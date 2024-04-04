不婚不戀的中國年輕人 為何被「王婆說媒」打動凡心談戀愛？

王婆手一伸，幸福就來敲門？（取材自鳳凰網旅遊）

在「王婆說媒」現場，找對象不再是大海撈針，只要邁開步走上台，即使在圍觀遊客中看到心儀的對象，也能在眾人面前直接對他說「我喜歡你」，或是開門見山地宣布「高顏值」、「有錢」等擇偶條件。只是，在流量的汪洋中，說出了真話的年輕人，是否也同時能覓得真愛？

河南 開封「王婆說媒」暴紅，主持人王婆因口才和表演功力俱佳，不僅憑一己之力帶火一座城，還被網友稱為「接地氣版『非誠勿擾』」。在中國「不婚不戀」的今天，「王婆說媒」為何能說到年輕人的心坎上？評論認為，她抓住了流量密碼，「說」破年輕人的「相親困境」，在不預設太多前提又輕鬆的婚戀氛圍裡，成了當下年輕一代喜歡的「新式媒人」。

年促成50對 成月老銷冠

河南開封景區萬歲山大宋武俠城近日因這檔線下相親欄目「王婆說媒」火遍社群平台，現場總是擠滿人潮，還有人專門坐火車從外地趕來「相親」。61歲的「王婆」飾演者趙梅，每天組織兩場公開的相親活動，給單身男女找對象的機會，最近一年已促成四、五十對姻緣。有網友感嘆，這業績堪稱月老手下的銷冠。而截至2024年3月31日，「開封王婆」粉絲已達521.1萬。

來自鄭州大學第一附屬醫院的男學生吸引了不少女生注意。（視頻截圖）

開封王婆在社群平台上受到年輕人的追捧，主要來自三個名場面。據上游新聞，第一個是3月18日，一位來自鄭州 大學第一附屬醫院泌尿外科的醫學研究生，因高顏值和好身材，在「王婆說媒」舞台上大方展示自己時，受到圍觀遊客的歡迎；不少女生守在舞台邊，等這位帥小夥下台後添加其聯繫方式。「王婆說媒迎來高顏值小夥」也衝上熱搜。

開封王婆正在介紹當事人。（取材自微博）

拒網紅作戲 互動沒劇本

第二個名場面是，近日一位擁有200萬粉絲的網紅打著相親的名義上台，結果被王婆識破。視頻顯示，這位女網紅上台時，衣領上就別著一只微型麥克風，舞台下還有其團隊工作人員通過手機直播，王婆要她帶著麥下去，並稱「我們這個平台是真實的，不想成為網紅利用的工具，這個平台應該留給有需要的人。」

第三個是現場認乾媽。一名20歲女孩從山東連夜坐了7小時火車來到開封，見到王婆後喜極而泣並現場認了乾媽。最終在王婆牽線下，與一位同樣來自山東的小夥子牽手成功。王婆的幽默也引來不少網友點讚，比如3月18日，一名海南女生豪橫喊話「不用他賺錢，我一個月給他五千（人民幣，下同）工資，我養他！」王婆笑稱「她要找會做飯的，關鍵是會吃軟飯的。」

這個說媒節目爆火後，有網友質疑這些現場互動有劇本設計。對此，王婆在接受河南電視台民生頻道採訪時表示：「沒有托兒，不是演的，沒有任何的局，絕對不存在造假，營造現場效果，全都是我不認識的人，都是現場叫的人。」有媒體稱，多年的表演經驗讓趙梅練就了一副「火眼金睛」，只要單身男女上台描述對另一半的要求，她就能夠快速從現場找到適配人選。

趙梅因「開封王婆」聲名大噪。（取材自鳳凰網旅遊）

視頻評論區 變成相親角

除了現場說媒，趙梅還提供「售後服務」。「我們現在500人的相親群都加滿5個了，全是不會談戀愛的年輕人。」目前，連趙梅短視頻和直播的評論區都變成了「相親角」，不少年輕網友公布了自己的年齡、工作、所在地、照片等信息，期待能在評論區找到自己的真愛。

但值此中國的結婚對數、生育率都逐年下降，中國年輕人趨向不婚不戀並拒絕長輩安排相親之際，開封王婆這個「相親」活動為何還能爆火？據紅網分析有三個原因。

首先，王婆說媒的方式新穎真實，增加了年輕人的參與感和相親的趣味性，讓在場的年輕人極具參與感；其次，王婆抓住了適齡青年男女的交友痛點，給年輕人提供了一個能夠勇敢表達自己的平台，且在群體效應下，年輕人會更加大膽地表達出自己的心聲；最後，借助互聯網的傳播屬性，開封王婆抓住了流量密碼，成為了當下更適合年輕一代的「新式媒人」。

開封王婆正在介紹當事人。（取材自微博）

中國日報分析稱，從原本對相親避之不及的年輕人紛紛追捧該節目可以看出，面對婚姻和愛情，當代年輕人依舊懷揣浪漫的想像，只是相較於過去，他們更希望自己掌握婚姻和愛情的主動權。

在這個快節奏的現代社會，真摯的情感交流變得愈發稀缺。「王婆說媒」恰好提供了一個真實、直接、接地氣的相親平台，比現實相親少了些斤斤計較，又比網路相親多了幾分可信度，更重要的是，它投射了一種輕鬆的婚戀氛圍：愛情不必被預設太多前提，只要邁開腿走上台去就好。正如趙梅所言：「現在的年輕人壓力大圈子小，但是不去交往，就永遠遇不到對的人。」

光明日報評論也認為，「王婆說媒」的魅力，首先是真實。別小看這一點。由於參加相親的年輕人此前素不相識，要讓他們在相處中敞開心扉，首先就需要一個值得信賴的環境。這些年來，不少網路相親平台蓬勃發展、迅速壯大，但各種虛假信息泛濫，還常出現欺騙、誘導客戶等不良行為，久而久之，失去了公眾對於「網路相親」的信任。

「王婆說媒」走紅網路的另一個重要原因是能設身處地為遊客著想，甚至親自「監督」有意向的遊客互加微信 ，現場教學年輕男女聊天表白。這也在提醒著，要讓年輕人勇敢去「追愛」，就必須為他們創造一個輕鬆、愉快、寬容、開放的交友環境。

王婆趙梅在接受媒體採訪時就談到對現在年輕人婚姻觀的看法：「我尊重每一位年輕人對婚姻的見解，因為每一位年輕人都有自己的人生觀、價值觀，只要三觀正確，我都會支持和尊重。」評論認為，這何嘗不是一種開明、包容的態度？當年輕人被太多現實條件束縛住手腳時，又怎麽可能對陌生人敞開心扉？這或許就是「王婆說媒」走紅帶來的最大啟示。

「開封王婆」舞台四周總是人山人海。（取材自鳳凰網旅遊）

幽默穿針引線 鼓勵勇敢追愛

海報新聞評論指出，一直以來，年輕人對「相親」可以說避之不及，一方面源自對父母安排婚姻的抵觸和對抗情緒，認為相親更像是完成家庭下達的「婚姻KPI」；另一方面來自「奇葩梗」不斷的相親社交，尬聊、相貌學歷信息「明碼標價」等都讓很多年輕人「避之不及」。開封的王婆特別之處在於，用說媒這種形式，「說」破了當下只考慮物質標籤不提供情緒價值的快餐式「相親困境」。

現代的相親主要靠家人、親戚或者線上相親機構的介紹，一對不相識的陌生男女，剛見面就要聊及「婚姻大事」，難免有些局促，而「王婆說媒」的「說」恰恰打破了這層壁壘，王婆認真巧妙的問答方式、幽默卻富有生活道理的金句擺脫了父母以及中介機構說教式的相親模式，「不去交往，你永遠遇不到對的人」「勇敢表達愛並不丟人」等「說媒」方式為單身男女的相識提供了更多情緒價值和精神滿足感。

王婆說媒現場觀眾幾乎人人都在直播。（取材自上游新聞）

愉快相親氛圍 遊客助力

另外，現場輕鬆愉快的相親氛圍、台下遊客的熱情助力，也緩解了這些單身男女在初相識時的尷尬。節目現場參與相親的單身男女沒有身份條件的限制，擺脫了現實中學歷、家庭背景等物質條件的約束，給予年輕人更多主動權，以往「被安排」「被選擇」的相親成為一次單身男女的「雙向奔赴」，讓相親變得更加真誠、歡樂。

「王婆說媒」的走紅，讓人看到年輕人並不是排斥婚姻和相親，而是對愛情和相親方式有著更加獨立自主的理解。這也給相關部門和公益組織提供了一個新思路，用「說媒」這種更輕快、娛樂化的方式，突破單身男女反感的「純靠外部硬件條件走在一起」的「快餐式」相親流程，也不失為一種自由且浪漫的相親新體驗。