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職業球員征戰世大運 中國女籃「巨塔」韓旭太拚?

中國新聞組／整理
韓旭代表中國女籃征戰在雪梨舉辦的亞洲杯女子籃賽。（Getty Images）
韓旭代表中國女籃征戰在雪梨舉辦的亞洲杯女子籃賽。（Getty Images）

成都世大運中國大學生女籃奪冠，208公分的「巨塔」、王牌韓旭自然是場上的焦點，而她這一年在各賽場的拚戰，讓球迷忍不住心疼，「中國女籃寶貝千萬別受傷了」；至於號稱「雙塔奇兵」的韓旭和劉禹彤，這對「大寶貝」場外的CP合影，高舉神仙友誼的可愛畫面也讓人印象深刻。

成都球迷震耳欲聾的吶喊聲，幾近「掀翻」鳳凰山體育公園籃球館屋頂——在火爆的主場氛圍加持下，東道主中國隊以99：91擊敗日本，強勢奪得成都世大運女籃項目冠軍。

作為中國大學生女籃當之無愧的王牌，韓旭以上海交通大學安泰經濟與管理學院人力資源管理專業2019級學生身分出戰，她在決賽交出18分10板9助的「準三雙」，強勢護駕中國女籃登頂。

上觀新聞報導，2023賽季，韓旭堪稱「勞模」和「鐵人」——她先後代表四川女籃征戰WCBA、代表紐約自由人隊征戰WNBA、代表中國女籃征戰亞洲杯、代表中國大學生女籃征戰成都世大運，並接連獲得WCBA、女籃亞洲杯和世大運女籃項目的三座冠軍獎杯。

韓旭的馬不停蹄連軸轉，讓不少中國籃球愛好者有些心疼，「作為職業球員的韓旭，征戰世大運是不是職業打業餘、會不會把她累壞了、有沒有必要這麼『玩命』？」

韓旭（中）代表中國女籃征戰在雪梨舉辦的亞洲杯女子籃賽，在四強賽對上澳洲隊。（歐新...
韓旭（中）代表中國女籃征戰在雪梨舉辦的亞洲杯女子籃賽，在四強賽對上澳洲隊。（歐新社）

★交大學子 名正言順

當現場DJ報出「中國隊21韓旭」時，看台上爆發最熱烈的掌聲；每一名現場球迷都明白：世大運這場中日女籃的交鋒，勝負天平基本掌握在韓旭手裡——作為剛奪得亞洲杯冠軍的中國女籃核心球員、王牌中鋒，韓旭當時獲評決賽最佳球員、賽會最有價值球員。此番來到世大運賽場，韓旭面對任何對手，都是降維打擊。

據報導，決賽之前，韓旭場均得到19.5分8籃板，投籃命中率高達63.5%；決賽，韓旭的18分10板的數據依舊穩定，但她高達九次的助攻次數表明，她是「既當爹又當媽」——既要在進攻端確保得分，還要通過經驗意識傳球串聯隊友，更在防守端貢獻全隊最高的十個籃板（三個進攻籃板、七個防守籃板）。

「沒有韓旭，中國隊這球肯定輸，幸虧我們有這張超級王牌！」供職於一家央媒體育部門的媒體工作者這麼感慨。賽後，韓旭也在社交媒體第一時間更新內容：「從初、高中一起打到大的友誼，再次並肩作戰！無論在哪個賽場，我們都是最棒的！這個夏天快結束了，但屬於中國女籃的光芒之路，永遠未完待續！」

「韓旭不是職業球員嗎，怎麼去打世大運了，她有大學錄取通知嗎？」不明就裡的網友，在成都世大運女籃賽事開賽前，就曾提出疑問。

不過，早在中國女籃奪得亞洲杯冠軍後，上海交通大學的一封賀電就給出答案：今年24歲的韓旭是河北人，就讀於滬上名校上海交通大學。成都世大運參賽選手的資格認定，就是看大學學籍，韓旭既是中國女籃的王牌國手，也是上海交大的一名學子——她代表中國隊征戰世大運，當然沒有任何問題。

韓旭（後）在世大運對上葡萄牙隊。（新華社）
韓旭（後）在世大運對上葡萄牙隊。（新華社）

★個人選擇 值得尊重

韓旭的運動員身分，不只有一個：在中國俱樂部，她是四川女籃的球員；在大學層面，她也是上海交通大學的學生；在職業俱樂部層面，她還是美國紐約自由人隊的簽約球員。代表中國大學生女籃征戰成都世大運，是韓旭的個人選擇，應該得到更多人的尊重。

此前，中國女籃在時隔12年重奪亞洲杯冠軍之後，奪得賽會與總決賽雙料MVP的韓旭，馬不停蹄地返回紐約自由人隊，她決定繼續自己的第三個WNBA賽季。7月4日，韓旭早早透露，她計畫出戰成都世大運比賽。

「非常開心能參加大學生運動會，這是一場盛大的運動會，全世界所有最優秀的大學生運動員都會來參加，也希望我們隊都可以取得好的成績，繼續為國增光添彩。」她說。

從小接受專業訓練的韓旭，即便在高中畢業後就成為專業球員、職業球員，但代表中國征戰家門口的世大運，還是第一遭。這給她帶來和國內外俱樂部、中國女籃國家隊截然不同的參與感受，「因為我經常在外比賽，所以我很羨慕大學生這種一邊學習一邊打球的生活，確實很少能體驗到這種氛圍。」韓旭甚至還在比賽間隙，拍攝了Vlog紀念自己世大運之旅——視頻中，韓旭曬了大運村的伙食、女籃賽後更衣室，還想探營一把志願者之家。

韓旭是美國紐約自由人隊征戰WNBA的簽約球員。（取材自微博）
韓旭是美國紐約自由人隊征戰WNBA的簽約球員。（取材自微博）

★雖奪金牌 仍有短板

韓旭在代表中國大學生女籃奪冠後，將返回美國WNBA紐約自由人隊，而不出意外，9月的杭州亞運會，韓旭將繼續代表中國女籃征戰。不少球迷十分心疼韓旭，「韓旭千萬別太累啊，是中國女籃的寶貝，千萬別受傷了。生產隊的驢都要休息，更何況女籃頭號球星，趕緊好好休息！」

WNBA賽場，這次冒出來的「大寶貝」中鋒劉禹彤也是一塊璞玉；只是，相比內線人才的井噴，中國女籃的後衛技術相對粗糙、球路單一。

事實上，目前中國女籃不缺人，但未來五年已陷入「缺乏新鮮血液」的尷尬；中國男籃如今後繼乏人，只能通過歸化提升實力，也給中國女籃敲響警鐘，不能因為擁有韓旭等王牌球星，就躺在功勞簿上肆意收割冠軍，忽略了為未來播種。金牌不代表完美無瑕，奪冠後更應該居安思危，放眼長遠，多尋找自身不足，努力完善補短板。

中國隊球員劉禹彤（左）和韓旭5日在世大運頒獎儀式上比心慶祝。(新華社)
中國隊球員劉禹彤（左）和韓旭5日在世大運頒獎儀式上比心慶祝。(新華社)

●女籃「雙塔奇兵」 相識多年、神仙友誼

韓旭和劉禹彤不會一起出現在比賽場上，但會一起在賽場下跳舞。

中國奪得成都世大運的女籃金牌，這兩名內線「巨無霸」，不管是打法風格還是體型特點都不一樣，但不論誰在場上，都會讓對手感到頭疼。兩大內線韓旭和劉禹彤不僅表現出色，而且不斷組CP合影的可愛畫面，也讓人印象深刻，這兩個最近幾年沒有太多交集的內線，為何能擁有神仙友誼，如此關係緊密？

其實韓旭和劉禹彤相識多年，兩人都是清華附中的學生，在校隊朝夕相處，加上脾氣相投，最終成為好朋友。直到韓旭高中畢業後直接進入職業聯賽，劉禹彤加入北京師範大學，兩人才走向不同的籃球軌跡。

「韓旭是我在清華附中的師姐，我一直以她為榜樣，能在這個賽場上相遇，也是我們的緣分。」中國青年報報導，奪冠後，劉禹彤哭了，雖然她在大學籃賽嘗過冠軍滋味，但在成都世大運奪冠，對劉禹彤來說，無疑是職業生涯最重要的一場勝利，「這是我18歲以後第一次拿世界級比賽的冠軍」。

在成都世大運上，劉禹彤是韓旭的後備，開始幾場比賽，劉禹彤似乎沒有適應這個角色；但是從淘汰賽開始，劉禹彤的狀態越來越好，決賽對陣日本大運女籃，她利用體型上的優勢，在內線多次打成「2+1」，最後拿下16分，為中國奪冠立下汗馬功勞。

「旭姐是我的偶像，是我學習的榜樣，她的技術非常全面，不僅籃下技術出眾，她的投籃也非常穩定，還有就是她的心態很沉穩、比賽經驗很豐富，這些非常值得我學習。」劉禹彤這樣評價這位師姐。

在之前結束的女籃亞洲盃、世界盃上，韓旭都是中國女籃最重要的球員之一；為征戰成都世大運，韓旭從WNBA馳援，雖然和球隊合練時間不長，但作為頂級水平的中鋒，她仍可以在比賽中發揮統治力，並且帶動隊友成長。

韓旭賽後也誇讚劉禹彤，「我和劉禹彤從小就是同學、朋友、隊友，我們其實分開了一段時間，但是都在不同的領域中各自努力」、「我特別喜歡她，她特別可愛；她表現得非常好，我作為她的師姐感到很欣慰。」

成都世大運中國女籃成功登頂，這對內線「雙塔奇兵」的神仙友誼，會不會讓她們在一個多月後的杭州亞運會上再度攜手？「屬於中國女籃的光芒之路，永遠未完待續。」韓旭說。而劉禹彤或許已經給出答案，「可能今後還有其他配合，大家可以期待一下」。

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