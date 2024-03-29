端牢中國飯碗？湖北農田遭偷梁換柱「長」出光伏電站

農田裡「長」出光伏電站。（央視「財經調查」影片截圖）

耕地是糧食生產的命根子，耕地保護紅線絕不能觸碰，但在湖北的部分鄉村，一些基本農田被侵占，安裝上光伏板、建起光伏電站，造成當地稻穀畝產量大跌。如何遏止亂占耕地行為，為子孫後代守好「飯碗田」，是政府刻不容緩的課題。

木梓鄉是湖北農業大鄉，是安陸市糧食主要産地之一。（央視「財經調查」影片截圖）

從今年開始，中國將全面實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，牢牢掌握糧食安全主動權。近日央視「財經調查」專欄報導，湖北省孝感市部分縣鄉一些基本農地被違規侵占，建起光伏電站，引發廣泛關注。

央視財經報導，由孝感市代管的縣級市安陸市有著全國商品糧基地、產糧大縣的頭銜。木梓鄉是當地的農業大鄉，是安陸市糧食主要產地之一，道路兩旁隨處可見連片的稻田，「稻香田園，安陸糧倉」的標語清晰可見。

但在群眾舉報的具體地點，竟出現與田園風光格格不入的一幕，一大片光伏陣列，矗立在連片的稻田裡，格外顯眼。

昔日木梓鄉耗資八百多萬元建高標準農田，沒想到，兩年後推倒興建光電站；木梓鄉當地村民說，自家被占的地都是好糧田。

木梓鄉光伏發電項目的光伏陣列至少有5塊連片區域。（央視「財經調查」影片截圖）

公開資料顯示，木梓鄉的這個光電發電計畫占地約2000多畝，是個農光互補光電發電計畫。查看衛星地圖發現，木梓鄉這個光電發電計畫的光電陣列至少有5塊連片區域。

《中華人 民共和國基本農地保護條例》規定，基本農地是指依照一定時期人口和社會經濟發展對農產品的需求，依據土地利用總體規劃確定的不得占用的耕地。因此，基本農地也被老百姓稱之為「吃飯田」、「保命田」。

木梓鄉這個光伏發電項目從2021年開始建設，村民反映，當時他們並不樂意，但村裡三番五次進行動員，勸說大家在村委會集中簽字，把自家的基本農田租賃給了光伏項目，村民們拿到手的租金 每畝只有500元。

不僅是收入減少，村民還要忍受光電專案發電工作時逆變器等設備持續發出的噪音，這種噪音讓人感覺特別焦躁。

村民指出，所謂的農光互補，其實就是走一個形式。（央視「財經調查」影片截圖）

農光互補？種植沒跟上

村民說，當初村裡在做動員工作時，特別介紹該項目是一個農光互補項目，就是在搞光伏的同時，還會配套農業種植項目，但實際上，光伏板建起來之後，農業項目並沒有一起實施。

湖北省安陸市木梓鄉村民：「搞光伏的人自己種了，一畝田稻穀就收300斤。收益很低，我們的田以前都是一千四五百斤。」

但在木梓鄉，光電發電計畫的工作人員卻稱，他們占用的並非基本農地。工作人員的說法和村民反映的情況大相逕庭，真實的情況又究竟是什麼呢？

就在距離這片光電陣列僅一路之隔的地方，有一塊湖北省安陸市高標準農地建設計畫公告牌。公告牌顯示，2019年，安陸市木梓鄉建新村實施了高標準農地建設，耗資829.17萬元，主要內容是灌溉與排水工程、田間道路工程等。

2019年完成高標準農地改造，但兩年後就在設施完備的農田裡建設起了光伏項目，在產糧的農田裡來回折騰，當地百姓既心酸又無奈。

除了木梓鄉，在安陸市其他地方也有占用基本農地、甚至高標準農地建設光電站的情況。在安陸市洑水鎮，同樣有大面積連片光電專案。根據衛星地圖顯示，這裡連片光伏近似直角三角形布局，三角形的兩條直角邊近2公里長。

非基本農地？主管避談

多處占用大片基本農地建設光電項目，當地的土地主管機關究竟是如何通過這些土地審批的呢？記者詢問安陸市自然資源和規劃局洑水國土資源所，都吃了閉門羹；在隨後的電話訪談中，工作人員一口咬定光電計畫占用的不是基本農地。

紅星新聞就此聯繫安陸市自然資源和規劃局，該局工作人員表示，關於央視報導的情況，該局正在調查核實中，「需要向當時的經辦人核實，同時核實相關檔案資料等等。領導們正在開會，暫時還沒有調查結果。」

央視財經報導，除了安陸市，孝感市轄下的孝昌縣有占用基本農地建造光電站的現象。在孝昌縣花西鄉，公路邊「保護耕地寸土必珍」宣傳標語異常醒目，然而標語的後方就是大片的光電陣列。

花西鄉是孝昌縣的農產品主產區。但查看衛星地圖發現，孝昌縣花西鄉至少有7處連片的光電陣列。其中位於湛家堰的光伏陣列連片區域，有800公尺長、400多公尺寬。

花西鄉多處有「國土資源‧土地整治」標誌，其中一塊石碑的背面，介紹了花西鄉2015年度高標準基本農地土地整治計畫的具體情況，四個行政村、12000畝、總投資 規模2900萬元。

花西鄉的這個計畫按規劃是要建造一個500MW的風光儲一體化計畫。第一期200MW光電專案總占地5000畝，2022年12月，首批光電模組已併網。然而，電站的工作人員說，電價便宜加上限電，他們的效益並不理想。

雖然一期併網後運作情況並不理想，但公開資料顯示，花西鄉這個發電計畫的二期、三期卻依然在籌備中。

花西鄉項目按規劃是要建設一個500MW的風光儲一體化項目，但電站的工作人員說，電價便宜加上限電，他們的效益並不理想。（央視「財經調查」影片截圖）

限制發電？光伏供電超標

同樣，在孝昌縣小河鎮的農光互補光電項目，運作也不理想。小河鎮的農光互補光電專案占地1000多畝，而季店鄉的項目，計畫占地約5966畝。湖北省孝昌金博小河80MW農光互補光電專案工作人員：「發電量每年都已經達標了，而且還有超標的情況，有時候湖北的發電可能銷不出去，會限制我們發電。」

毀良田拉經濟 「家鄉鋪滿光伏」

一個光電計畫動輒就占地幾千畝，甚至占用了基本農田，當地的土地主管部門，究竟是如何進行審批的呢？

湖北省孝昌縣國土資源局花西國土資源所工作人員說：「透過縣裡找省裡或者上面，就是連片的把基本農地調出來，把別的地方調成基本農田。」

木梓鄉光伏發電項目的光伏陣列至少有5塊連片區域。（央視「財經調查」影片截圖）

端穩飯碗 耕地要保護

端牢中國碗、裝滿中國糧的首要前提，就是把關係14億多人吃飯大事的耕地保護好，為此國家有著嚴格的耕地保護制度。為什麼國家的規定，在花西國土資源所的工作人員口中，卻走了形、變了味呢？湖北省孝昌縣自然資源與規劃局工作人員說：「我們只負責土地報批這塊，你可以到花西國土資源所諮詢。」

為了實現「雙碳」目標，國家近年來鼓勵和支持發展光伏，但相關部門對於光伏項目用地也出台了相應的規定，多次強調光伏方陣用地不得占用耕地。

除了國家部會之外，《湖北省能源局、湖北省自然資源廳關於規範光伏發電項目用地管理有關事項的通知》也明確提出，禁止以任何方式占用永久基本農田，嚴禁在國家相關法律法規和規劃明確禁止的區域建設光伏發電項目。

紅星新聞就孝感市多地光伏電站侵占基本農田一事聯繫湖北省自然資源廳，相關工作人員表示「並不掌握此情況」，隨後掛斷了電話。紅星新聞也曾聯繫孝昌縣自然資源與規劃局核實相關情況，但未獲回覆。

新聞曝光後引起廣大迴響，全國各地網友都說自己家鄉被鋪滿光伏：「老家江西新余山上也裝了好多」、「安徽也是，地都不種建光伏板」、「雲南也是滿山遍野的鋪滿光伏電板，嚴重影響我們的天氣，導致雨水減少、氣溫升高」，網友熱評，光伏該管一管了，靠毀壞良田拉動經濟收入，不是長遠之計，而且應該好好查相關負責人。

新能源產業 勿觸紅線

央視財經說，太陽能光電作為新能源、新產業，代表未來，它的發展理應受到支持和鼓勵，但越是這樣的朝陽產業，在發端之時就不能觸碰紅線，再好的產業，也不能違反國家法規，違反中央的決策。耕地保護，是涉及國家安全戰略的大事，我們希望地方政府以高度的責任感，切實落實執行好國家有關耕地保護的政策，拿出硬措施，遏制亂占耕地的行為，為子孫後代守好這些「飯碗田」。