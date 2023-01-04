雲南邊陲小城瑞麗3年封城10餘次 按下重啟鍵

姐告口岸的「大國門」，12月下旬，國門仍未開放。(取材自界面新聞)

在雲南的西南邊陲，瑞麗再一次解封。過去三年裡，這座邊境 小城經歷過十多次的封城、解封、再封城……如是往復。但這一次，人們相信是真的結束了。

★不再核酸 迎新生活曙光

2020年9月，對瑞麗來說是一個轉折點，很多轉變都是從這裡開始的。人們總是會說「疫情 之前」或者說「封城之後」。

界面新聞報導，當地人說，疫情之前，瑞麗遍地黃金，「生意很好做」。證據之一，是這個雲南邊陲小城玉石交易市場外的豪車，不同型號的保時捷、路虎、法拉利經常出現。僅2019年，瑞麗就接待672多萬遊客，成為當年全國旅遊的百強縣市之一。

多次封城之後，遊客沒了，做生意的外地人也走了。一年之內，瑞麗在全員核酸檢測中統計的人口減少了一半。曾經的不夜之城「姐告口岸」，天還沒黑就空了。

2022年12月7日，國務院聯防聯控機制綜合組發了「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，其中提到，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。隨後，瑞麗宣布自12月8日0時起，出入瑞麗取消查驗核酸及行程碼，不再查驗網格認領及離瑞審批。

當晚，一位瑞麗居民騎著摩托車到瑞麗高速路口，在跟收費站工作人員確認可以出城後，守在這裡。一過零點，他就一路西行，到大理看日出。

他在自己的抖音帳號上記錄了這段瘋狂的釋放之旅。儘管冷、疲倦；儘管他看完日出還得再騎行400公里、趕在晚上7點前回瑞麗上班，但他依舊全程興奮，因為他看到了「新生活的曙光」，他相信生活將迎來「一個全新的開始」。

★無人機燈光秀 狂歡兩天

12月9日，瑞麗市最大的弄莫湖公園舉行無人機燈光秀，上千架無人機在瑞麗上空擺出「我在瑞麗等你」等字樣。狂歡持續了兩天，慶祝的人群將公園的三個出入口堵得水洩不通，網約車司機陳林(化名)在人流中一邊緩慢挪車，一邊感慨：「兩年了，還是第一次堵車。」

2020年9月，因兩名緬甸 偷渡者攜帶新冠病毒入境，導致瑞麗多人被確診，當地人經歷了疫情發生以來的首次封城。2021年3月，瑞麗再次發生境外輸入疫情，通往緬甸的瑞麗口岸被關閉，兩年裡，封城在這個邊境小城發生了十多次。

反覆的封城後，一些人「逃離」瑞麗。據媒體報導，2021年4月，瑞麗市參與全員核酸檢測的人數是38萬，到了2022年4月，這個數字變成了19萬，減少一半。這次解封後，一位在公安系統工作人員表示，最近每天都有3000左右的人回到瑞麗。

12月10日，芒市司機康帥(化名)帶著妻子到瑞麗，辦貸款、交定金，買了一套單元房。康帥了解過，疫情兩年多，芒市的房價普遍從每平方米均價7000元人民幣(約1014美元)掉到了均價4000元。他說：「值得投資，現在正是入手的好時候！」他相信瑞麗作為重要的貿易口岸，經濟一定會在解封後回彈，房價也會隨之恢復，甚至漲得更高。

這是一種普遍的樂觀情緒。留在瑞麗的人們相信，春節過後，人都會回來，瑞麗的經濟也會好起來。

疫情以前，瑞麗是一個夜生活很豐富的城市，姐告邊境貿易區是大多數夜行者的終點。據海關統計數據，緬甸年產2萬噸的玉石毛料中，約有6000噸流入中國，其中通過瑞麗口岸進入的就有4000噸。作為玉石毛料進入中國的首站，「姐告玉城」逐漸發展成為國內最大、最成熟的玉石毛料交易市場。

珠寶直播基地裡的攤位，當地人稱為「米櫃」。(取材自界面新聞)

★復工復產 不夜城復活了

2017年起，直播帶貨逐漸在瑞麗興起。中國市場學會與阿里研究院發布的「直播電商區域發展指數研究報告」顯示，2020年，瑞麗珠寶直播交易額達102億元。

姐告玉城直播基地、德龍夜市、多寶之城直播基地攤位上，電腦、補光燈和喧譁交錯的人聲徹夜不息。偶爾，瑞麗的夜空會突然被煙火照亮。

從瑞麗到芒市、盈江、騰沖、保山，邊境線上充斥著大大小小的財富傳奇。江西人春華(化名)和丈夫也是被這樣的財富故事吸引，在2020年到瑞麗。60歲那年，她和丈夫從積蓄中拿出30多萬元買了玉石，又每個月花1200元，在瑞麗的德龍夜市租了一個攤位。

新生意開張不到兩個月，瑞麗就迎來了第一次封城。之後每次解封，春華都感覺德龍夜市上的商家和買主少了一些。在她隔壁攤位的廣西女孩，每次聽到有確診病例的風聲，就第一時間開車北上，跑到騰沖避風頭。兩年裡，女孩離開了五次，又第六次回來。

春華也想過離開。很多做玉石的同行都跑到了廣東擺攤，在佛山平洲和肇慶四會，也有主打成品交易的玉石市場。但她打聽了一下，在廣東，市場攤位的租金和房租都是瑞麗的兩倍以上，「而且疫情嘛，哪裡沒有？今天這裡、明天又是那裡。我們年紀大了，不折騰了。」春華說，她和丈夫留了下來。

2021年10月，曾掛職瑞麗副市長的戴榮裡發文呼籲「救救（瑞麗）這座英雄的城市」引發社會關注，隨後，瑞麗市政府宣布採取強化社會民生保障方面的措施，比如銀行為68戶企業寬限還款期限等。姐告玉城、德龍市場等瑞麗玉石交易市場也相繼宣布，至市場復工復產時，減免市場內各商家的租金。

許多本地房東也減免了租客房租，春華的房租從每個月700元降到了每個月400元。現在回看，春華覺得自己的決定是更明智的。這兩年雖然沒賺到錢，但比起跑到廣東的同行來說，她也沒虧更多。

春華依然保持著賣菜時的勤勉。在德龍夜市，春華和丈夫總是來得最早、總得最晚的那批人之一。雖然她賣的是低端玉石，一支手鐲50元，成本不高、利潤也不高，但每次解封，一頭銀髮的她總會準時出現夜市裡。

「一寨兩國」村寨附近的口岸。(取材自界面新聞)

●疫情阻隔、骨肉分離 就等國門打開

從地圖上看，瑞麗三面毗鄰緬甸。在瑞麗西南約11公里處，甚至有一個著名景點「一寨兩國」。在這裡，中緬邊境的71號界碑就矗立寨中，國境線將傣族村寨一分為二，屬於中國的一側稱「銀井村」，屬於緬甸的一側稱「芒秀村」。疫情前，中國遊客站在銀井村的簡易鐵網前，就能買到一個來自緬甸的菠蘿。

綿延169.8公里的邊境線給瑞麗帶來了巨大的防疫壓力。如今，長長的邊境線都被近十米高的阻攔設施隔開了。與偷渡者一起被截斷的，還有曾經繁榮的邊境貿易。

國門關閉後，玉石運不進來，市場上來來回回流轉的都是「老貨」。直播的成交量下降，但經營直播帳號所需要的人力、財力成本卻沒有改變，一些中、小主播漸漸放棄玉石，離開了瑞麗。

12月下旬，瑞麗街道上喜濕、喜暖的棕櫚科植物綠意盎然，異木棉、三角梅、火焰蘭也在城市的各個角落盛開。

一個冬日上午10點多，一位年輕女人騎著電動車來到銀井國門前。她在國門前停下，打完一個電話，就怔怔地望著對面，被鐵絲網和鐵門隔開的緬甸街道。

很快，對面街道上來了另一輛電動車，是一個中年婦女領著一個小女孩。小女孩跳下電動車，衝著這頭的女人用力招手。隔著封閉的鐵門，她們大聲地用緬語交流了幾分鐘，隨後小女孩揮手告別，電動車消失在了緬甸的街道上。

年輕女人說，那是她的媽媽和女兒。因為疫情封控，她被留在瑞麗。這兩年裡，女兒從只會叫「媽媽」長到了能說會道、開始上學的年紀。而她缺席了女兒的成長。

這樣的分離並不是孤例。四年前，瑞麗人張誠和緬甸人王菊結婚，婚後留在王菊家鄉曼德勒經營木材廠。三年前，他們的女兒出生，隨後新冠疫情開始、國門關閉。他三年沒能回家鄉，母親也從未親手抱過自己的孫女。

在瑞麗，到處都可以看到「胞波之城」的標語。「胞波」意為同胞、兄弟，是對中緬兩國深度交流和友好情誼的稱謂。據瑞麗市政府官網數據，2019年上半年，姐告口岸出入境旅客超835萬人次，其中緬甸籍占91.35%。

「瑞麗的勞務市場裡，90%以上都是緬甸人。」陳林說，他曾經開過一個小餐館，在招工的時候發現，本地老闆們都喜歡招緬甸工人，因為「便宜、能吃苦」。

緬甸人阿香(化名)在2015年與丈夫離婚後來到中國，靠在酒店做服務員養活兩個女兒。2020年9月以後她就沒回過緬甸。談起兩個女兒，眼淚就湧上她的眼眶，「（見不到她們）心很疼的。沒辦法，要賺錢，在中國錢更好賺一點。」她說。

12月8日，姐告大橋開放，雖然國門還沒有開放，但人已經可以自由進出姐告邊境貿易區。每天，姐告口岸的鐵絲網前都有張望的緬甸人，他們已經兩年——甚至更久沒回家了。一位連續三天到姐告國門前曬太陽的緬甸「胞波」說：「每天來這裡坐坐，就跟呼吸過緬甸的空氣一樣。」

解封以後，阿香工作的酒店連續客滿。雖然每晚都要加班到11點半，但她心情愉悅。分離終於接近尾聲，她現在每天都盼著國門打開，「然後就可以請假回家去啦！」