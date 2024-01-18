10萬立方米冰塊從哪兒來？哈爾濱冰雪大世界迎冰記

在封凍的松花江哈爾濱段江面，工人在進行採冰。(新華社)

哈爾濱這條冰雪之路已經走了61年，再加上歷史沉澱下來的歐式建築，哈爾濱人的熱情，和東北人傳承的儲冰技術，這麽一座有著得天獨厚資源和「洋氣」的北方城市，憑什麽不能火呢？

今冬，璀璨多姿的哈爾濱冰雪大世界迎來歷史上最多遊人，蜚聲海內外，並以81萬6682.50平方米的園區面積，成功挑戰金氏世界紀錄，獲得「世界最大的冰雪主題樂園 」稱號。冰雪大世界火速出圈並非偶然，從採冰、存冰、搭建到雕刻、運營，背後滿是東北人的智慧與黑科技。

「從1963年哈爾濱舉辦首屆冰燈遊園會，到誕生於世紀之交的哈爾濱冰雪大世界，再到今年冰雪藝術的火爆出圈，我感觸最深的是，沒有成功是一蹴而就的。」大公報引述黑龍江省美術家協會冰雪雕塑藝術委員會副主任兼祕書長、哈爾濱師範大學美術學院副教授張鑫表示，「一塊冰，它沒有變過，變的是採集它的人、雕刻它的人。」

松花江採冰 棉被、草蓆包裹

哈爾濱冰雪大世界的搭建過程展現了東北地區的「黑科技」。張鑫表示，從很早開始，家家戶戶都挖地窖來儲存過冬蔬菜，冬季就把從江裡取的冰藏在地窖裡，存儲冰塊已經是一種非常成熟的技巧。

極目新聞報導，冰雪大世界的建築冰磚，全部來自松花江。由於水流穩定、水質清澈，松花江形成的冰體密度均勻、晶瑩剔透，是冰建景觀的理想材料。採冰人多是附近農戶。依照冰雪大世界的用冰規格，一塊整冰長約1.6公尺、寬約0.8公尺、重約700公斤。採冰隊員先以冰鋸初步切割成小方塊，再以冰鎵往下砸，一大塊冰排可以分出一百多塊冰。

冰雪大世界建設初期。（取材自中國日報）

每年冰雪大世界的搭建都早於採冰期。大公報報導，依照慣例，每年在上一年度採冰建設期，哈爾濱冰雪大世界會額外挑選出一批品相好的冰體儲藏備用，創歷屆最大存冰量紀錄，以確保提前開園。

「今年的冰雪大世界使用了去年存儲的冰，用棉被、草席、塑料布、珍珠棉一層層包裹起來，在戶外放置了11個月的10萬立方米冰塊，直接使工期縮短了7天。」張鑫表示。

存放近一年 蓋「冰雪之冠」

而為存放「老冰」，創新使用了傳統儲冰與現代多層保溫技術相結合的方式儲存的冰體，使存冰場能夠為冰體提供適宜的儲存條件——低溫 、避光、隔熱、密封，即使在氣溫超過30℃的盛夏也能確保冰體不會融化。

這種存放了近一年的「老冰」不僅能縮短工時，在工匠眼中它們是貨真價實的寶貝。經過一年放置，冰塊會有所蒸發，同時也會變得更壓縮、更堅硬，密度更大，更有承載力。張鑫說，「『冰雪之冠』主塑以及大一些的冰建築，底層四五行冰都是用老冰壘起來的，保證冰建築的堅固和結實，上面再用當年的新冰進行壘搭。」

工人+學界 萬人齊開工

從工種來講，整個冰雪大世界從最開始的採冰師傅到運輸團隊，由冰建工人將冰搭建起來，再由油鋸手、電工等塑造，最後雕刻師在搭好的冰枱子上進行雕刻製作出成品。張鑫說，哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學等高校十餘位專家及博士生團隊也一同參與。「近萬人在冰天雪地裡熱氣騰騰、戰天鬥地的勞動場景特別令人感動。」張鑫說。

在封凍的松花江哈爾濱段江面，採冰工人在進行採冰作業。(新華社)

存放了近一年的「老冰」不僅能縮短工時，在工匠眼中它們是貨真價實的寶貝，是冰雪大世界43米、接近16層樓高的主塑「冰雪之冠」不可或缺的基礎材料，光「冰雪之冠」的用量就達到1.3萬立方米。

「冰雪之冠」是整個園區內最高、單體最大的冰建景觀，通過預設程序或音樂節奏來控制燈光顏色、亮度及閃爍等變化，使建築立面整體呈現出炫彩的視覺效果，代表了冰建施工的最高水平，也是冬季哈爾濱冰雪文化的又一個標誌性建築。

它由鋼筋骨架搭建而成，並用水和碎冰將鋼筋包裹起來使其隱形，在搭建外圍冰牆的過程中，不斷向冰建中間空心的部分注入水和碎冰，盡量使巨大的建築體變成實心，保證其穩定性。

據東北網報導，施工人員表示，在組裝鋼結構的過程中，主要採用的是焊接工藝。由於焊接工藝對溫度的要求較高，所以在施工過程中，工作人員會對現場進行技術監督和管理，採取相應措施以確保焊接質量以及主塔的安全性、穩定性，從而保證「冰雪之冠」完美地呈現在大家面前。

主塔「冰雪之冠」高43米，用冰量1.3萬立方米，採用工藝複雜的體塊旋轉盤升結構建造而成。（取材自「哈爾濱冰雪大世界」官網）

冰城左右哥 也成打卡景點

今冬，很多「南方小土豆」來到哈爾濱冰雪大世界，除欣賞美麗的冰雕藝術，也是為了看一個叫「冰城左右哥」的東北「顯眼包」姜可東。他在冰雪大世界帶頭蹦迪，成了「冰城」必打卡網紅IP。其實他在冰雪大世界已主持12年，也曾經歷困境，如今粉絲暴漲200多萬，他說自己很淡定，因為父親囑咐他「人在順境不能驕，在絕境一定要自信。」

據中國新聞周刊報導，去（2023）年12月，哈爾濱文旅最早發布的「我姓哈」宣傳視頻，就是左右哥參與錄製。當時哈爾濱冰雪大世界開園，左右哥帶「萬人跳兔子舞」視頻發布後，頻頻登上抖音 熱搜榜，不到一個月，左右哥的粉絲已增長了200多萬。「之前左右哥遊走了很長一段時間，他現在已經是現象級網紅。」左右哥助理野路說。

冰雪世界台柱 主持12年

實際上，到這個冬天，左右哥已經在冰雪大世界的舞台上主持了12年。左右哥本名姜可東，黑龍江省哈爾濱市香坊區人，之前在社群平台的名字是「主持人騰躍」，原來從事婚禮主持，2019年後，他的主業逐漸過渡到冰雪大世界，社交平台的名字改成了觀眾習慣叫的「左右哥」，這個名稱來自他2019年改編的「左腳、右腳」兔子舞，粉絲從5萬漲到了60萬。

舞台上的「左右哥」 。（取材自中新周刊）

現在每天在戶外表演和直播的時間有4個多小時，很多人問，左右哥你不凍嘴嗎？他說他嘴一直動，就不冷。「把誰扔冰窖裡十來年，都能練出來。我每天直播穿的這身花棉襖，上衣是買的，199元（人民幣，下同）包郵，棉褲是我媽親手縫的，塞了一斤半棉花。」

左右哥說，去年12月29日正演出的時候，團隊工作人員突然很激動說直播間人數「破10萬了」。其實「最飄」的是2018年，粉絲剛從200多漲到5萬時，第一次有上萬粉絲，就像中彩票一樣，「都不覺得我是哈爾濱的，覺得哈爾濱是我的。」不料遇到了騙子，帳號一度丟了，後來粉絲漲到60多萬，就淡定很多，我媽還囑咐我「別飄」，我說「那行」。

曾經歷低谷 如今暴紅

左右哥也曾遇到困境。2020年，冰雪大世界就開了19天，關園後，他自己在裡面直播了20多天，線上幾千人，台下空空蕩蕩。「哈爾濱人不服輸。這幫『冰雪人』知道就算開園看不了幾天，也必須幹，要的就是個態度。」2022年，他去了「短視頻天花板」杭州，才發現自己年紀太大，人脈、資源都在老家，兩個月後又乖乖回來了。

父親跟他說，「孩子你記住，人倒大楣不過三年，前提是得踏踏實實做事，別偷奸耍滑。」左右哥說，外界說他這次「爆火」，「但我自己心態已經沒有太大起伏了。」左右哥的父親是建築工人，母親是普通工人，「他們教我打開格局，也教會我隱忍，用他們的話說，人在順境不能驕，在逆境不能慌，在絕境一定要自信。」

作為「80後」哈爾濱本地人，左右哥成長過程中見證了家鄉發展的低谷期，如今哈爾濱因冰雪旅遊再度翻紅，左右哥說，這印證了一句老話，只要踏踏實實做事，老天都幫你。至於自己是否能一直火下去，「就我來說，為所愛的事業和城市盡可能發揮光和熱，就可以了。還是那句話，踏踏實實做事，剩下交給老天。」左右哥說。