河南殷墟博物館上新 開箱4000件商代寶貝

河南安陽殷墟博物館新館內展出的「司母辛」銅鼎（左上）、「亞長」銅觥（右上）、「亞長」牛尊（左下）、「亞長」銅鉞。(新華社)

位於河南 安陽的殷墟博物館 新館近日正式開館，展出亞長、亞址墓等出土的近4000件套青銅器、甲骨文 物。數量之多、類型之全，為商代文物展覽之最。其中，四分之三以上文物首次亮相。

2月26日，位於河南省安陽市的殷墟博物館新館正式開館，這是首個全景式展現商文明的國家重大專題博物館。(新華社)

香港中通社報導，位於中國河南安陽的殷墟博物館新館26日正式開館，展出青銅器、陶器、玉器、甲骨等文物近4000件套，展陳文物數量之龐大、類型之齊全，都是中國商代文物展覽之最。其中，四分之三以上的珍貴文物是首次亮相。

殷墟博物館新館建築規模5.1萬平方米，展廳面積約2.2萬平方米，共設有3個基本陳列，分別是「探索商文明」、「偉大的商文明」、「世界的商文明」，及4個專題展覽。還有一個「沉浸式數字化體驗展廳」，採用先進裸眼3D技術、VR技術等，將文物、文獻、甲骨記載與人工智能、多媒體等數字技術相結合，虛實結合，觀展者可以參與沉浸式互動，獲得獨特觀展體驗。

殷墟是中國商王朝後期都城遺址，位於具有3000多年歷史的「中華第一古都」河南安陽西北郊。商朝後期又稱「殷」，公元前14世紀盤庚遷都於此，至紂亡國，共傳8代12王，前後達273年。周滅殷後，曾封紂之子武庚於此，後因武庚叛亂被殺，殷民遷走，逐漸淪為廢墟，故稱殷墟。

1899年，河南安陽市小屯村的村民發現了很多刻有文字的龜甲和獸骨，經研究證實，這就是迄今為止最古老的文字——甲骨文。這一發現幫助史學家們迅速準確地找到了殷墟的位置。正是「漢字鼻祖」甲骨文的發現，把中國信史向上推進了約1000年。

安陽殷墟 列世界遺產

2006年7月，殷墟作為世界文化遺產列入《世界遺產名錄》。

新京報報導，原殷墟博物館建於2005年，展廳面積1500平方公尺。隨著殷墟考古成果不斷豐富，原館難以滿足保育展示需求。2020年11月，殷墟博物館新館動工奠基。

殷墟博物館新館實施預約購票參觀，觀眾可透過「殷墟博物館」微信民眾號、官方網站及「殷殷景區」微信民眾號線上預約。

新京報報導，走進殷墟博物館新館，迎面而立的高牆上鐫刻著「苟日新，日日新，又日新」九個大字，這句出自商朝開國國君湯盤銘上的箴言，向參觀者展示著一個民族自古而今的革新姿態。

湯，即成湯，是商朝的開國君主，銘是刻在器皿上警醒自己的箴言。「這句話是商湯刻在澡盆上的箴言，意思是如果能每天除舊更新，就要持之以恆，時刻提醒自己要及時反省和不斷革新。」安陽市文物局局長李曉陽說，古人澡身而浴德，這是一種革新的姿態。

「商朝是一個極具創新精神的王朝，正是因為殷商人不斷革新和兼容並蓄，使得殷墟達到了中華民族早期文明的輝煌階段。」中國社會科學院考古研究所安陽工作站副站長何毓靈說。

殷商人的創新進取、兼收並蓄也愈來愈多地被考古證實。博物館內，大量殷墟出土的青銅器被集中展示，各類器物製作精緻、裝飾精美，代表了中國青銅器時代鼎盛時期的水平。

在偉大的商文明展廳，一個四足兩耳的司母辛鼎格外引人注目。這是殷墟博物館館藏體型最大的青銅器，鼎的內壁一側刻有銘文「司母辛」，是商朝王后婦好的兒子為紀念她而鑄的鼎。

殷商青銅器具 紋飾華麗

「殷商人在青銅器鑄造上繼承夏人技術，透過創新改進，發揚了塊範法，使得合模技術更加複雜，鑄造器型更加豐富多樣，所鑄銅器體型更加巨大。此外，在青銅器紋飾上，創造出夔龍紋、鳥紋等紋飾，並首創地紋、立體獸首、多層紋飾等表現方式，共同組成了紛繁華麗的銅器紋飾，形成了鼎盛時期的青銅文明。」殷墟博物館常務副館長趙清榮說。

在車馬遺跡專題展廳，23輛馬車依序排開，這是中國目前出土最早的馬車，穿越3000餘年時光，可以一窺當年車轔轔馬蕭蕭的壯闊景象。

何毓靈介紹，根據甲骨文記載和現有考古發掘證明，殷商晚期馬車已廣泛用於交通、軍事和祭祀活動，商代晚期馬車的普及不可能是突然出現的，一定是經過長期的技術積累。

「馬車是世界古文明重要的交通和運輸工具，商人學習了馬車製造技術，並因地制宜，發揮創新精神，將之發揚光大，用於出行、戰爭，極大地提高了生產力和軍隊戰鬥力。」何毓靈說，殷墟出土的馬車已經採用了許多青銅構件，構造精巧而複雜，充分展現了當時的機械、青銅鑄造等技術。

河南安陽殷墟博物館新館內展出的刻辭卜甲。(新華社)

甲骨卜辭 成熟文字系統

「殷商人也創造了成熟的文字系統，並將之刻在甲骨上、鑄在銅器上、書寫在玉器上，傳承至今。」趙清榮說。在「子何人哉－殷墟花園莊東地甲骨特展」中，許多首次展出的甲骨文讓人們看到一位商朝小王子的生活日常。

從甲骨卜辭的記載中可以清楚地看到，殷商人還可以對日食、月食及星象進行記錄，並形成了早期的天文觀、天象觀測和曆法編算，指導生活生產。

「正是這種源源不絕的創新力量，使得商朝最終發展成為邦畿千里的大邑商。」趙清榮說，殷商文化中的創新精神和豐富實踐，正是中華優秀傳統文化中革故鼎新、與時俱進、積極進取的精神泉源。

看看3000年前的商代寶貝

銅手形器。(取材自殷墟博物館官網)

銅手形器

通長13.03厘米，重0.1公斤。比一般成人手略小，右手，呈微曲半握狀，五指比例適中，關節清晰，手背之上裝飾半個饕餮紋，手腕截面呈橢圓形，其內殘留碳化木柄。其功用有「義肢」「權杖」「工具」等說法。

參觀者在河南安陽殷墟博物館新館內觀看展品「司母辛」銅鼎。(新華社)

「司母辛」銅鼎

1976年河南安陽殷墟婦好墓出土。通高 80.1厘米，口長64厘米，寬48厘米，重128公斤。鼎內壁清晰刻有「司母辛」三字銘文。「辛」即婦好的廟號，婦好是商王武丁的妻子，「母辛」是子輩對其母輩的稱謂。

河南安陽殷墟博物館新館內展出的刻辭卜骨。(新華社)

刻辭卜骨

1973年在安陽小屯南地甲骨窖穴發現，編號2172，是一塊殘破的甲骨，在上面發現了93個單字，文字清晰，大小均勻，契刻有力。該甲骨卜辭記錄了商王於戊子、辛卯、乙未、戊戌、辛醜、壬寅、戊申、己未、辛酉、乙丑日占卜田獵是否有災禍的問題。

「亞長」銅觥

通高18.7厘米，重1.35公斤，銅觥器身短寬，腹呈扁圓形，後有扁平狀，內有凹槽，上部為獸頭狀，其後飾雲紋。

參觀者在河南安陽殷墟博物館新館內拍攝展品「亞長」銅鉞。(新華社)

「亞長」銅鋮

鋮是軍事權力的象徵，銅鋮柄部兩面均有銘文「亞長」。

參觀者在河南安陽殷墟博物館新館內觀看展品「亞長」牛尊。(新華社)

「亞長」牛尊

通長40厘米，帶蓋高22.5厘米，重7.1公斤。牛尊造型為寫實的水牛，體態健壯肥碩。

龜紋銅盤

通高5.7米，口徑26厘米，重1.65公斤。器腹內壁由外至內飾鳳鳥紋、魚紋、蟠龍紋、蛇紋、龜紋，器腹外壁飾夔龍紋，圈足飾雲雷紋。

玉鵝。(取材自新京報)

玉鵝

通高5.57厘米。玉鵝頸部彎曲，突胸，兩腳直立，尾部內圈，器身一側飾雙陰線卷雲紋，一側素面。

玉觿。(取材自新京報)

玉觿

柄部是顧首龍的樣式，龍的下頜與背部相連，犄角突起，前後腿作蹲踞狀，尾部是一個上翹的尖角。是一種角形配飾，前端尖銳的角可以解開服飾的繩結。

玉熊 。(取材自殷墟博物館官網)

玉熊

長6.85厘米，寬5.87厘米。玉熊呈站立狀，弓背，低頭，體略前傾。

亞址方尊。(取材自央視網)

「亞址」銅方尊

通高43.9厘米，重21.4公斤。尊體四角和四邊中部均有扉稜。口下飾蕉葉紋。腹及圈足飾分解式獸面紋。

資料來源：殷墟博物館網站、新京報