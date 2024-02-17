跌無可跌？國足世界排名續探底掉至87

徐根寶大壽，又聊了中國足球。（取材自澎湃新聞 ）

伴隨著2023亞洲杯落下帷幕，國際足總排名也即將在亞洲杯後進行更新，中國國足因為三場小組賽2平1負的成績，再加上亞洲杯前熱身賽輸給阿曼，這導致國足排名已經下降至世界第87位，在亞洲範圍內也後退兩位至第13名，幾乎呈現無限接近「谷底」態勢。

澎湃新聞報導，去年12月21日公布的國際足總最新排名中，中國隊以1299.49分排名世界第79、亞洲排名第11名。但從去年12月開始備戰亞洲杯到亞洲杯小組賽結束，中國隊先後參加了4場國際A級賽，包括三場亞洲杯小組賽和一場和阿曼的熱身賽。

四場比賽，國足先是熱身賽0比2輸給阿曼，亞洲杯小組賽前兩場比賽和塔吉克和黎巴嫩分別握手言和，第三場比賽0比1輸給卡達，因為塔吉克和黎巴嫩的排名遠低於國足，因此這兩場平手讓國足分別丟掉了3.33個技術積分和3.66個技術積分；輸給卡達的比賽，丟掉了13.03個技術積分。

因此，中國隊在四場比賽中累計丟掉了22.39個技術積分。亞洲杯結束後，中國隊的國際足總技術積分也下降至1277.10分。這樣，中國隊的最新國際足總技術排名也將從去年12月的世界第79位下降至今年2月的第87位。

第87名的排位已經刷新了這幾年的最低排名，無限接近2013年3月史上最低谷第109名，當時在卡馬喬率領下，國足亞預賽客場不敵沙烏地阿拉伯 隊，遭遇亞預賽的開門黑，國足的積分減少60分，從375分下降到315分。排名方面，國足的排名從96位狂跌13位，下降到第109位，在卡馬喬下課後，國足成績有所提高，一度攀升至70名左右。

報導指出，在11日（大年初二），眾多國腳、球員們齊聚根寶基地，跟前國足隊長徐根寶拜年並慶祝生日。徐根寶要求國腳們總結本次亞洲杯，以武磊為代表的國腳們先後說道，武磊的觀點是，「實力不夠，技不如人。」

「我每場都看，包括後面的淘汰賽，真的差距很大。搶的不如、身體不如、技不如人。…所以綜合不如人家。」徐根寶總結了對亞洲杯的觀點，「最近我不是寫給宋凱十八個字，『學日韓，趕日韓，堅持搶逼圍，接傳轉風格』。我們最近講了，學日韓，學什麼？剛剛我說了綜合差距，你綜合去學可能什麼也沒學到，所以我們現在要求你學一下，就把搶逼圍弄起來。」

他還要求球員提高認識水平，「總的一句話就是，有了你們，中國足球 也上不去。現在要求這個隊員，你們不要一個個牛，牛得很，自己都不知道自己什麼水平。講兩句話都要反兩句，認知的水平不行，所以現在中國足球要提高認知水平。」