上手快、社交性強 匹克球「潮」進中國成新網紅

匹克球在中國逐漸流行。(取材自貝殼財經)

融合羽毛球、乒乓球、網球特點的運動「匹克球」，以其容易上手和強調社交的特點，正逐漸受到各個年齡層消費者歡迎，成為社交平台上新興網紅運動。但「潮運動」能持續多久？井噴期之後會不會像飛盤運動一樣迅速衰退？有待觀察。

匹克球上手快，運動強度低。(取材自上海黃埔／申仕博運動小館圖)

十來米的球場上，張帥 和對手分別站在球網兩側，手持「大號乒乓球拍」，奮力將對方打來的塑料匹克球擊打回去。「上手快、運動強度低、對新手友好」，這基本是匹克球參與者的共識。因此，匹克球替代飛盤，成為近期新晉運動頂流。

運動小白也能上手

新京報報導，匹克球是一項起源於歐美的運動，最近一段時間，匹克球運動被多個年齡層的消費者所接受。一時間，越來越多的體育場館、運動培訓機構推出相應項目，電商平台上相關裝備更是被玩家搶購。

浙江一家室內運動場館裡，張帥和朋友隔著球網正打著匹克球。儘管對規則不甚了解，技術也不太嫻熟，但張帥卻樂在其中。張帥說，感覺就是拿著大號乒乓球拍在羽毛球場上打塑料網球，「雖然看似三不像，但玩起來卻特別有意思」。95後女生王雪則認為匹克球對新手格外友好，「運動小白」也能迅速上手。

比爾蓋茲在他的微博發表他打匹克球多年的心得。(取材自比爾蓋茲微博)

打一場球就成朋友

所謂匹克球，即是羽毛球、網球和乒乓球的結合。這項運動憑藉著上手快、成本小、運動強度低等特點，一經推出迅速在全球風靡開來。甚至連微軟公司創始人比爾蓋茲、奧斯卡影帝傑米福克斯、李奧納多等人都對其青睞有加。

張帥表示，匹克球自帶社交屬性，即使原本互不相識的玩家，可能因為一場比賽成為朋友，「自己只去玩了兩三次，現在已經認識不少其他圈層的新朋友」。

「雖然目前匹克球還屬於小眾運動，但隨著其熱度的提升，以及其自身所帶有的運動屬性正在被更多人熟知和接受。」在上海經營運動場館的劉斌稱，匹克球已成為近三年來全球玩家數量竄升最快的新興運動，「其已經是2024年巴黎奧運 會的表演項目，2028年很可能會正式成為奧運項目。屆時勢必會引發一波全民參與熱潮」。

入門級裝備不貴

「最近從網上買了一套球拍和匹克球，差不多花了100多元。」王雪說，相較其他小眾運動，匹克球置辦行頭的價格並不貴，不到200元就能買到一套入門級的裝備。

「自2022年底開始，前來諮詢購買的客戶明顯增多。」一家運動器材網店老闆表示，半年前他發現匹克球在中國逐漸走紅，特意從海外進了多款相關商品，「最近這段時間光是匹克球拍就賣了近百個，匹克球銷量更是達到近千個」。

報導指出，據「匹克球拍市場報告」顯示，2021年全球匹克球拍市場規模約為1.528億美元，預計到2028年能夠實現2.561億美元。adidas、FILA、Lululemon等品牌還單獨設置「匹克球」分類。預計匹克球服裝、球鞋市場規模至2026年將實現6.8億美元的增長。

浙江一家運動器材生產廠商說，自2022年底開始，工廠陸續接到匹克球訂單。除了國內電商打來的電話外，還有不少海外品牌發來代工訂單。

年輕人對匹克球興趣的提升，不但讓裝備商家嘗到甜頭，同樣也讓運動場館看到業務拓寬的機會。搜索社交平台關鍵詞時看到，在上海、北京 、廣州等地出現多家以匹克球為主的運動場館以及培訓機構，其中不少機構已有大批新來的客戶和收入。

新手也能很快的玩起 匹克球。(取材自上海黃埔／申仕博運動小館圖)

帶來流量與生意

「匹克球確實給運動場館帶來了流量和生意。」劉斌表示，自己的場館主要以室內羽毛球為主。匹克球的出現，讓他看到吸引更多圈層客戶的機會，目前明顯感覺到匹克球的玩家量在不斷提升。前來體驗的玩家除年輕人外，也有不少家庭親子客戶。

但讓劉斌不敢懈怠的是，他發現市場中多位同行也開始涉足。為了拉攏更多的玩家，他特意邀請到專業教練開設匹克球培訓班，免費指導帶領玩家系統地學習匹克球的知識和技巧，還不時舉辦小型比賽，以此提升玩家的參與度。

多番努力後，劉斌如今每周都會接待幾撥匹克球客戶。除了散客外，還有不少公司訂單，週末以及節假日場地早早就被預訂售罄。

東莞成立的匹克球訓練基地。（取材自樂享松山湖）

從火爆到遇冷 匹克球是下一個飛盤？

飛盤、陸地衝浪、超慢跑、匹克球、腰旗橄欖球……近年來，一批新興運動相繼出圈，小眾運動的熱浪此起彼伏，體育產業進入了新一輪的快速發展期。然而，在經歷了最初的井噴期後，不少項目逐漸遇冷，遭遇瓶頸期。

半月談報導，廣州一家飛盤俱樂部的負責人楊光（化名）表示，2022年夏天在年輕人中爆火的飛盤，今年熱度有所下降。「去年新人場一周可以開七八場，現在一周僅有一兩場」。不少飛盤俱樂部都面臨學員減少的問題，個別甚至不得不因此關停。

文旅市場研究諮詢機構勁旅諮詢發布的「2022中國文旅露營產業融合發展研究報告」顯示，2020年和2021年國內露營相關企業註冊量增幅分別達到144%和122%，而2022年前十個月只有14%。

和飛盤、露營等情況類似，不少「潮運動」都不同程度地經歷了從火爆到降溫的境遇。在初期破圈後如何維護並擴大群眾基礎是它們面臨的共同挑戰。

社交媒體推波助瀾

在楊光看來，「潮運動」的熱與冷都是由其強社交屬性決定的。「大部分潮運動的興起都始於微博、抖音、朋友圈等社交媒體力推，相關內容持續刷屏吸引年輕人嘗試，繼而在平台展示、分享，形成潮流。」他說，但隨著社交媒體的關注點轉移，這些運動的熱度也自然會降低。

揮舞著大號乒乓球拍，在羽毛球場地上打塑料網球，匹克球正成為城市運動愛好者的新寵。「除了場地、教練，我們還為學員提供專業的攝影師，保證給他們拍出最時尚、最潮流的照片。」深圳一家匹克球俱樂部的負責人林濤認為，匹克球有潛力發展為新的網紅運動。不過，他也擔心，即使成為下一個「飛盤」，今後的發展路徑在哪兒仍然需要思考。

野蠻生長造成惡性競爭

白宇飛指出，新興運動在第一輪井噴期的野蠻生長是另一個影響因素。一個新興行業的快速崛起通常伴隨著眾多從業者的大量湧入。一些師資力量不夠、培訓經驗不足、組織能力不強的從業者會成為攪局者的角色，甚至因惡性競爭把產品銷售、活動組織、賽事開展引入歧途。這些都將影響「潮運動」的口碑和可持續性。