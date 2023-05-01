當「農管」變「村霸」 網民無奈：厲害了，我的管

「城管」加上「農管」的無所不管，讓不少民眾抱怨連飼養雞鴨等的自由都沒了。（取材自微博）

中國的「農管」正被質疑在農村如同「城管」般強勢執法，讓民眾隨時處於被變相監視的恐懼與憤怒當中。只是，在國家機器的控制之下，似乎也只能無奈地敲敲鍵盤自嘲：「厲害了，我的管」。

繼城管之後，多地農村出現「農管」。不少網民抱怨稱，這些的執法隊伍不僅禁止農家魚塘四周種玉米、不准村裡養雞養鴨，甚至還要求不能自己種的樹上晾曬衣被，否則就強行沒收銷毀。「農管」成了「村霸」，讓民怨炸鍋。

★過度執法 管轄一刀切

綜合中國媒體報導，「農管」的全稱是「農業綜合行政執法部門」，設立在市級或者區（縣）級地區，主要在維護農民合法權益，並非憑空冒出，僅在2020至2022年間，全國各級農業綜合執法機構就查辦30萬餘件各類違法案件，挽回經濟損失14.96億元人民幣(約2.1億美元)，在打擊假種子、假化肥等「坑農」、「害農」事件方面發揮了積極作用。

綜合來說，「農管」的職責大致可分為四大項。一、對農業違法違規行為進行調查審理、監督舉報和投訴處理等。二、對農業、畜牧、漁業等產業中的違法行為進行處罰和管理。三、對農業中使用的種子、肥料、農藥等物品進行檢查，對違法案件予以處罰。四、負責縣政府和當地農業局的政策落實到基層。

新華社主辦「半月談」期刊評論指出，但當「農業綜合行政執法部門」被冠上「農管」名頭後，民眾的擔憂大致來自兩方面：一是「農管」管轄一刀切，影響農民正常生產生活；二是「農管」過度執法，權力尋租。

「農管」對農民及農作物收成應有正面助益，若只是窺視刺探甚至暴力執法，勢將嚴重衝擊農業收益。示意圖。（新華社）

★強行銷毀 執法太粗暴

比如有網民稱，其所在地區「農管」要求魚塘四周圍欄不許種玉米、豆角，理由是「有礙觀瞻」；有人發視頻指廣東廉江市「農管」以改善村容為由，拿網兜抓走村裡農戶散養的家禽。江蘇則傳出「農管」要求農戶不能將衣被晾曬在自家院子的繩子上或自己種的樹上，否則就強行銷毀等等，微博上至今可見許多網民對「農管」猶如「城管」般粗暴執法表達不滿的留言。

而對此，官媒近日陸續發布各種信息及報導一再強調「農管」和「城管」不同，「農管」是來「服務」、來打擊侵農害農等違法行為的，不是什麼都管，不會干擾農民正常生產生活，若有坑農害農一定追責到底。

央視網日前發布信息稱，社群網站 上湧現出一些反映農業領域執法的發文，其中夾雜著不少謠言。農業農村部特別澄清，網民所稱禁止農民在房屋前後種瓜種菜、不許村裡養雞養鴨等都不在執法範圍之列，若有官僚主義坑農害農，將追責到底。

但網上對於「農管」的疑慮仍未能因此平息。界面新聞再發布報導稱一一核實了相關傳言後發現，其中大多數實際上與農業綜合行政執法隊伍關係不大。

報導中「核實」的傳言，其中一則「湖北招聘5000多名農管」消息可能源於新華網2022年4月一篇舊報導；另一則稱河南 沁陽一養殖戶的50頭豬被「農管」強扣的消息發生在兩年前，是沁陽農業執法大隊工作人員發現養殖戶的生豬未經檢疫才扣押；自媒體稱「黑龍江有185人違規焚燒秸稈被罰款1.782億元」信息並非來自農業農村部門，而是由環保護部門做出等等。

報導並稱，有評論認為，農業執法隊伍之所以引發輿論持續關注，根源或在於人們對過度執法的擔憂，因此，要為「農管」正名，需要真正管住「閒不住的手」。

對一些農民來說，「農管」的功能究竟是「服務」還是「管理」，在實務上很難分得清楚。（取材自微博）

★侵農害農 雞毛當令箭

但只是「正名」、「究責」就能徹底解決「農管」造成的疑慮和憤怒嗎？自由亞洲電台報導稱，一些「農管」隊伍「拿著雞毛當令箭」，在執法過程中出現諸多亂象及害農、侵害農民權益情況。江蘇宜興時事評論人士張建平認為，在中國，最大的問題是理論與現實大相徑庭，「你看農管的組成就知道，這和當初的城管一樣」。

在農村長大的張建平回憶，在毛澤東時代也曾出現類似「農管」的地方監管者，類似於文革時期的治保隊：「農民種點青菜、養隻雞都要被管。現在農管實際做的事，各地方的反映就像是這麼做的，欺壓百姓」。鄭州維權人士賈靈敏表示，執法部門的成立要經過人大，農村農業部不是執法部門卻看似增加了執法權，他認為這嚴重違反憲法。

澎湃新聞則發表評論指出，以「農管」為標籤的這場網路傳播事件，是對當下農村工作當中一些形式主義、教條主義、官僚主義、朝令夕改等問題的集體吐槽，這是值得關注的警報。同時也要警惕有人把「農管」當成基層越權、濫權、折騰農民的「虎皮大旗」。

「半月談」期刊評論文章認為可從三方面著手解決，一要嚴格釐清「農業綜合行政執法部門」職責，畫定執法邊界；二要著力提升農業綜合行政執法隊伍的執法水平和能力。三要強化服務能力與水平。紅星新聞評論則建議加強這支隊伍的培訓，讓他們在執法時心存敬畏，另一方面構建嚴格約束機制和舉報機制，加強執法督查。

某地農戶正在接受執法約談。（取材自知乎）

●農管：執法範圍明確 網路放大因素太多

中國新聞組／整理

中國近日的「農管」爭議引來不少媒體及網民的批評和檢討聲浪，而「農管」隊員們自己怎麼說？據報導，有隊員說，各地「農業綜合行政執法部門」是受縣農業農村局授權，按「指導目錄」事項執法，執法權力有明確範圍。網傳亂象可能與國家部分政策執行有關，「這其中網路放大的因素太多，且都不在農業綜合執法的工作範圍」。

「網路上關於『農管』的一些文章，我們也有關注到。雖然我們是農業農村執法部門，但執法權力有明確範圍，有什麼授權，幹什麼事情。」第一財經引述山東省濟寧市微山縣農業農村局農業綜合執法大隊大隊長陳一這麼說。

據陳一描述，微山縣農業綜合執法大隊隸屬於縣農業農村局，是全額事業單位，有40人的編制，分為五個執法中隊，一個綜合科。執法大隊的執法範圍，一是涉及種植業，農資市場管理、農產品質量安全監管執法；二是涉及畜牧業，根據職責設置了兩個中隊，分別是市場管理、生產管理；三是涉及農機安全執法；四是農作物秸稈禁燒執法。

對於今後農業綜合執法大隊的工作，陳一認為，首先，得明確這支隊伍的工作職責範圍，要讓公眾知曉。其次，執法部門在工作中的職責，該幹什麼就幹什麼，一定要守法。地方政府不能濫用行政命令，來代替執法範圍。「對於有些地方存在基層領導讓怎麼做就怎麼做的情況，要認真反思。」最後，在執法過程中，執法大隊一定要依法執法、文明執法、公平公正。

至於近期社交平台上一些有關「農管」的爭議視頻，報導引述一位基層執法大隊工作人員李大壯（化名）表示，比如網上提到的「山東濱州砍樹」行為，即使此事為真，那麼可能與國家提倡的「退林還耕」有關，這些樹可能種在基本農田上，需要砍掉，但這事不屬於農業綜合執法工作範圍。

關於網文中提到的「農管+城管的『掃雞行動』」，李大壯表示，「這其中網路放大的因素太多。更重要的是，這些事情也不在農業綜合執法的工作範圍」。而關於網路上流傳的「農管」到農戶地裡面拔菜，李大壯稱，這事涉及到農田「非糧化」。2020年，國務院 辦公廳印發「關於防止耕地『非糧化』穩定糧食生產的意見」就提出要明確耕地利用優先序。

李大壯認為，砍樹、拔菜不屬於農村綜合執法大隊的職能範圍。即便是農戶在永久基本農田上種了蔬菜、樹木，也不能簡單粗暴的砍掉，而是應該勸說，有序退出，這是國家政策。