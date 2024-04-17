閉店黑鏈 老人成職業背債人 為數月掙幾十萬元 賣出自己徵信

很多年前健身房業者頻繁跑路，催生了職業閉店人。（取材自成都商報）

2024年剛開年，中國失信被執行者人數就突破860萬，其中就有職業背債人的身影。儘管有官方嚴密的監管，須負法律責任，甚或付出「一輩子是老賴」的代價，但在暴利驅使下，依舊有賭徒或老人願意入局。

近期中國傳出早教等機構突然閉店捲錢跑路情況，媒體調查發現，背後有一條「職業閉店產業鏈」。一群職業閉店人協助店家在短期內處理閉店事宜，其中主要方式之一是付錢給偏遠地區老人當職業背債人。愈來愈多偏遠地區的老人，因為每單3萬元人民幣（約4145美元）到5萬元的報酬就賣出了自己的徵信，也為中國經濟未來發展埋下隱憂。

●先鼓動續費 後捲錢跑路

昨天還在搞活動鼓動續費，今天就捲錢跑路，如今這樣的機構並不少見。聯繫不到負責人、投訴無門、訴訟成本高…無奈之下的消費者，最後只能不了了之。每日經濟新聞報導，有業內人士稱，這些閉店的機構背後，隱藏著幫助其善後的操盤手——職業閉店人。他們通過變更法定代表人、學員分流等專業手段，幫助老闆免於大額債務的同時，還能輕鬆逃避法律追責。

3月19日，金寶貝位於南京的三家門店突然同時關閉，金寶貝在「致家長書」中解釋是經營舉步維艱，所以暫停教學，尋求新的資方和資金入駐。不少家長因此都面臨著轉課和退費的難題。

閉店風波引發關注的同時，社交平台上，有消費者質疑金寶貝閉店背後，是由「職業閉店人」操盤，並爆料「職業閉店人」的套路：更換法定代表人、減少註冊資金、搞活動促銷收費、突然宣布關店。這也讓家長們的退費更加困難，有媒體形容「充值一分鐘，退費要25年」。

此後，金寶貝品牌總部發布公開信提到，南京加盟商負責人在未與金寶貝總部溝通確認的情況下，擅自引入第三方閉店。而近日，金寶貝在廣州也有門店突然閉店。

廣州「金寶貝」早教近來又有門店突然閉店。（取材自廣州日報）

●職業閉店人 公開打廣告

據齊魯晚報引述業內人士唐博群表示，金寶貝的閉店潮，「是一場至少蓄謀了半年以上的關店」，一夜之間關店，正是由於市場環境催生的一種新興職業——職業閉店人，號稱「我來幫你嫁接風險，讓你安全著陸」。

而類似案例在各地並不少見，社交平台上，諸如「下午還在上課，晚上就跑路」、「繳費上萬元，半個月後機構跑路」、「完全找不到人」等投訴隨處可見。

哈爾濱一名教培從業者認為，「有一群人，被稱為職業閉店人，專門幫老闆做『收尾工作』，這在行業內早已不是祕密，不排除有些商家就通過這種方式『金蟬脫殼』了。」而即便沒有閉店人操作，也可能存在「高人指點」。

多個健身房、體培教育、瑜伽中心等預付費商家都表示，很多年前健身房頻繁跑路就催生了這樣的職業閉店人，但由於很難固定證據，很難說某個商家背後一定存在這樣的操作。

紅星新聞報導，在社交平台上，不少閉店機構甚至公開打廣告，稱能為困難企業解決後顧之憂，及時止損，讓企業合法合理轉型閉店。

職業背債人有的在幾個月裡就能掙到幾十萬人民幣；示意圖。（路透）

●背債好處費 可達幾十萬

曾有職業閉店從業經歷的林經理表示，大約從2019年開始，為預付制店鋪籌謀閉店的行業人便悄然出現。「總結起來，職業閉店鏈條就是前端由『底狗』負責找項目攬業務查底帳；中端由專門的中介機構『辦狗證』，尋找合適的背債人；後端由最後的『看門狗』負責店鋪後期虛假運轉，最後等委託方安全脫離店鋪關係後，就進入閉店收尾工作。」

產業鏈的完善還讓這行業有了專業「黑話」。林經理說，所謂前端「底狗」類似機構中介，專職尋找經營不善的老闆，評估機構安全閉店可行性，「這些前端中介往往具備較強財經或法律知識，他們不僅有行業資源，還得會查帳，看經營材料，全面評估安全性和可行性。」

據了解，前端「底狗」拉到項目後，通常會按企業負債的10%到30%收取服務佣金，此後負責「辦狗證」的中端中介開始介入。

林經理說，這一步是成功閉店最關鍵一環，即找到合適的「職業背債人」，完成股權轉讓，讓背債人成為企業新法定代表人，頂替背後真正的經營主，讓「跑路」老闆金蟬脫殼。按此操作流程，即便最後走入司法程序追究經濟糾紛，也不會再牽扯到實際企業主，一切後果都由頂替的職業背債人來承擔。

一職業閉店機構A工作人員介紹稱，通常其機構合作的職業背債人，要麼是欠下賭債無路可走之人，要麼是偏遠地區的老人或不具備太多法律知識群體。

「做企業背債要比市場上做房貸背債風險小很多。」職業閉店機構A工作人員表示，通常房貸背債人或許還得刷銀行流水，洗白身分讓他看起來有還貸能力才能從銀行騙出貸款 。但做企業背債人則不用，只須徵信正常，無犯罪紀錄，即便是80歲老人，也能成為企業新法定代表人為企業主頂包。

而變更法定代表人的流程並不複雜，閉店的實際店主只須確保正常經營期間無稅務欠款，通過代帳公司和背債人簽署工商變更協議，在向稅務機關遞交完稅證明後，就能順利完成變更。而按照市場行情，背債人每單能收到3萬到5萬元「好處費」。

閉店機構A工作人員還表示，變更流程都按法律要求正常進行，只有當事人雙方和中介知道有背債人的情況，但操作流程並不違法，「除非我們的聊天紀錄或交易明細被消費者獲取，否則不會被認定為詐騙。」

林經理表示，願意成為「替罪羊」的背債者，雖然一單只掙幾萬元，但在頂替的企業暴雷、自己進入徵信黑名單前，一名背債人在「真空期」內能同時為多個企業提供法定代表人更換服務。「因為有完整產業鏈加之操作流程簡單，這一群體在短時間內能接數十單，算起來能在幾個月裡掙到幾十萬元。」林經理說。

突然閉店潮，加上職業閉店人介入，讓消費者維權蒙上一層陰影。（取材自杭州電視台）

●鑽法律漏洞+維權成本高 查處難度大

職業閉店人目前大量活躍在灰色地帶。每日經濟新聞報導，過去，他們主要做餐廳店、理髮店的生意，但隨著近幾年教培行業的大量倒閉，教培、早教機構便成為他們的客戶。

除了抓住消費者維權成本高的弱點，職業閉店人還能「合理」鑽法律的漏洞：公司法定代表人變更，交割完畢，那麼「原公司」的債務就與「原法定代表人」無關。

但是，通過提前變更法定代表人、再進行學員分流，幫助機構老闆閉店並逃避債務，這樣的手段真的不違法嗎？為什麼許多職業閉店人還能公開做廣告？

齊魯晚報報導引述山東誠信人律師事務所律所合夥人、副主任趙光緒表示，「安全閉店」操作可能涉嫌妨礙清算罪、非法經營罪、合同詐騙罪。但由於證據難以取得，以及維權成本高等因素，很多時候這些違法行為，可能無法得到有效追究。

對於許多職業閉店人為何「光明正大」地存在，趙光緒稱，一方面是商家和接盤團隊法律意識的淺薄，另一方面是現行法律體系和監管機制存在的不足，給了他們鑽漏洞的機會。

「從消費者方面來說，維權是個難題。」趙光緒表示，有預謀的跑路行為往往經過精心策畫，涉及複雜的財務和法律手段，查處起來難度較大。商家和接盤團隊可能通過虛構經營不善、正常轉讓等理由掩蓋真實目的，導致調查取證變得異常困難。

「很多消費者維權成本高也是一個重要因素。」維權過程中，消費者可能需要投入大量的時間、金錢和精力收集證據、起訴和追討損失。即使最終勝訴，也可能面臨執行難的問題，導致實際賠償金額遠遠低於預期。這種高昂的維權成本讓很多消費者望而卻步，最終選擇放棄維權。

儘管如此，趙光緒仍建議消費者維權，一方面要盡快走訴訟程序，利用法律渠道維護自身權益；另一方面，在培訓機構、教育機構等門店消費時，消費者要理性充值，合理購買相關課程，切勿貪「小便宜」。