中國供銷社 從未消失過

中國供銷社以超市面貌存在，但仍能看到被列為政策的「鄉村振興」字樣。（中央社）

從某些角度來看，供銷社就像一個壓艙石和穩定器，一方面讓國家將飯碗牢牢端在自己手裡，另一方面是保證所有物資百分百通達每個村。有不少經營者沿襲供銷社的懷舊風，同時也在供銷社3.0時代，面臨更多的競爭對手。

在中國似已「銷聲匿跡」的「供銷合作社」，近來因部分地區擴充規模並公開徵才，「供銷社重出江湖」、「重啟供銷社」話題因此登上熱搜榜。不僅帶動供銷社概念股走高，也引發民眾對中國是否要重回計畫經濟老路的擔憂。事實上，供銷社現實裡已化身為平價超市，徵才也一直在進行。供銷社從未離開過中國的經濟體系，只是已不是過去的概念。

舊年代 憑票才能消費

「那時候物資緊張，糧票、布票等一年發一次，大家憑票買東西，買完就沒有了。」成都商報報導，家住湖北隨州的楊奶奶說，和現在大街上隨處可見的超市不同，幾十年前的供銷社裡賣的東西很少，幾乎只有糧油米麵、農資產品和日用產品等，稍微奢侈一點的糖果都是一分錢一顆，買的人極少。

昆明農產品行業協會攜手昆明市供銷社共同舉辦 直播帶貨活動，由身穿民族服飾的主播展示直播商品，助農增收。（中新社）

楊奶奶回憶，大概在改革開放前些年，國家的經濟便開始有一定程度的發展，買東西也漸漸不用票了，而大街上的供銷社，也逐漸改換門面，只有很少一部分還保留著合作社的牌面。

湖北省襄陽市供銷社辦公室主任馬通表示，在建設初期，供銷社統購統銷，統計需求然後計畫生產，在保證物資供應、平衡地區間物資流通、穩定物價等方面發揮作用。但國家經濟發展起來、供需慢慢不平衡，計畫經濟缺陷也暴露出來。隨著上世紀七、八○年代改革開放放開市場經濟，基層合作社越來越少，有的也逐漸轉為個體工商戶發展。

報導指出，即便歷經種種變革，供銷社一直存在。最開始的供銷社是多數人印象裡掛著綠色牌子、側重農村商貿流通的小賣部，後來又增加提供耕種、倉儲烘乾、銷售、土地流轉等農業社會化服務。

新世紀 不再是小賣部

時間邁入新世紀，供銷社早已不是一家簡單的小賣部了。據馬通介紹，原本從中央到縣級大部分供銷社參照公務員管理，但在轉企改制浪潮中，浙江、上海部分合作社轉成了企業。目前全國各級供銷社都設有自己控股的國有企業「供銷集團」。

供銷總社也在不斷轉型，現在還有下屬事業單位16家，15家主管社團，16家直屬企業單位由中國供銷集團有限公司全資或控股持有。如今的供銷社，商品多了，形式和渠道也多了，更加注重合作和惠民，並講究線上和線下結合，價格在由市場經濟決定。供銷社也與當地的相關部門合作，對當地有需要的居民進行電商 培訓。

北京 工商大學商業經濟研究所所長洪濤教授指出，全國供銷社系統現有3.1萬家，擁有網點近40萬個，它與中國郵政、中國電信以及不同經濟成分的網點，形成縱向的產業鏈、供應鏈、價值鏈等鏈式關係；同時也形成橫向的多種類型的生態鏈關係。

位在北京市團結湖社區供銷社門市大門。（中央社）

相關數據顯示，2021年，全系統實現農產品銷售額2兆7591億元（人民幣，下同，約3824.9億美元）、日用品銷售額1兆4925億元，同比分別增長24.3%和17.1%，進一步暢通了農產品上行、日用品下行雙向通道，在服務農民生產生活中發揮了積極作用。

中國農業大學國家鄉村振興研究院副秘書長唐麗霞認為，供銷社重新發揮作用是一件「非常好的事情」，第一，可以連接農村等新興經營主體與市場之間的關係，為農資供應提供穩定的依託。第二，現在很多地方的生產主體還是小農戶，地方的基層社就為小農戶等提供託管經營服務。第三，供銷社除了「供」還有「銷」，供銷社的電商平台為農產品等增加了流通渠道。

多元行銷 實體店+網上服務

近日，「供銷社重出江湖」成為關注焦點。社交平台上，「80年代供銷社還在經營」、「40年不變樣」、「村民來買的都是一塊兩塊的東西」等視頻不斷傳播。據報導，社交平台上熱炒的「供銷社」有不少是個人經營的「懷舊店舖」，只是沿襲「供銷社」名稱；而一些地方的供銷社則在擺脫「懷舊」、「復古」等元素的同時，正進入了供銷社3.0時代。

網紅供銷社 主打復古

近日，位於山東煙台輝石埠村的一家「供銷社」因為復古布置，成了「網紅」。紅星新聞報導，這家「輝石埠供銷站」由一對老夫妻經營。店內擺放著30年前的玻璃櫃檯等器物，銷售商品也很有時代特色，雪花膏、擦手油、解放鞋、散裝花生、手撕日曆等。

10月初，因為一條短視頻，煙台輝石埠村這家「供銷社」引來很多市民前去打卡。「這簡直就是一場『時空穿越』，感覺一下子回到了80年代，而且供銷社這幾個字也很有年代感。」有網友這麼評價。

經營者李阿姨說，最近來店裡打卡的人一下子多了起來。「年輕人主要是圖一個新鮮感，中老年人是來懷舊的，感覺一看到供銷社這幾個字就回到了自己的青年時代」。不過，李阿姨說，雖然這家1981年設立的店，名字還叫「供銷社」，但實際上它早已由她和丈夫在2000年花30萬元轉由自己經營。

湖北荊州的一家供銷公司也是近年來逐漸發展起來的。該公司負責人說，其公司也是當地供銷社的一家下屬企業。新的供銷社式企業，早已不是過去的小商店或者只是一個物資供應點，公司就正採取「實體店+網上服務」的立體模式，從農資、營銷等多種角度來實現營收 。

供銷社發展歷程 資料來源：文匯報、成都商報

另外，北京朝陽團結湖東里6號樓樓下的中國供銷合作社便民服務中心，看上去和普通超市沒有太多區別，蔬菜瓜果、肉蛋水產、熟食等商品一應俱全，助力鄉村振興農產品專區也設置在顯眼的位置。

地方供銷社 短視頻賣貨

「這家服務中心感覺和一般的超市沒什麼差別，我常來這裡買東西，主要是覺得它掛著『中國供銷合作社便民服務中心』的牌子，質量會有保證，價格也可能便宜一些。」60歲的趙阿姨說。

一些地方的供銷社也在和短視頻平台等新的時代元素結合，擺脫「懷舊」、「復古」等印象。例如今年4月，江蘇徐州市睢寧縣沙集供銷社入駐某短視頻平台進行商品銷售、直播，已積累10萬粉絲，而該鎮的常住人口僅6萬人。該供銷社成立於1990年，實際控制人為睢寧縣供銷合作總社，屬集體所有制企業。

沙集供銷社在短視頻平台上共有20多件商品，大多是洗衣液、牙膏、毛巾等生活用品，並且承諾假一賠四、壞損包退等。沙集供銷社副主任劉小亮表示，「我們經歷了實體店的1.0時代，後來除了實體店又在網購平台賣過貨，我們稱之為2.0時代，現在通過短視頻平台賣貨，就是我們供銷社的3.0時代了」。