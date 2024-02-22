無伴娘、無司儀、無接親… 「三無婚禮」給了年輕人勇氣結婚

極簡婚禮流程簡單、時間充裕，讓參與的親友像在一個大party裡玩得快樂。（取材自現代快報）

當大家被傳統婚禮上的繁複的環節、昂貴的費用折磨得疲憊不堪，三無婚禮正解救著苦苦掙扎的年輕人們，也讓一些年輕人更有勇氣領證。而同時，AI虛擬情人的市場需求也正崛起。在追求性價比與對抗傳統觀念的婚姻浪潮下，中國年輕人正用自己的方式詮釋著新婚戀觀。

近年不少中國年輕人追捧無伴娘、無司儀、無接親的「三無婚禮」，這源自於他們對有著複雜流程、昂貴花銷、刻意地煽情的傳統婚禮的抵觸。有人將婚禮極簡到極致；有人只辦晚宴；有人追求雙方平等。三無婚禮給了年輕人結婚的勇氣，但也並非隨心所欲，它會遭遇質疑，甚至指責，得內心強大面對。

自己化妝、網上買白洋裝

每日人物社報導，新娘王莎莎就辦了一場三無婚禮。對三無婚禮來說，自己化妝是必不可少的，不過王莎莎要更極致一些，婚紗都不用，穿的是自己從網上200元（人民幣，下同）買的白色連衣裙，這也是她為婚禮準備的唯一一件衣服。

除了在結婚費用上能省則省，許多結婚流程，王莎莎也砍掉了。首先是無車隊，親戚朋友有什麼車就用什麼車，她自己當天坐的還是丈夫的副駕上；其次是無攝像師、無拍婚紗照，拍照全靠認識了十幾年的朋友；第三是無場地裝飾，婚宴廳找的是現成的，不用任何布置；第四是無多餘開銷，結婚當天除吃飯的錢，唯一的花費，是花500塊錢租了飯店的音箱和話筒。

有新人別出心裁，將公交車當婚車。（取材自微博）

無車隊、婚攝 不刁難新郎

丈夫來酒店接上王莎莎之後，無刁難新郎，也沒有才藝表演環節，簡單地發了紅包後，大家圍在一起，用刮刮樂代替了接親小遊戲；去男方家裡僅用半個小時就完成了改口敬茶，接著就轉到了婚宴廳。過程中，王莎莎沒有伴郎伴娘，只有閨密陪在身邊幫忙整理衣服拎包。婚宴廳的流程也省略了。主持人由她自己擔任，吃完飯，很早就可以結束休息。

年輕人決定舉辦三無婚禮，更追求婚禮性價比只是其中一種目的。另一位新娘婉婉也取消了接親堵門，不要伴郎伴娘，也沒有車隊，理由是這些讓她覺得「不輕鬆不快樂」。相反，她還增加了花心思準備的互動環節，比如和丈夫一起跳了提前2個月去學習的搖擺舞，還搞了一些比如一站到底等小遊戲，讓婚禮更像是一場party，這才是她舉辦三無婚禮的初衷。

晚宴結束，新人和朋友在草坪上跳舞。（取材自九派新聞）

6成年輕人 想要輕鬆婚禮

如今，像這樣，選擇舉辦三無婚禮的年輕人正在變多。前兩天，廣東女孩曉彤舉辦的婚禮上，取消了交接、長輩發言等七項結婚流程登上了微博 熱搜，閱讀量高達2.3億，得到了無數網友的支持。相關調查也能說明這一點。後浪研究所發布的「2023年輕人理想婚禮報告」顯示，超六成的年輕人想要打造一場輕鬆的婚禮。

在這個提倡性價比的時代，王莎莎決定辦三無婚禮，也與她的生活方式有很大關係。2023年初，王莎莎辭職待業在家，她開始克制自己買沒用東西的欲望。備婚的體驗也是如此，她發現結婚哪一樣都離不開花錢，這可能會讓王莎莎和丈夫陷入負債境地；而「傳統婚禮這一天幾乎是表演給別人看」的負面感受，讓她覺得是花錢給自己買罪受。

報導指出，婚禮上的過度花費，已成普遍現象。比如，谷雨數據發布的「結婚行業洞察白皮書」顯示，當下年輕人辦一場婚禮的平均花費為17.4萬元，是新人雙方月均收入的8.8倍，並且，有42%的新人會在實際花費中超 出原定預算 。

還有些人選擇舉辦三無婚禮，則是為了與傳統觀念對抗，體現了婚姻中的年輕人自我意識的覺醒。比如蘇菲，她尤其反感傳統婚禮上常有的父親把自己的手交到丈夫手裡這一個環節，覺得這體現著一種自己被交出去了的「物化」意味。所以她和丈夫辦了一場三無婚禮，砍去了接親、婚禮司儀等許多環節。

傳統婚禮儀式上環節冗餘。 （取材自36氪／「幸福到萬家」劇照）

與傳統觀念、親友對抗

三無婚禮的舉辦並不是一帆風順的，它也會遭遇質疑，甚至指責。王莎莎決定辦一場三無婚禮之後，周圍親朋好友裡就出現不少質疑的聲音：「結婚是一輩子一次的大事，要愈隆重愈好。」「你倆可長點心吧。」甚至還有人說：「要是錢不夠，跟哥說。」所以，她和丈夫坐下來和雙方父母一起商量了辦三無婚禮的事，並獲得雙方父母的同意。

而時代之下，觀念的變化，也給了想辦三無婚禮年輕人以勇氣。而三無婚禮之所以成為潮流，某種程度上，也的確是因為它能夠帶來切實的好處，除了省錢，還能滿足許多新人「不求完美，不鋪張浪費，不趕時間，笑著過完一天」的初衷。舉辦三無、四無，甚至五無婚禮，並不是意味著草率，而是更符合真誠、快樂和開心的目的。

婉婉印在伴手禮帆布包上的歌詞「Packing the stuff and throwing away.」（取材自每日人物社／受訪者供圖）

婉婉的婚禮伴手禮。（取材自每日人物社／受訪者供圖）

用心選伴手禮 賓主盡歡

婉婉最希望的，就是到場的賓客都可以玩得開心。三無婚禮也不是一味地簡化，有的環節甚至比傳統婚禮更加複雜和用心。比如婚禮伴手禮，裡面的每一樣禮品，都是婉婉精心準備的，喜糖必不可少，包裝選的是附有「種子卡片」的喜糖盒，賓客帶回家後就可以將其種植；她還定做了印有歌詞的帆布包，方便大家攜帶，上面寫著她最喜歡的一句歌詞：「Packing the stuff and throwing away.」（丟掉包袱，輕鬆上陣吧）。（文中受訪者均為化名）