我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

「八角籠中」背水一戰 王寶強從谷底撈起失敗的自己

中國新聞周刊／倪偉報導
「八角籠中」海報。(取材自微博)
「八角籠中」海報。(取材自微博)

一束燈光打在臉上，他抬起頭來，上唇鬍子拉碴，皮膚鬆弛，神色疲憊。在這間審訊室裏，他被嚴厲審問：讓孩子打比賽是不是為了錢。他動了動嘴角，從鼻孔裡哼出一絲不屑的笑意，一言不發。 

這是電影「八角籠中」的第一幕，王寶強以一種顛覆式的形象開場。

「八角籠中」王寶強飾向騰輝。(取材自中新周刊)
「八角籠中」王寶強飾向騰輝。(取材自中新周刊)

生如野草，不屈不撓的孩子們，以格鬥改變命運，圖為電影「八角籠中」劇照。(取材自中...
生如野草，不屈不撓的孩子們，以格鬥改變命運，圖為電影「八角籠中」劇照。(取材自中新周刊)

遇職業挫敗、家庭危機

創作「八角籠中」的幾年，王寶強正經歷人生中最難熬的低谷。他用「生死邊緣」形容自己的處境：職業挫敗、家庭危機和母親的離去，讓他接二連三遭遇打擊。好在這部讓他押上一切的電影，收穫了票房和口碑的雙贏。背水一戰贏了，他或許可以從八角籠中走出來了。

他出演的角色名叫向騰輝，開了家格鬥俱樂部，將無人管束甚至吃不飽飯的留守兒童和孤兒收進來，教他們格鬥，也供他們上學。

故事改編自真實事件，原型是四川恩波格鬥俱樂部的創始人恩波，他培養出了很多格鬥選手，2017年，因為被曝光組織兩個格鬥孤兒參加商業表演賽，深陷輿論漩渦和道德困境。

這個新聞當時就吸引了王寶強，事件裡有他所感同身受的底層奮鬥故事，也有吸引他的複雜性。他當即趕到四川拜訪恩波，獲得了原型故事的改編權。

那一年的春節檔，王寶強第一次當導演的電影「大鬧天竺」上映，遭遇口碑滑鐵盧，豆瓣評分定格在3.7的尷尬分數。

在他的講述中，「大鬧天竺」近似于一個人生污點，一個醜聞，甚至一份精神徒刑。他總覺得欠觀眾一部好電影，好像必須用另一部佳作，才能沖洗掉觀眾的心理陰影。

史彭元飾演成年蘇木。(取材自中新周刊)
史彭元飾演成年蘇木。(取材自中新周刊)

陳永勝飾馬虎。(取材自中新周刊)
陳永勝飾馬虎。(取材自中新周刊)

能換錢的 全都投進去

他用了6年時間履行這個承諾，在導演行業跌倒就要從這裡爬起來。但行業環境已經發生了很大變化，2018年之後影視行業遇冷，資金大幅撤走，然後是3年疫情。他到處去拉投資，但一聽王寶強不演喜劇了，而且還要又一次自己執導，願意入局的投資方寥寥，甚至談好的投資，也在開拍前撤了資。王寶強自己借錢、貸款，「把所有能換成錢的都投進去了」。

如果這部電影失敗了、虧錢了怎麼辦？他毫不猶豫地說：「那我就拍戲唄，什麼戲都得拍，爛戲也得拍，你得賺錢，得還債啊！」雖然他也說過，「演員不能什麼角色都去演，你也得有自己的尊嚴吧。」

他自己承認，從來不乏貴人相助，這或許得益於他的真誠。

直到「八角籠中」上映之前，「天下無賊」裡與他有過合作的劉德華、劉若英，都幫他唱主題曲和推廣曲，熱情地幫他宣傳。「八角籠中」做後期的時候錢已經花完了，也是朋友助了一臂之力。認識超過20年的老友陳思誠出人出錢，用自己的後期公司幫他做完了後期。

他用這部新片試圖重寫職業生涯，也藉一次翻身的機會從谷底撈起自己。「其實我這個電影裡也有一個態度，就是讓更多人看到，要做一個好人，不要做壞人。你能幫助他人就去幫助他人，幫助不了，你也不要去毀掉一個好人，毀掉幫助過我的人。」

投資 貸款 疫情

上一則

拉美使用人民幣結算再+1 玻利維亞跟進巴西、阿根廷

下一則

靠打拳走出大山 電影「八角籠中」角色原型蘇木：我們很幸運

延伸閱讀

趁熱拍「芭比2」？導演葛莉塔潔薇：暫無意願

趁熱拍「芭比2」？導演葛莉塔潔薇：暫無意願
王寶強曬女兒手寫鼓勵信 被疑是前妻馬蓉代筆

王寶強曬女兒手寫鼓勵信 被疑是前妻馬蓉代筆
王寶強電影大賣 前妻要他不忘初衷 網罵「安什麼心」

王寶強電影大賣 前妻要他不忘初衷 網罵「安什麼心」
王寶強熬過婚變新片大賣 前妻突然說話了

王寶強熬過婚變新片大賣 前妻突然說話了

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
黑龍江省齊齊哈爾市一間中學的體育館樓頂坍塌。(取材自新華社微博)

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

2023-07-23 23:17
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外