「八角籠中」背水一戰 王寶強從谷底撈起失敗的自己

「八角籠中」海報。(取材自微博)

一束燈光打在臉上，他抬起頭來，上唇鬍子拉碴，皮膚鬆弛，神色疲憊。在這間審訊室裏，他被嚴厲審問：讓孩子打比賽是不是為了錢。他動了動嘴角，從鼻孔裡哼出一絲不屑的笑意，一言不發。

這是電影「八角籠中」的第一幕，王寶強以一種顛覆式的形象開場。

「八角籠中」王寶強飾向騰輝。(取材自中新周刊)

生如野草，不屈不撓的孩子們，以格鬥改變命運，圖為電影「八角籠中」劇照。(取材自中新周刊)

遇職業挫敗、家庭危機

創作「八角籠中」的幾年，王寶強正經歷人生中最難熬的低谷。他用「生死邊緣」形容自己的處境：職業挫敗、家庭危機和母親的離去，讓他接二連三遭遇打擊。好在這部讓他押上一切的電影，收穫了票房和口碑的雙贏。背水一戰贏了，他或許可以從八角籠中走出來了。

他出演的角色名叫向騰輝，開了家格鬥俱樂部，將無人管束甚至吃不飽飯的留守兒童和孤兒收進來，教他們格鬥，也供他們上學。

故事改編自真實事件，原型是四川恩波格鬥俱樂部的創始人恩波，他培養出了很多格鬥選手，2017年，因為被曝光組織兩個格鬥孤兒參加商業表演賽，深陷輿論漩渦和道德困境。

這個新聞當時就吸引了王寶強，事件裡有他所感同身受的底層奮鬥故事，也有吸引他的複雜性。他當即趕到四川拜訪恩波，獲得了原型故事的改編權。

那一年的春節檔，王寶強第一次當導演的電影「大鬧天竺」上映，遭遇口碑滑鐵盧，豆瓣評分定格在3.7的尷尬分數。

在他的講述中，「大鬧天竺」近似于一個人生污點，一個醜聞，甚至一份精神徒刑。他總覺得欠觀眾一部好電影，好像必須用另一部佳作，才能沖洗掉觀眾的心理陰影。

史彭元飾演成年蘇木。(取材自中新周刊)

陳永勝飾馬虎。(取材自中新周刊)

能換錢的 全都投進去

他用了6年時間履行這個承諾，在導演行業跌倒就要從這裡爬起來。但行業環境已經發生了很大變化，2018年之後影視行業遇冷，資金大幅撤走，然後是3年疫情 。他到處去拉投資 ，但一聽王寶強不演喜劇了，而且還要又一次自己執導，願意入局的投資方寥寥，甚至談好的投資，也在開拍前撤了資。王寶強自己借錢、貸款 ，「把所有能換成錢的都投進去了」。

如果這部電影失敗了、虧錢了怎麼辦？他毫不猶豫地說：「那我就拍戲唄，什麼戲都得拍，爛戲也得拍，你得賺錢，得還債啊！」雖然他也說過，「演員不能什麼角色都去演，你也得有自己的尊嚴吧。」

他自己承認，從來不乏貴人相助，這或許得益於他的真誠。

直到「八角籠中」上映之前，「天下無賊」裡與他有過合作的劉德華、劉若英，都幫他唱主題曲和推廣曲，熱情地幫他宣傳。「八角籠中」做後期的時候錢已經花完了，也是朋友助了一臂之力。認識超過20年的老友陳思誠出人出錢，用自己的後期公司幫他做完了後期。

他用這部新片試圖重寫職業生涯，也藉一次翻身的機會從谷底撈起自己。「其實我這個電影裡也有一個態度，就是讓更多人看到，要做一個好人，不要做壞人。你能幫助他人就去幫助他人，幫助不了，你也不要去毀掉一個好人，毀掉幫助過我的人。」