我這樣的I人就會有顧慮，會想一想自己的答案是否完善、邏輯是否清晰、語言表達是否順暢，有時候反而顯得不太積極、有點被動」。

職校學生雖擁有一技之長，面對求職壓力仍不小。圖為寧夏商貿職業學校招聘會現場。(中新社)

在徐同學看來，I人並不一定在面試中怯場，而是更傾向於內心思考、組織好語言後再謹慎表達，I人和E人各有各的優勢。

防卡殼 事先背誦答案

另一名何以澤（化名）同學說，這次他是陪室友一起來面試的，此前他也曾跟著學院包的大巴面試過一家央企，成功拿到offer。和徐同學一樣，何以澤在第一次求職面試中也很緊張。「在面試前，由於不熟悉面試流程，不知道要問什麽，就很焦慮和緊張；面試時，看到面試官的某個眼神，我就卡殼了，說得也不順暢」。

為了解決卡殼問題，何以澤想出一個「笨」方法——準備並背誦可能被問到的問題與答案。「首先在網上找一些面試經驗，面試中的問題一種是對個人情況的提問，另一種是專業問題。前者可以通過提前列一些常見問題的答案來準備，比如自我介紹、人生中遇到的挫折和困難，成功或失敗的一件事等等」。

杭州電子科技大學的「求職大巴」。(取材自澎湃新聞)

由於I人比率高，杭州電子科技大學自動化學院的輔導員為I人大學生求職煞費苦心。張衛洪表示，從今年9月開始，他和葉玥為學生準備了一系列求職培訓，包括如何寫簡歷，如何向用人單位發郵件、短信，並給學生分組模擬面試，「我們甚至在群裡發了簡歷和自我介紹模板，然後幫求職學生過一遍簡歷，再讓大家分組模擬面試，互相拿著簡歷提問對方，模擬無領導小組討論等等」。