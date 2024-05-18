「歌手2024」收穫上千熱搜 打開藍海賽道 「愛國」引流掀波

「歌手2024」首集出賽的7組歌手。(取材自微博)

中國音綜類目「歌手2024」在播出前，因為全程直播、邀不到歌手參賽引發討論。在錄播節目為主流的環境裡，勇於摘下精修濾鏡竟打開一條藍海賽道。「歌手」首播隔天收穫全網熱搜1352個，芒果超媒市值一夜飆漲49.2億元人民幣(約6.8億美元)。但節目營銷扯上民族主義，用「愛國」引流，在輿論場掀波。

「歌手2024」日前首場直播後，一發不可收拾霸占熱搜榜。據湖南衛視官微11日提供的數據，「歌手2024」斬獲多個第一，共獲全網熱搜1352個、微博 主榜熱搜142個，34個話題詞登上微博主榜TOP1，全網傳播量超73億。

節目播出後首個交易日，製作節目的芒果超媒股價上漲11.69%，成交量創上市以來新高。

那英被形容是「五旬老太守國門」。(取材自微博)

★賽制一成不變 一度停播

北京商報報導，「歌手」系列第一季2013年開播，這是中國首次出現的同台競賽類音綜節目模式。據公開數據，該季總決賽時全國網收視率達到2.38%，成為當時的現象級綜藝。

節目暴紅後，2014年第2季節目全國網收視率仍普遍保持在1.5%以上，但到2016年第4季時，這一數據已下滑至1.5%以下，部分單期節目收視率不足1%。

隨著時間推移，「歌手」開始進入瓶頸期。據觀眾馮源回憶，當時同類型的音樂競演綜藝太多了，而且上場比賽的歌手常常出現不顧整體演出效果，就靠飆高音來拿高分，賽制一成不變也就失去了很多看點。

2020年來到第8季後，播出第二日播放量僅3459萬，最終以豆瓣評分4.9分的口碑收官，是歷代的最低分。隨後，節目組發文宣布停辦節目，到2024年4月才官宣回歸。

此次回歸，節目主打「直播+不修音」新賣點，大膽改變先前錄播模式，打出12場直播Live秀，但也因此讓不少歌手不敢參與。製片人洪濤表示，歌手邀約相當困難，不少人都對參賽表示出謹慎和拒絕的態度。

「歌手」第一期陣容，由那英領銜中國歌手參賽。那英被指「緊張到發抖」、忘詞，最後排名第三。楊丞琳則緊張到「氣息變亂、高音硬拖」，排名倒數第二，海來阿木墊底。兩名外籍歌手Chante Moore(美國)、Faouzia(加拿大)位列前二。

網友狠酸中國歌手緊張表現像「草莓音樂節大戰葛萊美獎」，由於擔心中外歌手實力懸殊，於是開始「在線搖人」，點名林志炫、袁婭維、彭佳慧、鄧紫棋 、李佳薇等歌手參賽。

歌手楊丞琳緊張到氣息變亂。（取材自微博）

★熱潮全面引爆 股價飆升

不少實力派唱將也發文回應願意「請戰」，中國歌手「國家隊」出戰隱然成形。

至此，「歌手2024」的熱潮全面引爆。芒果超媒的股價也開始飆升。截至5月13日收盤，芒果股價大漲11.69%，成交額20.88億元，總市值470.11億元，市值一夜飆漲49.2億元。

截至5月14日，「歌手2024」播放量破2.3億次。另據燈塔專業版，「歌手」全網正片播放市占率歷史最高達17.5%。對比同期的其他音樂競演節目，「乘風2024」歷史最高22.58%，「天賜的聲音第5季」歷史最高2.88%，「新說唱2024」則為10.85%。

從具體收視數據來看，「歌手」首期中國視聽大數據(CVB)收視率0.44%，是同時段省級衛視第二名的1.4倍。

從首季播出至今，芒果超媒的綜藝往往牽動著其在資本市場的表現。

據公開報導，「歌手」第1季至第3季的節目冠名商立白集團的贊助費分別為1.5億元、2.35億元、3億元，相應的年廣告費總額分別為2.5億元、9.85億元和10億元。第四季金典牛奶的冠名費、廣告費上漲至6億元、15億元。

此後，「歌手」系列便不再公開總冠名的相關費用。不過，從側面對比芒果超媒的另一款王牌「綜N代」，「乘風2023」獨家冠名報價為5億元，首席合作夥伴、超級合作夥伴、合作夥伴分別為3億元、2億元和1億元。

據不完全統計，如今的「歌手」第九季首期播出時吸引到君樂寶簡醇、VIVO、百雀羚、湯臣倍健、五糧液、百歲山共六家合作商，其中百歲山、VIVO的身影在往季節目中就曾出現。

綜藝熱播帶動股價提升，對於芒果超媒並非新鮮事。

瀟湘晨報報導，此次「歌手」節目回歸的爆火，也讓人聯想到，兩年前參加「浪姐」的歌手王心凌 ，因粉絲熱情打投，給芒果超媒帶來的流量和商業價值。

在節目播出期間，芒果超媒股票一路看漲。重新出現在大眾眼前的王心凌，不僅讓觀眾「爺青回」，也催生了一支「王心凌概念股」。

當下，芒果多台綜藝同台競技，浪姐正在「乘風破浪」，「歌手」也如火如荼，在此前芒果招商會公布的內容矩陣中，還包括了「聲生不息·港樂季2」、「時光音樂會」、「披荊斬棘·雙星季」等節目。

值得注意的是，芒果超媒此前剛剛公布一季報，為公司三年來業績表現最好的第一季度。季報顯示，2024年第一季度，公司實現營業收入33.24億元，同比增長7.21%；營業利潤5.47億元，同比增長3.69%。

多項數據顯示，芒果TV綜藝節目在一季度繼續領跑長視頻平台。1月、2月全網綜藝正片播放市占率TOP10中，芒果TV分別上榜六部、五部，穩居各平台首位。「大偵探第九季」以3.3億次有效播放、市占率10.5%在第1季領跑網綜市場。「花兒與少年．絲路季」和「聲生不息．家年華」包攬第一季度網絡綜藝有效播放霸屏榜前三。

美籍歌手Chante Moore歌聲渾厚，姿態放鬆，拿下首期第一名。(取材自微博)

★不斷創新優化 內容為王

投資分析師高嘉指出，自有爆款IP是芒果超媒的優勢，在會員增長放緩的背景之下，長視頻平台需要不斷創新和優化自身的業務模式和服務能力，提升用戶體驗和內容品質，以吸引和留住用戶。同時，也需要拓展新的盈利場景，讓業績不必完全受制於會員與廣告。

高嘉說：「股價的短期波動可能源於市場對熱點的追捧，但長期來看，真正能支撐股價的還是內容為王和公司實實在在、持續增長的業績。」

紅網指出，在電視選秀時代，以「超級女聲」、「快樂男聲」為代表的節目，用現場直播讓觀眾最直觀地看見選手們的演唱實力。「歌手2024」挑戰全程直播競演模式，業內人士認為，這將為音樂類綜藝帶來更多可能性。

從首秀的評價來看，觀眾充分肯定全程直播對於行業的推動。就算忘詞、走音事故出現，比起修音、假唱的娛樂常態來說，勇敢站上舞台的歌手仍值得肯定。

實際上，在錄播節目成為市場主流後，修音就成了音綜的常規操作。近年來，只有少數的選秀類音綜在總決賽時採用了直播的方式，呈現出了歌手聲音的絕對真實狀態。

知名音樂博主耳帝將直播節目的優勢總結為，具有「真實的魅力、意外的可能、車禍的話題性」；劣勢則包括：混音難以達到錄播水平、音樂性與審美性降低、邀請歌手會更難。

「歌手2024」採用全程直播競演。(取材自微博)

●「愛國」成引流萬能工具 競演變對抗列強

「五旬老太守國門」、「華語樂壇保衛戰」、「韓紅實名請戰」等等tag，在「歌手2024」首播後，這些詞條占據微博熱搜。「歌手」被全網瘋狂玩哏後，節目收視數據高開爆走，背後公司名利雙收。但這驚人的熱度，有多少是來自音樂本身？資深媒體人胡錫進直說，「歌手2024」評選不僅爆了，而且破圈了，跟「愛國主義」攪到了一起。

封面新聞評論指出，就撩撥情緒、熱度運營來說，芒果團隊素來是頂尖的玩家。可即便如此，此番「歌手2024」劍走偏鋒而效果超絕的宣發，還是讓人眼界大開。首期節目被非常巧妙地營造出了一種「內外競爭」基調。幾乎以一己之力抗爭「外來高手」的那英，被隱隱塑造成是守關者。

評論認為，音樂原本無分高下，當關於音樂的主線敘事，由所謂的競演打分排名所深度定義，那麼又何嘗不在表明，錯位的綜藝文化對於音樂文化的凌駕，正在加速音樂的窄化和消亡。

極目新聞評論認為，觀眾到處「搖人」支援那英，歌手紛紛站出來請戰，一時間，上不上「歌手」成為了衡量一個歌手敢不敢亮真章，有沒有愛國心的標準，玩哏到這個程度，實在有點誇張。

評論說，有些哏不能瞎玩，有些話題不可亂炒，讓一檔音樂綜藝上升到國別對立，對國際歌手盲目「捧殺」，拿民族苦難史作為調侃素材，「輸不起」的樣子很尷尬，「玩太過」的氛圍很危險。

微信公眾號「亮見」則是提出質疑，「我是歌手」咋變成對抗列強了？

節目上雖然請了兩個外國人，但本質上是一個中國比賽。歌手也是以個人身分參加比賽，而不代表任何國家，無論輸贏，也都是歌手個人的輸贏，怎麼就上升到「保衛祖國」了？

在「大型搖人現場」，一種自以為是的捆綁心態湧現。這種捆綁心態，像是一種自動觸發機制，一遇到外國人就自動開啟。中國歌手輸給了外國歌手，於是，網友幫歌手搖人，好像自己也參加了華語音樂保衛戰。

「亮見」認為，要承認自己的國家不可能360度無死角碾壓其他國家，要承認別的國家在很多方面超過中國，且值得學習，也要把自己從捆綁心態中解放出來。

胡錫進則在微博寫下，中國歌手應戰這樣的愛國主義更多還是哏，被有意無意拿過來炒作討論的熱度。這反映出「愛國」正在成為網上引流最突出的萬能工具，相關敏感越來越活躍，使用它也越來越順理成章，性價比頗具吸引力。

胡錫進提醒民眾，什麼事情都不能太過，愛國主義的泛化使用也要有保持適度的意識，對事情的組織者來說尤其如此。為中國歌手鼓勁這樣的樸素情緒很正常，但不能搞成討論中的絕對政治正確。與此同時，欣賞並且稱讚表現出色的外國歌手，對他們獲得好成績給予祝福，也必須同樣是名正言順的。