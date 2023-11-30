我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

中國「白紙運動」周年 改變了什麼？

中國新聞組／整理
中國人民展現的「白紙」力量。（路透）
中國人民展現的「白紙」力量。（路透）

中國在新冠疫情期間採取的嚴格「清零」政策，不僅幾乎掏空了多地地方政府的財政，迄今仍苟延殘喘，還差點引發了另一場六四。當民眾展現僅用一張白紙就能讓國際注目的人民力量之際，中國領導人那句經常掛在嘴邊的「堅持人民當家做主」，不該再只是口號。

2022年11月24日晚，新疆烏魯木齊市天山區吉祥苑小區發生火災，疑因疫情封控導致救援延誤致10死9傷，引來多地民眾悼念。在一張張意喻「無言抗議」的白紙接力傳遞下，瞬間點燃至少21省、超過百家高校學生及民眾積蓄已久的反封控怒火。這波「白紙運動」抗議潮僅持續數天，卻在一年後的今天，仍深深影響著部分曾參與的中國年輕人，甚至改變了他們的未來。

在今（2023）年11月26日，「白紙運動」滿一周年的前夕，BBC（英國廣播公司）採訪了幾位當年參加運動的中國青年。他們不約而同見證了這場被外國媒體認為是中國自1989年「六四事件」後最大規模的公民行動，有的遭到拘捕或失聯，甚至被投入精神病院，也有一些人輾轉到海外，繼續發聲。

他 被關進精神病院

去年「白紙運動」爆發時，張俊傑18歲，在北京的中央財經大學讀大一。相比清華、北大，他的學校當時反應冷清得多。張俊傑表示，11月27日當晚，他獨自在主教學樓前舉起白紙，被保安拍下照片。翌日早上，他又獨自前往同一位置舉起白紙，就有一些校領導、教授等衝過來，叫他不要做這個事情，之後就把他架到了一個會議室裡面。

新疆烏魯木齊居民樓的一把火，點燃了中國人民心中對清零政策的怒火。（取材自鳳凰網）
新疆烏魯木齊居民樓的一把火，點燃了中國人民心中對清零政策的怒火。（取材自鳳凰網）

「學校要我簽一個離校承諾書，裡面寫我因為突發疾病需要返回家鄉治療，然後批准我離開，當時我就覺得很奇怪。」他說。校方通知張俊傑父親將他接回家。張父作為公職人員，擔心連累自己，連番責問他為什麼「要當別人的炮灰」，做這件事時有沒有想過自己的父母和家庭，並強行收走他的手機、電腦，還說他向公安報警了，「公安需要這些東西」。

張俊傑感覺不對勁，就在Twitter（推特，今「X平台」）上嘗試發送求救信息。張俊傑說，回到江蘇南通的家，他過完18歲生日後，父親以檢測隔離為名，把他騙到南通市第四人民醫院精神科，「他們找了一個醫師，說我目前處於精神分裂症發作狀態，我當時聽到像晴天霹靂一樣。他問我是不是在北京做抗議事情，這就是典型精神分裂症狀」。

張俊傑說，他的手腳被捆綁起來，推進病房。醫護人員為他注射鎮靜劑，早晚要他服用精神科藥物。當時就連自己的祖父也都在配合醫護，「一直在說我為什麼會病得這麽嚴重、為什麼要反對共產黨，我當時沒想到我的家人會配合他們對我做這種事情。」

在精神病房被關近半個月，張俊傑出院回家，決定不再回北京上學。今年1月20日， 張俊傑違規燃放煙花爆竹響應網上的「煙花革命」，翌晨突被四輛警車近20個警察帶走，要他簽署一張行政處罰決定書，罪名是「尋釁滋事」，之後警方兩度把張俊傑送回醫院，到4月才出院，「我就很怕，沒想到這事情會發生在我身上。」他說。

他 最先喊出習近平下台

賽勒斯（Cyrus）20多歲，運動爆發時在上海。去年11月26日，賽勒斯在微信上看到有人在烏魯木齊中路點燃蠟燭，他心潮澎湃，帶上一包蠟燭，趁自己小區封控前，趕到悼念現場默哀。賽勒斯說，他除了紀念火災死難者，還為三年多來疫情間的一切表示哀痛。

賽勒斯說，人群中他最先喊出「習近平下台」等政治口號；他認為封控帶來的痛苦，不只是源自疫情的禍害，歸根究柢還是國家社會體系的問題。示威後，他在清晨安然回到家，但他發布在微信上抗議照片，讓他被警員上門逮捕他並關押了一天，盤問抗議始末，同時備份了他手機與電腦資料，要他報告示威者行動計畫。

烏魯木齊居民樓大火過後。當時花了近3小時才撲滅。（取材自微博）
烏魯木齊居民樓大火過後。當時花了近3小時才撲滅。（取材自微博）

他 當下以為真能改變

Orange的經歷類似。Orange是90後，運動爆發時在成都。11月27日，他看到成都的集會消息，立馬就趕到現場。首次在中國目睹大型抗議，Orange非常激動，「聽到大家敢去喊口號，我真的覺得，當下那一刻的中國社會真的會有所改變。」

報導指出，「白紙運動」發生不久，中國當局便持續對相關消息、敏感字眼進行網路審查。刪除、逮捕、問話——成為很多運動參與者不得不面對的情形。按維權網統計，整場運動中至少超過有100人被捕，部分人已經獲釋，有人則要取保候審，尚有不少人仍然失聯。但此數字無法求證官方核實。

在參與「白紙運動」之後一段時間，國保（中國的安全部門）先後問了Orange三次他有沒有到現場。在這樣的氛圍下，事發一年後，Orange感覺身處國內友人已經很少談論「白紙運動」的事。大家似乎心照不宣地對此避而不談：「可能大家有種不安全的感覺吧。」他說。

「白紙運動」期間上海曾發生抗議。一年後的今天，有網民發文稱那裡「我在烏魯木齊中路...
「白紙運動」期間上海曾發生抗議。一年後的今天，有網民發文稱那裡「我在烏魯木齊中路等你」的小吃店招牌被遮住了。（取材自X平台）

他們 最後選擇出走海外

經歷了白紙運動後，南通的張俊傑、上海的賽勒斯、成都的Orange，不約而同地做出同一個決定——出走海外。

張俊傑申請紐西蘭的大學，「一方面想逃離迫害，一方面想把大學念完」。他在恐慌中熬到8月中旬，抵達紐西蘭後，通過網路公開了自己的遭遇。他說，家人隨即遭國內公安滋擾，父親與公安一同要求他把推文刪掉，要他盡快回國，「我沒想到剛發推文就有這麼大的反應」。張俊傑目前在義務律師的協助下，打算申請紐西蘭的政治庇護，讓他能夠長期留在當地。

賽勒斯沉寂多月後成功申請赴英國倫敦留學，踏上英國的土地才又開始發聲。他把那短短一晚的抗議，看作自己的政治啟蒙，投身相關活動。參與運動的經歷衝擊了賽勒斯對未來的規畫，以前他希望到大廠（大公司）工作，現在則想到非政府組織工作，比如國際特赦組織，為人權發聲。「白紙運動改變了我。」他說。

Orange也於今年5月抵達法國。離開中國後，他接觸到不少海外「白紙運動」的組織者。他發現，海外討論「白紙運動」的最核心是政治訴求；「但我當天參與的感受是大家更多是希望解除封控」。這種理解上的落差，甚至一度令他懷疑參與的是否同一個運動。對於未來，為了家人、朋友，他希望保持低調，「（否則）會有很多的麻煩。」

白紙運動究竟給中國留下什麼？倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生表示，比較直接的一點是，由於封控帶來的痛苦經歷，使中國國家主席習近平失去部分民望。

「在疫情之前，我敢說，如果中國有一場公開公平的選舉，習近平會以壓倒性優勢勝出。」 曾銳生表示，但在新冠疫情結束後，「人們經歷這一切，這不可能了。」更長期的影響，則是民眾的不滿導致對改變的渴望，但他認為國內反對聲音會招致鎮壓，海外異見聲音影響力也有限。

同樣悲觀的還有Orange。「白紙運動」時期雖然流傳「習近平下台」的口號，但Orange認為即使換了一個領導人，「還是那樣一個所謂獨裁政治，那整個社會結構沒有發生變化，這個社會還是那樣。」他好奇的是，這種情況下，下一個社會運動爆發的形式會是什麼。

身處紐西蘭的張俊傑更關心自己的未來。他從未想到，當時自己一個單純的在校園舉起白紙的念頭，會導致這一連串後果。未來他想好好讀完大學，好好活下去，「有時候還是很絕望，中國的民主化進程好像是一個遙不可及的夢想。」

（為保護受訪者身分，Orange、賽勒斯為化名）

上海「我在烏魯木齊中路等你」小吃店原本的招牌。（取材自X平台）
上海「我在烏魯木齊中路等你」小吃店原本的招牌。（取材自X平台）

白紙運動 疫情 習近平

上一則

中國外交部就以哈問題發布「立場文件」 呼籲全面停火

下一則

拿公款吃喝、酒後騷擾高鐵女服務員 湖南公務員被炒

延伸閱讀

紐西蘭廢除「無菸世代」政策 專家：恐釀5000死

紐西蘭廢除「無菸世代」政策 專家：恐釀5000死
菸草業的勝利？紐西蘭「無菸世代」政策大逆轉 新任總理宣布廢除

菸草業的勝利？紐西蘭「無菸世代」政策大逆轉 新任總理宣布廢除
紐西蘭準總理：3黨聯合執政 2政敵輪出任副總理

紐西蘭準總理：3黨聯合執政 2政敵輪出任副總理
泰國擬讓中國公安巡邏遭批 政府澄清：協助辦案

泰國擬讓中國公安巡邏遭批 政府澄清：協助辦案

熱門新聞

示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元