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湖南女理髮師「聽得懂話」出圈 她卻只想老實剪髮

中國新聞組／整理
曉華店鋪門口外有大批民眾排隊等剪髮及拍照打卡。(取材自央視)
曉華店鋪門口外有大批民眾排隊等剪髮及拍照打卡。(取材自央視)

一個是湖南一家小理髮店裡的女師傅，一個是離開河南婆家自駕遊遍中國的阿姨，平凡的她們，都因為獨特的經歷為人所知，也都很清楚，即使被流量捧紅也只是過眼煙雲，重要是心態好，做自己。 

千萬粉絲網紅「無敵灝克」被理髮師曉華「爆改」成馬龍。(視頻截圖)
千萬粉絲網紅「無敵灝克」被理髮師曉華「爆改」成馬龍。(視頻截圖)

湖南懷化女髮型師曉華近日憑「只修一點」實力爆火，因為能「聽得懂話」，剪出顧客心中的完美效果，被不少網民直呼「這才是人民的理髮師」，不僅店門口有特警站崗，當地也使出渾身解數要接住因她而來的「潑天富貴」。但她也因爆火身處爭議漩渦。對此，曉華平靜地說，自己幾斤幾兩心中有數，熱度過去就只想老實剪髮。

排隊18小時 為剪個髮

紅星新聞報導，11月7日晚上10點的理髮店外，王女士和朋友坐在門口排隊，只為能在次日一早取得號碼牌順利見到曉華，她們剛坐了5小時高鐵，從四川內江遠道而來；次日下午4點王女士進店，洗頭、剪髮半小時後如願和曉華合照留念，推開店門便被蓄勢待發的人群團團圍住，人手一個支架和手機問她新髮型如何，她笑著說「不錯」。

曉華的店開在一棟居民樓裡，僅10餘平方米，就在近日，這家開了11年的理髮店突然爆火，店內一下變得忙碌起來，原本多做街坊生意的店鋪，如今湧進了五湖四海的顧客。除了曉華和她老公，還有老公的兩個同學前來幫忙，曉華的表兄弟則負責在門口打掃衛生、買飯，每天發放30個號。

33歲的曉華本名李靜，她說，自己五、六年前跟著老公學理髮，幫客人洗頭吹髮，沒參加過美髮培訓的她，也有剪不好的時候，不認為自己的剪髮技藝超越其他理髮師，更不希望自己被捧得太高。她每天白天剪頭，晚上剪視頻，她說累沒關係，自己會堅持更新短視頻、開直播，也希望懷化市能被更多人看到。

至於自己被稱為「聽勸的理髮師」，曉華說，「現在有些小伙子喜歡表達想法，我也認同，就是按照他們的要求來，剪出來基本上不會翻車」，走出去的每個小伙子看著精神很多，但她還是覺得不能夠近看，毛病還有一些，「不過對得起那30塊錢(人民幣，下同，約4元)」。

曉華的理髮店門口擠滿了人。(取材自紅星新聞)
曉華的理髮店門口擠滿了人。(取材自紅星新聞)

「聽勸」獲流量 粉絲300萬

今年2月，曉華首次嘗試在網路上發布剪髮視頻，但效果平平。6個月後，她在短視頻平台上分享的內容逐漸吸引網民們的注意，10月29日的視頻中，她聽完一年輕小伙「不要剪太短，瀏海蓋住眉毛，但不是蓋住眼睛，後面稍微修得蓬鬆一點，兩邊剪短」要求後，精準理解剪完後的效果得到了網民們的一致好評。目前曉華的帳號已累積864萬點讚，並擁有300萬粉絲群體。

隨後，有網民評論曉華是「聽得懂人話的女理髮師」，並喊話曉華開培訓班，「能不能全國巡剪」。曉華說，她不會開培訓班，也不會巡剪，她現在開直播展示就是為了技術共享，讓全國各地的理髮師能看到自己與客戶溝通及剪髮的流程，她也不擔心被偷師。

11月5日，擁有百萬粉絲的重慶網紅理髮師「山城小栗旬」也來到懷化與曉華互剪頭髮，對於曉華剪髮也剪視頻直呼佩服。11月6日，千萬粉絲網紅「無敵灝克」被曉華「爆改」成馬龍。曉華曾在直播中說「10個來剪頭髮的有8個是同行，直播間裡也全是同行」，坦言自己基本上滿足不了同行的要求，但他們也不會說她的壞話，反而對外說曉華老師剪得好。

但曉華的迅速出圈也引來了一些業界同行的嘲諷，有同行認為曉華收費太低，擾亂市場，甚至稱「美髮行業因她倒退十年」。對此，曉華表示，30元的價格並不低，「首先你要相信我定這個價，說明我理髮只值這個價，當然技術以後長進了可以漲價。大家喜歡就來捧場，不喜歡的也不要詆毀」。

山城小栗旬也去找曉華剪頭髮。(取材自大象新聞)
山城小栗旬也去找曉華剪頭髮。(取材自大象新聞)
懷化高鐵站，熱心司機免費接送曉華粉絲。(取材自紅星新聞)
懷化高鐵站，熱心司機免費接送曉華粉絲。(取材自紅星新聞)

聲名遠播 特警來站崗

如今，在懷化高鐵站都可見許多司機舉著「免費接送曉華老師粉絲」的牌子，主動詢問遊客們是否前往打卡。懷化市汽車租賃行業協會會長尹衛國表示，幾天前，他從街對面看到長泥坡新村門口擠滿了人，才知道有一位叫曉華的理髮師火了。於是他召集了十幾輛車去懷化火車站、高鐵站和機場，免費接送來看曉華的乘客，平均每輛車一天跑七、八趟。

隨著慕名而來的人愈來愈多，理髮店所在的長泥坡新村，一條嶄新的柏油馬路鋪在了理髮店門口，懷化當地文旅部門在理髮店附近搭建了攤位展台，有懷化特色美食、非遺文創等，出動特警維持秩序，還配備一輛食品安全快速檢驗車第一時間檢驗監督；懷化市鶴城區美容美髮行業協會也支起攤位，在曉華理髮店門口邀請理髮師免費公益理髮，切磋技術。

曉華店門口已有特警執勤。(視頻截圖)
曉華店門口已有特警執勤。(視頻截圖)

為接住這波流量，城南街道還展開多元化線上線下宣傳，助力促進轄區內各行各業利用這波巨大的流量優化升級，共建共興，將流量轉化為收益。

但曉華表示自己的心態沒什麼變化，「很平靜」。有網紅公司來找曉華簽約，曉華說，現在不懂的，她不會去碰。另外，「自己幾斤幾兩」心中有數，等熱度過去，她只想老老實實繼續剪頭髮。她也希望網民別再叫她「人民理髮師」，「叫我聽得懂話的理髮師就行了」。

理髮師曉華。(取材自紅星新聞)
理髮師曉華。(取材自紅星新聞)

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