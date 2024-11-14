我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

自駕阿姨 蘇敏出走4年找到內心自由

中國新聞組／整理
蘇敏沿途拍攝視頻，記錄自己的自駕遊。(取材自微博)
蘇敏沿途拍攝視頻，記錄自己的自駕遊。(取材自微博)

今年的高分電影「出走的決心」，講述一位普通家庭婦女李紅長期身陷家庭矛盾，憤而離家找尋人生意義的故事，原型正是「50歲阿姨自駕遊」博主蘇敏。從56歲離家出走，4年來，蘇敏通過自駕遊和自媒體工作向世人展示「晚年也能實現個人價值和財務自由，一切皆有可能」。如今60歲的她說，仍相信愛情是美好的，只是不再期盼，餘生只想「為自己而活」。

蘇敏說，年輕人對愛情仍應持美好態度。(取材自封面新聞／受訪者供圖)
蘇敏說，年輕人對愛情仍應持美好態度。(取材自封面新聞／受訪者供圖)

封面新聞報導，在電影「出走的決心」中，詠梅飾演的李紅，作為姊姊，無私地放棄學業，扶持弟弟；身為妻子，默默承擔家庭重擔、忍受丈夫的冷漠；作為母親，竭盡所能幫助女兒。長年累月的犧牲與忍耐，最終促使她做出了「出走」決定，一踩油門，踏上自駕的心靈之旅。這正是蘇敏此前生活的真實寫照。

2020年9月末，56歲的蘇敏勇敢地邁出了家門，看似衝動的決定，是深思熟慮的結果。蘇敏說：「我『母責』已盡，沒有對不起任何人，是該為自己活一次了」。如今，蘇敏的自媒體帳號裡有663個視頻作品，敘述著她從河南出發，過去4年自駕20萬公里的旅程，除了福建、江西、江蘇，她幾乎走遍了全中國。路上的美景讓「何以為家」的她找到了內心的自由。

「我只是做了自己想做的事，過了很多人想過而現在不能夠去過的生活。這是每個人心中對生活的一種渴望。一些世俗觀念認為，女人年輕時就該為家庭奮鬥，老了就該為家庭、子女和孫輩付出，一生都無法為自己而活。我覺得這是不對的，無論我們處於哪個階段，心中都應該有夢想和目標，並為之奮鬥」，蘇敏說。

旅途中，蘇敏不僅享受了美景，體驗了摩托艇、煙花秀和空中飛翔，還參與了多個綜藝節目，與詩人余秀華等並肩同行，與董宇輝深度對談，紐約時報也報導了她的故事，這在她前半生是完全無法想像的。蘇敏說，她很喜歡現在的生活，「因為作為一個普通女性，能被大家看見很不容易，更希望能得到大家的認可」。

蘇敏體驗衝浪。(取材自封面新聞／受訪者供圖)
蘇敏體驗衝浪。(取材自封面新聞／受訪者供圖)

視頻帶貨 光明正大靠自己

蘇敏曾靠掃馬路、送報紙等工作維持生計，月入僅一、兩千元(人民幣，下同，約140至280美元)，卻足以養活家庭、女兒和自己。她鼓勵女性追求經濟獨立，「沒有經濟獨立，女性永遠不可能在家裡獲得尊重。我的前半生就完全體現了這一點」。「出走」4年後，60歲的蘇敏底氣很足：「我現在重新參加了工作——做自媒體。我用這份工作養活自己，為自己養老。我感到非常自豪」。

為了補貼旅行支出，蘇敏把自己的經歷發到網上，沒想到點擊量和粉絲量激增。如今，她也會在視頻中帶貨，分享自己覺得好用的商品。「我感覺自己是在創業，我要掙錢養老，肯定少不了要做自媒體變現的視頻，包括直播帶貨。年輕人可以做，本來很有錢的人也在做，我為什麽不能去做？我是光明正大地利用自己的能力，為自己養老，我感覺這很好。」她說。

對於所謂的「大女主」、「獨立女性」等定義，蘇敏也有自己的理解：「我感覺人不應該去定義，也不應該『標籤化』。這個世界上，你應該有自己的思維方式，有自己的工作方式，人生不應該被定義。」

雖然有過一地雞毛的婚姻，但蘇敏仍然相信「愛情是美好的」。蘇敏承認自己沒有把婚姻經營好，但希望年輕人還是能夠相信愛情，收獲屬於自己的幸福。

對於電影「出走的決心」，蘇敏說，其實出來這幾年有些事情已經忘得差不多了，但開始看第一遍時，感覺自己又被拉回了那個年代、那些事件當中，「當時非常痛苦，那種撕心裂肺的感覺還在。後來又看了幾遍，就釋然了」，尤其很多觀眾看完都在電影裡找到了自己的影子，她希望通過電影能帶給更多人正向的鼓勵。

蘇敏說，有個讓她特別感動的網民留言，說帶了父母看完「出走的決心」後，一家人去吃飯，「我爸爸第一次給我媽媽夾了菜，倒了水端到我媽跟前，這是我媽以前沒有享受過的。通過這個電影，讓我爸也覺悟了，感受到了他的不足，所以他在彌補我媽，讓我媽體驗到被尊重」。

蘇敏自駕遊也前進了新疆、西藏。(取材自微博)
蘇敏自駕遊也前進了新疆、西藏。(取材自微博)

對於愛情 不再抱希望

「我更想讓很多男性觀眾去看這部電影，因為看了以後，他可能會在裡面看到自己的不足，進而可能為家庭帶來一些改變」，蘇敏說，這個留言讓她覺得，很多男性不願意去看，可能害怕看到自己的不足，害怕去改變，他們不想改變，才不敢去看。她希望更多的男性，能從電影中悟出更多的東西。

至於未來是否還會考慮再找一個老伴，蘇敏說，個人對於愛情不再抱任何希望，畢竟已經60歲了，「我不再期盼愛情，但是我一定會做好我自己，做我自己想做的事情，走我自己想走的路，過好我剩下的每一天。用我自己的雙手創造出來的財富，讓我的餘生過得更好、更精緻」。

蘇敏的經歷被拍成電影「出走的決心」，圖為電影海報。(取材自微博)
蘇敏的經歷被拍成電影「出走的決心」，圖為電影海報。(取材自微博)

自駕 河南 紐約時報

上一則

中國明年大學畢業生將達1222萬 青年就業壓力破表

下一則

香港6紀律部隊空缺8797人 警方占6612人逾75%

延伸閱讀

「魔法壞女巫」娃娃包裝誤印色情網站連結 業者：已更正

「魔法壞女巫」娃娃包裝誤印色情網站連結 業者：已更正
瑪格羅比穿上香奈兒 經典N°5香水

瑪格羅比穿上香奈兒 經典N°5香水
「魔法壞女巫」娃娃染情色？包裝將電影官網誤印成色情網站連結

「魔法壞女巫」娃娃染情色？包裝將電影官網誤印成色情網站連結
魔法壞女巫登大銀幕 楊紫瓊親和現身

魔法壞女巫登大銀幕 楊紫瓊親和現身

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼