我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

老年版小紅書 「美篇」讓2億爹媽上癮

中國新聞組／整理
中老年人的生活有時比年輕人還多姿多采。圖為一群老人在跳健康操。（新華社）
中老年人的生活有時比年輕人還多姿多采。圖為一群老人在跳健康操。（新華社）

中老年人或許不是個個有錢，但至少他們有閒。在「銀髮經濟」2021年產業規模已達到人民幣5.7萬億的巨大誘惑下，中老年人正逐漸成為互聯網的「中流砥柱」，也讓互聯網產業競相學習「服老」。

中國年輕人喜歡用社交App小紅書」分享生活，近年一款針對中高齡長者的社交App「美篇」也悄悄興起，7年來累積了2億用戶。和小紅書不太相同的是，這裡的核心玩家多是集中在35歲到80歲的「熟齡人群」，其中一半超過45歲。顯示在中國人口高齡化的浪潮下，後疫情時代的銀髮族社交商機正洶湧而至。

美篇問世 緣起退休

 

「美篇」App是37歲的湯祺於2015年創辦，他曾多次分享其父親湯人仁2015年退休後迷上拍鳥，一天下來就能拍上超過100張，但微信朋友圈一次只能分享9張照片，洗版也不禮貌。湯祺於是為父親設計了「易圖文」組圖App，沒想到大受歡迎，成為「美篇」的前身。

據「美篇」的品牌定位，是「不惑後」表達自我、結交同好、學習提升的內容社區。發展7年至今，「美篇」45歲以上用戶數已達1.07億，活躍用戶數1200萬多，一舉站上中國中老年人圖文分享App的龍頭。

據36氪刊出「運營研究社」微信公眾號報導指出，「美篇」受到長者歡迎的最大因素，是「傻瓜式」操作，單條動態可添加100張圖，上傳後一鍵排版，再配上音樂，簡單操作就有專業博主味兒，輕鬆實現「po照自由」。「筆友書信」、「賀卡」功能也頗受長者歡迎。

「美篇」的中老年用戶，通常時間、經濟比較自由且有一定文化基礎，發「美篇」對他們而言，不僅是簡單生活紀錄，更是發布自己的得意作品。而他們對積極生活的熱情表達以及對待人生的豁達態度，也經常讓人眼睛一亮。從「美篇」轉一圈出來，很少人不會覺得自己沒有「滿滿的正能量」。

在「美篇」上，單條動態可以添加100張圖，真正實現中老年人「po照自由」。（取材...
在「美篇」上，單條動態可以添加100張圖，真正實現中老年人「po照自由」。（取材自微信）

沒有令人反感的廣告，又是一個可「隨用隨丟」的工具，讓人本能地認為試試也沒事，很容易就開始第一次的體驗，並在使用後分享給周遭的親友，是「美篇」的特色之一。靠口碑積累種子用戶之後，「美篇」開始考慮從單純的「圖文工具」向「內容社區」轉型，借勢營銷刺激用戶增長。

中老年人 重拾話語權

比如，此前，「中國詩詞大會」興起了一波古詩詞熱，官方趁著鋒頭正盛開展美篇首次詩詞大會，貼合「美篇」的「中老年文青聚集地」特點，鼓動不少深度用戶參與創作，還吸引更多同樣喜歡古詩詞的新用戶加入。配合熱門活動，官方又同步推出「美篇」簽約作者計畫，洪晃、潘石屹等名人都在其中。

「美篇」還發布年度廣告片「前浪」。短片裡，中老年人登山、跳傘、玩搖滾樂、Cosplay，看來比年輕人還會玩，引發全網熱議。不僅打破大眾這一人群古板、無趣、落後的刻板印象，讓年輕人看到自己的父母，也讓中老年人看到自己，相關微博話題閱讀量超3億。成功為中老年人重拾話語權，也換取情感認同實現用戶增長。

將用戶吸引進App之後，「美篇」在社區內容生態和創作服務上做好用戶促活和留存。為了打造社區氛圍，美篇主要在「社區內容」、「激勵機制」和「線下聯動」上下功夫。比如打造「美友圈」，通過大量的圈子聚合同類人，幫助用戶找到歸屬感和舒適的社交圈，使「美篇」成為用戶的情感棲息地，逐漸從「中年文青聚集地」變成人人都能玩進來的社交場。

隨著學習使用智能手機的老人越來越多，老人社交App市場潛力逐漸擴大。（取材自新京...
隨著學習使用智能手機的老人越來越多，老人社交App市場潛力逐漸擴大。（取材自新京報）

老年社交 下個香餑餑

隨著大齡網民用戶的增加，很多主流互聯網產品都面向老年人開發了人性化的功能。新的生意機會來了，中老年社交App要怎麼賺錢？以目前App移動應用平台的商業模式來看，主要有「流量變現」、「服務變現」以及兩者相結合的「混合變現」模式。老年社交或許會成為下一個大廠搶奪的風口。

短短幾年時間內用戶突破2億，小紅書就是依靠廣告業務的流量變現，營收高速增長。同樣是做內容社區，「美篇」選擇了「混合變現」的商業模式，亦即用流量變現（廣告）+服務變現（內購）保持穩健的盈利結構。「美篇」還同時上線微信小程序，同時在兩個終端接入廣告主資源。據創辦人透露，目前廣告營收占總收入的50%，維持較為健康的收入結構。

印品則是「美篇」具特色的一項內購服務。報導指出，基於中老年人閱讀書報的習慣，以及用戶把發布圖文當做自己「作品」的心理，平台開發圖文定製成美篇書業務，價格從基礎版69元（人民幣，下同，約9.88美元）到典藏版499元不等。官方稱，4年間，美篇書用戶超過50萬，既帶來收入，也成為維繫用戶的重要手段。另外還有虛擬禮物體系、花瓣系統等，虛擬禮物淨利潤可達數千萬。

想搶中老年用戶大餅 小紅書待努力

進軍中老年市場的不僅「美篇」，以年輕用戶居多的「小紅書」也沒閒著。據小紅書數據，近一年來，50到59歲、60歲以上博主數量同比增長超過100%，小紅書並在今年申請「老紅書」商標，此前還是上線過一款名為「友友視頻」的App。分食中老年用戶市場，「小紅書」似乎也頗有戲。

中老年博主 分享生活

微信公眾號「壹娛觀察」引用QuestMobile數據顯示，2022年一季度，移動互聯網月活躍用戶規模達11.83億人，40歲以上中老年群體是增長主要來源，40歲及以下年齡段均為下滑狀態。而根據千瓜數據今年3月底發布的「2022年千瓜活躍用戶畫像趨勢」報告，目前「小紅書」有超2億月活用戶，據相關數據推算，「小紅書」45+用戶數應超過162萬，相比於其他起步初期的中老年互聯網產品仍具優勢。

今年8月，即將退休的中老年用戶「心素如簡」在「小紅書」發布了一篇「退休倒計時8天」的筆記，獲得4.3萬點讚，評論區充滿年輕用戶對她的羨慕之情。在個人主頁中，她表示自己有著廣泛的興趣愛好，包括年輕人喜歡的嘻哈、徒步、露營等。「心素如簡」在文學、藝術等方面有自己的見解和追求，生活得優雅且自信，這是小紅書中老年博主的普遍特點之一。

一些分享日常生活的草根化博主也在小紅書活躍起來。比如一人自駕游環遊中國的蘇敏，她曾長期受困於婚姻與家庭，2020年初以「50歲阿姨自駕遊」為名創建了自己的帳號，她自學錄製剪輯視頻，更是在網上花錢買教程，迄今已累積18.1萬粉絲。

更加草根化的還有「旭姐生活記」，她就像住在你家隔壁的大姐，在小紅書分享自己的生活細節與種種煩惱，有時候介紹西紅柿炒雞蛋的小竅門，有時候為減重期沒效果而苦惱。她的1.1萬小紅書粉絲很多都是年輕人，每篇生活化的筆記都滿足了年輕人思鄉的情緒需求。

講出新故事？ 有望超車

互聯網上並不缺靠爺爺奶奶形象走紅的千萬粉博主。雖然退休後的中老年有大把空閒時間，但因精力問題，他們很難長時間高節奏地創作內容，所以部分帳號放緩了更新頻率；加上時尚類和劇情類中老年博主同質化愈發嚴重，缺少真情實感，導致粉絲流失。

「小紅書」的優勢和「美篇」一樣，也是圖文，這也是小紅書有希望彎道超車，實現用戶增長機會。除潛在機會的中老年人群，相反，如果能夠打通20歲+子女和50歲+父母兩個代際，以隔代種草方式，曲線打入銀髮市場，未嘗不會成為「小紅書」在互聯網流量見頂的大趨勢之下又能講出的新故事。

但桎梏也是存在的。報導指出，在簡單操作、文字更大更清晰之外，更重要的是抓住中老年人的心，這一點，小紅書距離「老紅書」還有待努力。

蘇敏以「50歲阿姨自駕遊」為名創建帳號，迄今已累積18.1萬粉絲。（取材自微博）
蘇敏以「50歲阿姨自駕遊」為名創建帳號，迄今已累積18.1萬粉絲。（取材自微博）

小紅書 App 退休

上一則

胡錫進：北京現在是新冠爆發來全球最猛烈傳播速度之一

下一則

港石屋藏千彈頭 3野戰迷還押逾2年超刑期獲釋

延伸閱讀

尋核酸點 上海男子誤入方艙被隔離5天 奇幻之旅 網友圍觀

尋核酸點 上海男子誤入方艙被隔離5天 奇幻之旅 網友圍觀
李亞鵬一家三口照曝光 小19歲嫩妻神似王菲

李亞鵬一家三口照曝光 小19歲嫩妻神似王菲
危資安 台公部門設備 禁載抖音、小紅書

危資安 台公部門設備 禁載抖音、小紅書
中國各大城市逐步解封 博主：勿忘白紙恩人

中國各大城市逐步解封 博主：勿忘白紙恩人

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘