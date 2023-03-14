「殺豬盤」愛情陷阱揭祕：「高富帥」怎詐騙數百萬美元

在「殺豬盤」愛情陷阱中，受害人被視為待宰的「豬」。（視頻截圖）

受害者是詐騙分子口中的「豬」，目標是「養豬」、最終「殺豬」；而詐騙分子本身也是「豬」，被人口販子圈養著，成為他們的人肉ATM。

來源：YouTube

近年來，全球各地「殺豬盤 」受害者蒙受的損失達到數億美元。許多詐騙分子在光鮮亮麗的人設背後，同時也是不見天日的人口販賣受害者，被迫在東南亞如監獄般戒備森嚴的園區操作騙局，其中不乏被稱做「行走的美金」的中國人。BBC揭露了一個位於柬埔寨的「殺豬盤」愛情陷阱犯罪網絡，儘管相關證據導向疑存在勞工販賣、虐待和網上詐騙等罪行，迄今未見警方介入。

「皇樂」園區出口處有保安把守，辦公室裡到處是監控鏡頭，而辦公樓與宿舍樓的窗戶都安裝了鐵柵欄。（視頻截圖）

★話術套路 騙取感情

「萬變不離其宗，殺豬盤都是有一點，就是感情。通過感情，可以讓他相信你。」來自中國的「曉最」（化名）年近30歲，在柬埔寨金邊，深沉有磁性的嗓音是他引以為傲的技能。每當他跟目標受害者通上電話，她們總會聽話，把錢拱手奉上。

與受害者培養信任和感情，引導他們在虛假的加密貨幣投資平台上充值；在最後一步，他將榨乾受害者的每分每毫。靠著他慣用的這個伎倆，曉最自稱他帶領的詐騙團隊近年來詐騙數百萬美元，他本人甚至寫了一套殺豬盤的話術，教他的手下們如何一步步誘騙受害者。

「在過程中，一定要跟客戶鋪墊所謂的扎心故事，」曉最說，「女人下意識就很心疼，很想用這所謂的母愛去來關心你」。他常用的人設是白手起家、上進溫柔的企業高管卻遭遇前妻的背叛，這讓他贏得了許多女性受害者的同情與信任。

為了償還債務，Joyce做多份兼職工作，其中包括在網上直播古典舞。（視頻截圖）

★約會網站 找尋獵物

在互通訊息之後，曉最再給對方打電話，用聲音來魅惑他們，「在我們這個行業的術語裡，這叫做話療，」曉最說。像曉最這樣的網絡騙徒在行內被稱為「狗推」；他們經常在約會網站、社交媒體和聊天軟件上找尋獵物。

「我們通常會用的包裝人物都特別帥、多金，又有責任心，又懂得關心人，」曉最稱，這些人設包裝都能輕易在網上買到。騙子們還會用人工智能深偽（deep fake）軟件與受害者視頻對話，利用軟件讓自己變成與「劉德華」等特定人設無異的面貌，讓騙局更具說服力。

最終，話題會轉移到加密貨幣投資上來，進行「造夢」。曉最說：「就比如說，受害人是北京 的，跟受害人說，我想跟你一起在北京生活，北京一套房子要上千萬元(人民幣，約144.4萬美元。那麼，我們現在共同努力來賺這個錢。」

★引誘投資 鼓動借貸

一個如出一轍的人設故事，在2022年1月，打動了身在北京的Joyce（化名）。對方稱自己是一個創業青年，孤身一人，會從上海搬到北京來與她一起生活。35歲的她以為自己在網上認識一位可靠的伴侶，「當時沒有想過，他是騙子」。

「創業青年」謊稱有內線交易情報，引導Joyce往一個虛假的投資平台充錢，還主動替她注入額外「資金」。從平台帳面上看，Joyce似乎獲得高額利潤。在她耗盡儲蓄後，對方鼓動她向銀行借貸以及申請網貸。

「現在回想起來，那時的狀態，簡直是太瘋狂了，真的就已經麻木，好像不是錢一樣的，就是數字。」Joyce說，她注意到不妥、想從「投資帳戶」中取款時，才發現根本無法取現。她總共損失了接近80萬元，其中大半是借款。看到父親哭著說她太愚蠢，她也崩潰大哭。為了償還債務，Joyce做多份兼職工作，包括在網上直播古典舞，「好好的一個人生，就是一個騙子，可以改變整個人的人生軌跡的」。

殺豬盤在2017年興起，最初受騙的多為中國受害者，但近年這類騙局開始走向國際，越來越多亞洲其他地區及歐美人士受騙。隨著中國政府在境內打擊騙局，詐騙集團 將重心移往東南亞，集中在柬埔寨、寮國、緬甸、泰國與菲律賓。近期，詐騙網絡似延伸至阿拉伯聯合大公國與喬治亞。

曉最曾參與管理的詐騙集團位於柬埔寨海濱城市西港。曾因一望無際的潔白沙灘成為觀光勝地的西港，近年城市景觀充斥著以賭場為主的大量房地產開發項目。詐騙集團以賭場作為掩護，逐漸在西港聚集。

曉最在西港管理過一個40人的詐騙團隊，其中包括被迫行騙的人口販賣受害者。「我買過人，也賣過人，」他稱，人口販賣在當地的網上詐騙行業十分常見。曉最也遭遇販運與虐待。在他要求更高的利益分成後，他的老闆叫人把他推倒在地上，拳打腳踢。曉最被打得渾身是傷，還被轉賣到另一個詐騙集團。後來成功逃脫，和「弟弟」（化名）一樣回到了中國。

詐騙園區裡的暴力對待。（視頻截圖）

●「想跑，直接打死」 詐團電擊毆打逼行騙

今年30歲的「弟弟」曾在中國一家網吧工作。2022年1月因聽信熟人介紹一份遊戲業的高薪工作，決定離鄉背井打工，沒想到被人口販子以2萬美元販運到柬埔寨西港一座守衛森嚴的賭場園區，被迫在網上誘騙他人。

離開西港後，「弟弟」曾暫住在金邊一座收留人口販賣受害者的酒店裡。（視頻截圖）

「來時（園區頭目）就跟我說了，想跑的話，直接打死。」據弟弟提供給BBC祕錄其在詐騙園區生活狀態的日記影片，他所的園區叫「皇樂」，園區出口處有保安把守，辦公室裡到處是監控鏡頭，而辦公樓與宿舍樓的窗戶都安裝了鐵柵欄，不准他和其他成員踏出園區一步。

弟弟說，他被安排到國際殺豬盤的小組，每天通宵達旦工作12小時，要在網上給100個身在歐美的人發出私信。達不成指標就要加班加點，甚至會面臨電擊、毆打等暴力。「這裡面根本沒人在乎你的死活，只是要你給他拚命賺錢！」

BBC報導指出，皇樂園區內的恐怖虐待和嚴苛環境廣為人知。在2022年6月，名為米立俊的中國男子在皇樂園區內病倒，沒有獲得治療，被遺棄在高速公路上，不久後因器官衰竭而死。

弟弟稱，有多個詐騙集團在皇樂園區內運營。僅他所在公司就有數百名騙子全天候從事殺豬盤等感情詐騙、加密貨幣騙局、洗黑錢等非法活動。他們幾乎都是20、30歲、來自中國及多個東南亞國家的年輕男女。詐騙集團獲得人力的手段無所不用其極。被囚四個月後，弟弟輾轉逃了出來。

大部分的詐騙集團似乎都在看守嚴密的園區裡運作網上騙局，而園區的老闆與政商菁英來往甚密。BBC報導稱，經過調查，確認皇樂園區的業主是柬埔寨商人黃繼茂（Li Kuong）。黃繼茂的商業帝國包括房地產、賭場、酒店及建築公司，被封柬埔寨國王授予平民的最高頭銜「勳爵」，曾被拍到與多名高層官員一同出席公務活動及私人聚會。

報導說，儘管有充分證據顯示，皇樂園區內存在勞工販賣、虐待和網上詐騙等犯罪活動，但到目前為止，仍然沒有人被捕或被控任何罪行。至截稿為止，園區業主黃繼茂、西港警方都未就此事回應。

曉最曾以恐懼來管理他手下的「狗推」，但如今自己也深受恐懼折磨。「我之前那個老闆，他現在逮住我，百分之百要了我的命，」曉最說，他對自己的所作所為感到悔恨，「我其實恨透了這個行業。以前很多客戶被騙完以後，哭得撕心裂肺的痛」，往後，曉最只想平淡過日子。