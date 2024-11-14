自駕阿姨 蘇敏出走4年找到內心自由

蘇敏沿途拍攝視頻，記錄自己的自駕遊。(取材自微博)

今年的高分電影「出走的決心」，講述一位普通家庭婦女李紅長期身陷家庭矛盾，憤而離家找尋人生意義的故事，原型正是「50歲阿姨自駕 遊」博主蘇敏。從56歲離家出走，4年來，蘇敏通過自駕遊和自媒體工作向世人展示「晚年也能實現個人價值和財務自由，一切皆有可能」。如今60歲的她說，仍相信愛情是美好的，只是不再期盼，餘生只想「為自己而活」。

蘇敏說，年輕人對愛情仍應持美好態度。(取材自封面新聞／受訪者供圖)

封面新聞報導，在電影「出走的決心」中，詠梅飾演的李紅，作為姊姊，無私地放棄學業，扶持弟弟；身為妻子，默默承擔家庭重擔、忍受丈夫的冷漠；作為母親，竭盡所能幫助女兒。長年累月的犧牲與忍耐，最終促使她做出了「出走」決定，一踩油門，踏上自駕的心靈之旅。這正是蘇敏此前生活的真實寫照。

2020年9月末，56歲的蘇敏勇敢地邁出了家門，看似衝動的決定，是深思熟慮的結果。蘇敏說：「我『母責』已盡，沒有對不起任何人，是該為自己活一次了」。如今，蘇敏的自媒體帳號裡有663個視頻作品，敘述著她從河南 出發，過去4年自駕20萬公里的旅程，除了福建、江西、江蘇，她幾乎走遍了全中國。路上的美景讓「何以為家」的她找到了內心的自由。

「我只是做了自己想做的事，過了很多人想過而現在不能夠去過的生活。這是每個人心中對生活的一種渴望。一些世俗觀念認為，女人年輕時就該為家庭奮鬥，老了就該為家庭、子女和孫輩付出，一生都無法為自己而活。我覺得這是不對的，無論我們處於哪個階段，心中都應該有夢想和目標，並為之奮鬥」，蘇敏說。

旅途中，蘇敏不僅享受了美景，體驗了摩托艇、煙花秀和空中飛翔，還參與了多個綜藝節目，與詩人余秀華等並肩同行，與董宇輝深度對談，紐約時報 也報導了她的故事，這在她前半生是完全無法想像的。蘇敏說，她很喜歡現在的生活，「因為作為一個普通女性，能被大家看見很不容易，更希望能得到大家的認可」。

蘇敏體驗衝浪。(取材自封面新聞／受訪者供圖)

視頻帶貨 光明正大靠自己

蘇敏曾靠掃馬路、送報紙等工作維持生計，月入僅一、兩千元(人民幣，下同，約140至280美元)，卻足以養活家庭、女兒和自己。她鼓勵女性追求經濟獨立，「沒有經濟獨立，女性永遠不可能在家裡獲得尊重。我的前半生就完全體現了這一點」。「出走」4年後，60歲的蘇敏底氣很足：「我現在重新參加了工作——做自媒體。我用這份工作養活自己，為自己養老。我感到非常自豪」。

為了補貼旅行支出，蘇敏把自己的經歷發到網上，沒想到點擊量和粉絲量激增。如今，她也會在視頻中帶貨，分享自己覺得好用的商品。「我感覺自己是在創業，我要掙錢養老，肯定少不了要做自媒體變現的視頻，包括直播帶貨。年輕人可以做，本來很有錢的人也在做，我為什麽不能去做？我是光明正大地利用自己的能力，為自己養老，我感覺這很好。」她說。

對於所謂的「大女主」、「獨立女性」等定義，蘇敏也有自己的理解：「我感覺人不應該去定義，也不應該『標籤化』。這個世界上，你應該有自己的思維方式，有自己的工作方式，人生不應該被定義。」

雖然有過一地雞毛的婚姻，但蘇敏仍然相信「愛情是美好的」。蘇敏承認自己沒有把婚姻經營好，但希望年輕人還是能夠相信愛情，收獲屬於自己的幸福。

對於電影「出走的決心」，蘇敏說，其實出來這幾年有些事情已經忘得差不多了，但開始看第一遍時，感覺自己又被拉回了那個年代、那些事件當中，「當時非常痛苦，那種撕心裂肺的感覺還在。後來又看了幾遍，就釋然了」，尤其很多觀眾看完都在電影裡找到了自己的影子，她希望通過電影能帶給更多人正向的鼓勵。

蘇敏說，有個讓她特別感動的網民留言，說帶了父母看完「出走的決心」後，一家人去吃飯，「我爸爸第一次給我媽媽夾了菜，倒了水端到我媽跟前，這是我媽以前沒有享受過的。通過這個電影，讓我爸也覺悟了，感受到了他的不足，所以他在彌補我媽，讓我媽體驗到被尊重」。

蘇敏自駕遊也前進了新疆、西藏。(取材自微博)

對於愛情 不再抱希望

「我更想讓很多男性觀眾去看這部電影，因為看了以後，他可能會在裡面看到自己的不足，進而可能為家庭帶來一些改變」，蘇敏說，這個留言讓她覺得，很多男性不願意去看，可能害怕看到自己的不足，害怕去改變，他們不想改變，才不敢去看。她希望更多的男性，能從電影中悟出更多的東西。