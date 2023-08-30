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「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

中國新聞組／整理
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「當年從中國限娛令中殺出重圍，如今在黑幕事件下宣告停播…」版權來自荷蘭的「中國好聲音」，2012年突破中國管控娛樂圈的封鎖環境，發展成為選秀音樂節目的標竿，卻也同樣面臨各種爭議。「中國好聲音」，何以至此？

中國知名選秀節目「中國好聲音」，因爆發已故歌手李玟（CoCo Lee）生前對節目賽制不公、製作問題的淚訴視頻事件，引發各界怒火，不僅浙江衛視被批，製作公司星空華文傳媒的股價和市值也罕見暴跌。8月25日，浙江衛視宣布「中國好聲音」停播調查。有媒體形容，冰凍三尺非一日之寒，這次是「民間爆料」推倒了這堵虛假繁榮的高牆。

「超級女聲」是湖南衛視從2004年起主辦的大眾歌手選秀賽。（取材自微博）
「超級女聲」是湖南衛視從2004年起主辦的大眾歌手選秀賽。（取材自微博）

★限娛令下 逆勢突圍

聯合新聞網「轉角24小時」報導，「中國好聲音」自2012年開始推出，由「浙江衛視聯合燦星文化公司」製作、浙江衛視台播出。節目的版權是來自荷蘭Talpa公司的電視節目「The Voice」，以歌唱選秀競賽，並由評審導師「按鈕轉椅子」形式為其節目招牌特色。2016年時因版權歸屬爭議一度改名「中國新歌聲」，2018年改回原名。

製作「中國好聲音」的燦星文化，就是後來的星空華文傳媒，旗下擁有龐大的中國電影IP庫與知名節目。「中國好聲音」於2012年開播後，以不同於當時湖南衛視「超級女聲」的新風格，迅速斬獲極高收視率，創下中國季播持續時間最長的綜藝類型節目紀錄，成為星空華文的招牌節目，更帶來大額廣告收入。

2004年開始的「超級女聲」掀起中國音樂選秀節目熱潮，捧紅了李宇春、張靚穎等多位女歌手。然而就在創下收視佳績、廣告費用高漲之時，中國廣電總局也盯上，2006年訂出針對選秀節目的限制規範，例如要求節目不得在晚間7時半至10時半的黃金時段播出，以及避免評審老師故意尖酸刻薄、或粉絲痛哭場面等誇張的節目效果。

這些「限娛令」被認為給當時的節目製作和娛樂圈帶來不小的衝擊，而到了2011年，廣電總局又推出「關於進一步加強電視上星綜合頻道節目管理的意見」進一步限制。業界及觀眾原本以為此類選秀節目或已走到谷底，「中國好聲音」的「適時」出現，逆勢在限娛令的環境中殺出了重圍。

「中國好聲音」的廣告費用也隨收視率攀升。據中國廣視索福瑞媒介研究（CSM）統計數據，第一季「中國好聲音」共播出14期，除第一期收視率在全中國排名第二，其餘13期皆名列第一。而第一季廣告價格每15秒15萬元人民幣（約2萬美元），到第二季時每15秒已經漲到380萬元。

已故歌手李玟參加「中國好聲音」資料照。（取材自微博）
已故歌手李玟參加「中國好聲音」資料照。（取材自微博）

★李玟泣訴 掀撻伐聲

李玟生前的三段錄音日前被流傳到網路上，淚訴自己想提攜後進、幫助音樂人實現夢想，才勉強自己以已經惡化的身體狀況參加節目；未料錄製時卻發現各種賽制不公、甚至對她的惡意侮辱等情事，還控訴節目惡意對待、刻意改變舞台走位與流程，使她在舞台上跌倒，讓她身心崩潰。

另一支流傳的視頻是在2022年9月28日，李玟為了選手周菲戈的權益而動怒。視頻加上錄音的曝光，在微博旋即引發話題爭議，許多人為李玟的遭遇打抱不平、也以眾多網友撻伐「中國好聲音」的操作黑幕。

然而「中國好聲音」官方面對爭議，卻是同日緊急於官方微博發布聲明，譴責有心人士惡意剪輯並散播影片，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，並稱作為2022「中國好聲音」的導師，李玟全身新投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，節目方不再對此事過多解釋，「永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

但李玟在網傳錄音裡的泣訴，讓許多人感受到李玟當時的悲痛與憤怒，其中一段視頻中，清晰可見工作人員試圖上前制止李玟，李玟則大喊「不要碰我！」讓許多網友心疼不已。加上多年來浙江衛視及其旗下「中國好聲音」的諸多負面傳聞，多數網友傾向於相信李玟所訴內容的真實性。

「中國好聲音」早期的四位導師。（取材自南風窗）
「中國好聲音」早期的四位導師。（取材自南風窗）

★節目卸責 反招反感

而在這種擴散的情緒感染力下，節目的官方說法無法說服大眾，反而激起反感，認為製作組避重就輕、迴避責任，質疑「中國好聲音」操作選手晉級，失去節目的專業公信力。不滿聲浪不僅使浙江衛視受到抨擊，還罕見地讓製作公司星空華文傳媒的股價和市值在8月18日開始暴跌。

接著雪球越滾越大，接連有藝人聲援李玟、更有不少綜藝節目工作人員在網路上揭發潛規則與內幕，或是曾出演過的導師、來賓發表類似的遭遇，大大衝擊了「中國好聲音」的節目聲譽。

話題持續發酵，8月20日，隸屬浙江省委的「浙江廣電集團」也發布聲明表示，「浙江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。」時至8月25日，浙江衛視正式宣布「中國好聲音」停播，承諾將就觀眾反映的問題展開核實調查。

然而停播消息宣布後，星空華文傳媒的股價再度重挫。

「中國好聲音2023」的4位導師。（取材自南風窗）
「中國好聲音2023」的4位導師。（取材自南風窗）

●如果沒約束 強勢平台「黑幕」還會繼續爆

在「中國好聲音」走紅的幾年，同樣也是中國綜藝節目「野蠻生長」的時期，對比先前的限娛令，影響似乎沒有那麼明顯，反倒是投入節目製作成本、廣告利潤，都來到所謂的「井噴時期」；加上韓流綜藝的輸入，在中國也出現了大量模仿、吸引觀眾的風氣。

然而這些風氣也不是沒發生過問題，浙江衛視幾次被推上風口浪尖。2019年11月27日，藝人高以翔在錄製浙江衛視綜藝節目「追我吧」時暈倒送醫不治，震驚娛樂圈，也讓近年屢傳爭議的「戶外明星競技類節目」蒙上陰影。儘管究責輿論矛頭指向製播的浙江衛視也號召發起抵制，最後「追我吧」停播，事件也就此落幕，幾乎沒有後續追究。

現今的「中國好聲音」事件，讓一些網友回想起當年「追我吧」事件也是浙江衛視，更激起網友的憤怒。對浙江衛視停播「中國好聲音」，網友的反應是：「眾望所歸」、「鬧這麽大廣告商都跑路了吧，還是斷人財路這招最管用，希望節目組和藍台是真的在好好整改，認真反思，而不是為了避風頭，等這事兒熱度過了該怎樣還怎樣…」。

此外，廣州日報旗下「南風窗」報導，主持人金星曾受邀參加浙江衛視的「非同凡響」，卻因自己的變性人身分被換下來。後來，金星在一次訪談裡直言，浙江衛視「內部很亂」、「製作平台製作手段都挺低劣的」。

至於「中國好聲音」本身，也向來爭議諸多。而且許多「黑幕」，正是來自於參加過節目錄製的人。比如，「中國好聲音」是有劇本的，節目組曾對第一季總冠軍梁博說：「我給你寫個稿子，你照著念就行了。」2016年，歌手、中國好聲音第一季導師劉歡指控「中國好聲音」節目侵權，作秀成分居多，且節目中學員自曝的故事或成功勵志的背景，大部分都子虛烏有。

陳奕迅也曾在一檔訪談節目中稱，自己受邀參加「中國好聲音」，是因聽說這檔節目有「黑幕」後，抱著「一探究竟」的好奇心前去。沒想到，選拔過程中，一位因所有導師都沒有轉身未能晉級的女歌手，竟出現在下一次的複賽現場，陳奕迅的耳麥裡還傳來節目組的催促指令：「按一下」、「按一下」。陳奕迅轉過身去，確認台上的女選手就是上次被「淘汰」的那位。

報導指出，之所以有那麼多的「黑幕」存在，恰恰說明，娛樂行業內部是一個高度不對稱的體系。李玟錄音所暴露的藝人個體過於弱勢的現象，幾乎是這個行業內的通行狀況。如果沒有法律和規則約束，強勢平台創造的「黑幕」還會繼續存在下去。

中國好聲音 李玟 微博

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