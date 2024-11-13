農村青年啃老 父母金錢、時間都不放過 是應該還是不得已？

杭州一景區曾為啃老族舉辦一場「斷奶儀式」，號召他們愛老敬老不啃老。（中新社）

年輕人「啃老」的背後，反映了中國經濟社會轉型過程中面臨的深層問題，引發對「獨立」甚至「啃老」等傳統觀念是否該被重新定義的討論。而讓有條件的年輕人先啃老，竟也成了一種現實。

中國官媒新華社旗下「半月談」期刊調查發現，基於年輕人工作入不敷出等因素，部分農村地區20至40歲中青年人存在啃老現象，除靠父母買車買房、付彩禮，還要父母拿養老錢補貼兒孫，除了「啃金錢」，「啃時間」更常見。對此，中國網民們大都稱啃老現象早存在許久，連官媒都不避諱地披露，顯示問題嚴重，而這也反映了這代年輕人過得多麼不容易。

婚前婚後都需支持

「半月談」調查報導指出，在部分農村地區，中青年人出現啃老現象。有的打工數年，仍須家裡老人貼補；有的為了結婚成家，婚前婚後都讓老人「大力支持」；有的婚後子女管不了，還靠老人給撫養費。

中部農村一名22歲的大學生小王今年大學畢業後未找到工作，已在家休息幾個月，他打算先在家複習考公：「現在就業 形勢不好，與其在私企混日子還不如認真考公，一些學長連續兩三年專門在家複習」。

山西24歲的寧博（化名）職高畢業後進城打工數年，但不時需要父母貼補。今年寧博結婚，在縣城買房、彩禮等40萬元（人民幣，下同，約5.5萬美元）的花銷全靠父母負擔。「在外打工日常消費高，很難攢下錢，不向父母伸手就不錯了，養娃根本不敢想」，寧博說。

61歲的王超（化名）家境相對較好，給兒子在城裡全款買了房和車，仍要貼補兒子一家。「無論窮富都啃，富有富啃，窮有窮啃，婚前婚後都啃」，王超說，「家境好的還湊合，一般家境的該多難啊」。

白彩霞（化名）是寧夏西海固的脫貧戶，她25歲的兒子成家後在城裡打工，每月3000多元的收入難以養家，她和老伴只能節衣縮食，按月給孫子打奶粉錢。白彩霞說，今年肉牛價格下降，養牛基本不掙錢，她公益性崗位每月近1000元的收入基本都貼補孫子了，一家人只能借新還舊湊合過日子。 自在悠閒的養老生活，對條件有限又被子女啃著的老人來說是一種奢望。示意圖，非新聞當事人。（新華社）

除了「啃金錢」，「啃時間」更為常見。不少進城務工的年輕人將孩子交給父母養育，長輩花錢又費力。中部某省35歲的韓飛和妻子常年在江蘇打工，有一雙兒女，都由爺爺奶奶照料；「我們一年最多回家兩次，每次在家最多待半個月，孩子從小由我爸媽帶大，日常花銷也主要由我爸媽負擔，真的沒辦法」，韓飛說。

小孩得靠父母照顧

近年來，大量農村青年為就業、成家、子女教育等湧向城市，對傳統鄉村社會價值觀產生衝擊。受消費主義影響，農村攀比之風抬頭，有的中青年人一度追求高額消費，完全超越個人能力。高額消費掏空了一些農村中青年人的錢包，養育子女等應由其承擔的責任義務，自然落到了家裡老人肩上。

東部某鎮一位老人說：「兒子沒錢養孫子了，無論怎樣也得管呀，誰讓是我生的兒子呢。」「如果不貼補，小兩口就會因為經濟問題鬧矛盾，與其這樣，寧願自己少花點」，王超說。

老人的付出，被有的中青年人視為「就應該」。「啃」自家的老人，成了理所當然。

除了主觀上的「就應該」，也存在客觀上的「不得已」。報導指出，購房、彩禮等開支如今逐漸成為農村家庭的大頭開支，這兩年買房、買車、結婚彩禮等行情不斷攀高，一些家庭因此不堪重負。 「啃老」現象也擠壓了老人們的生活條件。示意圖，非新聞當事人。（路透） 圖為一名老人工作之餘在街頭吃飯。（歐新社）

在蘇北沭陽，農村孩子要想到城裡上初中，除非成績在鄉鎮排名靠前或父母在城裡有房子，否則至少要交上萬元的借讀費等。如果某個家庭不止一個孩子，這筆錢對一般家庭來說「真的很沉重」。然而，不到城裡上初中，很大程度上就意味著與重點高中、大學等無緣。「砸鍋賣鐵也得讓孩子們到城裡上初中」，沭陽某鎮一位老人說。

受近年經濟形勢影響，進城就業及創業增收壓力增大，部分農村中青年認為不得不啃老。中部某縣人民法院法官表示，近年法院受理的民間借貸案件增多，部分是進城務工農民房貸斷供，還有的是幾千元到幾萬元不等的小額貸款。

專家開出三帖藥方

受訪專家和基層群眾認為，要消除農村啃老現象，應綜合施治，既要為廣大中青年農民的就近市民化提供更多保障，也要降低婚姻綜合成本，減輕其負擔，還要推動崇德向善的鄉風建設，在思想上使其紮牢自立自強的正確認識。

第一，扭轉農村不良風氣，恢復家庭傳統功能。農村啃老與社會風氣密不可分。針對一些攀比之風、消費主義抬頭，部分專家學者建議，結合各地實際探索有效舉措，發揮鄉風文明軟約束、黏合劑作用，通過正向激勵，引導村民崇德向善，改善鄉村風氣。

第二，加快城鄉融合發展，為農民進城提供更多保障。基層幹部認為，進城農民大多經濟基礎較弱，收入相對不穩定，應在保障性住房、教育等方面為其提供更多保障，共享城市發展成果，降低農村啃老發生概率。

第三，持續引導降低農村婚姻綜合成本。當前，婚姻開支逐漸成為農村家庭最大開支，也是農村啃老的「重災區」。

受訪對象建議，以整治高價彩禮為起點，在住房、購車等婚姻條件上加強引導，不斷降低農村婚姻綜合成本，為農村家庭減負，讓更多年輕人看到奮鬥的希望，減少滋生啃老的土壤。

官媒喊整治 提高社會保障才是正解

對於官媒新華社旗下「半月談」期刊指出的農村啃老現象，有評論認為，啃老被官媒描述成是一種必須儘速整治的情況，而從另一個角度來看，實際上，可以大方啃老的中國年輕人算是幸福的，那代表著家裡老人還能成為子孫們的靠山，真正該重視的，是那些連「啃老」條件都沒有的青年。唯一的解決辦法，是在國家層面提高社會保障。

微信公眾號「狐度」評論指出，就農村啃老現象，復旦大學教授梁永安近日的一項建議獲得許多年輕人的共鳴。

據封面新聞，梁永安提出「有條件的年輕人可以考慮啃幾年老」的觀點，他表示，有條件的年輕人，沒必要卷考公，可以考慮「間隔年（gap year）」，借著啃老的機會，去探索、走一走，尋找興趣，認識世界和差異，再去生活就不一樣了。不過，他也說，「間隔年」不是不勞而獲，沒有條件的不要這麼幹，父母都很辛苦。

年輕人放棄獨立

「狐度」評論認為，這意味著，城市中有條件的年輕人可以大方「啃老」，不要有「道德」壓力。因為很多年輕人壓力實在太大，苦苦堅守一種「獨立」的觀念，這樣只會加重內耗。經濟困難或者轉型時代，一家人抱團取暖，是理所應當的事。但這樣的看法也被指責「站著說話不腰疼」，年輕人遲遲不能「獨立」，毫無疑問會擠壓父母的生存資源。

這樣的批評當然是有道理的，「有條件啃老」的，畢竟是少數。即便在城市，「父母擁有兩套飯」的年輕人，可能也不是主流。而在農村，現在00後一代，父母往往是辛苦的70後打工族，屬於即將被社會邊緣化和淘汰的「退休農民工」，養活一家人本來就很困難。

「獨立」的觀念在過去30年深植人心，許多父母即使已高齡仍堅持追求「獨立」，不要子女一分錢。但隨著城市房價高企，就業市場飽和，社會正在陷入全方位的內卷。過去十年，即便是在城市中，年輕人的獨立意識也在減弱。而很多父母給子女掏首付買房，讓子女早點結婚生子，這其實是在製造一種「遏制獨立」的環境。

換句話說，城市家庭的很多孩子，早就放棄「獨立」的想法了。父母出錢首付，自己還貸款，已經算是優秀青年，但是，既然父母占有你房屋的「股份」，就理所當然地能夠對你的生活指手畫腳。這樣的年輕人，也是一種變相的「啃老」。

鄉村長大的孩子，無老可啃。這是雙重的慘敗。一方面，被城市高房價甩開，只能老老實實租房生活；另一方面，房租占據自己收入的相當一部分，而這又會影響把自我投入到「競爭力再生產」的可能性，很多年輕人自嘲「牛馬」背後，又有著深深的悲哀。

在今天，這種差距不是更小而是更大了，這是一個結構性的問題，不只是所謂是否能夠「啃老」的話題。現在的年輕人面對的是結構性束縛，這就像當初魯迅使用的「鐵屋子」比喻，如果不將鐵屋子砸爛，人又如何能夠掙脫呢。

就業問題待解決

評論認為，唯一的辦法，是在國家層面提高社會保障。如果政府能夠幫農村中老年人繳納400元（人民幣，下同，約55美元）一年的「合作醫療」費用，如果最低收入者，每個月能有1000元的基本保障，農村家庭就不會那麼岌岌可危，鄉村子弟也就有了「長期主義」的可能性。

自由亞洲電台引述油管博主「躺平叔」分析也指出：「這啃老現象，歸根結底還是就業問題，還是保障問題……核心問題就是提供就業，要提供更多的優質的崗位。這是國家的任務，就是政府你要做的。第二個就是保障，農民有了保障，即使有啃老，也不會矛盾太突出。第三，要改變，你就得在農村加大投入，把這些資金要向農村地區的保障多傾斜」。 在失業率高的大環境下，不少青年回到農村從事農務。示意圖，非新聞當事人。（新華社）

來自河北農村、疫情期間「潤」美的王先生認為，「農村啃老」問題涉及到養老、就業、人口比例失調及鄉村空心化等諸多因素，是個總體問題， 孤立地看待「啃老」並不能真正解決問題。

「半月談」期刊在有關「農村啃老」的報導中，雖然罕見地承認了經濟下滑導致進城就業困難，年輕人即使有工作也入不敷出等，卻不敢就青年失業問題更多著墨。實際上，這些失業的農村青年不是去送外賣，就是回到鄉下的工廠上班、種地或是在家待業；也有年輕人迷上打獎（海南私人彩票），最壞的結果是虧到傾家蕩產，成了弱勢中的弱勢。

報導指出，無論是打工還是回鄉，農村青年的未來都極其艱難。政府部門稱大力發展鄉村產業、落實就業幫扶政策有效解決了返鄉農民工的就業問題，但這種 「縣域就業」往往集中於零工領域，工資水平與穩定性都很低，既不能拉動縣城經濟，也不能維持青年的生活。農村青年返鄉後面臨的不是「專屬於青年人的創業、幹事機遇」，反而是在經濟凋敝下更嚴重的生計問題。