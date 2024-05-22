因戲暴紅…阿勒泰文旅夯 去百遍也不厭倦

阿勒泰風光。（取材自微博）

位於新疆 北部的阿勒泰地區，近日因電視劇「我的阿勒泰」以及極光美景走紅，據相關平台統計，近一周，「阿勒泰跟團遊」關鍵詞搜索量同比增長205倍，光今年6月阿勒泰地區文旅預訂訂單同比增速就達80.6%。不過當地文旅部門坦承，目前接待能力、基礎設施建設、服務意識都有限，正急迫、抓住機遇快速提升。

「看完『我的阿勒泰』，後勁太大了，已經迫不及待想去北疆的牧場上奔跑了。」澎湃新聞報導， 社交平台上，「初夏的阿勒泰美成了壁紙」、「阿勒泰治好了我的精神內耗」等多個阿勒泰相關話題衝上熱搜。網友們直呼「滿足了我對詩和遠方的所有幻想」、「還想再去一百遍」。「我的阿勒泰」中的生活成了當下很多年輕人嚮往的生活。

成功破圈 旅遊旺季提前

阿勒泰地區處於新疆最北部、阿爾泰山南麓，區內旅遊資源豐富，高山森林、冰川 雪嶺、湖泊溫泉、岩畫石刻、河谷風光齊全，喀納斯、可可托海、禾木村等景點。新疆最適合出遊時節是每年的6到8月，此次阿勒泰地區因為電視劇「我的阿勒泰」出圈，使得當地旅遊旺季提前到來。

攜程數據顯示，自5月7日電視劇開播至今，平台上阿勒泰的搜索熱度的月環比增長1倍，阿勒泰地區的度假產品預訂量月環比增長超370%。飛豬平台上，飛往阿勒泰的機票預訂量周環比增長超50%。同程旅行平台上，電視劇開播後的一周，「阿勒泰」搜索熱度上漲了562%，「新疆」整體搜索熱度也上漲了323%。

阿勒泰風光。（取材自人民日報）

美團數據顯示，今年6月，阿勒泰地區文旅預訂訂單同比增速達80.6%。其中景區門票預訂單量同比增速達83%、住宿（含酒店、民宿）預訂單量同比增速達75.5%。上海、廣州、湛江、北京、重慶是外省遊客來阿勒泰地區旅遊最多的五個城市。截至6月底，去哪兒平台上，伊犁首次挺入前十大熱門目的地城市，酒店預訂量比去年同期增長80%。

當地文旅部門也關注到了「我的阿勒泰」熱播帶來文旅熱度飆升情況，阿勒泰地區文體廣旅局副局長栗元浩則發出「時不我待」感慨：「阿勒泰旅遊資源特別豐富，很值得大家來探索。但目前，接待能力、基礎設施建設、服務意識都有限，我們很急迫，想抓住機遇快速提升。」

新疆會客廳 交通受制約

阿勒泰地區文化體育廣播電視和旅遊局局長德麗達·那比表示，2023年，阿勒泰地區旅遊人次3150.51萬，同比增長74.84%；旅遊收入274.53億元，同比增長80.67%。今年自5月7日「我的阿勒泰」開播，阿勒泰度假產品旅遊預訂量暴增，主要拍攝地哈巴河縣、富蘊縣的旅遊數據增長更多。

「其實阿勒泰一直很火，有『新疆會客廳』之稱，『我的阿勒泰』播出後又給我們添了一把火。」德麗達·那比說，阿勒泰的滑雪場比較有競爭力，每年10月就可以開板，5月封板，去年甚至滑到了6月3日，全國沒有一個地方有這麼長的雪期。且雪質含水量低，比較蓬鬆。吉克普林是亞洲落差最大的滑雪場，將軍山滑雪場是城市裡的滑雪場，也是優勢。

在阿勒泰將軍山滑雪場拍到的極光。（取材自新疆阿勒泰將軍山滑雪場微博） 在新疆阿勒泰將軍山國際滑雪度假區，雪友排隊乘坐纜車。（新華社）

她說，目前對於阿勒泰文旅產業發展來說，交通還有很大制約。當地努力開通直航，比如廣東、福建是第一大客戶群，川渝遊客排第二位，第三位是江浙滬遊客，接下來會加大和航空公司的對接合作。

在旅遊服務質量方面，今年新疆提出旅遊服務質量提升年，將補充移動式廁所，優化區間車線路，讓遊客少換乘；提升餐飲服務質量、住宿質量、品牌影響力……做很多這種基礎性的服務工作。今年還會在景區加大張貼投訴電話，「網友哪怕半夜給我打電話都行，只要能把問題解決好。」她說。

重新認識家鄉 產生共情

德麗達·那比說，李娟的散文集「我的阿勒泰」她看了好幾遍，本地人都很喜歡她的作品。而通過鏡頭去重新審視阿勒泰的時候，給當地人的感覺又不太一樣。「我的阿勒泰」劇裡很多地方非常真實。比如哈薩克 族有個習俗，無論這個人生前欠了多少錢，在周年祭之前都必須全部歸還，自己還不完，家人一定要替他還完。

另外，電視劇中男主角巴太的性格，也特別符合當地哈薩克族青年的性格。就是上世紀末、21世紀初那個時候，年輕人很想出去，老人又希望他們能留下來。父親和兒子的抗爭等等，這些情節都反映得特別真實。張鳳俠的人生態度也吸引了很多年輕人，該愛的時候就愛了，不愛該抽身就抽身。

「我的阿勒泰」劇中的張鳳俠開的小賣部，現在也成為當地的旅遊打卡地。（取材自澎湃新聞／阿勒泰地區文體廣旅局供圖）

「『我的阿勒泰』很鬆弛、很好、很治癒。阿勒泰的冬天很冷很冷，有時還會封山。可能在這種自然環境下長大的人，有一種非常旺盛的生命力。『我的阿勒泰』也有這樣的體現，『再顛簸的生活也要閃亮的過』。」她說，愈是環境艱苦，愈要好好生活，看這部片子她更能共情，「很多地方我都看哭了。」