2022年中國10大最醜建築 「墓中無人」、「巨人如廁」

上海天安千樹購物中心。(取材自建築暢言網)

還記得重慶那座高舉著愛情、令人停止呼吸的「飛天之吻」嗎？2022年十大醜陋建築評選日前出爐，「墓中無人」、「破碎陶罐」、「巨人如廁」…來看看這個榜單，能不能突破你對建築設計的想像力。

RCC瑞達恒旗下媒體建築暢言網日前在北京 選出2022年第13屆中國十大醜陋建築，由專業建築師、學者及評論家等業界專家組成評委，從大眾提名投票的建築選出最終十大榜單。

評選標準有九項，分別是建築使用功能極不合理；與周邊環境和自然條件極不和諧；抄襲、山寨；盲目崇洋仿古；折衷、拼湊；盲目仿生；刻意象徵、隱喻；體態怪異、惡俗；明知不可為而刻意為之。

評委之一的清華大學建築學院副教授周榕在「從2022十大醜陋建築裡，看到時代的情緒」一文中提到，持續評選了13年，中國十大醜陋建築榜單已經成為一台觀測時代氣象的晴雨表。

周榕也是創始評委，他回顧2010年第一屆十大醜陋建築榜單，「那真可謂是名角薈萃、各擅勝場的盛世醜顏」。那年每一座入選的醜建築，都醜得各有各的追求、創意與特色。但今年醜陋建築的候選名單中，好多候選建築看上去不是醜，而是「病」與「弱」，呈現出某種筋疲力盡到棄療的意思。從前醜得生機勃勃，如今醜得「無精打采」。

如今拉開距離回放，作為記錄另一個維度的時空地標，醜陋建築評選也的確鐫刻了每個歷史時段特定的時代精神。如果不僅止把醜陋建築評選當成每年歲末一次性消費的尾牙娛樂的話，積年累月長期觀察，十大醜陋建築評選不啻為刻錄時代的一部另類的「石制檔案」。

以下是建築暢言網評選出的2022年中國十大醜陋建築榜單，文中加註周榕的點評。

1.上海天安千樹購物中心

上榜理由：片面追求城市消費性的視覺奇觀，但建築師缺乏對中國文化常識的基本理解，導致整體設計意象難以與本土社會習俗和審美心理形成適配。

點評：這個「年度最醜」顯然可以算是一個極富創新性和視覺衝擊力的建築作品。但從大眾的視覺觀感和直接聯想來看，則不啻是一場接受美學和傳播學的災難。

該建築師托馬斯．赫斯維克是學產品設計出身，在物質形式創造上常有鬼才級的創意，既缺乏對中國文化常識的基本理解，也不屑於與公共空間的使用者提前進行廣泛而深入的情感溝通。網友流傳的「墓中無人」、「亂墳崗」、「樹葬」等段子，充分說明了設計者的初衷與接受者間存在著多麼難以跨越的心理鴻溝。

河南省科技館新館。(取材自三聯生活周刊)

2.河南 科技館新館

上榜理由：迷信參數化表皮的單一表現力，但尺度失衡，且設計品質粗陋，未能表現出當代科技館應有的精良技術和創新能量。

點評：所謂「參數化設計」，就是利用電腦強大的運算力，輸入若干參數後，通過特定軟體生成人力難以設計出來的超複雜建築形式。本案即為不成功典型，當參數化設計的應用對象放大到13萬平方公尺的超大建築後，其整體複雜造型在個體參觀者尺度上就失去意義，而粗糙的表皮處理則盡顯低品質的尷尬，與當代科技館理應表現出的精良技術和創新能量背道而馳。

安徽馬鞍山市鄭蒲港CORPUS人體博物館。(取材自三聯生活周刊)

3.安徽馬鞍山市鄭蒲港CORPUS人體博物館

上榜理由：缺乏在地公共意識，不顧文化與環境差異，簡單複製西方醜陋建築成品，造成負面心理影響。

點評：直接從荷蘭搬運來的建築原型，雖然已經購買了知識產權，但做了若干不高明的修改。但即便是荷蘭原版，放在中國審美語境中也無疑屬於醜陋建築，「缺乏在地公共意識」，反映出某種話語權的傲慢。

廣州航空輪胎大科學中心項目。(取材自建築暢言網)

4.廣州航空輪胎大科學中心項目

上榜理由：以建築擬物，象形輪胎，誇張直白，扭曲了科學中心嚴謹的環境屬性。

點評：研究輪胎就直接把建築做成輪胎，令人不得不懷疑這間所謂的大科學中心的科學性和嚴謹性。

廣西桂林漓江歌劇院。(取材自建築暢言網)

5.廣西桂林漓江歌劇院

上榜理由：刻意以桂花和山形為造型母題，生硬而浮誇的形式導致巨大浪費。

點評：建築的整體形式嚴重受制於高度對稱的十字狀花形屋頂，碩大浮誇的玻璃屋頂不僅造成嚴重的功能浪費，更是直接拔高了建築體量，對桂林老城山水與街巷相生的原有尺度格局產生了相當程度的破壞。

河北廊坊京唐城際鐵路大廠站。(取材自建築暢言網)

6.河北廊坊京唐城際鐵路大廠站

上榜理由：現代高鐵站生套傳統建築形式符號，文化要素錯配，視覺傳達怪異。

點評：雖然套用了中國的大屋頂形式，但從設計中感受不到一絲對中國傳統建築形式的熱情，設計態度敷衍而冷漠。文化要素錯配，視覺傳達詭異，與高鐵站這種現代交通空間所應具有的氣質和氛圍格格不入。

上海廣富林考古遺址展示館。(取材自建築暢言網)

7.上海廣富林考古遺址展示館

上榜理由：生搬硬湊陶罐器型與殘片，設計形態欠佳。

點評：構思粗暴、技術粗糙的一個設計。基本上就是把三個相對完整的陶罐器形和若幹陶器殘片組合在一起，放大到建築尺度。設計形態欠佳、細節匱乏，不少人反映看了後產生心理不適感。

福州中國VR中心。(取材自建築暢言網)

8.福州中國VR中心

上榜理由：無視建築自身規律，簡單挪用英文字母 設計造型，頭重腳輕，比例失當。

點評：從名字中提取一個英文字母做建築真是省心費力啊。把建築做成一個頭重腳輕的V字，在今天的技術能力條件下固非難事，但是實在沒必要。當個大廣告的成本也的確太高。

湖南張家界市工人文化宮。(取材自建築暢言網)

9.湖南張家界市工人文化宮

上榜理由：設計品相低下，造型僵化，文化隱喻低俗。

網友評價：後面一圈椅子墳，前面擺個元寶，跟工人文化宮有半毛錢關係？

河北滄州十里香樽大廈。(取材自建築暢言網)

10.河北滄州十里香樽大廈

上榜理由：文化表達方式庸俗，借物塑形，背離建築應有的尺度感。

點評：永遠不要輕視中國白酒產業的想象力，前有五糧液的大酒瓶辦公樓，後面就必有大酒樽來接著一飲而盡，都是酒桌文化，還需要講什麽邏輯呢？