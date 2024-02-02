中國人口急速萎縮的4關鍵 從計畫生育預測失準開始

過去7年，中國年出生人數減少超過一半。（新華社資料照片）

2023年末，中國人口為14.0967億人，較前一年減少208萬人；其中，出生人口驟降引發討論。BBC中文網對此剖析了四關鍵點，比如人口會繼續加速萎縮？經濟後果？如何挽救生育率？以及失準的中國人口預測。

中國國家統計局日前稱，2023年末中國人口為14.0967億人，較前一年減少208萬人。BBC中文網報導，這不是近年來中國人口第一次萎縮。2022年人口同比減少85萬人，為1960年代大饑荒以來首次負增長。

2023年萎縮幅度進一步擴大到208萬，引起廣泛關注，背後原因一方面是出生人口進一步減少至902萬人（比2022年少54萬人），死亡人口進一步增加至1110萬人（比2022年多69萬）。

福建寧德市老人們聚在一起聊天。（中新社資料照片）

1.未來人口數會續降

BBC中文網報導，這種下降趨勢幾乎是斷崖式的——僅僅過去了7年，中國年出生人數減少超過一半——2016年出生了1883萬人，而2023年僅為902萬。

「這並不令人驚訝。」香港科技大學人口政策專家貝斯圖（Stuart Gietel-Basten）表示，中國是世界上生育率最低的國家之一，因此人口停止增長並開始下降是必然的。貝斯圖認為，現在已經進入停滯或下降軌道，今年只是「新時代」的第二年而已。

但這並不意味中國人口會只降不升。

經濟學人智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月向BBC中文分析，新生兒持續減少是新冠疫情 所造成的，疫情對出生率和死亡率都產生了影響。鑒於今年出生的嬰兒中有近三分之二是在 2022年受孕的。因此該機構預計，在被壓抑的需求推動下，2024年的新生兒出生率將有所回升。這有可能再次推動人口正增長。

「在2024年和可能的2025年出現短暫反彈後，由於育齡婦女人數減少和生育率下降，預計新生兒數量將回到之前的下降趨勢。」蘇月表示，雖然我們預計中國不會面臨類似韓國的「嬰兒危機」，但要保持穩定的、儘管較低的生育率（與日本 相當），對中國來說將是一個挑戰。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢向BBC中文表示，由於放棄新冠清零政策，2023年前三季度結婚人數增長了4.5%，加上2024年是龍年，預計中國官方的出生人口數據在2024年會達到930萬左右，但2025年的出生人數則將大幅下降 。

長期來看，對中國人口的預測還是下降的。

人口老齡化也導致勞動力市場萎縮。圖為吉林長春的中國一汽紅旗製造中心繁榮廠區，工人正在進行底盤合裝。（中新社資料照片）

2.快速老齡化 勞力萎縮

此次公布的數據顯示，從年齡構成上看，16歲至59歲的勞動年齡人口占比從2022年的62%降至61.3%，60歲及以上人口占比則從19.8%升至21.1%，老齡化趨勢進一步凸顯。

報導指出，老齡化就像一個經濟體的慢性病，幹活的青壯年占比愈來愈小，需要全社會供養的老年人占比愈來愈多，造成養老金缺口擴大，社會負擔沉重，那麼年輕人自己生活已經不容易，就更不願意生孩子，再加上老年人相對不願消費，經濟活力減弱，社會陷入惡性循環。

評級機構穆迪在發給BBC中文的郵件中表示，預計中國的實際GDP增長率將從2014-23年間的平均6.0%放緩至2024年和2025年的4.0%；人口老齡化和勞動力萎縮等一系列結構性因素，以及房地產壓力和生產率增長緩慢，將推動潛在增長率進一步下降，到2030年降至3.5%左右。

易富賢則更為悲觀，他認為，2023年的出生只是1990年的三分之一，意味著中國的製造業將快速衰落。兒童占比與居民消費率正相關；2023年的出生遠低於預期，意味著內需將持續低迷，經濟和就業不得不繼續依賴出口，急需改善對外關係。

「超乎預期的快速老齡化和勞動力萎縮，意味著中國經濟下行並非周期性的，而是結構性的、不可逆的，中國將無力構建『國際新秩序』。」

中國育齡夫婦的生育意願已經發生根本改變，二孩生育意願不高。圖為山西太原，家長在幼兒園門前接孩子下學。（中新社資料照片）

3.國家催生 救生育率

中國多年來的人口趨勢在很大程度上受到備受爭議的「獨生子女」政策的影響。該政策於1979年左右推出，旨在減緩人口增長。違反規定的家庭被罰款，一些人還失去了工作，或被強制引產。由於一些地方存在「重男輕女」的思想，該政策還導致了性別比例失衡。

2016年，中國廢除了「獨生子女」政策，允許夫婦生育兩個孩子。2021年，當局將限制放寬到「三孩」。

近年來，中央和地方政府還提供了稅收優惠、更好的孕產婦保健措施和其他激勵政策，試圖扭轉出生率的快速下跌。例如，湖南長沙對生育三個及以上子女的家庭，每孩可享受一次性育兒補貼1萬元人民幣（1480美元）。

為推動年輕人結婚，一些地方政府還組織相親活動，中國最高法院還出面，試圖遏制高價彩禮。

中國國家主席習近平在「二十大」上更將這一問題列為優先事項，承諾「建立生育支持政策體系」。

但這些措施並沒有導致出生率的顯著增長。一些專家表示，這是因為在政府的「催生」政策之外，育兒負擔依然嚴重。例如，女性依然很難兼顧育兒和工作，良好的育兒資源比如說幼稚園和托兒所也不足。

蘇月認為，如果沒有有效的政策應對措施，比如以家庭為重點的財政轉移支付、改善女性勞動力的工作條件、提高外來務工人員的社會福利覆蓋率等，中國要複製日本的穩定生育率將面臨挑戰。解決青年失業問題同樣至關重要，因為青年失業會導致晚婚晚育。

在中文互聯網上，類似的吐槽廣泛存在，比如打工者「996」的殘酷模式下，想休陪產假和育兒假成了一個笑話。

中國人口加速老齡化，圖為觀看文化單位送戲下鄉的山西婁煩留守老人。（中新社資料照片）

4.計畫生育 人口預測失誤

低生育率是經濟發展後各國面臨的普遍問題。報導稱，這在東亞國家尤為嚴重，尤其是東亞儒家文化圈的生育率是全球最低。背後的原因多種多樣，包括城市人口密度高；重視教育導致養育成本高、婚育年齡大；以及非婚生子比例低等。

但易富賢認為，中國在這些共性之上，還受到實施近半個世紀的計畫生育政策的影響。

易富賢認為，中國幾十年來的人口政策全建立在錯誤預測基礎上，比如1980年，宋健等人預測中國人口將在2080年達42.6億，「嚇得決策層實行獨生子女政策」，實際上，中國生育率在1991年就開始低於更替水平，早該停止計畫生育。

他指責，本世紀前20年，中國的人口學家們在單獨二孩、全面二孩、三孩政策的預測，使得決策層在放開生育限制上過於保守。

比如，2012年蔡昉等17位頂級人口學家在《人口形式的變化和人口政策的調整》一書中，反對實行全面二孩政策，因為預測生育率會超過4.4（即每年出生4700多萬）；國家衛計委副主任王培安、中國人口學會會長翟振武等人的《實施全面兩孩政策人口變動測算研究》一書，（易認為這是2016年全面二孩政策的理論依據），他們預測生育率將在2018年達2.09的峰值，到2023年還有1.75，即2018年、2023年將出生2189萬、1550萬人。

數據也印證了，上述預測跟實際數據相去甚遠，「遲來」的二孩、三孩政策實際效果有限：

• 2012、2013年中國新增人口在660萬左右，當時推出「單獨二孩」政策後，2014年小幅攀升到710萬左右，然後2015年又降為680萬； • 中國隨即放開「全面二孩」政策，2016年新增人口超過800萬，2017年也有737萬左右，然而這一趨勢僅僅維持兩年，2018年和2019年，新增人口大幅跳水，僅為530萬和467萬左右； • 2020年中國進入疫情時代，當年淨增人口「腰斬」至204萬人；2021年繼續大幅下降至48萬，這一年6月，中國宣布放開「三胎」； • 但2022年開始，中國淨增人口並未因為「三胎」政策而回升，甚至進一步跌入萎縮區間，減少85萬人；至2023年，萎縮的程度進一步加深，至208萬人。

這一過程大大超過預期。官方智庫中國社會科學院人口與勞動經濟研究所，在2019年初發布的《人口與勞動綠皮書》指出，中國人口會在10年後（2029年）到達最高峰水平，之後出現負增長。然而這一過程，比官方預測提前7年到來。