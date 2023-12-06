業主攔轎申冤近3年後 海南三亞爛尾樓無解

被積水包圍的樓棟。（取材自中國房地產報）

近三年前，他們成功攔轎申冤，海南省委書記贏得親民的讚譽。如今，省委書記易人，他們仍未獲得期盼的公理正義。而這僅是中國房地產 市場亂象的冰山一角，是大批拚盡一生置產，卻只能委屈地在毛胚房裡窩著的購屋者無奈縮影。

2021年1月，一段28秒的「業主攔省委書記」視頻在網上傳開，位於海南省三亞市吉陽大道上的翠景藍灣項目被外界廣為關注：主體建築已經完工，外立面也已做了裝修，但因開發商涉案被抓而房產被查封。260餘名來自十餘省市的購房者，原期待這個轉折能讓他們早日快樂搬新家，但即使省委書記出馬，近三年後的今天，項目仍繼續爛尾，連記者也採訪無門。

回「家」的路是磚頭墊高築成的 。（取材自中國房地產報）

●違規銷售 262人購房

據每日經濟新聞2021年1月報導，翠景藍灣的開發商為三亞新龍基房地產開發有限公司。2017年1月中旬起有262名購房人與新龍基簽定購房意向書，繳納5萬元人民幣（約7029美元）以上意向金、30%首付款和全款，毛坯交房，硬裝每平方米另加1000至1500元裝修費。但直到2018年1月，三亞市住建局才向新龍基翠景藍灣項目C棟、D棟計456戶下發了商品房預售許可證。

2018年6月，因翠景藍灣在取得預售許可證前就擅自銷售250套商品房，收取預付款約3476萬元，三亞市住建局對新龍基處收取預付房款0.6%的罰款，即20.85萬元，隨後發出暫停翠景藍灣預（銷）售商品房的通知。

當年10月8日，安徽省高級人民法院突然查封翠景藍灣C、D、E三棟樓全部房源及相應分攤土地，期限三年。其中，該項目C、D兩棟樓已辦理商品房預售許可證，批准預（銷）售房產共456套。三亞市住建局鑑此決定關閉翠景藍灣售樓處。新龍基稱，會積極維權。但2018年10月17日，南京市玄武區公安局又查封了C、D、E樓商品房和除A、B棟外國有建設用地使用權。

突如其來的查封，讓已購屋的262戶業主們不知所措。報導指出，翠景藍灣項目被查封的關鍵是其背後的實控人張業強等人，以翠景藍灣項目C、D、E三棟樓商品房及其房屋銷售款作為與銀瑞林大酒店債委會的抵押擔保，擔保金額4.2億元。但2018年8月8日，張業強、白中杰就因涉嫌集資詐騙犯罪被採取刑事措施。

人們只能藉著光亮上樓。（取材自中國房地產報）

●涉嫌詐騙 法院查封

2018年8月9日，南京市公安局玄武區分局以涉嫌集資詐騙罪，立案調查張業強等人。2018年10月，新龍基向安徽高院 提出解除查封申請。業主們直到2020年6月才知道安徽高院解封了翠景藍灣項目，但南京市玄武區公安局對翠景藍灣的查封仍在繼續。

在被安徽省高院查封時，新龍基還稱，翠景藍灣項目工程正進行，拆架工程已完成90%，且已開始進行室內裝修。但住戶稱，翠景藍灣的A、B棟屬回遷房，商品房C、D、E三棟的電梯、水電都未接通，且從2018年起就停工。有業主在項目被查封後控告新龍基，法院判雙方解除合同，並令新龍基返還購房款，但「官司打贏了也沒用，執行不到錢。」

啟信寶數據顯示，新龍基共涉及49宗司法案件，6宗失信被執行案件，14起限制消費令。而由於張業強相關案件還在南京相關法院審理中，翠景藍灣還暫時無法解封。業主代表陳情多次無果，直到業主余先生成功攔下時任海南省委書記，才又重燃希望。但項目無人管理快三年，雜草叢生，地庫被水淹泡，庫頂滲水，他們擔心地基已受損害。

而翠景藍灣項目購房者的現況，比近三年前又惡化許多。據中國房地產報報導，即使晴天，翠景藍灣小區仍被映照在一汪「湖」水之上，這是低窪空地因長期積水內澇形成。水域之下，是小區的地下車庫，車庫積水已被抽乾，但頂部的混凝土層鋼筋裸露，銹跡斑斑。

地面坑窪地帶的積水擋住了小區D棟樓的去路，老張及其他住戶便搬來磚頭將淺水區墊高，築成了一條數十米的回「家」路。儘管是白天，尚未裝修的樓道光線昏暗。老張借著光亮上到了五樓，來到他居住的508房，這是一套建築面積不足60平方米的房子，陳設十分簡陋：一張鐵架子高低床，一套桌椅板凳及一些日常生活用品。

「裝修總共花了我三、四千元，也就是刷刷牆、鋪鋪地板。」老張說，墊在走廊上的那些廣告布，都是別人丟棄後他撿回來的。由於水泥地板凹凸不平，鋪上的地板革一團一團地「鼓包子」。在爛尾樓這樣簡陋的住宿環境裡，來自河北、年過六旬的老張與老伴生活了近兩年。

老周的「家」陳設十分簡陋。（取材自中國房地產報）

●自接水電 無奈入住

不僅僅是老張一家如此，在三亞翠景藍灣這一爛尾項目，還有不少購房人無奈選擇這一生活方式。

58歲的老周是一名網約車 司機，早在2017年，他選擇全款在翠景藍灣C棟購買了一套約70平方米的房子，給兒子結婚用。「現在房子沒到手，孫子都上幼兒園大班了。」老周激動地說。去年年初，老周也花了4000多元將房子簡單地裝修，風格和D棟的老張差不多，鼓鼓囊囊的地板革，簡易的床鋪及炊具。

經走訪發現，搬進「新家」的住戶，裝修「風格」基本相似，簡單地將牆壁和天花板刷白，地板鋪的基本上都是地板革。有些住戶乾脆毛坯入住。

「當時項目售樓是五證齊全的，而且是準現房，我們才下定決心在這裡買房。」在三亞做導遊的隋女士說，這是她人生中購買的第一套房子，也是打算作為婚房，「9月買的房，10月就被查封了，你說我冤不冤。」如今小孩都上幼兒園中班了，都沒有住上新房，一家被迫在三亞租房住，一年的房租就要3萬多元。

臨時搭建的公廁。（取材自中國房地產報）

據購房人統計，翠景藍灣項目購房人群來自東三省、北京、河北、江蘇等十餘省市，以老年人居多。在262套已售房源中，有近60套已進行了網簽備案。兩年前，部分購房人自發籌資，將C、D棟的水電路接通，各自將房子簡單裝修後便搬進了「新家」。由於房間裡的衛生間無法使用，當地政府部門在小區空地上搭建了一個能容納20噸汙水的臨時公廁，並協助清運垃圾。

2021年1月1日，購房人余先生攔下時任海南省委書記沈曉明，沈曉明將旁邊的工作人員推開，聆聽余先生的反映。（視頻截圖）

●省委書記已換人 煩心「房」事仍無下文

傾其所有在三亞購房，結果項目遭遇爛尾，這些購房人四處奔走討說法。但翠景藍灣項目爛尾一事被外界所知曉，源於2021年1月1日上午11時許，購房人余先生偶遇正在三亞海旅免稅城調研的時任海南省委書記沈曉明，情急之下將他「攔」下，述說了他們在三亞的購房遭遇。沈曉明一邊認真聽，一邊點頭回應。

「沈書記最後對我說，他知道了，如果是牽涉到法律問題，就按法律的程序辦；不牽涉到法律問題，他就過問一下。」余先生說。很快，「業主攔省委書記」視頻在網上瘋傳，眾多網友為省委書記調研途中「接訪」點讚。三亞市委、市政府為此召開了專題會議，決定由三亞市委政法委牽頭，三亞公安、法院、住建等部門組成工作組，盡最大努力維護購房人的合法利益。

時間過去快三年，省委書記已換人，翠景藍灣爛尾問題的解決是否有新突破？今年11月24日，上述工作組有關負責人說：「採訪需要三亞市委宣傳部門統一協調。」記者將採訪提綱發至三亞市委宣傳部門，但截至發稿未獲回應。

「如果要說這近三年來最大的進展，就是我們部分業主住進了小區，有了一個遮風擋雨的安身之所。」上述購房人稱，開發商涉案問題較為複雜，但購房人是無辜的，「我們買房都是用來住的，掏的都是真金白銀的血汗錢。」

雖然住進了「新家」，但房產已被異地法院查封，購房人依然感覺不踏實。翠景藍灣的購房人專門收拾了一套房子，作為與外界聯絡溝通的「業主自救辦公室」，業主每天輪流值班。在這座世界級的熱帶濱海旅遊城市，翠景藍灣購房人遭遇了煩心事，但生活還得繼續。