我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

「殺豬盤」愛情陷阱揭祕：「高富帥」怎詐騙數百萬美元

中國新聞組／整理
在「殺豬盤」愛情陷阱中，受害人被視為待宰的「豬」。（視頻截圖）
在「殺豬盤」愛情陷阱中，受害人被視為待宰的「豬」。（視頻截圖）

受害者是詐騙分子口中的「豬」，目標是「養豬」、最終「殺豬」；而詐騙分子本身也是「豬」，被人口販子圈養著，成為他們的人肉ATM。

來源：YouTube

近年來，全球各地「殺豬盤」受害者蒙受的損失達到數億美元。許多詐騙分子在光鮮亮麗的人設背後，同時也是不見天日的人口販賣受害者，被迫在東南亞如監獄般戒備森嚴的園區操作騙局，其中不乏被稱做「行走的美金」的中國人。BBC揭露了一個位於柬埔寨的「殺豬盤」愛情陷阱犯罪網絡，儘管相關證據導向疑存在勞工販賣、虐待和網上詐騙等罪行，迄今未見警方介入。

「皇樂」園區出口處有保安把守，辦公室裡到處是監控鏡頭，而辦公樓與宿舍樓的窗戶都安...
「皇樂」園區出口處有保安把守，辦公室裡到處是監控鏡頭，而辦公樓與宿舍樓的窗戶都安裝了鐵柵欄。（視頻截圖）

★話術套路 騙取感情

「萬變不離其宗，殺豬盤都是有一點，就是感情。通過感情，可以讓他相信你。」來自中國的「曉最」（化名）年近30歲，在柬埔寨金邊，深沉有磁性的嗓音是他引以為傲的技能。每當他跟目標受害者通上電話，她們總會聽話，把錢拱手奉上。

與受害者培養信任和感情，引導他們在虛假的加密貨幣投資平台上充值；在最後一步，他將榨乾受害者的每分每毫。靠著他慣用的這個伎倆，曉最自稱他帶領的詐騙團隊近年來詐騙數百萬美元，他本人甚至寫了一套殺豬盤的話術，教他的手下們如何一步步誘騙受害者。

「在過程中，一定要跟客戶鋪墊所謂的扎心故事，」曉最說，「女人下意識就很心疼，很想用這所謂的母愛去來關心你」。他常用的人設是白手起家、上進溫柔的企業高管卻遭遇前妻的背叛，這讓他贏得了許多女性受害者的同情與信任。

為了償還債務，Joyce做多份兼職工作，其中包括在網上直播古典舞。（視頻截圖）
為了償還債務，Joyce做多份兼職工作，其中包括在網上直播古典舞。（視頻截圖）

★約會網站 找尋獵物

在互通訊息之後，曉最再給對方打電話，用聲音來魅惑他們，「在我們這個行業的術語裡，這叫做話療，」曉最說。像曉最這樣的網絡騙徒在行內被稱為「狗推」；他們經常在約會網站、社交媒體和聊天軟件上找尋獵物。

「我們通常會用的包裝人物都特別帥、多金，又有責任心，又懂得關心人，」曉最稱，這些人設包裝都能輕易在網上買到。騙子們還會用人工智能深偽（deep fake）軟件與受害者視頻對話，利用軟件讓自己變成與「劉德華」等特定人設無異的面貌，讓騙局更具說服力。

最終，話題會轉移到加密貨幣投資上來，進行「造夢」。曉最說：「就比如說，受害人是北京的，跟受害人說，我想跟你一起在北京生活，北京一套房子要上千萬元(人民幣，約144.4萬美元。那麼，我們現在共同努力來賺這個錢。」

★引誘投資 鼓動借貸

一個如出一轍的人設故事，在2022年1月，打動了身在北京的Joyce（化名）。對方稱自己是一個創業青年，孤身一人，會從上海搬到北京來與她一起生活。35歲的她以為自己在網上認識一位可靠的伴侶，「當時沒有想過，他是騙子」。

「創業青年」謊稱有內線交易情報，引導Joyce往一個虛假的投資平台充錢，還主動替她注入額外「資金」。從平台帳面上看，Joyce似乎獲得高額利潤。在她耗盡儲蓄後，對方鼓動她向銀行借貸以及申請網貸。

「現在回想起來，那時的狀態，簡直是太瘋狂了，真的就已經麻木，好像不是錢一樣的，就是數字。」Joyce說，她注意到不妥、想從「投資帳戶」中取款時，才發現根本無法取現。她總共損失了接近80萬元，其中大半是借款。看到父親哭著說她太愚蠢，她也崩潰大哭。為了償還債務，Joyce做多份兼職工作，包括在網上直播古典舞，「好好的一個人生，就是一個騙子，可以改變整個人的人生軌跡的」。

殺豬盤在2017年興起，最初受騙的多為中國受害者，但近年這類騙局開始走向國際，越來越多亞洲其他地區及歐美人士受騙。隨著中國政府在境內打擊騙局，詐騙集團將重心移往東南亞，集中在柬埔寨、寮國、緬甸、泰國與菲律賓。近期，詐騙網絡似延伸至阿拉伯聯合大公國與喬治亞。

曉最曾參與管理的詐騙集團位於柬埔寨海濱城市西港。曾因一望無際的潔白沙灘成為觀光勝地的西港，近年城市景觀充斥著以賭場為主的大量房地產開發項目。詐騙集團以賭場作為掩護，逐漸在西港聚集。

曉最在西港管理過一個40人的詐騙團隊，其中包括被迫行騙的人口販賣受害者。「我買過人，也賣過人，」他稱，人口販賣在當地的網上詐騙行業十分常見。曉最也遭遇販運與虐待。在他要求更高的利益分成後，他的老闆叫人把他推倒在地上，拳打腳踢。曉最被打得渾身是傷，還被轉賣到另一個詐騙集團。後來成功逃脫，和「弟弟」（化名）一樣回到了中國。

詐騙園區裡的暴力對待。（視頻截圖）
詐騙園區裡的暴力對待。（視頻截圖）

●「想跑，直接打死」 詐團電擊毆打逼行騙

今年30歲的「弟弟」曾在中國一家網吧工作。2022年1月因聽信熟人介紹一份遊戲業的高薪工作，決定離鄉背井打工，沒想到被人口販子以2萬美元販運到柬埔寨西港一座守衛森嚴的賭場園區，被迫在網上誘騙他人。

離開西港後，「弟弟」曾暫住在金邊一座收留人口販賣受害者的酒店裡。（視頻截圖）
離開西港後，「弟弟」曾暫住在金邊一座收留人口販賣受害者的酒店裡。（視頻截圖）

「來時（園區頭目）就跟我說了，想跑的話，直接打死。」據弟弟提供給BBC祕錄其在詐騙園區生活狀態的日記影片，他所的園區叫「皇樂」，園區出口處有保安把守，辦公室裡到處是監控鏡頭，而辦公樓與宿舍樓的窗戶都安裝了鐵柵欄，不准他和其他成員踏出園區一步。

弟弟說，他被安排到國際殺豬盤的小組，每天通宵達旦工作12小時，要在網上給100個身在歐美的人發出私信。達不成指標就要加班加點，甚至會面臨電擊、毆打等暴力。「這裡面根本沒人在乎你的死活，只是要你給他拚命賺錢！」

BBC報導指出，皇樂園區內的恐怖虐待和嚴苛環境廣為人知。在2022年6月，名為米立俊的中國男子在皇樂園區內病倒，沒有獲得治療，被遺棄在高速公路上，不久後因器官衰竭而死。

弟弟稱，有多個詐騙集團在皇樂園區內運營。僅他所在公司就有數百名騙子全天候從事殺豬盤等感情詐騙、加密貨幣騙局、洗黑錢等非法活動。他們幾乎都是20、30歲、來自中國及多個東南亞國家的年輕男女。詐騙集團獲得人力的手段無所不用其極。被囚四個月後，弟弟輾轉逃了出來。

大部分的詐騙集團似乎都在看守嚴密的園區裡運作網上騙局，而園區的老闆與政商菁英來往甚密。BBC報導稱，經過調查，確認皇樂園區的業主是柬埔寨商人黃繼茂（Li Kuong）。黃繼茂的商業帝國包括房地產、賭場、酒店及建築公司，被封柬埔寨國王授予平民的最高頭銜「勳爵」，曾被拍到與多名高層官員一同出席公務活動及私人聚會。

報導說，儘管有充分證據顯示，皇樂園區內存在勞工販賣、虐待和網上詐騙等犯罪活動，但到目前為止，仍然沒有人被捕或被控任何罪行。至截稿為止，園區業主黃繼茂、西港警方都未就此事回應。

曉最曾以恐懼來管理他手下的「狗推」，但如今自己也深受恐懼折磨。「我之前那個老闆，他現在逮住我，百分之百要了我的命，」曉最說，他對自己的所作所為感到悔恨，「我其實恨透了這個行業。以前很多客戶被騙完以後，哭得撕心裂肺的痛」，往後，曉最只想平淡過日子。

閱報祕書：殺豬盤(資料來源：中國新聞組整理)
閱報祕書：殺豬盤(資料來源：中國新聞組整理)

詐騙集團 殺豬盤 北京

上一則

習近平：推進強國建設 不離港澳繁榮穩定

下一則

「那是生活費」 廣州留守女童掉200元 跪求撿錢婦歸還

延伸閱讀

旅遊補給站／超級任天堂世界 一日遊攻略

旅遊補給站／超級任天堂世界 一日遊攻略
花旗球場蓋賭場 華人社區抗議

花旗球場蓋賭場 華人社區抗議
競標開發康尼島賭場 擬蓋在「旋風過山車」旁

競標開發康尼島賭場 擬蓋在「旋風過山車」旁
新州實體賭場 1月獲利逾2億元 2023全年看好

新州實體賭場 1月獲利逾2億元 2023全年看好

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。媒體還曬出她年輕時的照片。（取材自快科技）

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

2023-03-06 04:00
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴