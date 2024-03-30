人美、花嬌、消費多 春日賞花帶動文旅經濟飄香

遊人在貴州省安順市西秀區黃臘布依族苗族鄉櫻花園賞花遊玩。（新華社）

長安街上玉蘭婀娜多姿，千年古寺丁香芳姿初展，東湖之畔櫻花燦若雲霞，廣西南寧黃花風鈴木恣意綻放……春風拂過，中國各地繁花似錦。人們紛紛走進公園、郊野踏青賞花，「賞花熱」掀起春日旅遊熱潮，為城鄉消費注入蓬勃動能。

遊客在浙江省寧波市櫻花公園遊玩賞花。（新華社）

新華社報導，3月的湖北武漢 春光明媚，超50萬株櫻花樹將兩江四岸渲染成粉色花海。在武漢東湖櫻園，遊客沿著湖岸與空中棧道漫步，沉浸在如煙如霞的櫻花世界，雕花剪紙、百花戲曲、「裙幄宴」等行進式展演目不暇接。

湖北連續3年推出「相約春天賞櫻花」品牌活動，打造賞花旅遊目的地形象。今年花季伊始，湖北向全中國遊客發放200萬張文旅惠民券，並帶動全省17個市州開展220多項活動。武漢市推出「春遊武漢十條主打線路」，舉辦賞花、國風、藝文、郊遊四大「浪漫武漢」系列文旅活動。

春花千嬌百媚，掩映于古樹、古建築間，構成春日北京絢爛多姿的景致。在北京市玉淵潭公園，40餘個品種近3000株櫻花，因品種不同，次第開放可持續一個月。

「我拍了20多年櫻花了，每年都會來這裡。」76歲的北京市民趙潞喜手持相機，記錄下眼前的美景。他說，自己一年四季都在北京各大公園「追花」，既是鍛鍊身體，也是一種精神上的放鬆。

漢服愛好者在濟南五龍潭櫻花節上玩紙翻花。（中新社）

穿漢服拍照 花嬌人亦美

在廣西南寧市青秀山風景區的風鈴谷，雲鬢花顏，珠圍翠繞，賞花拍照的遊人絡繹不絕。「花與漢服的適配度較高。」經營漢服相關商業活動的廣西吾愛傳統文化傳播有限公司活動企劃負責人潘旭說，公司3月份承接的「賞花季」「花朝節」等主題活動都取得不俗效果。

報導指出，3月以來，多地賞花遊熱度高漲，「賞花+露營」「賞花+市集」「賞花+體育」等融合業態持續升溫。有關旅遊平台數據顯示，「賞花」搜索熱度近一周環比上漲330%，賞花景區門票日均預訂量同比增長近50%；春日流行、出遊穿搭等商品搜索量顯著增長，露營裝備銷售火爆；不少熱門平台上的旅拍訂單量增長。

春日裡，廣西南寧市武鳴區寧武鎮英烈村700多株黃花風鈴木競相開放。「最近幾年黃花風鈴木成了『刷屏』的網紅花，我特意穿了漢服來打卡，照片收穫了好友們的點讚。」南寧市民梁芳說。

英烈村黨總支書記陸梅湘介紹，3年前村裡引進苗圃種植公司，租用村民土地用作黃花風鈴木的樹苗培育，如今這片林子已初具規模。「到村裡的路都修好了，交通便利，周邊的市民喜歡開車來賞花，帶動了村裡的旅遊發展。」陸梅湘說。

江蘇揚州鑒真路櫻花盛放，民眾觀賞櫻花。（中新社）

入春以來，多地依託生態資源優勢，打造「賞花經濟」特色品牌，深化農文旅協同發展，助力鄉村振興。

走進湖北省隨州市隨縣尚市鎮，只見這裡6萬餘畝桃花連綿10多公里，粉白相間的花朵點綴枝頭，芬芳馥鬱。近期舉辦的桃花節帶熱鄉村旅遊。隨縣尚市鎮自20世紀90年代開始大規模種植桃樹，經過30多年精心培植，近幾年賞花季期間，每年前來觀賞的遊客達30多萬人次，帶動旅遊綜合收入超3000萬元（人民幣，下同）。

華中科技大學經濟學院教授韓民春說，一些鄉村打造「賞花+」農文旅融合活動，使之成為人們交換文化和消費喜好的新場景，有力地帶動當地餐飲、住宿、旅遊、交通等服務消費快速增長。

湖北武漢東湖櫻園櫻花已經進入盛花期，園內遊人如織。 （中新社）

文創商品多 吃穿玩全包

除了看花賞景，豐富多樣的文創新品也吸引了遊客的注意。櫻花冰淇淋、櫻景冰箱貼、櫻花手提袋……北京玉淵潭公園內的「櫻花商店」讓遊客與春天撞個滿懷。「粉粉的色調，很有春天的感覺。」廣州遊客羅秋珠品嘗了最新款櫻花冰淇淋後，又挑選了櫻花手鏈、徽章等商品。

玉淵潭公園管理處文創經營中心主任郭欣說，3月初開始，公園推出「一口愛上玉淵潭」主題系列產品，滿足年輕消費者對顏值與味蕾的雙重需求。公園還在南山觀櫻景區西側廣場打造櫻花主題餐飲區，讓遊客體驗「臨水賞花，愜意美食」的湖景就餐氛圍。

「我們的花卉種植和布置都是經過大數據篩選的。」廣西南寧青秀山風景名勝 旅遊開發有限責任公司副總經理張磊介紹，景區利用大數據對賞花遊客拍照偏好進行分析，在布展時配置合適的景觀，同時積極推進科研，調控及延長花期。截至目前，景區今年接待遊客量已超過300萬人次。

「聽說花博匯（武漢）今年新推出夜遊活動，有100場精彩演出，我非常期待。」來自湖北宜昌的遊客江女士說。

遊客在雲南昆明圓通山公園觀賞櫻花。（新華社）

沉浸式夜遊 還有表演看

在武漢市郊賞花熱門目的地花博匯，千畝花海已全面盛開。近萬株粉紅櫻花樹、數以百萬朵鬱金香，與雛菊、洋水仙、紫羅蘭等一道，為遊客呈現如油畫般絢麗多彩的景象。景區3月推出沉浸式夜遊項目「知音花月夜」，將自然景觀、藝術表演和科技手段相融合，讓遊客全天候體驗賞花文化盛宴。

「隨著一系列促消費措施持續發力，帶動消費場景創新，有效提升消費意願、拉動旅遊經濟。」韓民春說，新型消費需求給消費市場供給帶來新的挑戰。隨著年輕群體逐步成為消費主體，文旅消費呈現多樣性、多層次、多渠道等特點，應主動把握新機遇，增加個性化、多元化和品質升級的配套服務。

江蘇揚州鑒真路櫻花盛放，民眾觀賞櫻花。（中新社）

大學景區化 學生怨遊客搞破壞

櫻花綻放，湖北武漢大學近日成了很多遊人踏青賞春的好去處，只是苦了無數的同學。時間視頻報導，武漢大學有學生22日發視頻吐槽，晚上10時10分還有很多遊客在校園吵鬧，影響到學生們的休息。23日，武大保衛部工作人員對此回應，沒有規定遊客離校時間，周末可能人有點多，會安排人去巡邏管一下。

澎湃新聞對此刊發題為「大學校園成公園引熱議，大學開放的程度在哪裡？」的評論指出，不僅是武大學生，在社交媒體上，不少高校學生近期都表示遇到了類似的煩惱。

評論稱，實際在「數說聚合」平台上檢索近一個月來，包括小紅書、抖音等在內平台上提到「校外人員」的帖子後發現，校園開放後學生們最大的困擾，就是遊客太多，導致食堂、圖書館 等校園資源被侵占。一些遊客的亂丟垃圾等不文明舉動，令人反感。極個別的小朋友在路邊方便的行為，更是讓人大跌眼鏡。

最讓師生們感到心痛的，是一些破壞設施的行為。例如，山東大學的一名學生在社交媒體上發帖稱，學校的雕像被遊客弄壞了。

圖為2015年，一男子爬到武漢大學櫻花樹上拍照。（取材自武漢晚報）

校園應共享?學生有話說

在社交媒體上，許多學生表達了對遊客進入校園的強烈反感，並呼籲抵制校園開放，「大學是學習的地方，不是公園。」

對於大學到底應不應該開放，大至呈兩方意見？除上述負評聲浪，另有一些在校生和畢業學生持支持態度，他們認為大學的人文氣息不僅僅存在於圖書館和自習室，還應該促進校際和校內外的交流。此外，也有人說，大學是社會的公共資源，在享受納稅人的支持的同時，應當與社會共享。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉曾對封面新聞表示，「校園的大門，實際上也是辦學理念和精神的門。現代大學制度中，最關鍵的就是要面向社會，和社會有更多交往。」

不過，評論認為，校園開放並不意味著社會人士可以隨進隨出。許多學校在開放的同時，也制定了相關的入校程序。其中，「自由度」最高的湖南大學、湖南師範大學不設圍牆，中南大學也無需身分登記，可以直接進出。絕大部分高校需要「進出留痕」，持身分證或登記身分信息方可出入校園，例如上海交通大學、復旦大學，在指定的校外訪客進入的校門刷身分證或隨申碼後便可入校。更多的學校採用了預約制度，像廈門大學、浙江大學等。

但即便有各種規章制度，大學還是逃不掉「被景區化」的命運，部分遊客還會尋找歪門邪道進校。