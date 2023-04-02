捍衛TikTok 「孤膽英雄」周受資一戰成名

TikTok首席執行官周受資在美國眾議院能源和商務委員會聽證會上作證。(Getty Images)

為了回應外界對TikTok 資安問題的擔憂，TikTok首席執行官周受資出席了美國國會的聽證會作證。面對50名議員和長達5小時質詢，獨力扛住炮火的他成為中國科技業的代表，他的社交帳號粉絲數量激增，被網友譽為「孤膽英雄」。

「我叫周受資，生於新加坡 。我曾在新加坡軍隊服役，在英國讀了大學，然後來這裡（美國）讀了商學院。我也是在這裡遇見了我的妻子。」聽證會一開場，TikTok執行長周受資非常美式的開場白就吸引了很多人。

中央社報導，中國短影音應用程式TikTok執行長周受資日前赴美國國會聽證會作證，在這場聽證會上，美國議員們擔憂北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，暗中協助中國，歷經近5小時的聽證會，議員認為，周受資在中國相關議題和針對孩童的內容方面，回答多所迴避。美國聯邦眾議院議長麥卡錫也說，國會將繼續推動立法程序，以解決TikTok相關的國安疑慮。

扛議員猛攻 受封新zaddy

儘管這場聽證會未能緩解TikTok在美國的生存威脅，卻意外讓現年40歲、外型斯文的周受資人氣暴漲，他沉穩應對嚴厲質問，再加上斯文外型，不僅獲網友封為新zaddy，也「圈粉」無數。Zaddy是網路流行用語，意即「有魅力、外表有型的男性」。

事實上，TikTok風波不僅涉及美中關係，周受資新加坡人的身分也吸引星媒格外關注，連日發出多篇相關報導，包括從臉書實習生到TikTok執行長的背景，使其瞬間成為新加坡近來最夯的話題人物。

新民周刊梳理周受資過去的經歷，周受資在1983年1月出生於新加坡，他的父母也是土生土長的新加坡華人，父親從事建築工作，母親是會計。

周受資12歲時在全國考試中獲得高分，進入當地著名新加坡華僑中學。2001年，周受資進入新加坡武裝部隊，在軍中服役兩年退伍。之後，周受資進入英國倫敦大學學院經濟系，畢業後於倫敦高盛找到了一份投資銀行的工作。

TikTok首席執行官周受在美國眾議院能源和商務委員會聽證會上作證。(路透)

新加坡身分 在臉書實習

2008年，周受資辭職並進入哈佛商學院。在哈佛讀書期間，周受資到仍在初創階段的Facebook公司實習。在隨後的十年裡，周受資遊走在技術、社交媒體和金融領域之間。

2010年，他加入了由俄羅斯富豪米爾納執掌的風險投資公司DST Global。中英文流利的他孤身一人從新加坡到北京打頭陣，開啟VC(創投)生涯。

「如果你被告知要登火箭，不要去問應該坐哪個位置，先登上去就好。」在後來的採訪中，周受資如此解釋。出自Facebook COO的這句名言，深刻影響了他的職業選擇。

周受資的人生信條是「每件事情都要下功夫」。他在DST工作期間，為了研究創業項目並觀察中國移動互聯網的發展，託人牽線，平均一周見30家公司，一年下來能見上3、500家。周受資認為，投資是一種技術活，需要大量的累積，這樣才能實現從量變到質變的飛躍。

在周受資的推動下，DST達成了中國互聯網歷史上一些最賺錢的交易，包括對京東、阿里巴巴以及滴滴的投資。

2011年，周受資牽線DST米爾納等人拜訪小米 ，最終DST用5億美元將小米7%的股份收入囊中，周受資也因此和雷軍結緣。

TikTok創作者在華盛頓美國國會大廈前發聲支持TikTok。(路透)

和雷軍結緣 助小米上市

兩年後，周受資等到了另一位影響日後人生軌跡的人——張一鳴。當時，張一鳴帶著今日頭條四處碰壁，詳細了解後，周受資義無反顧地接納了他，並代表DST獨家投資了今日頭條數千萬美元的B輪融資。

報導指出，2015年，雷軍需要有人幫小米注入更多附加值、要想搭建生態，投資智能硬件公司，最終周受資應邀加入小米，擔任CFO(財務長)。

加入小米的前3年時間裡，周受資促成了小米對200多家公司的投資。雷軍在各種公開場合，大讚這位新加坡小老弟的聰明和果敢。兩人也經常在各種社交媒體出現，雷軍還給了他一個雅號—「小米第二帥」。

2018年，小米開始準備衝刺上市，周受資首次操盤IPO。為此，他曾激動地在微博上分享了一張圖片，並配文「未來的一年裡，連睡覺都是浪費時間」。之後，小米順利成為港交所第一家同股不同權的上市公司，這也是當時港股市場規模最大的IPO，周受資功不可沒。

2019年，周受資在37歲生日當天被任命為小米執行董事，並輪崗擔任小米國際部總裁。一年後，在小米十周年慶典上，雷軍更是向內部宣布，37歲的周受資成為小米最年輕的合夥人，是小米下一個新十年的開端，並授予了他1億股期權，10年內有效。

2021年3月，周受資加入字節跳動擔任CFO。當時內部任命信中提到，「周受資對我們的業務，團隊和文化非常熟悉，他在DST工作期間就認識了我們，並推動DST在很早期投資了字節跳動」。

「離家18年之後，base在我的家鄉新加坡。」加入字節跳動後，周受資在微博上表達了這樣的心境。

張一鳴的期許無疑更多。2021年4月30日，字節跳動宣布了一個新的人事任命，時任字節跳動CFO周受資兼任TikTok CEO一職。確定任命後，用了好幾年微博的周受資立即清空了自己的微博和推特，轉而開通了TikTok。

雷軍在周受資要離職的時候，發布兩人合照，感謝他6年來的付出。(取材自微博)

看NBA、尬舞明星 熱愛高爾夫

據參考消息報導，周受資在自己的TikTok帳戶@shou.time，展示他個人生活的點滴。粉絲們看到他出席超級碗(Super Bowl）和NBA比賽，與比爾·默瑞等明星見面，還與歌手席亞拉尬舞。他還在媒體採訪中透露他是一個高爾夫球愛好者，也是喜劇演員凱文·哈特的粉絲。

在出席國會聽證會前，周受資在TikTok中發布一段視頻，邀請用戶告訴他，他們想對美國國會議員說些什麽。該視頻獲得超過50萬點讚。周受資在影片中說：「這對我們來說是一個關鍵時刻。這可能會將TikTok從你們1.5億人手中奪走。」

周受資的TikTok帳號。(取材自TikTok)

他在聽證會前接受媒體採訪時表示，聽證會是一個機會，可以解釋TikTok正在努力做什麽並從國會議員那裡獲得反饋，他想向國會和美國公眾化解對於TikTok的一些誤解。他說，關於TikTok的有些說法是完全錯誤的，公司需要澄清。

但是，周受資在聽證會中遇到很多匪夷所思的問題。有美國議員拋出諸如「使用TikTok是否需要接入家用WiFi」、「TikTok是否會通過手機攝像頭追蹤用戶瞳孔」等問題。一段瀏覽量很高的影片顯示：有議員詢問周受資TikTok如何確定用戶年齡，暗示TikTok依靠生物技術識別數據，周受資則回答：用戶在註冊帳戶時會提供他們的年齡。

隨著聽證會的相關視頻在網上瘋狂流傳，大量美國的TikTok用戶站到周受資及TikTok一邊。有不少美國網友覺得，聽證會上的議員和普通人的認知完全脫節。

由於對周受資在聽證會的表現印象深刻，越來越多的TikTok用戶被圈粉，他們用製作「飯拍」(粉絲角度)影片和表情包表達對周受資的支持。一名網友說：我以前對他的了解是零，但我現在喜歡這個傢伙。