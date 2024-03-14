火爆微短劇拚「爽」感 編劇內卷要消費者掏錢

甜寵微短劇「你是我的獨家意外」的「霸道總裁愛上我」情節劇照。（取材自微博）

微短劇的火爆，在於「得下沉市場得天下」的「快準狠」策略，而能否讓觀眾獲得「爽感」，關鍵在題材。編劇們創作的故事必須讓C端用戶「上頭」進而付費，否則很快就會被淘汰。這讓微短劇編劇行業才剛嘗到甜頭就又開始了內卷。

中國的微短劇市場持續擴大，估計到2027年可突破千億（人民幣，下同）規模，帶動相關產業也火了起來，其中，微短劇製作流程中最重要的環節之一「劇本」，吸引了大量獨立編劇和工作室等投入，有人因此月入10萬，有人則「被白嫖」或被抄襲。隨著微短劇製作公司對劇本審核的通過率愈來愈低，編劇們正經歷著冰火兩樣情。

搶劇本財 有人月入10萬

據「新榜」微信 公眾號報導指出，目前微短劇劇本主要有兩種創作方式，一是編劇自主命題並創作，再通過業內社群或人脈資源等渠道尋找採買公司；二是由微短劇公司或製作團隊發起選題，尋找編劇試稿通過後完成創作。

劇本工作室也常接到類似的「命題作文」，多家工作室負責人表示，比如微短劇「無雙」憑藉在傳統男頻題材加入贅婿和虐戀元素走紅後，甲方們會直接要求劇本對標「無雙」進行新的創作。

而無論是自主命題還是定製劇本，在編劇和製作方確定合作意向後，雙方都需要經歷試稿這一關。在試稿環節，編劇需要提交300到500字故事梗概，1000到2000字左右人物小傳和完整大綱，以及前10集劇本。

微短劇拍攝現場。（取材自金華晚報）

年年有餘劇本工作室負責人魚魚表示，微短劇劇本簽約付款有「334」和「37」兩種主要模式，「334」指的是在前十集正文通過後，支付30%定金，第50集再支付30%，完成劇本並修改通過後付剩餘40%；「37」則是在第10集支付30%，完本修改結束再付70%尾款。

不過，不少編劇都經歷過「被白嫖」的情況。獨立編劇七七說，她有兩次提交完前10集劇本，卻再無下文，甚至還有某個項目停擺的短劇製作方，向她討要預付款；魚魚也曾在其他短劇身上看到過自己被斃稿劇本的影子。

此外，由於短劇行業還未徹底進入成熟期，編劇和製作方的合同也可能引發爭議。七七說，市面上有兩種常見合同，一是劇本委託創作合同，二是版權轉讓合同。其中，劇本委託創作合同中的版權歸屬時常引發爭論，「有編劇簽了委託創作合同，卻被製作方以編劇沒有版權為由不結尾款」。

但讓編劇們憂心的是，目前劇本通過率愈來愈低，內容也愈來愈卷。

「龍年大吉之衣錦還鄉」劇照。（取材自微博）

妙筆星空內容工作室負責人溫儒剛轉型做劇本幾個月，在他看來，被拒稿是一種常態，一般初審可以篩掉90%的劇本，雖然市面上劇本投稿量很大，但優質劇本很難寫。他曾和頭部短劇平台討論過劇本被拒的原因，平台主編給的建議是，故事整體邏輯沒問題，但模式有點老套，跟不上市場變化。

縱觀微短劇市場的熱門劇本，不難發現其相似的劇情套路，諸如男頻中男主被女方瞧不起後一路逆襲，女頻男女主「先婚後愛」「帶球跑」等換湯不換藥的故事。因此，同質化的劇本愈來愈難賣。

范范曾輾轉過多個頭部短劇公司，經歷過劇本交易中的各個環節。2023年，他成為了一名獨立編劇，一年內創作過十餘部短劇劇本。他表示，微短劇製作公司在挑選劇本時，往往會先看編劇之前有沒有創作過爆款劇本。七七也說，在微短劇製作方的面前，「編劇的底氣就是爆款的數量」。

按照短劇付費充值量劃分，一般充值500萬元以上的算小爆款，充值超過1000萬元的算大爆款，若擔任過三部以上爆款短劇的編劇，便稱得上「爆款編劇」。

微短劇「我在八零年底當後媽」劇照。（取材自微博）

充值分檔次 編劇可分成

對於爆款編劇而言，劇本交易是妥妥的賣方市場，但這對於新人編劇並不友好。「對於大部分甲方來說，時間就是金錢，15到20天就要出一部劇，沒有那麽多時間給新人編劇去打磨，他們寧願多出一點錢去找一個成熟編劇。」魚魚表示，由爆款編劇創作的劇本往往供不應求，而新人則面臨著劇本改稿次數多、愈來愈難通過的現象。

多位微短劇從業者透露，目前短劇編劇大多來自傳統影視圈和網文寫手圈，其劇本報價可以大致分為四檔：第一檔為1.5萬元以下，一般來自新人編劇；第二檔在1.5萬至3萬元，編劇產出過少量小爆款或作品數量較多；第三檔在3萬到5萬元，編劇手握大爆款或多個小爆款；第四檔為5萬元以上，通常來自業內創作過多部爆款的頭部編劇。

比如，寫過近10部劇本的七七手握一部女頻小爆款，其劇本市場報價在2萬元左右。溫儒則稱，在2023年中之前，寫短劇劇本賺錢很輕鬆，劇本通過率高、內容也沒那麽卷，幾個編劇組個工作室，可以月入幾十萬元，現在大部分是掙幾萬元的辛苦錢。

對於編劇們而言，賺錢的大頭在於分成，爆款編劇月收入可達到10萬元以上。據了解，若短劇充值破500萬，編劇能獲得額外分成，比例在千分之五到百分三不等。「以流水破500萬元的小爆款為例，能拿到10萬元左右的分成。」溫儒說。

微短劇拍攝現場。（取材自封面新聞）

爽劇鉤住觀眾 關鍵卡點催掏錢

報導指出，好劇本之所以能在短劇市場賣出高價，核心離不開內容創作力。在范范看來，目前劇本主要是微創新為主，平台也不敢接受大刀闊斧的創新。這種微創新主要體現在人物設定上，編劇要在傳統人設基礎上加入小眾新鮮元素。

比如曾經「啞巴新娘」題材爆紅，現在可以把女主設定為鋼琴家因病失聲；曾經「霸道總裁」通常是有錢、長得帥，現在還需要有反差感，比如特別怕貓或性格黏人等。

以近期暴紅的微短劇「我在八零年底當後媽」「熱辣滾燙之華麗變身」和「龍年大吉之衣錦還鄉」為例，劇本都在似曾相識的套路上，各自進行了不同的微創新。比如，「我在八零年底當後媽」不僅男女主角「撞臉」明星，還在女頻愛情故事主線上加入80年代復古屬性；在主角人設上，男主不是上市公司總裁，而是養豬大戶；女主在穿越基礎上增加了女大學生當後媽的人設。

短劇行業「短平快」的特點同樣適用於劇本，一部短劇的創作時間往往不超過一個月，上個月大火的主題，下個月就可能仆街。這讓編劇們也得同步加快出產的速度，以范范為例，保持著平均每月一部作品的創作節奏，「我正常速度是一天寫10集，快的話能寫20集，一般一部100集，每集500字左右」。

多位編劇透露，每集劇本往往會講述一個完整的劇情段落，並留下「鉤子」，根據不同受眾群體的喜好，加入不同的爽點，並在付費「卡點」設置關鍵劇情點。小程序短劇往往以10集、20集和30集等為卡點進行付費，因此前十集能否留住觀眾至關重要。

演員們在地下車庫拍攝微短劇。（取材自北京青年報）

爽點不夠 就要推翻重寫

「甲方平均每10集跟進一次改稿，如果鉤子和爽點不夠的話，幾乎就要推翻重寫。」溫儒說，去年和前年的短劇爆款往往是直接把網文翻拍出來，今年開始更像傳統影視劇和網文的雜糅，即提煉網文的爽點，再用倍速版影視劇的節奏拍出來。

魚魚認為，自從去年底廣電總局再次縮緊網路微短劇的監管治理，很多客戶跟著政策走，短劇平台和製作方對劇本內容的要求變得更高。「比如最近大學生回鄉創業、關愛孤寡老人和留守兒童等主題很火。我們還接到了關於短劇加文旅公路片題材定製劇本的需求，對標電視劇『去有風的地方』，類似熱門的橫屏劇都可能會出豎屏短劇版。」