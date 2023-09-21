從員工墳場到修羅場 睡帳篷、抄代碼…他們拒絕「被逼」辭職

中國社群平台上近期傳出多宗員工拒絕調崗被辭退消息。圖為上海一家電子商務公司辦公室。此為示意圖，無關事件。(路透)

中國經濟疲軟壓抑就業市場，近期網上頻傳一些公司卸磨殺驢，無所不用其極刁難員工，就是希望以最低成本逼退員工。「員工墳場」甚至「員工修羅場」成最新勞工階層的心聲，勞動者權利如何保障，令人關注。

來源：YouTube

在自媒體平台網易號上，「一點點故事」發了一篇文章引起許多「打工者」的共鳴。

文章稱，本來以為員工墳場已經是某些公司為了裁員 而創造的極限，可沒想到挺過員工墳場之後，竟還有升級版的「修羅場」。

文章列舉一個實例，一名從事母嬰產品銷售的員工「老實人」，被公司調到離家600多公里之外的杭州，讓他參加為期三個月的培訓，但只提供他去程車票和三天的住宿，其餘兩個多月的住宿問題讓「老實人」自己解決。不僅如此，這壓根不是什麼培訓，因為沒有任何培訓講師，只是讓「老實人」一個人在會議室裡面不停地看最基礎的規章制度，然後參加考試，同時，天花板上有一個攝像頭全天候盯著。

「老實人」堅持維權，拒絕自行離職。(視頻截圖) 「老實人」自曝「被迫」在公司留宿。(視頻截圖)

逼退員工 培訓睡帳篷

文章指出，公司實質目的是消耗「老實人」，尤其是消耗他的金錢，公司不管住宿，那你就只能自己花錢去解決。

文章稱，「老實人」是一個銷售，只有底薪可拿，如果去租房或住酒店，長時間下來負擔不起。為此，他選擇睡帳篷，他一開始把帳篷搭在公司門口電梯間的前面，但公司不允許他這麼住，就報了警。然而，警察到場後，經過協調公司允許他住在公司會議室，但他住的環境裡面還是有攝像頭。

那他不到杭州行不行？文章稱，因為「老實人」簽合同的時候「踩坑了」，合同裡面約定的工作地點裡面有杭州，「他不來公司就能免費開了（開除）」。而其實他在到杭州之前已被公司瘋狂地針對三個月了，比如把他從公司群、部門群、團隊群全都踢出來，孤立他，給他定特別特別高的業績指標。

但是「老實人」毅力驚人，三個月的時間居然都挺過來了，絲毫沒有要主動離職的意思，然後公司發現這些措施都沒有起到作用之後，然後就用了大招，就是把他發配到了600多公里之外的杭州。

據了解，「老實人」曾經是公司的優秀員工，拿過各種獎，沒想到自己為之奮鬥的公司為了免費開除自己，一次又一次的突破自己認知的下限。

文章說，從視頻中看到他落淚哽咽的樣子，讓人心裡特別難受，挺過了員工墳場，員工修羅場，接下來還會有什麼等著他？呼籲杭州官方對於這麼明顯針對員工的行為應當介入處理，也呼籲本地工會，「最起碼是不是應該出面安撫一下？」

深圳一名程序員「碼農阿駒」被逼到原辦公室70公里外上班。(視頻截圖）

調崗70公里 天天抄代碼

與此同時，網易號「歷史總在押韻」也刊文道出一個辛酸案例。這個程序員是深圳一家外包公司的員工，由於經濟不景氣，外包的訂單少了，外包公司就想逼員工自己走，還不用賠償，於是外包公司就想出了一個損招，在深圳和惠州的交界處租了一間辦公室，雖然偏遠但也是深圳的地界，所以也不違規。

透過這個操作，派一些即將被裁員的員工去那裡上班，從寶安到當地有70公里，每天的工作是在紙上手抄代碼，而且辦公室裡到處都是監控，要是員工偷懶，公司就名正言順的開除。一些受不了折騰的員工於是主動辭職。

不過，有個員工是個「硬茬」，不但堅持去上班，還在網上發視頻公布自己的遭遇。

文章指出，如此荒誕發配邊疆手抄代碼，還不違法，這找誰說理去？還好還有輿論，公道自在人心，雖然不違法，但也只是在鑽法律空子，於情於理都說不過去。

類似的文章在網上激起討論與關注，許多聲音表達自己也有類似的遭遇；而在問答網站「知乎」上，則有一名自稱曾經在人力資源部門待過的網友，揭露一些負責勞動關係的「同事」，他們認為自己在公司的價值，就體現在能無所不用其極地為公司節省「勞動糾紛賠償」上，而不是作為公司和員工之間的調停者，去協調兩者之間的關係。

勞動仲裁 賠償拖著不給

該網友稱，自己在人資的時候，部門負責勞動關係的經理是個40多歲的中年男性，他下屬則是名30歲的男性。「我印象非常深刻的是，一個財務姐姐的離職是他們倆辦的。那個姐姐40多了，未婚，在我們公司做了20年，早就是無固定期限合同了。年輕時外派到國外還出過工傷，這種情況下公司基本上都不會辭退。那個經理為了給公司省這筆錢真是無所不用其極。搬走人家的辦公電腦、拿攝像頭盯著她辦公位……姐姐不接受他的賠償結果，硬往人手裡塞的同時拍視頻說是人家接受了。姐姐勞動仲裁後，他又拖著不給，最後到手比判決少拿了得將近一半。」

這名網友稱，非常有意思的是，這個經理沒過兩年也被裁了，是他下屬那個男的辦的。這個人是他親手培養的，青出於藍更勝於藍，把這一套全都用在了『師傅』身上。我記得最後這個經理也是仲裁了，公司拖著不給，最後只給了三分之一。」

這網友並稱，這個經理下屬的遭遇也值得關注，「我記得是有一個老員工生了病住院後休養的病假期間，正好趕上這個人的合同到期該續約，那個人的領導不想續。按勞動法人家該給人2n（賠償金），這個下屬那時候已經是經理了，他就又出來跟人談，想少給。就在這談判的過程中，這個經理突然接到家裡電話，他老婆懷的6、7個月的孩子死肚子裡了。他因為這件事，幡然醒悟，自己跟我們說，覺得自己之前太缺德了。最後，不光按勞動法給了那個員工賠償，還給他向公司爭取了一些生病的撫慰金。」

文章感慨，大家都是打工人，也不是不能理解身為人資的員工，被老闆逼迫的囧境。但什麼事都有個度，老闆缺德到「員工墳場」這份上，不意味著你也必須跟著他缺德到這份上。

2023年寧夏青年大型招聘會上，不少畢業生看著招聘海報尋找工作機會。(新華社)

法官：調崗不能損害勞動者權益

公司常會根據企業生產經營、管理的需要，對員工的崗位進行調整，但若是雙方對調崗難以達成一致，易產生糾紛。公司在對員工進行調崗時，需要注意什麼？勞動者面對用人單位單方的調崗行為，應該怎麼做呢？北京 市第三中級人民法院刊出法官說法，點出如何判別其中行為的合法性。

一般而言，調崗需要用人單位和勞動者協商一致。認定用人單位單方調崗行為是否合法，最核心的標準就是崗位調整是否對勞動者的權益構成了損害，這種損害不僅包括物質上的損害，亦包括人格精神、工作時間成本等方面的不利影響。比如某企業將某員工從提供腦力勞動的工作崗位調整為提供體力勞動的工作崗位，或者調崗伴隨著工作地點發生較大變化，即使勞動報酬等其他條件不發生變化的情況下，一般也可以認定該崗位調整行為對勞動者構成了損害，即超出了單方調崗權應有的邊界範圍。

在對用人單位單方調崗行為的合法性進行認定時，可以綜合考量以下幾個方面進行判斷：一是不能損害勞動者的物質權利，即崗位調整後勞動者的勞動報酬與原崗位相當或減少幅度在合理範圍內，這裡的勞動報酬包括工資、獎金、津貼等；二是崗位調整不能有損勞動者尊嚴，不具有懲罰性和侮辱性，即符合合理性原則；三是調整勞動者的工作崗位基於用人單位生產經營的需要，即符合必要性的原則；四是不存在違反法律的其他情形。同時，勞動者對用人單位的單方調崗行為是否提出過異議，也是該類案件需要考量的因素之一，如勞動者對調崗行為未曾提出異議並實際履行新崗位的職責，在一定條件下可以認定雙方對調崗已達成一致意見。

用人單位作為市場主體，雖享有用工自主權，但應以依法合規為前提。用人單位違法調整勞動者工作崗位的行為構成未按照勞動合同約定提供勞動條件的情形，勞動者有權依據「中華人 民共和國勞動法」第三十二條第三款、「中華人民共和國勞動合同法」第三十八條第一款、第四十六條之規定，主張解除勞動合同並請求用人單位依法向其支付經濟補償金。